Netgear Orbi RBKE963

Skal du have det vildeste af det vildeste, så har Netgear måske løsningen, specielt hvis vi snakker netværk. De har ikke holdt sig tilbage da de lavede deres Orbi RBKE963, som kommer med WifI 6E, 10G WAN port og 2.5G LAN port. De er fysisk store, men det er teknologien også bagved. Læs med for at se, hvordan de klare sig i forhold til billigere alternativer.

Inden vi går videre skal vi have kigget på specifikationerne, som jeg har fundet på Netgears hjemmeside.

Specifikationer på Netgear Orbi RBKE963

HARDWARE FEATURES

Processor: 2.2 GHz quad-core CPU

2.2 GHz quad-core CPU Interface: 3x LAN Gigabit Ethernet Ports / 1x 2.5G LAN / 1x 10G WAN (only on main router)

3x LAN Gigabit Ethernet Ports / 1x 2.5G LAN / 1x 10G WAN (only on main router) Button: Reset, WPS, Power

Reset, WPS, Power Dimensions: 279.4 x 190.5 x 76,2 mm

279.4 x 190.5 x 76,2 mm Antenna: 12 Internal antennas

WIRELESS FEATURES

Wireless Standards : IEEE 802.11 ax/ac/n/a 6 GHz, IEEE 802.11 ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 ax/n/b/g 2.4 GHz

: IEEE 802.11 ax/ac/n/a 6 GHz, IEEE 802.11 ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 ax/n/b/g 2.4 GHz Frequency:

6 Ghz



5G-1Hz



5G-2Hz



2.4 GHz

Signal Rate:

4804 Mbps (6 GHz)



2400 Mbps (5G-1Hz)



2400 Mbps (5G-2Hz)



1200 Mbps (2.4 GHz)

Wireless Security:

802.11i, 128-bit AES encryption with PSK

Orbi RBKE963 kommer i både sort og hvid, og kan købes i forskellige sæt fra 2 til 4, eller enkelt styk, hvis man senere vil udvide. Til testen har jeg modtaget pakken med tre i sort. Den kommer med en WiFi hastighed på 10.8Gbps og dækker et område på 836 m2. Til sammen i sættet har vi én 10G, tre 2.5G og ni 1G porte.

I selve kassen har vi de tre noder, tre strømkabler, ét ethernet kabel og til sidst nogle manualer.

Orbi RBKE963 kommer som sagt i både sort og hvid. Den sorte som vi har til test, kommer med et meget flot, stilrent look. De er meget store i størrelsen, og specielt for et mesh sæt. Hver enkel har tolv interne antenner. Den store størrelse, skulle ifølge Netgear selv betyde bedre dækning.

På bagsiden af Orbi RBKE963 har vi tre gigabyte LAN RJ45 porte, én 2.5G LAN RJ45 Port og én 10G WAN RJ45, på hoved noden. Udover det har vi indgang til strømstikket og én sync knap.

I bunden får vi en masse information, blandt andet navnet på det netværk som routeren vil lave under oprettelse, inden du selv har navngivet den.

Testen

For at indstille routeren, kan det enten gøres via en app på telefonen eller via browser.





Du kan også hente app her:

Når vi nu har oprettelsen af konto på plads skal vi selvfølgelig videre i testen. Vi skal kigge på hvordan Netgear Orbi RBKE963 fungerer med dækning.

For at teste Netgear Orbi RBKE963 gør vi brug af følgende testmetode og programmer:

Speedtest.org app på Pixel 6 målt under 1 meter, 5 meter og 20 meter fra node

Speedtest.org trådløst og kabelt på PC

Forbindelsen bliver testet på en 1000/1000 fiber forbindelse, med en fiberboks, hvor internettet bliver fordelt videre til vores test enhed.

Det er blevet tid til selve testen af Orbi RBKE963, hvor vi skal starte med at kigge på, hvordan systemet klarer sig når der testes på mobilen. Den første test er under 1 meter fra den primære node, her kommer Orbi routeren godt op i toppen, og ender med et resultat på 919 mbps.

