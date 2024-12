ASUS ZenWiFi BT10

ASUS ZenWiFi BT10 er et avanceret mesh WiFi-system, der integrerer den nyeste WiFi 7-teknologi for at levere imponerende trådløse hastigheder på op til 18 Gbps. Med tri-band-funktionalitet, herunder et 6 GHz-bånd, sikrer det bred kompatibilitet med både moderne WiFi 7-enheder og ældre IoT-enheder. Systemet er udstyret med otte interne antenner, hvilket eliminerer WiFi-døde zoner og giver stabil dækning i hele hjemmet. Desuden tilbyder ZenWiFi BT10 avancerede sikkerhedsfunktioner som AiProtection Pro og fleksible netværksmuligheder med dual 10G-porte, hvilket gør det til en fremtidssikret løsning til det moderne smarthjem.

Inden vi går videre skal vi have kigget på specifikationerne, som jeg har fundet frem på ASUS’ hjemmeside.

Specifikationer på ASUS ZenWiFi BT10

HARDWARE FEATURES

Processor: 2.0 GHz quad-core CPU

2.0 GHz quad-core CPU Interface: 1x 10G WAN/LAN / 1x 10G LAN / 1x1G WAN/LAN / 1x USB 3.0

1x 10G WAN/LAN / 1x 10G LAN / 1x1G WAN/LAN / 1x USB 3.0 Button: Reset, WPS, Power On/Off.

Reset, WPS, Power On/Off. Dimensions: 159 × 72 x 186 mm

159 × 72 x 186 mm Antenna: 8 Internal antennas

8 Internal antennas ASUS AiMesh: Ja

Ja Primary AiMesh Router: Ja

Ja AiMesh node: Ja

WIRELESS FEATURES

Wireless Standards : IEEE 802.11 be/ax/ac/n/a/g/b

: IEEE 802.11 be/ax/ac/n/a/g/b Frequency:

6GHz



5GHz



2.4GHz

Signal Rate:

11529 Mbps (6 GHz)



5764 Mbps (5GHz)



1376 Mbps (2.4 GHz)

Wireless Security:

WPA



WPA2



WPA3



WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)



WPS Support

Rundt om ASUS ZenWiFi BT10

ASUS ZenWiFi BT10 er en kraftfuld WiFi 7-router designet til problemfri netværksoplevelser. Med Multi-Link Operation (MLO) kan enheder oprette forbindelser på tværs af flere bånd samtidigt, hvilket giver forbedret hastighed og stabilitet. Den AI-Boosted Smart AiMesh-teknologi optimerer netværksydelsen ved intelligent at fordele forbindelser mellem tilsluttede enheder og forbedre signalstyrken. Routeren understøtter tri-band med dedikeret 6 GHz-bånd og har avancerede sikkerhedsfunktioner via AiProtection Pro. Med dual 10G-porte og fleksibel kompatibilitet er den ideel til både gaming, streaming og IoT.

Når du køber ASUS ZenWiFi BT10, følger der følgende med i æsken: selve ZenWiFi BT10-enhederne, et RJ45-netværkskabel til tilslutning, en strømadapter, et garantikort og en quick start-guide, som gør det nemt at komme i gang.

ASUS ZenWiFi BT10 har et stilrent og minimalistisk design, der passer perfekt ind i moderne hjem. Routeren er kompakt og leveres i en mat finish, hvilket gør den diskret og elegant uden at gå på kompromis med funktionaliteten. Den er udstyret med et vertikalt kabinet, der optimerer placeringen af de otte interne antenner for maksimal signaldækning. LED-indikatorer på fronten giver en hurtig statusopdatering uden at være for påtrængende. Det æstetiske design er kombineret med ventilationsåbninger, der sikrer effektiv varmeafledning, hvilket gør den lige så praktisk som den er visuelt tiltalende.¨

ASUS ZenWiFi BT10 er udstyret med en LED-indikator på fronten, der kommunikerer forskellige statusser gennem farver og lysmønstre. Når routeren er forbundet til internettet, lyser indikatoren hvidt. Under systemoptimering skifter den til grøn. Hvis WPS-funktionen er aktiveret og søger efter en enhed at parre med, blinker den blåt. En rød indikator signalerer manglende internetforbindelse. Under opstart pulserer lyset grønt, og når enheden er klar til opsætning, lyser det blåt. I tilfælde af fejltilstand, såsom rescue mode, vil indikatoren være magenta. Disse visuelle signaler gør det nemt at overvåge routerens tilstand.

