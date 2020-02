AUTHOR : Jan Blaszkevizc

TP-Link Deco M9 Plus Mesh WiFi System

Der er efterhånden ikke de produkter der ikke kan tilsluttes trådløst, hvilket stiller store krav til vores routere. Hvis du har et stort hus og kæmper med at få god dækning over det hele, så kunne produktet her måske være svaret på dine bønner. Deco M9 Plus systemet fra TP-Link lover WiFi dækning på op mod 600 m2, hvilket lyder yderst imponerende.





I en verden hvor flere og flere af vores enheder bliver trådløse, stiller det også højere og højere krav til vores trådløse netværk i hjemmet. Hvor de fleste kan nøjes med en enkelt normal router placeret på ét punkt i huset, er der andre hvor dette ganske enkelt ikke er nok. Det kan være du har et stort hus med døde zoner eller rum helt uden dækning.

Det er her produkter som Deco M9 Plus fra TP-Link kommer ind i billedet. Tilbage i januar i år var første gang vi hilste på et lignende system som også kom fra TP-Link, TP-Link Deco M5 Mesh Wi-Fi Router. Siden da har systemet fået vokseværk og en god portion features mere som vi skal se nærmere på i dag.

Kan man virkelig få dækning i hele huset uden døde zoner, og måske endda også nyde forbindelsen ude på terrassen? Dette og meget mere vil vi finde ud af i denne test, hvor vi ser nærmere på hvad Deco M9 Plus er for en størrelse, og om det er pengene værd. Som i enhver anden anmeldelse, starter vi ud med at få det tekniske overblik, og bevæger os derefter videre til et nærmere kig på produktet!

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi TP-Links hjemmeside og fundet lidt talguf til jer. Da der er et utal af specifikationer listet op, har jeg valgt kun at inkludere de mest vigtige/relevante. Ønsker du denne fulde liste af specifikationer, kan du klikke HER – ellers kan du nøjes med at nærstudere hvad jeg har listet op her:

Dimensioner: 144 x 64 mm pr. enhed

Tilslutninger: 2x Gigabit LAN, power og 1xUSB 2.0 port pr. enhed

Antenner: 8 stk. indbygget pr. enhed

Trådløs sikkerhed: WPA-PSK/WPA2-PSK

WAN type: Dynamic IP/Static IP/PPPoE

Smartphone/tablet krav: iOS 8.0 eller nyere, Android 4.3 eller nyere

Trådløse standarder:

- IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz

- IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

- Bluetooth 4.2

- ZigBee HA1.2

- Parental Controls

- 3-Year Free Built-In Antivirus

- QoS (Quality of Service)

- Reporting

- Assisted Setup

- Works with Alexa & IFTTT

- Automation (for smart home devices)

Unboxing og en tur rundt om TP-Link Deco M9 Plus

Med introduktionen på plads og styr på de tekniske detaljer, er det nu blevet tid til rent faktisk at vende blikket mod selve Deco enhederne. Vi skal selvfølgelig først lige have dem pakket ud, men i forstår budskabet. Som de fleste andre produkter fra TP-Link, kommer Deco i en lys kasse hvor vi på fronten finder et billede af de tre inkluderede enheder, samt en række features listet op. Der bliver også gjort opmærksom på at systemet med tre enheder har en rækkevidde på helt op til 600 m2!

På bagsiden af kassen er der en illustration af hvordan Deco systemet virker og kan blive sat op med beskrivende tekst. Med den ydre skal af kassen fjernet, er der kun en hvid boks tilbage med teksten ”deco” diskret påtrykt på toppen. Lad os få låget af og se på hvad man får med.

Med låget af vejen mødes vi af synet på det første billede herunder. To af de tre enheder er placeret øverst i kassen, og ligner mest af alt moderne røgalarmer. I forhold til sin lillebror M5 er enhederne i M9 Plus systemet omkring 25% større, mens at designet holdes identisk.

Øverst i venstre hjørne bliver man gjort opmærksom på at man skal hente appen ”TP-Link Deco” til sin smartphone eller tablet, for at få systemet op at køre – vi vender tilbage til den del lidt senere. Nede i det højre hjørne står der skrevet hvad de forskellige farvekoder som den lille diode hver enhed er udstyret med betyder.

Med det øverste lag ude af kassen, kan vi se resten af tilbehøret som Deco M9 Plus kommer med. Ud over den tredje Deco enhed, er der tre strømadaptere, et LAN kabel og en lille stak papirer – det er det hele. Man behøver ikke mere, eftersom at resten foregår i appen og routere som regel ikke har andet inkluderet.

