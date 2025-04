Netgear Orbi RBE972S

Netgear Orbi 970 er ikke bare endnu et mesh-system – det er Netgears bud på det absolut ypperste inden for trådløst internet i hjemmet. Med understøttelse af den nyeste WiFi 7-standard, imponerende tri-band opsætning og hastigheder, der sniger sig op mod 27 Gbps, taler vi om et produkt i den absolutte topklasse. Men med en pris, der matcher ambitionerne, rejser spørgsmålet sig hurtigt: Er Orbi 970 pengene værd? I denne test dykker vi ned i både opsætning, ydeevne, funktioner og det daglige brug – og ser, om Netgear Orbi 970 leverer den sømløse og lynhurtige WiFi-oplevelse, den lover.

Inden vi går videre, skal vi have kigget på specifikationerne, som jeg har fundet frem på Netgears hjemmeside.

Specifikationer på Netgear Orbi 970

Rundt om Netgear Orbi 970

Netgear Orbi 970 er et high-end WiFi 7 mesh-system designet til store hjem med mange enheder. Det leverer op til 27 Gbps hastighed via tri-band teknologi og dedikeret backhaul. Understøtter op til 10 Gbps internetforbindelse med 10G WAN-port. Har fire 2.5G Ethernet-porte for hurtig kablet tilslutning. Avanceret antennedesign sikrer dækning op til 660 m² med én router og en satellit. Understøtter Netgear Armor for indbygget sikkerhed og forældrekontrol. Nem opsætning og styring via Orbi-appen.

I æsken med Netgear Orbi 970 2-pak finder du én Orbi-router og to satellit-enheder, alle i et stilrent, sort design. Der medfølger tre strømforsyninger – én til hver enhed – samt et netværkskabel (Ethernet) til tilslutning af routeren til dit modem. Du får også en trykt installationsvejledning, der gør det nemt at komme i gang via Orbi-appen. Hele pakken er elegant og sikkert emballeret, så du hurtigt kan sætte dit nye mesh-system op og få lynhurtigt internet i hele hjemmet.

Netgear Orbi 970 skiller sig ud med et elegant og moderne design, der nemt passer ind i stilrene hjem. Enhederne er høje og cylinderformede med en mat sort finish, der giver et eksklusivt og diskret udtryk. De afrundede kanter og den sømløse overflade signalerer premium-kvalitet, og det minimalistiske look gør, at de ligner en del af indretningen frem for traditionelt netværksudstyr. LED-lyset på fronten er diskret og informativt uden at være forstyrrende. Alt i alt er det et design, der både er funktionelt og æstetisk gennemtænkt.

Bunden af Netgear Orbi 970 er udstyret med en solid, skridsikker base, der sikrer, at enheden står stabilt på flade overflader. Her finder du også en label med vigtige oplysninger, såsom netværksnavn (SSID), standardadgangskode, serienummer og MAC-adresse. Labelen er tydeligt trykt og let at aflæse, hvilket gør det nemt at komme i gang med opsætningen uden at skulle lede efter info. Derudover er der en QR-kode, som kan scannes med Orbi-appen for hurtig og nem installation. Alt er praktisk placeret og designet med brugeroplevelsen i fokus.

På bagsiden af Netgear Orbi 970-routeren finder du en række indgange, der er elegant integreret i designet. Her sidder en 10 Gigabit WAN-port til tilslutning af dit modem, hvilket gør systemet klar til de hurtigste internetforbindelser på markedet. Ved siden af finder du fire eller to 2.5 Gigabit LAN-porte, samt én 10 Gigabit LAN-porte, som giver mulighed for lynhurtig kablet forbindelse til enheder som gaming-pc’er, NAS-lagring eller smart-tv. Der er også en dedikeret strømindgang samt en knap til synkronisering med satellitter og en reset-knap diskret placeret, hvis du får brug for at nulstille systemet. Alle porte er tydeligt markeret og let tilgængelige uden at forstyrre routerens rene, minimalistiske udtryk.

Testen

For at indstille routeren, kan det enten gøres via en app på telefonen eller via browser.