På undersiden af ASUS ZenWiFi BT10-routeren finder du en label med vigtig information, herunder standard Wi-Fi-netværksnavn (SSID) og adgangskode, som er nødvendige for den første opsætning. Der er også en QR-kode, som kan scannes med ASUS Router-appen for at forenkle installationsprocessen. Ved at scanne denne QR-kode med appen kan du hurtigt konfigurere routeren uden manuel indtastning af netværksoplysninger.

ASUS ZenWiFi BT10 er udstyret med en række porte, der gør det muligt at tilslutte forskellige netværksenheder og eksterne enheder. Routeren har to 10GBase-T RJ-45-porte, hvoraf den ene kan fungere som WAN/LAN-port, og den anden er dedikeret til LAN, begge med understøttelse af op til 10 Gbps-forbindelser. Derudover findes en 1000Base-T RJ-45-port, som kan bruges som en fleksibel WAN/LAN-port med en hastighed på op til 1 Gbps. Routeren inkluderer også en USB 3.0-port, som giver mulighed for tilslutning af eksterne lagerdrev. Denne kombination af porte sikrer alsidige og fremtidssikrede tilslutningsmuligheder.

Testen

For at indstille routeren, kan det enten gøres via en app på telefonen eller via browser.

Du kan også hente app her:

Når opsætningen er på plads, skal vi videre til testen. Vi skal kigge på hvordan ROG GT-BE98 fungerer med dækning, og om hvor meget hastighed vi kan presse ud af den i praksis. Netværket herhjemme er sat op med fibernet som går ind i den ene ende af huset. Det mest optimale er selvfølgelig at få routeren placeret i midten af huset, hvilket ikke er tilfældet her. Derfor får vi også testet hvordan routeren vil være, når den skal fanges i fjerneste ende af huset.

For at teste ROG GT-BE98 gør jeg brug af følgende testmetode og programmer:

Speedtest.org app på Pixel 8 målt i afstand under 1 meter, 5 meter og 20 meter.

Speedtest.org trådløs med ASRock Z890 Taichi med 5 meter afstand og kablet.

Forbindelsen bliver testet på en 1000/1000 fiber forbindelse, med en fastmonteret router, hvor internettet bliver fordelt videre til vores test enhed.

Som en start, kigger vi på routeren, når den er kablet til test computeren. ASUS ZenWiFi BT10 udmærker sig med en maksimal målt hastighed på 950 Mbps. Denne præstation placerer den marginalt over konkurrenterne som ASUS ZenWiFi Pro XT12, Netgear Orbi RBKE963 og ASUS ROG Rapture GT6, der alle ligger tæt på med 948-949 Mbps.

I samme omgang har jeg også noteret ping. Hvor vi ender med et resultat på 4, som ligger den i midten af de testet enheder.

I denne test er der målt trådløse hastigheder på en stationær computer placeret fem meter fra den primære node, og ASUS ZenWiFi BT10 markerer sig som den bedste præsterende enhed. Med en hastighed på 931 Mbps overgår ZenWiFi BT10 alle andre routere, herunder Netgear Orbi RBKE963 på 872 Mbps og ASUS ZenWiFi XT9, som når 928 Mbps. Denne præstation viser, hvordan ZenWiFi BT10 formår at opretholde en imponerende hastighed, selv på en afstand, hvor mange routere oplever et fald i ydeevnen. Routerens overlegne teknologi sikrer stabil og høj ydeevne, hvilket gør den ideel til krævende opgaver som gaming og streaming på længere afstande fra den primære node.

