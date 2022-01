ASUS ZenWifi XD6: Test

Der kan være forskellige krav til netværket derhjemme. Men en ting er sikkert, flere begynder at have flere enheder som kræver en sikker og stabil forbindelse. En af valgene for at få det opfyldt er brugen af mesh. Mesh er flere noder som sættes sammen til at skabe et større netværk, med samme navn så dine enheder hele tiden vil være på samme netværk, lige meget hvor i huset du er. ASUS byder på et stort eco system, med en masse produkter heriblandt netværk, både almindelige routere men også mesh, vi skal i dag kigge på det sidste med deres ZenWiFi XD6.

Inden vi går videre skal vi have kigget på specifikationerne.

Specifikationer på ASUS ZenWiFi XD6

HARDWARE FEATURES

Processor: 1.5 GHz Tri-core CPU

1.5 GHz Tri-core CPU Interface: 3 LAN/ 1WAN Gigabit Ethernet Ports

3 LAN/ 1WAN Gigabit Ethernet Ports Button: Reset, WPS

Reset, WPS Dimensions: 126.4 × 59.05 x 129.7 mm)

126.4 × 59.05 x 129.7 mm) Antenna: 6 Internal antennas

6 Internal antennas ASUS AiMesh: Ja

Ja Primary AiMesh Router: Ja

Ja AiMesh node: Ja

WIRELESS FEATURES

Wireless Standards : IEEE 802.11 ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 ax/n/b/g 2.4 GHz

: IEEE 802.11 ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 ax/n/b/g 2.4 GHz Frequency:

5 GHz



2.4 GHz

Signal Rate:

4804 Mbps (5 GHz)



574 Mbps (2.4 GHz)

Wireless Security:

WPA



WPA2



WPA3



WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

Vi har modtaget en enhed af ASUS ZenWiFi XD6 2-pack. Kassen de kommer i er grå, og med billede af de to noder på fronten. Ovenover har vi navnet på mesh systemet, sammen med de gør brug af AX5400 standard. De to noder til sammen har en dækning på 500 kvadratmeter, hvilket burde dække de flestes hjem, selv de lidt større.

På bagsiden får vi flere informationer omkring hvad du får med ASUS ZenWifi XD6, hvor ASUS blandt andet ligger fokus på det er WiFi 6, som giver højere hastighed end WiFi 5. Udover det så lægger de stor vægt på den sikkerhed som du får sammen med ASUS, hvor du endda har mulighed for at sætte en gratis VPN op igennem dit ejet netværk, så hvis du går på et offentligt netværk, kan du være mere beskyttet.

I kassen finder vi som sagt de to noder, et RJ45 kabel, to strømkabler og en masse manualer.

ZenWifi XD6 er hvide med ASUS logo i guld. De har et meget stilrent look, og med en størrelse, hvor de prøver at indgå i begrebet pynt, ved ikke at være en stor klodset router. På siderne er de ventileret til at komme af med varmen, som vil komme.

På bagsiden af ZenWifi XD6 har vi tre gigabyte LAN RJ45 porte, samt en enkelt WAN RJ45 port, og indgang til strømstikket.

I bunden har vi en masse information, blandt andet IP-adresse til routeren, og navnet på det netværk som routeren vil lave under oprettelse, inden du selv har navngivet den. I den ene side har vi en WPS knap og i den modsatte side en knap til at genstarte noden.

Tager vi et kig i toppen, kan vi se at toppen stikker lidt op og giver endnu et sted til routeren kan komme af med varmen.

Testen

For at indstille routeren, kan det enten gøres via en app på telefonen eller via browser.





video credit: ASUS

Du kan også hente app her:

ASUS Router App til Android

ASUS Router app til iOS

Når vi nu har oprettelsen af konto på plads skal vi selvfølgelig videre i testen. Vi skal kigge på hvordan ASUS ZenWiFi XD6 fungerer med dækning.

For at teste ASUS ZenWiFi XD6 gør vi brug af følgende testmetode og programmer:

Speedtest.org app på Samsung S20+ målt under 1 meter, 5 meter og 20 meter fra node

Speedtest.org trådløs på PC

Forbindelsen bliver testet på en 1000/500 fiber forbindelse, med en fastmonteret router, hvor internettet bliver fordelt videre til vores test enhed.

