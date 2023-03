ASUS ROG Rapture GT6

Endnu en mesh enhed fra ASUS ser dagens lys. Denne gang kommer den fra deres ROG serie, som har gamere i fokus, og det kan ses på designet. Ikke med designet har fået et råt gamerlook, så kommer ROG Rapture GT6, med WiFi 6, og tre frekvensbånd med én 2.4Ghz og to 5Ghz.

Inden vi går videre skal vi have kigget på specifikationerne, som jeg har fundet på ASUS’ hjemmeside.

Specifikationer på ASUS ROG Rapture GT6

HARDWARE FEATURES

Processor: 1.7 GHz tri-core CPU

1.7 GHz tri-core CPU Interface: 3x LAN Gigabit Ethernet Ports / 1x 2.5G WAN, 1 USB 3.2 Gen

3x LAN Gigabit Ethernet Ports / 1x 2.5G WAN, 1 USB 3.2 Gen Button: Reset, WPS, Power

Reset, WPS, Power Dimensions: -

- Antenna: 9 Internal antennas

9 Internal antennas ASUS AiMesh: Ja

Ja Primary AiMesh Router: Ja

Ja AiMesh node: Ja

WIRELESS FEATURES

Wireless Standards : IEEE 802.11 ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 ax/n/b/g 2.4 GHz

: IEEE 802.11 ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 ax/n/b/g 2.4 GHz Frequency:

5G-1Hz



5G-2Hz



2.4 GHz

Signal Rate:

4804 Mbps (5G-1Hz)



4804 Mbps (5G-2Hz)



574 Mbps (2.4 GHz)

Wireless Security:

WPA



WPA2



WPA3



WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

ROG Rapture GT6 fra ASUS kommer i både hvid og sort, det er første nævnte vi har fået til test. Selve mesh enhederne er blevet markant mindre i forhold til hvad jeg havde forventet fra ROG. Men designet holder sin standard og der er ingen tvivl om at de tilfører ASUS ROG serien. Rapture GT6 byder på WiFi 6, og skulle kunne dække op til 530 m2.

I selve kassen har vi de to noder, to strømkabler, ét ethernet kabel og til sidst nogle manualer.

ROG Rapture GT6 kommer som sagt i både sort og hvid. Den hvide som vi har til test, kommer med et meget flot, stilrent men også råt look. Den har ni interne antenner og har optimeret sit design i forhold til køling, hvor den trækker kold luft fra siderne og bunden, mens den varme luft kommer ud i toppen.

På bagsiden af ROG Rapture GT6 har vi tre gigabyte LAN RJ45 porte, én 2.5G WAN RJ45 Port, én USB-A indgang, udover det har vi indgang til strømstikket, powerknappen.

I bunden får vi en masse information, blandt andet navnet på det netværk som routeren vil lave under oprettelse, inden du selv har navngivet den. Vi har også en QR-kode til at kunne forbinde noden til APP’en under tilslutning, samt WPS og reset knap.

Testen

For at indstille routeren, kan det enten gøres via en app på telefonen eller via browser.





video credit: ASUS

Du kan også hente app her:

ASUS Router App til Android

ASUS Router app til iOS

Når vi nu har oprettelsen af konto på plads skal vi selvfølgelig videre i testen. Vi skal kigge på hvordan ASUS ROG Rapture GT6 fungerer med dækning.

For at teste ASUS ROG Rapture GT6 gør vi brug af følgende testmetode og programmer:

Speedtest.org app på Pixel 6 målt under 1 meter, 5 meter og 20 meter fra node

Speedtest.org trådløs på PC

Forbindelsen bliver testet på en 1000/500 fiber forbindelse, med en fastmonteret router, hvor internettet bliver fordelt videre til vores test enhed.

Det er blevet tid til selve testen af ASUS ROG Rapture GT6, hvor vi skal starte med at kigge på, hvordan systemet klarer sig når der testes på mobilen. Den første test er under 1 meter fra den primære node, hvor Rapture GT6 får lagt sig pænt i toppen, med et resultat på 906 mbps, kun overgået af ZenWifi XT9.

