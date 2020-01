AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-11-26 09:05

Wi-Fi 6 netværk: Alt du skal vide

Vi bruger Wi-Fi hele tiden, men kun et par af os er velbevandrede med tilhørende navnekonvention. For der er for mange versioner af Wi-Fi, og navngivningen er praktisktalt en teknisk jargon, der er svær at forstå og huske for dem, der ikke er involveret i teknologi. Det er dog ved at ændre sig snart.





Når samtalen falder på Wi-Fi, kommer vi ikke uden om Wi-Fi Alliance (en organisation, der promoverer Wi-Fi-teknologi og certificerer Wi-Fi-produkter). Wi-Fi Alliance har i tidernes morgen tilsyneladende besluttet en ny navnekonvention, vil gøre det lettere for almindelige mennesker (med en begrænset forståelse af teknologi) at forstå og differentiere de forskellige Wi-Fi-versioner, når du er på jagt efter en netværksenhed.

Indtil nu har WiFi-navnekonventionen været baseret på 802.11-protokollen - en familie med specifikationer for trådløse lokalnetværk (WLAN) udviklet af Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), og derfor standarderne 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n og 802.11ac. Baseret på denne aktuelle navnekonvention skulle den næste generation af Wi-Fi ideelt set have været 802.11ax. I stedet for at betegne den nye Wi-Fi-standard som 802.11ax, har WiFi Alliance besluttet at kalde det WiFi 6 for at undgå forvirring og gøre det lettere for almindelige mennesker at forstå.

Med den nye nummerbaserede navnekonvention vil de to foregående standarder, nemlig 802.11n og 802.11ac, nu blive betegnet som WiFi 4 og WiFi 5.

Herunder er navnekonvention listet i kronologisk rækkefølge:

- 802.11a – Wi-Fi 1

- 802.11b – Wi-Fi 2

- 802.11g – Wi-Fi 3

- 802.11n – Wi-Fi 4

- 802.11ac – Wi-Fi 5

- 802.11ax – Wi-Fi 6

Image credit: Wi-Fi Alliance



Hvad er Wi-Fi 6?

Wi-Fi6 er altså sjette generation af Wi-Fi-standarden, og i modsætning til andre tidligere generationer af WiFi, formodes at gøre WiFi-netværk hurtigere, mere pålidelige og mere energieffektive.

Den fremhævende faktor omkring denne nye standard er, at fra begyndelsen af denne nye generation, har Wi-Fi Alliance besluttet at holde tingene enklere og opgive den eksisterende alfanumeriske navnekonvention til et meget enklere numerisk skema. Og derfor betegnes sjette generation som WiFi 6 og ikke 802.11ax, som kun er medvirkede til forvirring for forbrugerne uden den store tekniske viden.

Bortset fra en ændring i navnekonventionen, leveres Wi-Fi 6 også med en stigning i netværkskapaciteten, hvilket giver højere overførselshastigheder og forbedringer i effektivitet. Disse ændringer og forbedringer samarbejder for at skabe en bedre netværksoplevelse for den enkelte.





Hvordan adskiller Wi-Fi 6 sig fra ældre standarder?

I modsætning til ældre standarder, er Wi-Fi 6 designet til at håndtere det man ofte betegnes som frekvensbånd, der spænder fra 1GHz til 7GHz. For ikke at nævne de mest anvendte frekvensbånd på 2,4 GHz og 5 GHz. Med Wi-Fi 6 kan brugerne forvente op til 4x højere throughput hastigheder (hastigheden dataen flyttes over dertilhørende frekvensbånd), og op til 75% mindre latenstid (forsinkelse i overførelsen af data) end standarden 802.11ac (Wi-Fi 5 / nuværende).





Wi-Fi 6 teknologien

For at opnå dette bruger Wi-Fi 6 teknologier som MU-MIMO (Multi-User Multiple Input, Multiple Output) og OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access). Hvilket betyder, at selvom der er en masse enheder på dit netværk, vil du stadig beholde hurtigere hastigheder med relativt langt mindre forsinkelse. Kort sagt vil du kunne forvente en meget bedre oplevelse med WiFi 6, uanset antallet af tilsluttede enheder sammenlignet med ældre generationer af Wi-Fi standarden.

I henhold til Wi-Fi Alliance, vil et Wi-Fi 6 accesspoint/adgangspunkt kunne håndtere et stort antal enheder på samme tid med MU-MIMO og OFDMA-teknologien. Ved hjælp af MU-MIMO vil en router være i stand til at betjene et stort antal brugere, samtidig med at de giver dem mulighed for at overføre flere data ad gangen samtidig. WiFi 6 er dog ikke den første version, der inddrager MU-MIMO teknologien. Tidligere har andre Wi-Fi standarder også udnyttet denne teknologi til at håndtere flere brugere med hurtig overførsel af data. Men med Wi-Fi 6 har teknologien fået nogle betydelige forbedringer koblet på, som er ret tydelige i henhold til kravene.

På den anden side er OFDMA-teknologien en forbedring i forhold til den Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) teknologi, der bruges i ældre standarder. Som navnet antyder, tilbyder denne teknologi flere adgange med samtidig dataoverførsel fra flere brugere på én gang. En ulempe ved brugen OFDM-teknologien er imidlertid, at det kan forårsage nogle alvorlige forsinkelser. For at minimere dette problem, kommer OFDMA ind i billedet, som tillader et AP (Access Point/adgangspunkt) at planlægge datatransmission og yderligere opdele frekvenser for at overføre data til / fra flere klienter på samme tid.

Denne måde giver dette flere enheder mulighed for at operere på en kanal ved at reducere latenstiden og igen øge effektiviteten.





