Hvad er Wi-Fi 6E og adskiller det sig fra Wi-Fi 6

Wi-Fi Alliancen har annonceret en helt ny branding på endnu ikke frigivet Wi-Fi 6-udstyr under CES 2020. Disse enheder bliver mærket Wi-Fi 6E. Men hvad er Wi-Fi 6E, og hvor differentierer det sig fra Wi-Fi 6?

Wi-Fi 6 er den næste generation af protokol til trådløs routere. Wi-Fi 6 kendes også under 802.11ax eller AX Wi-Fi, og den nye standard tilbyder forbedringer i forhold til nuværende 802.11ac. Her vil vi se forbedringer på områder som congestion.

Congestion, eller fordansket, Wi-Fi overbelastning, opstår typisk, når for mange benytter sig af den samme forbindelse på samme tid.

Et eksempel kunne være i en husstand, hvor mor og far streamer via TV’et, mens unger ser YouTube eller spiller online gaming – samtidigt med vores hustande konstant udvides med nye smart home enheder, som også vil kræve deres andel af internet-kagen i hjemmet. Her vil man ofte komme til at kæmpe om internetforbindelsen, og så vil congestion kunne opstå som en følge.

Wi-Fi 6E er navnet på en ny udvidelse af den eksisterende Wi-Fi 6 standard, som er i stand til at understøtte helt nye 6 GHz frekvenser. Dette tilføjer blandt andet mere båndbredde, højere throughputs og minimering af latency. Latency er også kendt som lag eller forsinkelse.

Wi-Fi 6 er i stand til at arbejde på nuværende 2,4 GHz, 5 GHz bånd, og fremtidige 1 GHz og 6 GHz bånd. Da 6GHz spektret giver betydelige fordele, har Wi-Fi Alliance erkendt, at enheder, der er i stand til at bruge det bredere bånd, skal have en anden betegnelse for at gøre dem lettere at identificere.

"Wi-Fi Alliance is introducing new terminology to distinguish forthcoming Wi-Fi 6 devices that are capable of 6 GHz operation, an important portion of unlicensed spectrum that may soon be made available by regulators around the world," the Wi-Fi Alliance announced. "Wi-Fi 6E brings a common industry name for Wi-Fi users to identify devices that will offer the features and capabilities of Wi-Fi 6 – including higher performance, lower latency, and faster data rates – extended into the 6 GHz band."

Vores nuværende Wi-Fi standard rammer inden for en overskuelig fremtid sin begrænsning, med et stigende antal tilkoblede vi konstant kobler på vores systemer globalt over hele verden. Tilføjelsen af 6GHz afhjælpe dette problem indtil næste begrænsning støder til. Godkendelsen af 6 GHz båndet er dog endnu ikke officielt godkendt, men når det sker, vil vi få stillet bredere bånd til rådighed og samtidigt opleve mindre interferens fra ældre Wi-Fi 4 (802.11n) og Wi-Fi 5 enheder.

“6 GHz will help address the growing need for wifi spectrum capacity to ensure wifi users continue to receive the same great user experience with their devices,” said Edgar Figueroa, CEO of the Wi-Fi Alliance. “Wi-Fi Alliance is introducing Wi-Fi 6E now to ensure the industry aligns on common terminology, allowing wifi users to identify devices that support 6 GHz operation as the spectrum becomes available.”

Virkningen af Wi-Fi 6E vil især komme til gavn i meget overbelastede områder. Routere vil have bredere kanaler at arbejde med i kampen om at at rumme flere enheder med bedre throughput hastigheder.

Med udvidelsen af Wi-Fi 6E og dermed 6 GHz, vil udviklingen af produkter også give et innovativt løst.

"This swath of spectrum, when coupled with Wi-Fi, will power new consumer experiences on smartphones, AR/VR devices and wearables we haven't even yet invented," fortæller Vijay Nagarajan fra Broadcom VP.

FCC har allerede enstemmigt accepteret at åbne Wi-Fi 6E og dermed 6GHz-båndet til brug i næste generation af Wi-Fi standarden. Dog vil der uden tvivl være nogle bump på vejen inden OEM'er kan begynde at implementere det globalt.