Efterfølgende kommer vi ud på 5 meter, her ligger Orbi sig igen i toppen, og rammer rent 900 mbps. Hvilket viser den holder forbindelsen utrolig flot, selvom vi kommer lidt længere væk.

I samme omgang tager vi også hastigheden på en upload, som en ender med et resultat på 281 mbps. Hvilket får lagt Orbi i midten, blandt de andre.

Jeg er nu kommet på 20 meter fra hoved noden. Det er her de fleste systemer ender med at have sine problemer. Men det må siges ikke at være et problem for den store Orbi, som hiver 921 mbps, hvilket også er højere end 5 meter. Det er det højeste som vi har oplevet indtil videre i en mesh/router test.

Vender vi tilbage til 5 meter, og får kørt en test på computeren. Så kommer Orbi igen op på et flot resultat på 872 mbps. Hvilket stadig er et flot resultat, og tæt på mange af de andre, og tæt på de resultater vi har set med telefonen.

I samme omgang den trådløse test blev kørt på computeren, ender vi med en ping på 4, som ligger fint i midten.

Den sidste hastighedstest, foregår på computeren med en kablet forbindelse. Her ender routeren med et resultat på 948 mbps, ligger fint blandt alle de andre test enheder.

Til sidst har vi strømforbruget tilbage. Hvor Orbi RBKE963 ender i den noget høje ende, hvor vi rammer et resultat på 16,3 som kommer op som de højeste, og ligger blandt de store modeller fra ASUS.

Pris

Jeg har fundet Netgear Orbi RBKE963 til en pris på 14499,- DKK.

Konklusion

Det er blevet tid til at slutte testen af på Orbi RBKE963 fra Netgear. Det er nok de største Mesh enheder som har været til test, men med det hardware som Netgear har puttet ind, så kræver det også noget plads, samt den mængde antenner som skjuler sig bag materialerne.

Ikke nok med at den kommer med WiFi 6E, så får vi også 10G indgang til WAN. Hvilket gør at den er mere end klar til at hastigheden på internettet bliver hævet, eller hvis den skal bruges til erhverv, som nok vil være dem der først får 10G fibernet. Ved siden af det har hver enkel node 2.5G LAN port, og tre 1G porte. Igen giver det muligheden for at åbne helt op for netværket, og sørger for en høj forbindelse, når der skal snakkes imellem de kablet enheder, om det er til dit NAS eller du bare ønsker gaming computeren ikke skal have nogle begrænsninger.

Selve opsætningen var hurtigt klaret, og med QR koden på selve routeren, blev de hurtigt sat op. Det som efterfølgende tog lidt tid, var firmware opdateringen, som gjorde at hele opsætningen tog 20-30 minutter før de var 100% køreklar.

Det er en ventetid jeg gerne tager, når vi så kommer videre til ydelsen, som uden tvivl er noget af det bedste vi har set. Selvom den ikke var top 1 i hver test, så opnåede den helt klart et flot resultat, både generelt, men også når vi kom ud på 20 meter, hvor den formåede at kunne holde hastigheden og kom over 900 mbps.

Der hvor den selvfølgelig skræmmer er prisen, for med en pris på 14499,- DKK er det nok de færreste hjem, som kommer til at have dette stående, og igen ligger det mere op til at virksomheder måske kunne finde på at investere i dette fremfor private.

Jeg slutter testen af med at give Orbi RBKE963 en score på 9 ud af 10 sammen med Enthusiast Only Award. For ønsker du et mesh netværk med fart over forbindelsen, så er dette helt klart vejen at gå, men det sørger også for at din bankmand måske giver dig et kald, når du har kørt dankortet igennem med den pris.

Pros

Nem opsætning

Brugervenlig app

Stærk hardware

Wi-Fi 6E

Mulighed for Armor Protection

10G WAN indgang

2.5G LAN indgang på alle noder

Flot ydelse

Stor dækningsområde

Cons

Ekstrem høj pris

Score: 9 + Enthusiast Only