ASUS RT-AX59U

Selvom WiFi 7 kommer tættere og tættere på, afholder det ikke producenterne fra at komme med nye routere som køre med enten WiFi 6 eller 6e. I dette tilfælde er det ASUS, hvor vi har fået mulighed for at tage et kig på en router, som henvender sig til den mere gængse forbruger, fremfor hardcore gameren, med høje krav. Routeren kommer med blandt andet indbygget mulighed for at montere den på væggen, fremfor at skulle have den stående.

23 jun. 2023 kl. 09:00 Af Berger DEL:

Inden vi går videre skal vi have kigget på specifikationerne, som jeg har fundet frem på ASUS’ hjemmeside.

Specifikationer på ASUS RT-AX59U

HARDWARE FEATURES

Processor: 2.0 GHz quad-core CPU

2.0 GHz quad-core CPU Interface: 3 LAN, 1 WAN Gigabit Ethernet Ports, 1 USB 3.2, 1 USB 2.0

3 LAN, 1 WAN Gigabit Ethernet Ports, 1 USB 3.2, 1 USB 2.0 Button: Reset, WPS, Power

Reset, WPS, Power Dimensions: 131 × 37,5 x 200 mm

131 × 37,5 x 200 mm Antenna: 5 internal antennas

5 internal antennas AiMesh node: Ja

WIRELESS FEATURES

Wireless Standards : IEEE 802.11 a/b/g, Wifi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax)

: IEEE 802.11 a/b/g, Wifi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) Frequency:

5 GHz



2.4 GHz

Signal Rate:

3603 Mbps (5 GHz)



574 Mbps (2.4 GHz)

Wireless Security: WPA WPA2 WPA3 WPS Support



Rundt om ASUS RT-AX59U

ASUS RT-AX59U er en WiFi 6 mainstream router, som kommer med de gode ting fra ASUS, og er lavet med henblik på det almindelig hjem. Det er blandt andet muligt at montere den på væggen eller den kan placeres rundt omkring i hjemmet, som passer til hjemmet. Som en del af ASUS, får du også gratis beskyttelse med AiProtection Pro, WPA3 sikkerhed, og muligheden for at skabe et mesh netværk, hvis du senere har behov for at udvide dit netværk.

I æsken har vi selve routeren, strømkabel, netværkskabel, skruer til at kunne montere routeren på væggen og en masse manualer.

ASUS RT-AX59U har en normal størrelse for en router. Den er mat i farven og materialerne, og den har kun interne antenner. RT-AX59U kommer med fleksibilitet i forhold til at du kan montere routerne på væggen, uden at skulle anskaffe dig ekstra tilbehør, eller stille den som den ankommer, på en flad overflade.

På siden af routeren har vi en masse indgange. Fra toppen og ned: 3 LAN indgange, 1 WAN indgang, USB indgange, tænd og sluk knap, DC stikket til strøm og til sidst reset knappen.

På undersiden af routeren, har vi en label med en masse informationer. Blandt andet router navnet og standard netværkskode, som skal bruges til opsætning og en QR for nemt at kunne forbinde.

Testen

For at indstille routeren, kan det enten gøres via en app på telefonen eller via browser.





video credit: ASUS

Du kan også hente app her:

ASUS Router App til Android

ASUS Router app til iOS

Når vi nu har oprettelsen af konto på plads skal vi selvfølgelig videre i testen. Vi skal kigge på hvordan ASUS RT-AX59U fungerer med dækning.

For at teste ASUS RT-AX59U gør vi brug af følgende testmetode og programmer:

Speedtest.org app på Google Pixel 6 målt i afstand under 1 meter, 5 meter og 20 meter.

Speedtest.org trådløs med MSI MEG Z690 Unify med 5 meter afstand.

Forbindelsen bliver testet på en 1000/1000 fiber forbindelse, med en fastmonteret router, hvor internettet bliver fordelt videre til vores test enhed.

**OBS på forbindelse er gået fra 1000/500 til 1000/1000 i forhold til tidligere test.

Til at starte med kigger vi på ydelsen, når computeren får direkte adgang til routeren via kabel. Her ender vi med en score på 940 Mbps, som ligger den lidt under de fleste af de nyere routere som er blevet testet, men stadig med et flot resultat.

