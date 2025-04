ASUS Zenwifi BD4

ASUS ZenWiFi BD4 er et dual-band WiFi 7 mesh-system, der leverer hastigheder op til 3600 Mbps ved hjælp af 4K-QAM og Multi-Link Operation (MLO). Med AiMesh-teknologi dækker et sæt på tre enheder op til 600 kvadratmeter, hvilket eliminerer WiFi-døde zoner. Systemet er udstyret med to 2,5 Gbps Ethernet-porte med automatisk detektion og drives af en 1,5 GHz quad-core processor. Desuden tilbyder det avanceret netværkssikkerhed med AiProtection Pro, understøttelse af op til tre SSID'er til IoT-enheder, forældrekontrol og omfattende VPN-funktioner.

Inden vi går videre, skal vi have kigget på specifikationerne, som jeg har fundet frem på ASUS’ hjemmeside.

Specifikationer på ASUS Zenwifi BD4

HARDWARE FEATURES

Processor: 1.5 GHz quad-core CPU

1.5 GHz quad-core CPU Interface: 2 WAN/LAN 2.5G Ethernet Ports

2 WAN/LAN 2.5G Ethernet Ports Button: Reset, WPS, Power On/Off.

Reset, WPS, Power On/Off. Dimensions: 140 × 70 x 140 mm

140 × 70 x 140 mm Antenna: 4 Internal antennas

4 Internal antennas ASUS AiMesh: Ja

Ja Primary AiMesh Router: Ja

Ja AiMesh node: Ja

WIRELESS FEATURES

Wireless Standards : IEEE 802.11 be/ax/ac/n/a/g/b

: IEEE 802.11 be/ax/ac/n/a/g/b Frequency:

5G



2.4GHz

Signal Rate:

2882 Mbps (5GHz)



688 Mbps (2.4 GHz)

Wireless Security:

WPA



WPA2



WPA3



WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)



WPS Support

Rundt om ASUS Zenwifi BD4

ASUS ZenWiFi BD4 er et kraftfuldt WiFi 7 mesh-system med hastigheder op til 3600 Mbps. Det understøtter 4K-QAM og Multi-Link Operation (MLO) for stabil forbindelse. Med AiMesh-teknologi dækker systemet op til 600 m2. To 2,5 Gbps Ethernet-porte sikrer hurtige kablede forbindelser. Indbygget AiProtection Pro giver avanceret netværkssikkerhed. Systemet understøtter op til tre SSID'er til IoT-enheder. Avancerede VPN-funktioner og forældrekontrol er også inkluderet.

ASUS ZenWiFi BD4 leveres med ZenWiFi BD4 enheder, strømadaptere, et Ethernet-kabel, en Quick Start Guide og garanti- samt supportdokumentation.

ASUS ZenWiFi BD4 har et stilrent og minimalistisk design, der passer diskret ind i ethvert hjem. Enheden har en kompakt, rektangulær form med afrundede kanter, hvilket giver et moderne og elegant udtryk. Overfladen er mat og tekstureret for at reducere synlige fingeraftryk og ridser.

ASUS ZenWiFi BD4 har en enkelt LED-indikator på fronten, der giver brugeren statusopdateringer om enhedens tilstand. LED-indikatoren gør det nemt at overvåge systemets status uden at skulle tilgå en app eller webinterface.

Bunden af ASUS ZenWiFi BD4 har ventilationshuller for varmeafledning og en gummibelagt fod for stabilitet. Der sidder en label med modelnavn, serienummer, standard SSID, adgangskode, MAC-adresse, en QR-kode til opsætning samt strømspecifikationer og certificeringsmærker.

ASUS ZenWiFi BD4 er udstyret med flere porte på bagsiden for nem tilslutning. Den har to 2,5 Gbps Ethernet-porte, der automatisk kan fungere som WAN- eller LAN-porte afhængigt af behovet. Derudover findes en strømindgang til adaptertilslutning samt en reset-knap til nulstilling af enheden. Portenes placering er designet, så kabler let kan tilsluttes uden at forstyrre det stilrene udseende.

Testen

For at indstille routeren, kan det enten gøres via en app på telefonen eller via browser.

Du kan hente app her:

ASUS Router App til Android

ASUS Router app til iOS

Når opsætningen er på plads, skal vi videre til testen. Vi skal kigge på hvordan ROG GT-BE98 fungerer med dækning, og om hvor meget hastighed vi kan presse ud af den i praksis. Netværket herhjemme er sat op med fibernet som går ind i den ene ende af huset. Det mest optimale er selvfølgelig at få routeren placeret i midten af huset, hvilket ikke er tilfældet her. Derfor får vi også testet hvordan routeren vil være, når den skal fanges i fjerneste ende af huset.

