ASUS ROG Rapture GT-BE98

WiFi 7 er endelig begyndt at komme mere ud til forbrugeren, hvor vi nu også ser routerne begynde at komme med det. Vi skal i dag kigge på en router fra ASUS, som bliver omtalt som verdens første WiFi 7 gaming router. Med et frekvensbånd på 25000 Mbps i alt, og både 10G WAN/LAN port, men også én 10G LAN port, byder den op til at være fremtidssikret, og giver dig muligheden for høj ydelse på dit netværk.

24 may. 2024 kl. 17:38 Af Berger DEL:

Inden vi går videre skal vi have kigget på specifikationerne, som jeg har fundet frem på ASUS’ hjemmeside.

Specifikationer på ROG GT-BE98

HARDWARE FEATURES

Processor: 2.6 GHz quad-core CPU

2.6 GHz quad-core CPU Interface: 3 LAN 2.5G Ethernet Ports, 1 LAN 10G Ethernet port 1 LAN/WAN 2.5G Ethernet port, 1 LAN/WAN 10G Ethernet port, 1 USB 3.0, 1 USB 2.0

3 LAN 2.5G Ethernet Ports, 1 LAN 10G Ethernet port 1 LAN/WAN 2.5G Ethernet port, 1 LAN/WAN 10G Ethernet port, 1 USB 3.0, 1 USB 2.0 Button: Reset, WPS, Power On/Off, LED On/Off.

Reset, WPS, Power On/Off, LED On/Off. Dimensions: 350,41 × 350.41 x 220.6 mm

350,41 × 350.41 x 220.6 mm Antenna: 8 External antennas

8 External antennas ASUS AiMesh: Ja

Ja Primary AiMesh Router: Ja

Ja AiMesh node: Ja

WIRELESS FEATURES

Wireless Standards : IEEE 802.11 be/ax/ac/n/a/g/b

: IEEE 802.11 be/ax/ac/n/a/g/b Frequency:

6GHz



5G-2Hz



5G-1Hz



2.4GHz

Signal Rate:

11529 Mbps (6 GHz)



5764 Mbps (5G-1Hz)



5764 Mbps (5G-2Hz)



1376 Mbps (2.4 GHz)

Wireless Security:

WPA



WPA2



WPA3



WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)



WPS Support

Rundt om ROG GT-BE98

Normalt har ASUS routeren, som har været til test, kun været udstyret med én 10G WAN/LAN port. Denne gang har ASUS gået skridtet videre, og opgraderet med tilføjelse af én 10G LAN port. Hvilket giver muligheden for at brugeren både kan have 10G WAN forbindelse, og 10G LAN forbindelse til én enhed på netværket som skal have fuld adgang. Det er også muligt at bruge 2.5G WAN/LAN port, til netværket, hvis man ønsker at skabe 10G forbindelse mellem to enheder på netværket. Udover det kommer WiFi 7, som bringer helt nye hastigheder til netværket. Som i teorien vil give dobbelt så hurtig hastighed som WiFi 6.

I æsken har vi selve routeren, strømkabel, netværkskabel og en masse manualer. Manualerne omhandler alt for selve start guide, instruktioner til antennerne samt guide til opsætning med deres ASUS router APP.

Som mange andre highend routere fra ASUS ROG, så er GT-BE98 ikke en undtagelse. Det er en stor router, som også har vægt på 2000g. Vi har det velkendte ROG udseende, sammen med gamerlooket. Den er forsynet med otte eksterne antenner, som skal sikre en stabil forbindelse på det trådløse netværk.

I det ene hjørne har vi otte LED’er, som blandt andet viser status om routeren har adgang til internettet, WPS, om 10G porten bruges, strøm og om de tre forskellige frekvensbånd er tændte.

På undersiden af routeren, har vi en label med en masse informationer. Blandt andet router navnet og routerens IP-adresse, som kan bruges til opsætning. Vi har også en QR-kode som kan bruges til at forbinde til routeren, hvis telefonen ikke selv finder routeren.

Rundt om siderne af ROG GT-AX11000 finder vi tre 2.5G RJ45 LAN porte, én 2.5G RJ45 WAN/LAN port, én 10G WAN/LAN port, en reset knap. Ved siden af har vi én 1G LAN port og én 10G LAN port. På en anden side har vi DCIN til strøm, power knappen, og USB 2.0 og USB 3.0.

Testen

For at indstille routeren, kan det enten gøres via en app på telefonen eller via browser.

Du kan også hente app her:

ASUS Router App til Android

ASUS Router app til iOS

Når opsætningen er på plads, skal vi videre til testen. Vi skal kigge på hvordan ROG GT-BE98 fungerer med dækning, og om hvor meget hastighed vi kan presse ud af den i praksis. Netværket herhjemme er sat op med fibernet som går ind i den ene ende af huset. Det mest optimale er selvfølgelig at få routeren placeret i midten af huset, hvilket ikke er tilfældet her. Derfor får vi også testet hvordan routeren vil være, når den skal fanges i fjerneste ende af huset.

For at teste ROG GT-BE98 gør jeg brug af følgende testmetode og programmer:

Speedtest.org app på Pixel 8 målt i afstand under 1 meter, 5 meter og 20 meter.

Speedtest.org trådløs med ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero med 5 meter afstand og kablet.

Forbindelsen bliver testet på en 1000/1000 fiber forbindelse, med en fastmonteret router, hvor internettet bliver fordelt videre til vores test enhed.