Du kan hente app her:

Netgear Orbi App til Android

Netgear Orbi app til iOS

Når opsætningen er på plads, skal vi videre til testen. Vi skal kigge på hvordan ROG GT-BE98 fungerer med dækning, og om hvor meget hastighed vi kan presse ud af den i praksis. Netværket herhjemme er sat op med fibernet som går ind i den ene ende af huset. Det mest optimale er selvfølgelig at få routeren placeret i midten af huset, hvilket ikke er tilfældet her. Derfor får vi også testet hvordan routeren vil være, når den skal fanges i fjerneste ende af huset.

For at teste Netgear Orbi 970 gør jeg brug af følgende testmetode og programmer:

Speedtest.org app på Pixel 8 målt i afstand under 1 meter, 5* meter og 20 meter.

Speedtest.org trådløs med ASRock Taichi Z890 med 5* meter afstand og kablet.

Forbindelsen bliver testet på en 1000/1000 fiber forbindelse, med en fastmonteret router, hvor internettet bliver fordelt videre til vores test enhed.

*Da jeg har rykket rundt på nogle værelser, har det betydet afstanden til routerens placering er blevet til omkring 7 meter. I forhold til tidligere testet enheder. Der vil derfor være en overgang i forhold til test resultatet, hvor routerne ikke har 100% samme afstand.

I denne ping-test opnåede Netgear Orbi RBE972S en værdi på 7 ms, hvilket ved første øjekast placerer den højere end mange af konkurrenterne. Det er dog vigtigt at bemærke, at både Orbi RBE972S og Asus ZenWiFi BD4 er markeret med en stjerne (*), hvilket angiver, at de blev testet med en større afstand mellem router og computer sammenlignet med de øvrige enheder.

Når man tager det med i betragtning, bliver resultatet langt mere imponerende. På trods af de mere udfordrende forhold formår Orbi 972S at levere en stadig solid og brugbar ping, og beviser dermed sin evne til at opretholde en stabil forbindelse – selv på lang afstand. Det vidner om stærk signalstyrke og effektiv mesh-kommunikation, som gør systemet velegnet til store boliger med flere etager eller tykke vægge.

I denne test måles den trådløse ydeevne fra en stationær computer placeret 5 meter fra den primære node – med en vigtig undtagelse: Netgear Orbi RBE972S (samt Asus ZenWiFi BD4, begge markeret med *) blev testet med en afstand tættere på 7 meter, hvilket gør deres resultater ekstra bemærkelsesværdige.

På trods af den længere afstand leverer Orbi RBE972S en imponerende 700 Mbps, hvilket placerer den midt i feltet og klart over flere konkurrenter, der havde kortere afstand til teststationen. Det viser, at Orbi 972S har en stærk og stabil signaldækning, selv under mere udfordrende forhold – hvor andre systemer ville begynde at miste fart. Til sammenligning opnår Asus ZenWiFi BD4 kun 192 Mbps ved samme testafstand, hvilket tydeligt understreger Orbi’ens overlegne rækkevidde og signalstyrke.

Resultatet bekræfter, at Orbi 972S er konstrueret til at levere høj ydeevne i større boliger eller miljøer med fysisk afstand mellem enheder, og at WiFi 7-arkitekturen her virkelig kommer til sin ret.

I denne test er Netgear Orbi RBE972S blevet målt på trådløs ydeevne fra omkring 1 meters afstand til den primære node – og her med en smartphone som test-enhed. Resultatet taler for sig selv: Orbi RBE972S præsterer hele 934 Mbps, hvilket placerer den øverst i feltet og overgår selv stærke konkurrenter som Asus ZenWiFi BT10, Orbi RBKE963 og Asus XT9.

Det er særligt bemærkelsesværdigt, fordi Orbi RBE972S her viser, hvad den er i stand til under optimale forhold. Den formår at udnytte sin WiFi 7-teknologi fuldt ud og leverer næsten gigabit-hastighed trådløst, direkte til mobilenheden. Selv systemer, der også understøtter højhastighedsforbindelser, ligger op til 80-100 Mbps lavere i denne måling.

I denne trådløse hastighedstest er systemerne blevet målt med en smartphone placeret 5 meter fra den primære node – med undtagelse af de enheder markeret med en stjerne (*), som er testet på en afstand omkring 7 meter. På trods af denne ekstra afstand præsterer Netgear Orbi RBE972S imponerende 921 Mbps, hvilket gør den til testens hurtigste system.

