AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2020-02-18 07:00

Router vs. Mesh netværk: Fordele og ulemper

Hvis bedre Wi-Fi dækning i hjemmet står højt på ønskelisten, eller du vil foretage en ændring i Wi-Fi opsætningen, hvad skal du så købe? I denne artikel gennemgår vi nogle af de basale fordele og ulemper ved mesh Wi-Fi systemer kontra trådløse routere.





Mesh Wi-Fi-netværk er at finde på manges læber i 2019, når der diskuteres om Wi-Fi i hjemmet og dårlig dækning af trådløs signal. Mesh er umildbart en fantastisk løsning, fordi mesh-netværk kan være med til at sørge for hurtig Wi-Fi-netværk, hvor du har brug for det, uden at blive kompliceret.

Der findes gode mesh produkter på markedet, som både sørger for god dækning, og samtidigt er super simple af konfigurerer selv for uerfarne. Modsat bliver "almindelige" Wi-Fi-routere og access points også bedre som tiden går. Hurtigere hastigheder og længere rækkevidde er mere end buzzwords, når det kommer til at købe den nyeste Wi-Fi-router, og du vil ofte finde avancerede værktøjer på almindelige Wi-Fi-routere, som et mesh-system ikke kan tilbyde.

Det fører til det åbenlyse spørgsmål - skal man skifte til et mesh-baseret Wi-Fi-netværk? eller skal du investere i en bedre router?

Der er et par ting, du skal overveje, før du aktiverer kreditkortet.

Mesh Wi-Fi systemer er noget, der har taget branchen med storm. Producenterne begynder at lægge stor vægt på at skabe deres egne trådløse netværkssystemer, fordi de uden tvivl tror, at det er fremtiden for Wi-Fi. Forbrugerne er begyndt at se fordelene ved disse systemer i forhold til trådløse routere og i form af forbedret dækning af trådløs signal samt eliminering af områder i hustanden uden trådløs forbindelse.





Hvad er et mesh Wi-Fi system?

Mesh-netværkets fornemmeste opgave er at interagere med hinanden. I stedet for at have en enkelt router, der dirigerer trafik til alle enhederne på et enkelt netværk, samarbejder mesh-systemet for bedst muligt at dirigere og lette trafikken til de forskellige enheder på netværket. Alle ”noder/satellitter”, der er forbundet i denne type netværk, er i stand til at tale med hinanden i stedet for at skulle gå gennem en central hub eller en trådløs router for at dirigere trafik.





De vigtigste fordele med mesh Wi-Fi over traditionelle routere

1. Forbedret dækning

En af de største fordele forbundet med mesh Wi-Fi-systemer er muligheden for at dække meget større områder. Dette gælder især, hvis du har et hjem med flere niveauer eller et større hjem med et betydeligt overfladeareal, der skal dækkes. Med et mesh-system er du ikke tvunget til sætte din lid til en enkelt router for at give dig et signal i hele dit hjem. I stedet vil du være i stand til strategisk at placere de forskellige knudepunkter, hvilket kan hjælpe dig med at få en bedre samlet dækning i hele dit hjem og eliminere potentielle ”døde zoner”.





2. Mindre tendens til at fejle

En anden grund til at mesh-netværk har en fordel i forhold til et enkelt routernetværk, er, at du ikke behøver at bekymre dig om, at en enkelt router ikke kan sende signaler. Et mesh-netværk er afhængig af flere satellitter for at levere signal i hele dit hjem, hvis det mislykkes, vil det ikke ødelægge dit netværk. Det ville blot forbinde dine enheder til en nærlæggende satellit, der er aktiv, og fungerer uden du skal resette din router, som man typisk skal med en standard router.





3. Ubesværet adgang til netværket

En anden god ting ved mesh-netværk er muligheden konstant at være dækket ind af Wi-Fi, når du bevæger dig i dit hjem. Benytter du dig af flere routere i dit hjem, der fungerer som accesspoints, vil hvert accesspoints have sit eget SSID-navn. På grund af dette skal du manuelt overføre din enhed fra den ene til den anden med hver deres SSID. Med mesh-netværk overføres din enhed automatisk problemfrit til den bedste satellit til din specifikke placering for at opnå den bedst mulige signalhastighed.





De største party-spoilers ved mesh-netværk





1 prisen

Den største ulempe forbundet med mesh netværk er prisen. Desværre kan disse systemer være meget dyre. Således bliver du nødt til at foretage en stor investering, og det er ofte en pris, der kan være markant højere sammenlignet med bedste trådløse routere på markedet.





2 manglen på avanceret features

En anden ulempe forbundet med mesh-netværk er, at deres design typisk kommer med mangel på avancerede funktioner. Da de er designet til at være brugervenlige og for det meste en ”plug and play” konfiguration, udelader fabrikanter typisk adgang til avancerede funktioner, som power-users måske ønsker og / eller har brug for. Hvis du vil have avancerede DMZ-zoner, avanceret forældrekontrol og QoS-systemer, log over hændelser på netværket i forbindelse med fejl eller uautoriseret adgang, er du måske bedre stillet med en god traditionel router, især til spil.





3 Drop i signal

Det er ikke nødvendigvis gældende for alle systemerne, men dem uden en dedikeret backhaul-kanal, der fungerer effektivt, kan der opleves tendens til fald i overførselshastighed, som uden tvivl vil være et problem for mange – især, hvis du gamer online via et mesh-netværk, hvor fald i signal-styrken kan være problematisk. Her vil en backhaul-kommunikationskanal være at foretrække.





Konklusion

Generelt er der mange fordele ved at bruge mesh Wi-Fi-produkter. Her vil dette især gavne målgruppen, der oplever ”døde pletter” eller ”døde zoner” i deres hjem. Ved at investere i trådløst mesh-system investerer du primært i bekvemmelighed og brugervenlighed. Disse systemer er designet til at være nemme at installere og normalt ”fungere”. For at bestemme, hvilken mulighed der passer bedst til dig, skal du tage dit dækningsområde, om en enkelt routerløsning er nok, med i overvejelserne, og basere din beslutning på, hvilken slags avancerede funktioner, du har brug for i din opsætning og daglige færden.





