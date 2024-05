Intel åbner for pc-forbindelse via Thunderbolt

Intel introducerer Thunderbolt Share til direkte forbindelse mellem to computere. Del filer, synkroniser mapper og overfør data sikkert med høj hastighed.

16 may. 2024 kl. 07:00 Af Maria DEL:

Intel vil gøre det muligt at forbinde to computere direkte til hinanden via et Thunderbolt-kabel. Thunderbolt Share kan bruges til at dele filer, samt til at forbinde skærme og andre enheder. Den nye funktion i Intels High-Speed Cable standard giver fire muligheder efter tilslutning af de to computere.

Det er muligt at styre den anden computer, synkronisere mapper, overføre filer via en dual Explorer interface, og overføre data fra en gammel computer til en ny. Når et billede overføres fra en computer, overføres det i dets oprindelige opløsning uden nogen form for kompression. Ved 1080p er dette garanteret ved 60Hz; ved højere opløsninger afhænger opdateringshastigheden af begge enheders evner.

Forbindelsen kan etableres via en direkte punkt-til-punkt-forbindelse mellem de to computere, men også via en Thunderbolt-aktiveret dock eller skærm. Hver enhed skal tilbyde Thunderbolt 4 eller 5. Ligesom Thunderbolt selv, bruger delingsmuligheden Intel VT-d til at sikre overførslen. Derudover kan der kræves en adgangskode, og følsomme operationer kan kun udføres lokalt.

Systemadministratorer kan deaktivere eller begrænse funktionaliteten efter ønske via gruppepolitik. I øjeblikket virker Thunderbolt Share kun på Windows, ikke macOS eller Linux. Thunderbolt Share er i bund og grund et softwareprodukt, som Intel licenserer til producenter af computere og andre Thunderbolt-tilbehør. Du kan ikke købe det lige nu, men du kan installere det på to computere, når du køber en Thunderbolt Share-certificeret enhed, uanset om det er en af disse computere eller et tilbehør som en dock.

MSI, Lenovo, Acer, Kensington, Belkin og Razer er blandt dem, der siges at arbejde på PC'er og tilbehør med en Share-licens. De første enheder vil være på markedet i år.