Resultatet er ikke bare godt – det er bemærkelsesværdigt. Orbi RBE972S overgår konkurrenter som Asus ZenWiFi BT10, Orbi RBKE963 og Asus ROG GT6, selvom disse blev testet tættere på routeren. Det vidner om, hvor stærk Orbi 972S er, når det kommer til rækkevidde, signalstyrke og effektiv udnyttelse af WiFi 7-teknologien.

At kunne levere så høj hastighed på 7 meters afstand til en mobil enhed viser, at Orbi 972S ikke kun er hurtig under ideelle forhold – den er bygget til at præstere i virkeligheden, hvor routeren ikke altid står lige ved siden af dig. Det gør den til et oplagt valg for hjem med store arealer, mange enheder og behov for stabil, hurtig forbindelse overalt.

I denne test er WiFi-hastigheden målt på en smartphone placeret cirka 20 meter fra den primære node, hvilket stiller store krav til rækkevidde og signalstyrke. Trods den store afstand præsterer Netgear Orbi RBE972S hele 935 Mbps, hvilket ikke bare er testens højeste resultat – det er også ekstremt bemærkelsesværdigt under så krævende forhold.

Orbi RBE972S overgår samtlige konkurrenter med markant margin, inklusiv andre high-end systemer som Asus ZenWiFi BT10 og Orbi RBKE963, der begge ligger omkring 920-930 Mbps – og det vel at mærke med kortere testafstand. Systemer som Asus XT9, XT8 og Pro ET12 leverer langt lavere resultater i området 300–360 Mbps, hvilket yderligere understreger Orbi 972S' overlegne evne til at sende et kraftigt, stabilt signal over lang afstand.

Testen bekræfter, at Orbi RBE972S er en ægte kraftpakke, når det gælder dækning. Med WiFi 7 og Netgears avancerede antennedesign klarer den opgaven, hvor mange andre begynder at kæmpe – og leverer næsten gigabit-hastigheder selv 20 meter væk. Det gør den særligt velegnet til store boliger, udendørs brug eller komplekse planløsninger, hvor stabil forbindelse i den fjerne ende af hjemmet er afgørende.

I denne upload-test er WiFi-hastigheden målt trådløst med en telefon placeret cirka 5 meter fra den primære node, og her leverer Netgear Orbi RBE972S en uploadhastighed på 210 Mbps. Det placerer den i den lavere ende af feltet sammenlignet med flere konkurrenter – dog skal det bemærkes, at både Orbi RBE972S og Asus ZenWiFi BD4 (markeret med *) blev testet under lidt mere krævende forhold, med en afstand tættere på 7 meter.

Selvom Orbi 972S ikke topper i denne specifikke uploadmåling, er 210 Mbps stadig en solid præstation, der er mere end rigeligt til almindelige behov som cloud-backup, videouploads og fjernarbejde – især over WiFi og på afstand. Til sammenligning leverer Asus ZenWiFi XT9 og Pro XT12 omkring 310–315 Mbps under lettere forhold, hvilket giver noget perspektiv.

Set i sammenhæng med Orbi 972S’ overlegne resultater i download-, rækkevidde- og stabilitetstests, er denne måling ikke en dealbreaker – men snarere et billede på, at systemet prioriterer downstream-hastigheder og rækkevidde, hvilket for de fleste brugere er det vigtigste. Orbi 972S er fortsat en af de absolut mest potente løsninger på markedet til krævende WiFi-brugere.

I denne test er der målt strømforbrug ved hjælp af en wattmåler, og her trækker Netgear Orbi RBE972S klart mest strøm med et målt forbrug på 18 watt. Det er det højeste blandt alle testede systemer og ligger en anelse over Netgear RBKE963, der kommer ind på 16,3 watt.

Det høje forbrug skyldes dog ikke ineffektivitet – tværtimod. Orbi RBE972S er spækket med avanceret hardware, bl.a. en kraftig processor, mange antenner og WiFi 7-understøttelse, som kræver mere energi, men til gengæld leverer exceptionel ydeevne, stor rækkevidde og høj stabilitet.

I praksis betyder det, at du får en af markedets mest kraftfulde mesh-løsninger, men til prisen af et lidt højere elforbrug. For de fleste vil forskellen i strømforbrug dog være minimal i den samlede husholdningsøkonomi – især i forhold til den stabile og hurtige netværksoplevelse, som Orbi 972S leverer.

