Wi-Fi 7 snart klar til udrulning

Udviklingen af nye og hurtigere WiFi standarder ruller derud af. Selv om WiFi 6 og 6E stadig kun er ude i et relativt set begrænset antal hjem så er WiFi 7 allerede lige om hjørnet.

16 dec. 2023 kl. 12:00 Af Patfigs

I en banebrydende meddelelse har Wi-Fi Alliance afsløret, at den længe ventede Wi-Fi 7-standard, officielt kendt som IEEE 802.11be, forventes at nå sin endelige form i første kvartal af 2024. Dette signalerer et betydeligt fremskridt fra dens forgænger, Wi-Fi 6, og lover markante forbedringer inden for trådløse lokale netværk (WLANs).

Der er allerede produkter på markedet med WiFi 7 mærket på kassen, men helt officielt er standardens endelige form ikke certificeret endnu. Det er vi dog kommet et skridt tættere på nu med udmeldingen fra Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi 7's teoretiske styrke er imponerende med dataoverførselshastigheder på op til 46 gigabit pr. sekund. Det er dog vigtigt at bemærke, at disse tal repræsenterer teoretiske maksimum og ikke nødvendigvis afspejler ydelsen i virkeligheden. Sammenlignet sigtede Wi-Fi 6 efter en teoretisk hastighed på 20 gigabit pr. sekund. Mens den slags tal kan virke kolossale, er deres praktiske indvirkning på daglig forbrugsanvendelse endnu ikke fuldt ud realiseret.

Wi-Fi 7, der fungerer inden for de velkendte frekvensområder på 2,4 gigahertz, 5 gigahertz og 6 gigahertz, introducerer en banebrydende funktion: multi-link-operation. Denne innovation har potentiale til markant at mindske netværksbelastning og reducere latenstiden væsentligt. Enheder, der udnytter Wi-Fi 7, kan samtidig udnytte alle tre frekvensbånd og sikre en mere jævn og effektiv dataoverførselsoplevelse.

En af de fremhævede anvendelser af Wi-Fi 7 er dets egnethed til nye teknologier som augmented reality (AR)-enheder. Standardens robuste evner positionerer den også som en ideel løsning til streaming af højtopløsningsvideo og cloud computing. Med den stigende udbredelse af AR-applikationer og den voksende efterspørgsel efter problemfri streamingoplevelser fremstår Wi-Fi 7 som en afgørende facilitator af disse teknologiske fremskridt.

Det er vigtigt at bemærke, at Wi-Fi 7 opretholder bagudkompatibilitet, hvilket sikrer understøttelse af enheder i overensstemmelse med tidligere standarder. Dog er denne kompatibilitet begrænset til de rammer, der er defineret af disse tidligere standarder.

Mens Wi-Fi 7-standarden gør sig klar til sin officielle debut, er den tidligere standard WiFi 6 stadig ikke bredt udbredt blandt langt de fleste almindelige forbrugere. Udviklingen er dog som altid spændende at følge.