Efterfølgende kommer vi ud på 5 meter, hvor Rapture GT6 overrasker markant, med et minimalt tab, og faktisk et bedre resultat end da jeg stod 1 meter fra noden. Vi ender med 914 mbps, som også placere den i toppen af testen.

I samme omgang tager vi også hastigheden på en upload, som en ender med et resultat på 289 mbps. Som ligger Rapture GT6 fint blandt mængden, uden at skille sig positivt eller negativt ud.

Jeg er nu kommet på 20 meter fra hoved noden. Hvor den ender med 285 mbps, hvilket ligger den blandt bunden med under 300 mbps.

Vender vi tilbage til 5 meter, og får kørt en test på computeren. Så kommer Rapture GT6 ikke ud, med så flot et resultat som jeg havde håbet på. Men vi ender dog stadig med 652 mbps, som stadig er et flot resultat, og vil stadig være brugbart under spil eller hvis der bare skal være en flydende oplevelse på nettet.

I samme omgang den trådløse test blev kørt på computeren, ender vi med en ping på 3, som ligger i den lave ende.

Det sidste som skal ske på computeren er den kablet forbindelse. Her ender routeren med et resultat på 948 mbps, som ikke er langt fra de andre, der har været igennem samme test.

Vi har nu kun strømforbruget tilbage. Hvor Rapture GT6 desværre ligger sig i den høje ende, med et resultat på 9,86, bliver den kun overgået af de store mesh systemer fra ASUS med XT12 og ET12.

Pris

Jeg har fundet ASUS ROG Rapture GT6 2-pack til en pris på 5227,- DKK.

Konklusion

Vi er kommet til slutningen af testen på ASUS ROG Rapture GT6. Det er ikke tit vi har set mesh systemer med en gamer inspireret design, og hvis nogle skulle gøre det, ville det selvfølgelig være ASUS. Om man er til designet eller ej, er nok meget forskelligt, men jeg må indrømme, at personligt syntes jeg det ser rigtig godt ud, og det er fedt de tør gå den vej.

De har sørget for noget utrolig stærk hardware til deres første ROG mesh noder, hvor vi blandt andet også får WiFi 6 og 2.5G WAN port. Men kigger vi på prisen, så kan jeg dog undre mig over vi ikke får mere. Der kunne godt have været plads til WiFi 6E og 2.5G LAN port, selvom det måske er de færreste som vil have brug for det, så kommer vi ikke uden om at prisen er utrolig høj, og der vil nok være mange som kigger efter alternativer, selv inden for ASUS egne rækker af udvalg for mesh enheder.

Selve ydelsen under testen, kan jeg næsten ikke sætte en finger på. ROG Rapture GT6, kom med et flot overordnet resultat, der var nogle enkelte steder, hvor den ikke brillierede, men stadig med et tilfredsstillende resultat.

Som resten af ASUS netværks universet, får vi stadig de gode ting som vi kender det, selvom det er ROG branded. Vi har stadig AiMesh og AiProtection.

Selvom ROG Rapture GT6 byder på mange ting, så er det stadig et fåtal som nok vil vælge disse. De henvender sig uden tvivl til gameren, men de har dog også et højt prisskilt fordi der skal stå ROG og have gamer design. Derfor ender scoren desværre kun med 8 ud af 10. Da jeg føler prisen trækker så meget ned, i forhold til det teknologi som vi får med. Til den pris havde jeg forventet Wifi 6E, sammen med 2.5G LAN port, selvom der står ROG og kommer med et fedt gamer design.

Pros

Gamer design

Nem opsætning

Brugervenlig app

Stærk hardware

Wi-Fi 6

Gratis sikkerhed til dit netværk

2.5G WAN indgang

Generel flot ydelse

Cons

Pris

Score: 8