Pris

Orbi RBE972S fra Netgear, har jeg kunne finde til en pris på 12.499,- DKK. For en 2-pak. Ønsker du bedre dækning og skal have 3, vil prisen være: 16.497,- DKK

Konklusion

Netgear Orbi RBE972S er ikke bare en router – det er et kompromisløst mesh-system målrettet dig, der vil have det bedste, uanset om det handler om dækning, hastighed eller fremtidssikring. I denne omfattende test viser systemet sig som et af de mest potente, vi nogensinde har haft mellem hænderne. På trods af, at testmiljøet i flere tilfælde var mere krævende (grundet en afstand på ca. 7 meter frem for 5 meter, som flere konkurrenter blev testet på), præsterede Orbi 972S ikke bare godt – det dominerede.

Ved trådløs måling med smartphone opnåede systemet hele 934 Mbps ved 1 meter og 921 Mbps ved 7 meter, hvilket er højere end mange konkurrenters resultater på kortere afstande. Mest imponerende var dog testen ved 20 meter, hvor Orbi RBE972S stadig leverede suveræne 935 Mbps – et resultat der overgår alle andre i feltet. Det gør systemet ekstremt velegnet til store boliger, huse med mange vægge, eller hjem hvor der er behov for stabilt net i selv de fjerneste hjørner.

Ping-testen viste en værdi på 7 ms, hvilket kunne ligne en svaghed sammenlignet med konkurrenter, men med den større testafstand in mente fremstår resultatet langt stærkere. Det understreger, at systemet kan levere lav latenstid, selv i mere realistiske og udfordrende opsætninger.

I den stationære 5 meter-test (også her med reelt 7 meter afstand) leverede Orbi RBE972S 700 Mbps, hvor flere konkurrenter faldt drastisk. Upload-hastigheden landede på 210 Mbps, hvilket ikke er blandt de højeste i feltet, men stadig fuldt ud tilstrækkeligt til selv krævende brug – og vigtigst af alt: målt på større afstand end konkurrenterne.

Opsætningen er nem og intuitiv via Netgears Orbi-app, som fås til både Android og iOS. Du kan vælge at opsætte via browser også, men appen guider dig gennem det hele på få minutter og gør det let at administrere netværket efterfølgende.

Designet er stilrent og passer godt ind i moderne hjem, men enhederne er relativt store og kræver lidt plads. Til gengæld er den høje ydelse pakket elegant ind og virker mere som en diskret højttaler end traditionel router.

En af de få ulemper, der ikke kan ignoreres, er strømforbruget. Orbi RBE972S trækker 18 watt, hvilket gør den til det mest strømkrævende system i testen. Det skyldes dog primært den kraftige hardware og WiFi 7-understøttelsen. I praksis betyder det en lidt højere elregning, men til gengæld får du en stabil, hurtig og dækningstærk WiFi-oplevelse.

Så kommer vi til prisen. 16.497,- DKK for en 3-pak er uden tvivl i den dyre ende. Men hvis du har investeret i en fiberforbindelse og har høje krav til netværksydelse – eller bor i et stort hjem, hvor billigere løsninger fejler – så er det her en investering, der betaler sig med pålidelighed og ydelse i topklasse.

Orbi RBE972S er ikke til alle. Det er til dig, der nægter at gå på kompromis, og som vil have det bedste, uanset om det gælder gaming, streaming, hjemmearbejde eller bare den daglige WiFi-oplevelse uden frustrationer. Netgear Orbi RBE972S sætter en ny standard for, hvad vi kan forvente af et mesh-system – og er uden tvivl blandt de mest gennemførte løsninger på markedet i dag. Derfor ender jeg også med at give 9 ud af 10, sammen med Enthusiast only. Prisen sætter uden tvivl en stopper for mange, men dem som vælger denne løsning vil ikke blive skuffet.

Fordele

Suveræn testresultat

Wifi 7

God rækkevidde

Elegant design

Nem opsætning

10G LAN port

10G WAN port

Flere 2.5G porte

Ulemper

Pris

Størrelse

Højere strømforbrug

Score: 9 + ”Enthusiast only”