Til at starte med kigger vi på ydelsen, når computeren får direkte adgang til routeren via kabel. GT-BE98 kommer godt op imod toppen og ender på 948 Mbps. De fleste af routerne, ligger dog tæt på hinanden, hvilket ikke gør de adskiller sig markant.

I samme omgang har jeg også noteret ping. Hvor vi ender med et resultat på 3, som ligger fint blandt de andre.

Næste del, er computeren på den trådløse forbindelse, hvor netværkstikket er blevet taget ud. Det giver en afstand på omkring fem meter. Hvor GT-BE98 kommer afsted med et flot resultat på 722 Mbps. Som ligger den blandt toppen, kun overgået af nogle andre routere.

Går vi videre til telefonen, som skal til at arbejde, så starter denne del af testen på omkring én meter. Her står GT-BE98 endelig igennem og tager førstepladsen, med hele 941 Mbps. Hvilket ligger den tæt på en hastighed som vi opnåede ved kablet forbindelse på computeren.

Jeg er nu tilbage omkring stationæren, som giver omkring 5 meters afstand til routeren, her kommer GT-BE98 også godt igennem, den opnår en hastighed på 927 Mbps, hvilket også er en af de bedste resultater, som er opnået indtil videre.

Til sidst er jeg gået ud på 20 meters afstand til routerens placering, og står nu i den modsatte ende af huset, her ender jeg med et resultat på 437 Mbps, som gør GT-BE98 ligger sig markant i feltet, blandt de testet routere.

Under testen på fem meters afstand med telefon, har jeg også noteret upload hastighed. Her ender vi med et resultat på 316 Mbps, hvilket ligger den midt i feltet, og desværre ikke skaber noget overlegenhed, som vi lige har set.

Selvom det er en router, som har vidst stort potentiale på hastigheden, så skal vi også tage et kig på strømforbruget. Her viser det sig måske også at alt har en pris, for den kommer afsted med et forbrug på 18,3W, som er utrolig højt i forhold til tidligere testet routere. Dog er det måske ikke her så voldsomt set på år, hvor med et gennemsnit på 2 kroner for elpris. Rammer vi 190 kroner på et år. Kontra En router som kun har 4,14W, hvor vi rammer 42 kroner på et år.

Pris

ROG Rapture GT-BE98, har jeg kunne finde til en pris på 5.691,- DKK. Hvilket får os højt oppe i pris.

Ønsker du at læse om ROG Rapture GT-BE98 på ASUS’ hjemmeside, kan du klikke på banneret ovenfor.

Konklusion

Vi er kommet til slutningen af testen på ROG Rapture GT-BE98 fra ASUS. En router, som tager skridtet videre inden for netværk, med det nye WiFi 7. Ved siden af det, har den også hævet standarden for portene. Hvor de ”almindelige” LAN porte er 2.5G, samt åbner den op for 10G til WAN, men også til LAN. Hvilket giver muligheden for at en enkelt enhed, kan være tilsluttet netværket, og få fuldt udnytte af hastigheden. Eller hvis du ønsker at skabe et hjemme netværk, hvor din computer skal have fuld hastighed til serveren, ville det kunne være muligt.

Kigger vi rundt om routere fra ASUS, kommer der en masse features med, som er en standard for dem. Det er selvfølgelig stadig med til at tælle op for oplevelsen og brugen af deres produkter. Selvom GT-BE98 kommer med WiFi 7, så har du også stadig muligheden for at lade den være en del af dit AiMesh i hjemmet, hvilket gør, du stadig kan supplere den med nogle WiFi 6e i yderområderne, men kernen i netværket, får lov til at køre WiFi 7.

Desværre betyder ny teknologi også en højere pris, og det kan tydeligt ses, hvor GT-BE98 næsten rammer de 6000 kroner, hvilket gør det nok ikke er de fleste som vil hoppe med på vognen. Men vender vi lidt tilbage i starten af konklusionen. Så bringer de 6000,- DKK, også meget med sig. Hvor de fleste porte køre 2.5G forbindelse, og du har mulighed for at køre 2.5G eller 10G WAN, og du har også mulighed for at køre to 10G LAN, hvis den ikke bruges til WAN forbindelse.

Det bringer et utrolig hurtigt netværk i hjemmet, hvor din eventuelt server har fuld forbindelse, og du ikke får en flaskehals, selv, hvis flere enheder skal hente noget fra den på samme tid.

Jeg slutter testen af med at give en score på 9 ud af 10, sammen med ”Enthusiast Only” award. For lige nu så er vi der, at det kun er dem som virkelig gerne vil have det nyeste teknologi, som ville gå ud og investere så meget i en router. Om det er for at få WiFi 7, eller muligheden for 10G forbindelse mellem enhederne, eller en kombination af begge. Desværre så koster det også, hvis man vil være first mover, og GT-BE98 er ingen undtagelse, men det giver også en stærk router, som sætter standarden højt for fremtiden.

Fordele

Gamer design

Nem opsætning

Brugervenlig app

Stærk hardware

Standard LAN porte er 2.5G

10G WAN/LAN port + 10G LAN port

Wi-Fi 7

Kan integreres med AiMesh

VPN Fusion

Gratis sikkerhed

Flot resultat, over hele linjen

Ulemper

Pris

Størrelse

Score: 9 + ”Enthusiast Only”