Deco enhederne minder mest af alt om moderne røgalarmer, og bør derfor passe ind i et hvert moderne hjem, også uden at stjæle alt opmærksomheden. På toppen af hver enhed finder vi et diskret TP-Link logo, samt en lille diode i midten. Via denne kan man se hvad status der er på hver enkelt Deco enhed, som der stod beskrevet da vi pakkede systemet ud. Power adapterne er forholdsvis store, og kommer med et rundt stik, hvor M5 udgaven af Deco benyttede USB Type-C.

I bunden af hver Deco finder vi en masse ventilation, samt fire gummifødder der skal sikre at de står fast på alle underlag. Serienummer og MAC adresse er naturligvis også klistret på bunden. Personligt havde jeg regnet med at se nogle huller eller nogle medfølgende beslag der havde gjort det muligt at montere enhederne på væg eller loft – men så heldig var jeg ikke. Dette havde ellers været en super enkelt implementering, som havde betydet meget for mig personligt.

Et sted hvor vi ser endnu en ændring fra M5 udgaverne af Deco, er portene som enhederne er udstyret med. Vi finder stadig to Gigabit LAN porte i hver enhed, samt strømstikket som nu er rundt i stedet for at være USB Type-C. Derudover er der kommet endnu en port, som min kollega Kenneth efterspurgte da han så på Deco M5 systemet. Deco M9 Plus er nemlig udstyret med en USB 2.0 port på hver enhed også. Det betyder at du altså kan tilslutte din eksterne harddisk eller andre enheder direkte til netværket – smart!

Opsætning af Deco M9 Plus systemet

Selvom opsætningen af Deco M9 Plus til forveksling ligner den som på M5 enhederne, tager vi den alligevel lige slavisk igennem en række billeder. Min kollega Kenneth sprang lidt hurtigt hen over opsætningen i hans lækre video, så derfor tager vi den lige igen. Ønsker du en gennemgang af softwaren efter at Deco netværket er oppe og kører, henviser jeg til den lækre video herunder. Omkring 4:30 henne i videoen bliver der gennemgået langt de fleste funktioner og muligheder i softwaren. Funktionerne i softwaren er stort set identisk mellem M5 og M9 Plus. Dog har M9 systemet understøttelse af smartenheder og Alexa, hvilket M5 systemet ikke var udstyret med.

Efter du har hentet TP-Link Deco softwaren til din telefon eller tablet, og åbner den op mødes du af synet på første billede herunder. Såfremt du ikke allerede har en konto hos TP-Link skal du oprette en i første omgang, og dernæst logge ind. Nu bliver du bedt om at vælge hvilken Deco enhed eller enheder du ønsker at opsætte, i vores tilfælde M9 Plus.

Når du har valgt hvad du ønsker at opsætte (Deco M9 Plus) får du et billede af hvad du skal bruge for at komme videre. En Deco enhed, strømadapter og LAN kabel. Næste skridt er at slukke for dit modem eller i mit tilfælde fiberboks. Dette gøres for at sikre at der bliver hentet en frisk IP-adresse til Deco og at der bliver startet på en frisk. Når der er koblet strøm til den første Deco enhed og den er forbundet modemmet med LAN-kablet, bliver man bedt om at tænde for begge dele.

Der næst bliver man bedt om at vente til modemmet er startet op og har forbindelse til internettet. Når dette er sket skal man igen vende blikket mod den første Deco enhed man er ved at opsætte. Når dioden på toppen blinker blot er man klar til at gå videre med opsætningen. Her forsøger telefonen/tabletten nu at få forbindelse til Deco enheden via Bluetooth hvilket kan tage et minut eller to.

Når der er etableret forbindelse bliver man bedt om at vælge hvor Deco enheden er placeret. Hvis ingen af stederne på listen passer til dig, kan du vælge brugerdefineret og selv skrive et navn – i vores tilfælde vælger vi Stue. Efterfølgende bliver man bedt om vælge navn og kode til netværket, hvilket jeg desværre ikke fik et screenshot her. Men når dette er gjort bliver man mødt af billede to nedenfor, hvor netværket oprettes, og efterfølgende logger enheden på netværket.

Det var faktisk mere eller mindre det, i hvert fald for den første enhed. Nu kan man vælge om man ønsker at tilføje endnu en Deco enhed, eller blot nøjes med den ene til at starte med. Eftersom at vi skal teste hvad hele Deco systemet er i stand til, tilføjer vi naturligvis de andre to også.