Da det er et Mesh system, og vi selvfølgelig har fokus på den trådløse del af det, tester jeg ikke systemet med Kabel.

Det er blevet tid til selve testen af ASUS ZenWiFi XD6, hvor vi skal starte med at kigge på, hvordan systemet klarer sig når der testes på mobilen. Kigger vi på den første, hvor vi står under 1 meter fra den primære node med mobilen, så lover det godt med ZenWifi XD6, som virkelig får skudt noget hastighed igennem i forhold til de andre mesh systemer, hvor vi ender med et resultat på 703 mbps.

Desværre så forsvinder succesen en smule, når vi kommer ud på 5 meter, stadig med telefonen. For her falder ZenWifi XD6 drastisk, og vi ender med et resultat på 466 mbps, som kun lige overgår Deco M9 Plus med deres WiFi 5.

I samme omgang tager vi også hastigheden på en upload, som en ender med et resultat på 281 mbps. Hvilket gør den kommer under Deco X60 og Google Nest Wifi.

Vi skal selvfølgelig videre ned i huset, og er nu i den fjerneste ende, hvor vi køre den sidste test på telefonen. Her ender vi med et resultat på 356 mbps, som ligger sig over Deco X60 og Google Nest Wifi. Hvilket er utrolig flot, da de tre andre modeller som er taget med i testen køre med tre noder i deres system, hvor vi med ZenWifi XD6 kun har to.

Det er blevet tid til at vi går tilbage til 5 meter, og får lavet testen med computeren. Her ender vi med endnu et flot resultat på 893 mbps, hvilket sætter den i toppen blandt alle fire mesh systemer. Den tætteste er konkurrenten Deco X60, som også gør brug af WiFi 6.

Som det sidste har jeg noteret ping, i samme omgang den trådløse test blev kørt på computeren, og her ender vi med en ping på 4, som er tilsvarende de andre systemer.

Pris

ASUS ZenWiFi XD6 2-pack har en pris på 2634,- DKK, hvilket godt kan virke en smule højt. Men kigger vi på hvad du får med, så kan det også retfærdiggøre prisen, og den lægger tæt på tilsvarende mesh systemer.





Konklusion

Det er blevet tid til den sidste del af testen på ZenWifi XD6 fra ASUS. Først og fremmest så er designet rigtig flot og de har lavet en node, som ser pæn ud, og som sagtens ville kunne stå fremme på hylden. Hvad angår opsætning, er det utrolig nemt, både via app men også browser, så længe du bruger en kablet forbindelse via browseren.

Udover det så er hardwaren også stærk til at kunne bruges i et hjem selv med gamere. For fordelen med ASUS eco system og specielt på netværk er deres Aimesh. Så du kan vælge en stærk gamer router og kombinere den med de flotte ZenWifi mesh system, hvilket gør du får god trådløs dækning, sammen med en stærk router til at sørge for ungerne hele tiden har stabilt netværk med lav ping, til når de rusher B site.

Men selv, hvis du ikke vil kombinere med en stærkere router fra ASUS til ungerne, så kan ZenWifi XD6 levere varen, og som vi så lavede den et udslag ved 5 meter ved test på telefonen, og en smule ved 20 meter. Men kommer stærkt igen, da vi gik over på computeren for at lave vores 5 meter test, hvor den lå langt over konkurrenterne.

Desværre kommer ZenWifi XD6 også med en pris, og selvom den pris godt kan lægge tæt på nogle af de andre mærker, så er der stadig et stykke derfra. Du skal derfor opveje om den smule ekstra hastighed og den gratis sikkerhed er de ekstra penge værd.

Jeg slutter derfor testen af med at give ZenWifi XD6 fra ASUS en score på 9 ud af 10, sammen med Editors choice. Et flot overordnet resultat, fortjener også en flot score, og det vil jeg mene vi har set her. Der er ingen tvivl om jeg vil betale det ekstra for at have et mere sikkert netværk, og specielt i denne tid, hvor vores hjem har mere IoT end nogensinde, og derfor kan være mere udsat.





Pros

Stilrent design

Nem opsætning

Brugervenlig app

Stærk hardware

Wi-Fi 6

Overall flot ydelse

Gratis sikkerhed til dit netværk

Cons