For at teste ASUS ZenWiFi BD4 gør jeg brug af følgende testmetode og programmer:

Speedtest.org app på Pixel 8 målt i afstand under 1 meter, 5* meter og 20 meter.

Speedtest.org trådløs med ASRock Taichi Z890 med 5* meter afstand og kablet.

Forbindelsen bliver testet på en 1000/1000 fiber forbindelse, med en fastmonteret router, hvor internettet bliver fordelt videre til vores test enhed.

*Da jeg har rykket rundt på nogle værelser, har det betydet afstanden til routerens placering er blevet til omkring 7 meter. I forhold til tidligere testet enheder. Der vil derfor være en overgang i forhold til test resultatet, hvor routerne ikke har 100% samme afstand.

I ping-testen ender ASUS ZenWiFi BD4 med en målt latenstid på 8 ms, hvilket er højere end de øvrige testede enheder, der typisk ligger mellem 2 og 5 ms. Det placerer BD4 i bunden af feltet på dette punkt. Det skal dog bemærkes, at BD4 under testen var placeret længere væk end de øvrige enheder, hvilket kan have haft en negativ indvirkning på resultatet.

Den øgede afstand betyder, at signalet potentielt har været svagere eller mere udsat for forstyrrelser, hvilket naturligt kan påvirke responstiden.

I denne test, hvor der er målt trådløst på en stationær PC placeret omkring 7 meter fra den primære node, leverer ASUS ZenWiFi BD4 en downloadhastighed på 192 Mbps. Det er den laveste blandt alle de testede enheder og markerer en markant forskel i ydeevne sammenlignet med resten af feltet, hvor flere systemer – såsom ASUS ZenWiFi BT10, XT9 og TP-Link Deco XE75 – når op over 900 Mbps.

Resultatet viser, at BD4 har begrænset rækkevidde og præstation i setups med stationære enheder placeret lidt længere væk, hvilket kan være en ulempe for brugere, der forventer høj og stabil hastighed i hele hjemmet. Selvom routeren kan være tilstrækkelig til lettere brug eller mindre boliger, har den svært ved at konkurrere på hastighed og rækkevidde i mere krævende scenarier.

I testen "Under 1 Meter Trådløst" klarer ASUS ZenWiFi BD4 sig flot med en målt hastighed på 852 Mbps, hvilket placerer den solidt i den øvre ende af feltet. Selvom den ikke er den hurtigste i testen, overgået af blandt andet ASUS ZenWiFi BT10, Netgear Orbi RBKE963 og ASUS ROG Rapture GT6, leverer BD4 stadig stærk ydeevne og stabilitet på tæt afstand. Dens placering vidner om, at WiFi 7-teknologien i BD4 er godt optimeret, især i forhold til prisklassen, og den formår at holde trit med dyrere og mere avancerede konkurrenter.

I 5 meter trådløs-testen klarer ASUS ZenWiFi BD4 sig markant dårligere end flere af konkurrenterne med en målt hastighed på 475 Mbps. Selvom den leverer en acceptabel forbindelse på kort afstand, ser man her et tydeligt fald i ydeevne over længere afstande sammenlignet med andre WiFi 7-baserede mesh-systemer som ASUS ZenWiFi BT10, Netgear Orbi RBKE963 og ASUS ROG Rapture GT6, som alle ligger langt over 800 Mbps. Resultatet peger på, at BD4 er bedst egnet til mindre boliger eller miljøer, hvor enhederne er placeret tæt på hinanden, og hvor rækkevidde ikke er det primære fokus.

I testen, hvor der er målt trådløst fra omkring 20 meters afstand med en telefon, præsterer ASUS ZenWiFi BD4 en hastighed på 345 Mbps. Det placerer den midt i feltet og viser, at selv over længere afstande formår BD4 at levere en relativt stabil forbindelse. Den klarer sig bedre end en række dyrere konkurrenter som ASUS ZenWiFi Pro XT12 og Netgear ROG Rapture GT6, men bliver samtidig klart overgået af topmodeller som ASUS ZenWiFi BT10 og Netgear Orbi RBKE963, der begge når over 900 Mbps.

I upload testen på 5 meters afstand fra den primære node leverer ASUS ZenWiFi BD4 en uploadhastighed på 235 Mbps. Det placerer den i den lavere ende af feltet, hvor den bliver overgået af flere konkurrenter, herunder ASUS ZenWiFi BT10, som skiller sig markant ud med hele 705 Mbps, samt modeller som ZenWiFi Pro ET12, XT9 og Netgear Orbi RBKE963. Selvom BD4 ikke imponerer på upload ved længere afstand, leverer den stadig en stabil og brugbar forbindelse

I testen af strømforbrug målt med en wattmåler placerer ASUS ZenWiFi BD4 sig som en af de mere energieffektive mesh-enheder med et forbrug på 5,23 watt. Det er væsentligt lavere end mange af konkurrenterne, hvor modeller som ASUS ZenWiFi Pro ET12 og XT12 begge bruger 11 watt, og Netgear Orbi RBKE963 topper med hele 16,3 watt.