Hvis du er i tvivl om hvor du skal placere enhederne kan du få tricks og tips direkte i softwaren omkring hvor det er strategisk rigtigt at placere enhederne, samt hvor det frarådes. Jeg havde dog allerede besluttet mig hvor mine Deco enheder skulle være, så jeg trykkede blot næste. Her starter opsætningen mere eller mindre forfra, med det vi netop har været igennem. Tilslut en Deco enhed og vent på den bliver blåt, og så ellers trykke videre. Det er super simpelt at have med at gøre, og jeg oplevede på intet tidspunkt nogle fejl eller spøjse ting under opsætningen – job well done TP-Link!

Testen – Vilde hastigheder og voldsom rækkevidde!

Med styr på hvordan Deco M9 Plus ser ud rent fysisk og er at sidde op, er det nu blevet tid til at se på hvilken ydelse vi kan forvente af ikke bare en, men hele tre enheder fordelt ud i hjemmet. Som i mine tidligere tests af trådløse routere, har jeg igen valgt at fokusere på det trådløse netværk i testen, da det kablede gigabit netværk måske ikke er så relevant at se på længere. Alle nyere routere yder stort set identisk med en kablet forbindelse, så vi ved jo alle, hvad vi kan forvente her.

Min test består i stedet i at teste det trådløse netværk, da det jo er hele pointen med Deco M9 Plus – voldsom rækkevidde og dækning uden døde steder. Jeg får mit internet ind via en fiberboks i stuen, så det var her den første Deco enhed var placeret. Mit hus er i to plan, så jeg valgte at smide enhed nummer to ovenpå i soveværelset som er placeret i midten på første sal (et loft/gulv og to vægge fra første enhed). Den tredje enhed blev placeret i mit bryggers som er i det stikmodsatte hjørne af huset i stueetagen (fire indervægge fra den første enhed).

Mit hus er på lige knap 140 m2, så det burde altså være legende let for Deco systemet at fylde hele huset og dele af haven med Wifi, eftersom TP-Link hævder at M9 Plus systemet kan dække op til 600 m2! Nedenfor et par billeder af placeringerne af de tre Deco enheder, OBS inden testen blev foretaget, blev enheden i stuen sat på væggen over fiberboksen hvor min daværende Netgear router var installeret.

For at finde ud af hvilke hastigheder og dækning Deco M9 Plus systemet kunne levere, valgte jeg at bruge to stykker software. Først og fremmest brugte jeg velkendte speedtest.net som ganske enkelt er en hjemmeside der kan teste hvilken internet hastighed du har. Jeg betaler for en 100/100 Mbit forbindelse hos Stofa, og har som regel mellem 105-110 Mbit når jeg tester på kabel. I mine grafer herunder har jeg både testet hastigheden med min OnePlus 6 smartphone, samt min Lenovo bærbar som er udstyret med et Intel Dual Band Wireless-AC 3160 netkort – altså mere end nok båndbredde for en 100/100 linje. Lige meget hvor jeg befandt mig i huset, eller sågar ude på min terrasse, havde jeg konsekvent over 100/100 Mbit, hvilket må siges at være et ganske fint resultat. Deco M9 Plus er dog i stand til at køre med meget højere hastigheder (i teorien) som vi vil teste som det næste, under graferne nedenfor.

Til for alvor at sidde Deco M9 Plus systemet på en prøve, hentede jeg programmet LANSpeedTest, som jeg også har brugt i mine tidligere router tests. Jeg brugte min bærbare computer til at gå rundt omkring i huset og udenfor på de udvalgte lokationer. Mens at enheden der blev up – og downloadet til, var min stationære computer som var tilsluttet netværket med LAN kabel, og med en SSD som det valgte drev for at undgå nogle flaskehalse, og få det mest retvisende resultat over hvad Deco M9 Plus var i stand til. Graferne nedenfor taler mere eller mindre for sig selv, der er smæk på hastighederne og dækningen/rækkevidden lige meget hvor man bevæger sig i ”nettet” af Wifi!

Der er ingen tvivl om at der virkelig er fart over feltet når man er logget på Deco M9 Plus netværket. Lige meget hvor jeg befandt mig i mit hus eller sågar udenfor, var der vilde hastigheder at hente. Især i stuen hvor man kan sige at ”hoved” Deco’en er tilsluttet, da det er denne enhed der har en switch koblet på hvor den stationære computer og resten af mine kablede enheder er tilsluttet. Når den trådløse enhed har forbindelse til Deco enheden i stuen, skal den ikke ”snakke” med de andre for at få trafikken flyttet videre til stationæren, men kan gå direkte til kilden – det er det vi ser med de vilde overførselshastigheder på over 400 Mbps i grafen ovenfor.