Ved denne test, udført med en telefon placeret cirka én meter fra den primære node, leverede ASUS ZenWiFi BT10 en enestående trådløs hastighed på 944 Mbps. Dette placerer routeren som den bedste i sin klasse og demonstrerer dens evne til at levere imponerende ydeevne på kort afstand. ZenWiFi BT10 overgår konkurrenter som Netgear Orbi RBKE963 og ASUS ROG Rapture GT6, som nåede henholdsvis 919 Mbps og 906 Mbps. Denne præstation fremhæver routerens effektivitet og overlegne teknologi, der gør den ideel til højintensive opgaver som gaming og streaming, hvor hastighed og stabilitet er afgørende. ASUS ZenWiFi BT10 sætter standarden for trådløse forbindelser i denne kategori.

I testen, hvor der blev målt trådløse hastigheder på en telefon placeret fem meter fra den primære node, leverede ASUS ZenWiFi BT10 en imponerende præstation med 875 Mbps. Selvom den blev overgået af Netgear Orbi RBKE963 (900 Mbps) og ASUS ROG Rapture GT6 (914 Mbps), demonstrerer ZenWiFi BT10 stadig solid ydeevne og konkurrencedygtige hastigheder på denne afstand. Routeren viser sin evne til at håndtere krævende opgaver som streaming og gaming, selv ved længere trådløse forbindelser.

I denne test, udført med en telefon placeret cirka 20 meter fra den primære node, præsterede ASUS ZenWiFi BT10 en fremragende trådløs hastighed på 934 Mbps. Dette gør den til den bedste router i testen, idet den overgår Netgear Orbi RBKE963, som nåede 921 Mbps, og ligger langt foran andre konkurrenter som ASUS ROG Rapture GT6 og ASUS ZenWiFi XT9, der leverede henholdsvis 285 Mbps og 366 Mbps. ASUS ZenWiFi BT10 demonstrerer her sin evne til at opretholde stabil og høj ydeevne over lange afstande, hvor mange andre routere ser markant fald i hastighed. Denne test cementerer BT10’s position som en førsteklasses løsning til store hjem eller kontorer, hvor afstande mellem enheder og router spiller en afgørende rolle.

I denne test, hvor uploadhastigheder blev målt trådløst på en telefon cirka 5 meter fra den primære node, præsterede ASUS ZenWiFi BT10 en overlegen hastighed på hele 705 Mbps. Dette resultat placerer den markant foran konkurrenterne, hvor den næstbedste enhed, Google Nest WiFi, nåede 383 Mbps, og andre populære modeller som Netgear Orbi RBKE963 og ASUS ROG Rapture GT6 leverede henholdsvis 281 Mbps og 289 Mbps. ASUS ZenWiFi BT10 demonstrerer sin evne til at håndtere uploadkrævende aktiviteter såsom cloud-backups og videomøder med en stabil og høj ydeevne. Denne præstation viser, at ZenWiFi BT10 er en førsteklasses løsning for brugere, der søger hurtige og pålidelige trådløse forbindelser til både download og upload.

I denne test blev strømforbruget målt ved hjælp af en wattmåler for at vurdere energieffektiviteten af forskellige routere. ASUS ZenWiFi BT10 viste et moderat strømforbrug på 9,39 watt, hvilket placerer den blandt de mere energieffektive enheder i sin klasse. Sammenlignet med Netgear Orbi RBKE963, som brugte hele 16,3 watt, er ZenWiFi BT10 betydeligt mere energieffektiv, mens den samtidig leverer høj ydeevne. Routeren formår også at holde sig under strømforbruget for ASUS ZenWiFi Pro ET12 og Pro XT12, som begge ligger på 11 watt. ZenWiFi BT10 balancerer dermed ydeevne og energieffektivitet, hvilket gør den til et miljøvenligt valg for brugere, der ønsker at reducere deres energiforbrug uden at gå på kompromis med netværkets kvalitet.