Det relativt lave strømforbrug gør BD4 til et fornuftigt valg for energibevidste brugere, der ønsker at holde elregningen nede uden helt at gå på kompromis med moderne WiFi 7-funktioner. Selvom BD4 ikke er den mest kraftfulde på markedet i rå ydeevne, balancerer den godt mellem funktionalitet og effektivt energiforbrug – ideelt til mindre boliger eller sekundære netværkszoner, hvor lavt forbrug er en fordel.

Pris

ASUS ZenWiFi BD4, har jeg kunne finde til en pris på 2.699,- DKK, for en 3-pak.

Konklusion

ASUS ZenWiFi BD4 er en kompakt og moderne mesh-router med understøttelse af den nyeste WiFi 7-standard, hvilket gør den til et spændende bud i den lavere ende af prisfeltet for mesh-systemer. Med en pris på 2.699 kr. for en 3-pak tilbyder BD4 god værdi for pengene – især til brugere, der ønsker et stabilt netværk uden at bruge en formue.

Opsætningen af BD4 er nem og ligetil via den brugervenlige ASUS Router-app, som fås til både Android og iOS. Det giver hurtigt overblik over netværket og gør det nemt at komme i gang, selv for ikke-tekniske brugere. Her scorer BD4 højt og understreger ASUS' styrke på softwarefronten.

I testmiljøet, hvor routeren var placeret længere væk end ved tidligere tests, klarede BD4 sig acceptabelt – men også med visse begrænsninger. På helt tæt hold (under 1 meter) leverede den en fin hastighed på 852 Mbps, hvilket placerer den blandt de bedre enheder i denne kategori. Det viser, at den grundlæggende teknologi i BD4 er solid, og at WiFi 7 er godt implementeret, især i forhold til prisen.

Men når afstanden øges, begynder BD4 at halte efter. Ved 5 meter fra den primære node faldt downloadhastigheden til 475 Mbps, og på en stationær PC, som var placeret omkring 7 meter væk, landede ydelsen helt nede på 192 Mbps. Her blev den klart overgået af konkurrenter som ASUS ZenWiFi BT10 og TP-Link Deco XE75, som leverer langt højere og mere stabile hastigheder.

I uploadtesten ved 5 meter klarede BD4 sig med 235 Mbps, hvilket placerer den i den nederste del af feltet. Sammen med en ping på 8 ms, der er den højeste blandt de testede enheder, indikerer det, at BD4 ikke er det oplagte valg til krævende brug som gaming eller livestreaming på afstand. Dog er det vigtigt at nævne, at den øgede afstand i testopsætningen sandsynligvis har haft en negativ indvirkning på netop ping og upload.

Til gengæld viser testen fra 20 meters afstand, målt på en telefon, at BD4 stadig holder en fornuftig ydelse med 345 Mbps – højere end flere dyrere modeller. Det peger på, at den kan levere dækning i hele huset, så længe behovene ikke er ekstremt tunge.

En af de helt store styrker ved BD4 er dens strømforbrug. Med et målt forbrug på kun 5,23 watt er den blandt de mest energieffektive mesh-routere på markedet – kun overgået af ASUS ZenWiFi XD6. Det gør den oplagt til langvarig drift uden at påvirke elregningen nævneværdigt, og det er en vigtig fordel i tider, hvor mange gerne vil tænke mere energibevidst.

På hardwarefronten er BD4 dog lidt sparsomt udstyret. Der er begrænset med LAN-porte, hvilket kan være en ulempe, hvis man har flere enheder, der kræver kablet forbindelse. Til almindelig brug vil det dog sjældent være en dealbreaker – men det er værd at tage med i vurderingen.

Sammenfattende er ASUS ZenWiFi BD4 en mesh-løsning, der henvender sig bedst til brugere med mindre boliger, eller som ønsker et billigt, strømvenligt WiFi 7-setup til lettere brug. Den er ikke designet til entusiaster med høje krav til hastighed, lav ping eller massiv båndbredde – men til prisen får man stadig meget funktionalitet, god software og et velbygget produkt.

ASUS ZenWiFi BD4 er et sikkert køb for dem, der ønsker god basisydelse, moderne teknologi og lavt strømforbrug til en fornuftig pris. Den henvender sig til almindelige brugere snarere end entusiaster, men løser sine opgaver solidt, så længe forventningerne er realistiske. Derfor ender den også med en solid score på 8 ud af 10.

Fordele

Lavt strømforbrug

Kompakt design

Fornuftig dækning

WiFi 7

Nem opsætning

Pris

Ulemper

Begrænset ydeevne under udvalgte tests

Begrænsning på LAN porte

Score: 8