Hastighederne de andre steder i huset hvor de tre Deco enheder skal snakke sammen, er også mere end godkendte. Med minimum 300 Mbps hastigheder overalt inde i huset og lige under udenfor, er der mere end båndbredde nok til både at downloade, spille og være masser af enheder på samtidig. Som TP-Link skriver på deres hjemmeside understøtter hele systemet at have mere end 100 enheder tilsluttet, hvilket ikke siger så lidt. Overall kunne jeg ikke ønske meget bedre resultater end hvad Deco M9 Plus leverede, og havde heller ikke forventet andet eftersom at TP-Link hævder at Deco M9 Plus systemet kan dække et hus på op til 600 m2, og jeg kun har 140 m2.

I testperioden på små tre uger, var der ikke en eneste gang hvor jeg oplevede udfald, eller underlige ting med det trådløse netværk – det virkede bare! Der er virkelig fart over feltet, voldsom og imponerende rækkevidde, kombineret med en legende let opsætning og betjening – TP-Link har virkelig tænkt på næsten det hele her, lad os snakke pris og få konkluderet som det næste!

Pris

I skrivende stund d. 06/09 2018 kan TP-Link Deco M9 Plus systemet findes på nettet til omkring 3200,- DKK. Dette er en god portion penge for at få trådløst netværk i huset eller lejligheden derhjemme. Dog bliver en stor del af det høje prisskilt retfærdiggjort når vi kigger på hvilke hastigheder og dækning man få ud af de tre inkluderede enheder, og hvor legende let det er at betjene via den medfølgende app.

Konklusion

TP-Link Deco M9 Plus systemet er for dig med et stort hus der ønsker fuld dækning ud i alle kroge, men måske ikke er den store netværkshaj. Det første jeg blev overrasket over med Deco systemet var hvos simpelt det var at sidde op og arbejde med. Med Deco appen hentet bliver du trin for trin guidet igennem opsætningen, og efterfølgende har du adgang til alle de mest gængse indstillinger plus lidt ekstra såsom portforwarding. Hvis du ønsker fuld kontrol over dit trådløse netværk, kan det dog være du skal kigge andre hen. Det er nemlig kun muligt at styre Deco via appen, der er ikke noget webinterface som på nogle af TP-Links andre normale routere. Dette kan være et turnoff for nogle personer, men for målgruppen som Deco henvender sig til mener jeg ikke det gør det helt store.

Med mulighed for styring af smartenheder såsom lys og lignende og support for Alexa, får du en komplet Smart HUB i hjemmet med Deco enheder installeret. Du mangler blot nogle smarte enheder som Deco kan snakke sammen hed. Du kan se hele TP-Links line-up af sådanne enheder ved at klikke HER. En ting som M5 systemet som min kollega Kenneth så på tidligere ikke havde, var indbyggede USB-porte. Dette har TP-Link lavet om på med M9 Plus, hvor hver enhed kommer med en USB 2.0 port. På denne måde kan du tilslutte din eksterne harddisk direkte til netværket så alle kan have glade af indholdet for eksempel.

Vi er også nødt til at nævne rækkevidden og ikke mindst hastigheden som Deco M9 Plus systemet leverede. Vi har allerede set på highend routere fra TP-Link tidligere, men dette Mesh system dominerer dem alle med flere længder. I vores tests så vi hastigheder på over 300 Mbps i hele huset og endda også udenfor. Oven i hatten kører netværket klippestabilt og er yderst diskret at se på. Jeg ville dog ønske at TP-Link havde inkluderet nogle beslag eller blot nogle huller i bunden, som havde gjort det muligt at hænge Deco enhederne på væggen – det havde gjort det sidste. På trods af det måske skræmmende prisskilt på omkring 3000,- DKK, lander vi på en samlet score på 9/10 samt vores Great Product award. Med Deco M9 Plus har TP-Link taget deres i forvejen lækre M5 system og tilføjet hvad det manglede, så vi sidder tilbage med et tæt på perfekt mesh Wifi system som bør kunne klare selv de mest krævende huse derude.

Godt

Super enkel opsætning via app

Let og enkel administration af netværket

Imponerende dækning med gode hastigheder

Mulighed for tilslutning af USB-enheder

Integreret Smart HUB med Alexa

Knap så godt

Begrænsede avancerede muligheder – kun kontrol via app

Ingen mulighed for væg/loft montering

Score: 9 + Great Product award