Pris

ASUS ZenWiFi BT10, har jeg kunne finde til en pris på 7.090,- DKK. Hvilket må siges at være en høj pris. Men kigger vi på ydelse og vi har med den nyeste teknologi at gøre. Så kan prisen muligvis godtgøres.

Konklusion

ASUS ZenWiFi BT10 imponerer som en af de mest avancerede routere på markedet, men kommer også med en høj pris på 7.090,- DKK. Gennem hele testen viser routeren sin styrke med imponerende ydeevne og avancerede funktioner, der gør den velegnet til krævende netværksopgaver. Når den er kablet til testcomputeren, leverer den en topmålt hastighed på 950 Mbps, hvilket placerer den marginalt over konkurrenterne som Netgear Orbi RBKE963 og ASUS ZenWiFi Pro XT12. Med et ping på 4 ligger den midt i feltet, hvilket dog stadig er tilfredsstillende.

På kort afstand over trådløs forbindelse viser ASUS ZenWiFi BT10 sin overlegne ydeevne, især ved 1 meter, hvor den leverer 944 Mbps, og igen ved 5 meter på en stationær computer, hvor den opnår 931 Mbps. Selvom konkurrencen er tæt, cementerer BT10 sin plads som en toppræsterende enhed. Ved større afstande, som 20 meter, skuffer routeren heller ikke. Her præsterer den 934 Mbps, hvilket placerer den foran konkurrenter som Netgear Orbi RBKE963 og langt foran modeller som ASUS ZenWiFi XT9, der kun når 366 Mbps.

Uploadhastighederne er også et stort plus for BT10. Ved 5 meter over trådløs forbindelse måles en hastighed på 705 Mbps, hvilket er mere end dobbelt så hurtigt som de fleste konkurrenter. Dette gør routeren ideel til opgaver som cloud-backups og videomøder, hvor upload er vigtig. Strømforbruget ligger på 9,39 watt, hvilket placerer den blandt de mere energieffektive enheder. Selvom den ikke er den mest strømbesparende router, balancerer den ydeevne og forbrug på en måde, der gør den attraktiv for både krævende og miljøbevidste brugere.

Fordelene ved ASUS ZenWiFi BT10 er mange. Den er nem at sætte op, har en brugervenlig app og integrerer avancerede teknologier som Multi-Link Operation (MLO) og WiFi 7. De dobbelte 10G-porte sikrer fremtidssikring og maksimal fleksibilitet, og den kan integreres med AiMesh, hvilket gør den velegnet til større hjem eller kontorer. Ydeevnen er konsekvent høj på både korte og lange afstande, hvilket gør routeren ideel til streaming, gaming og andre krævende opgaver.

Ulemperne er dog værd at bemærke. Prisen på over 7.000 DKK kan afskrække mange forbrugere, især dem med mere almindelige netværksbehov. Manglen på eksterne antenner kan også være en ulempe for dem, der foretrækker justerbare løsninger til at optimere signalet. Desuden, selvom ydeevnen er enestående, vil routerens fulde potentiale muligvis være overkill for mindre husstande.

Alt i alt leverer ASUS ZenWiFi BT10 en førsteklasses oplevelse med banebrydende teknologi og solid ydeevne. Prisen kan retfærdiggøres af dens kapabiliteter, især for entusiaster og dem med store netværksbehov. ASUS ZenWiFi BT10 får en score på 9 ud af 10, for dens kombination af ydeevne, teknologi og fremtidssikring. Det er en router, der virkelig sætter standarden for næste generation af netværk.

Fordele

Nem opsætning

Brugervenlig app

Avanceret teknologi med MLO og WiFi 7

10G WAN/LAN port + 10G LAN port

Kan integreres med AiMesh

Høj ydeevne

Ulemper

Pris

Ingen eksterne antenner

Score: 9