I samme omgang har jeg også noteret hvilken ping vi ender med. På den kablet forbindelse, hvor vi endte med en ping på 3, hvilket ligger fint blandt de andre routere.

Vi bliver stadig ved computeren, men har nu taget netværksstikket ud af computeren, og er gået over til det trådløse. Det giver en afstand på omkring fem meter. Hvor vi her ender med 578 Mbps, Som igen ligger den lidt under mange af de andre, hvor det kun er AXE75 som ligger under den.

Det er blevet tid til at gå til telefonen. Jeg er kommet hen til routeren, og har ca én meters afstand til routeren. Her ender jeg med et resultat på 779 Mbps. Her formår routeren at komme op imod toppen og ligger blandt top tre.

Jeg er kommet tilbage til computeren, og står nu med omkring fem meters afstand, med telefonen. Her kommer RT-AX59U med et resultat på 579 Mbps. Den ligger sig derfor blandt de langsomste routere i testen.

Som det sidste bevæger jeg mig ud på omkring 20 meters afstand til routerens placering, og står nu i den modsatte ende af huset. Jeg endte med at tage testen to gange, da jeg her endte med et resultat på 33 Mbps, som er markant lavere end de andre testet routere. En forklaring her, kan være telefonen har været gået over på 2.4Ghz frekvensbåndet, da afstanden har været for ustabilt til at den kunne blive på 5Ghz.

Under testen på fem meters afstand med telefon, har jeg også noteret upload hastighed. Her ender vi med et resultat på 439 Mbps, som er rigtig flot, og ender med at være en af de højeste.

Som det sidste har den været igennem Watt måleren, for at se hvor meget strøm den så skal bruge. Hvor vi ender med et resultat på 4,14W.

Pris

Jeg har kunne finde ASUS RT-AX59U til en pris på 1044,- DKK. Hvilket for mig virker til at være et fornuftigt prisleje.

Ønsker du at læse om RT-AX59Upå ASUS’ hjemmeside, kan du klikke på banneret ovenfor.

Konklusion

Vi er kommet til slutningen af testen på RT-AX59U fra ASUS. Vi kan jo stadig med den åbenlyse som er prisen, som sammenlignet med andre af de testet modeller, ligger sig med en fin pris, hvilket også gør at resultatet fint hænger sammen. Der hvor vi ramte 20 meters i testen, med et meget lavt resultat, er jeg også sikker på sagtens ville kunne løses, hvis jeg fx havde gået ind og opdelt netværket, for at tvinge den over på 5 Ghz frekvensbåndet.

Disse tests laves dog så vidt muligt ud fra et plug and play princip, for at kunne give den bedste mulige indblik i ydelsen på routeren, som den står. Kigger vi på resten af resultatet formår RT-AX59U at komme med et passende, men måske et lidt middelmådigt resultat. Den koster dog også kun halvdelen, hvis ikke mere, end mange af de andre routere som er med i testen.

Det som gør RT-AX59U interessant, er blandt andet designet og muligheden for at kunne montere den på en væg. Det gør at routeren nemt kan være passende til den almindelig brugers hjem, for at give et fint netværk. Samt har den et neutralt og stilrent design, som ikke springer i øjne.

Ved siden af de ting, får vi selvfølgelig alle de gode ting fra ASUS, såsom VPN, integreret sikkerhed og muligheden for at opgradere med AiMesh, hvis du ønsker at kombinere traditionel router med mesh enheder.

Det er selvfølgelig kun en router med WiFi 6 og du får ingen 2.5G porte. Men vi havde nok også set på en markant højere pris, hvis det skulle ændres.

Jeg slutter derfor testen af med at give RT-AX59U en score på 8 ud af 10. Hvor jeg er tæt på at den skulle have været 9, når vi sammenligner ydelse, features og pris med hinanden. Det er en stabil router, og får du placeret den centralt i hjemmet, burde det give en god dækning til hvor det er nødvendigt.

Pros

Neutralt design

Nem opsætning

Brugervenlig app

Fornuftigt hardware

Wi-Fi 6

VPN

Integreret sikkerhed

Pris

Kan monteres på væggen

Cons

Middel resultat

Score: 8