Wi-Fi 6 sikkerhed

Ud over at begrænse latency/forsinkelse i dataoverførelse, tilbyder Wi-Fi 6 også forbedret sikkerhed med understøttelse af WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3). For at runde denne del uden for dybdegående teknisk fnidder, er WPA3 tredje generations standard for sikring af trådløse computernetværk. WPA3 bruger 128-bit kryptering i WPA3-Personal og 192-bit i WPA3-Enterprise-tilstand og erstatter PSK (Pre-Shared Key) med en mere sikker udveksling af sikkerhedsnøgler. Ifølge Wi-Fi Alliance vil WPA3 standarden afhjælpe sikkerhedsproblemer forårsaget af svage adgangskoder og hjælpe med at forenkle processen med opsætning af enheder til fordel for os alle.





Wi-Fi 6 applikationer

Som udgangspunkt ligner mange af Wi-Fi 6-applikationerne de nuværende applikationer. Wi-Fi 6 sigter mod at tilbyde markante forbedringer i forhold til ældre versioner. Wi-Fi 6 er udviklet mod at tilbyde hurtigere og mere pålidelige hjemmenetværk, og det samme gør sig gældende for offentlige Wi-Fi adgang , fordele på IoT-hardwarefronten - med forbedret batteriydelse, forbedret rækkevidde - og øget performance med reduceret latenstid på systemer i køretøjer.





Wi-Fi 6 og 5G – hvad er forskellen?

Når samtalen falder på 5G, er der tale om en anden trådløs teknologi, som i den grad også skaber overskrifter. Mange forbrugere er forvirrede over de forskelle og ligheder, 5G deler med Wi-Fi 6. Så for at begrænse forvirringen, lister vi her nogle af de fælles aspekter og forskelle mellem de to trådløse teknologier.

Når vi taler om ligheder, har både Wi-Fi 6 og 5G hurtigere hastigheder og ydelsesforbedringer med i bagagen i forhold til deres tidligere generationer. De overlapper også nogle få grundlæggende teknologier som Beamforming og MU-MIMO. Bortset fra det har de to dog betydelige forskelle, såsom anvendelsesomfang, kompatibilitet og tilgængelighed.

Med Wi-Fi 6 får brugerne det, der kaldes et WLAN (Wireless Local Area Network), som giver adgang til hurtigere internethastigheder indendørs (hjem, kontor, offentlige rum osv.). Med 5G får brugerne et WAN (Wide-Area Network), der tilbyder en mobil oplevelse, der giver dem mulighed for at nyde hurtigere hastigheder på farten med applikationer, der strækker sig mod edge computing og IoT (Internet of Things).

En anden markant forskel mellem de to trådløse teknologier, er med hensyn til den række enheder, de kan understøtte. Med WiFi 6 har Wi-Fi Alliance ændret procedure for at gøre det let for ”normale mennesker” at forstå og differentiere den nyere generation mod ældre, og tilføjede i samme omgang en masse præstationsforbedringer. Derudover er Wi-Fi 6 svarende til de ældre generationer af Wi-Fi og er derfor bagudkompatibel med ældre generations netværksudstyr, Hvilket betyder, at ældre generations enheder stadig kan bruge WiFi 6 AP'er (accesspoints). Selvom de muligvis ikke får de samme hastigheder, og derfor muligvis nødt til at håndtere lavere hastigheder.

Med 5G vil tingene være drastisk anderledes, da det er en helt ny teknologi, og kræver derfor det nyeste hardware på en enhed, så det kan opnå hurtigere hastigheder og dertilhørende fordele. Det betyder, at ældre enheder ikke er i stand til at oprette forbindelse til 5G netværk, og i modsætning til Wi-Fi 6, kan de ikke bruge ældre enheder og nyde den nyeste teknologi markedet kan tilbyde. 5G udrulles af udbryderne, og altså ikke noget man som sådan selv kan tilkøbe ud over at have telefoner/ender med understøttelse.

For ikke at nævne tilgængeligheden, som i tilfælde af Wi-Fi 6, er et eller andet sted mod slutningen af indeværende år, og for 5G’s vedkommen - mellem slutningen af året og frem mod 2022.

Via Cisco, kan du gå i dybden med området.





Hvordan får du Wi-Fi 6?

Som udgangspunkt skal du købe nye enheder: nye routere, nye laptops, nye telefoner - nyt af alt. Sagt med andre ord, er der ingen softwareopdatering til dine eksisterende enheder, der gør dem Wi-Fi 6 klar, da det er hardwaren i enhederne, der gør dem i stand til at håndtere Wi-Fi 6.

I øjeblikket er der ikke mange enheder på markedet, der leveres med understøttelse til Wi-Fi 6. Men med Wi-Fi Alliance, der for alvor begynder at tilbyde Wi-Fi 6 certificering til enheder, kan vi forvente at se kompatible enheder ramme markedet som en bølge fremadrettet. Flere netværksproducenter melder allerede om nye Wi-Fi 6 produkter som er gearet til teknologien, og kommende CES 2020 skal nok bane vejen for flere. En mindre uddybning af CES. CES er en af verdens største elektronik og forbrugermesser. CES afholdes hvert år i Las Vegas i januar. CES er en forkortelse for Consumer Electronics Show, og her åbner sig et mekka af nyt elektronik og dertilhørende teknologier, hvor Wi-Fi 6 skal nok skal sin del af fokus. I år er Tweak dk deltagende med 3 journalister, og før første gang er vi også inviteret af folkene bag CES samt af en samarbejdspartner, MSI.

Når det kommer til smartphones, understøttes Wi-Fi 6 også kun af et fåtal, hvor blandt andet Samsungs Galaxy S10 og iPhone 11 kan noteres.





Kilde & Image credit:

Wi-Fi Alliance, wi-fi.org