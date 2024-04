Elegoo Saturn 3 Ultra

Det er blevet tid til et kig på endnu en Resin 3D Printer fra Elegoo. Denne gang er vi gået lidt ned i størrelse, og ser på deres Saturn 3 Ultra, som er et godt sted at kigge hvis man vil have fornuftig build volumen og gode skarpe print.

18 apr. 2024 kl. 13:32 Af Kenneth Johansen

Centrale features

10-inch 12K Mono LCD

Linux OS with 4Gb RAM

XY Resolution of 19×24μm

Wi-Fi Transfer Speeds of 6-10Mbps

Build Volume of 218.88×122.88×260 mm

Gode ting at lægge mærke til her er den fornuftige build volumen, der stadig giver plads til ret store print, selv om det ikke når op på siden af den massive Jupiter SE, som vi har kigget på tidligere fra Elegoo. Samtidigt er det også fedt at se, at Elegoo har opgraderet den interne hardware til et Linux baseret system, hvilket burde betyde at vi får et mere robust interface på selve maskinen.





En tur rundt om Elegoo Saturn 3 Ultra

Elegoo Saturn 3 Ultra kommer samlet, og mere eller mindre klar til brug i kassen. Det hele er sikret godt med skum både omkring og i maskinen.

Resin kar og build plate er pakket fint ind for sig selv, og der skal en del til at beskadige nogen af delene under transport, hvilket er lækkert at se.

Ud over selve printeren er der også et udvalg af tilbehør med. Det er både værktøjer og personligt beskyttelsesudstyr, som handsker og masker. Så der er lidt at starte på, selvom man naturligvis stadig skal ud og købe resin og rensemidler.

Designet på maskinen skiller sig ikke specielt ud. Det er skåret efter samme skabelon, som flertallet af Resin 3D printere af denne type.

Elegoo har dog rystet posen en anelse med Saturn 3 Ultra, som har fået lidt mere skarpe og markerede kanter. Konstruktionen i bunden er lavet af metal i en gunmetal grå farve, hvilket får det hele til at føles mere solidt og gennemført, end hvis det havde været plast som en del af Elegoos andre maskiner. Det er en fin lille opdatering i min bog, og maskinen ser lækker ud på bordet.

Til akryl UV skjoldet er Elegoo også gået med et røgfarvet materiale, i stedet for det efterhånden klassiske røde fra Elegoo. Det er dog stadig et skjold, der skal løftes op over maskinen for at få det af.

På højre side af maskinen finder vi strømstikket sammen med power knappen, WiFi antennen og en USB A port. Du kan bruge USB porten til at overføre filer til print via et USB Drev eller du kan overføre dem via WiFi.

Maskinen har et intern lager, som filerne gemmes på når man overfører via WiFi. Det er også muligt at overføre fra USB lager til det interne lager. En god feature at have med, da man undgår potentielle fejl undervejs i et print, hvis USB drevet bliver skubbet løs eller lign.

På fronten af maskinen finder vi det lille 4” IPS Touch display, som bruges til at styre maskinen med.

Ser vi på indersiden så kan vi se at det er et dual rail system sammen med en kraftigere lead Ball screw end jeg har set på andre af Elegoos maskiner. Igen en detalje der får tingene til at se og føles solide og velbyggede ud.

Byggepladen er med det samme mønster, som vi har set på alle Elegoos nyere maskiner og den skrues fast med en kraftig skrue.

Pladsen sammen med en 10” store 12K skærm giver en samlet byggevolumen på 218.88×122.88×260 mm. Alt sammen med en X/Y opløsning på 19×24μm. Den opsætning giver mulighed for variable lagtykkelser fra 0,01 til 0,2 mm.

Lyskilden under Mono LCD skærmen er en COB+Refractive kilde der skulle være med til at sikre en mere ensformig fordeling af lyset og begrænse uønsket lys læk, der kan give uskarpe detaljer.

Med i pakken får vi også en af de velkendte Elegoo luftrensere, som kan monteres inde i printkammeret via USB stikket.

Filmen i Resinkaret på Saturn 3 Ultra kommer med en ACF film i stedet for den FEP film, som mange andre bruger. Det kan ses tydeligt da filmen ser “frostet” ud i stedet for klar. Fordelen med ACF filmen er at print burde slippe lettere, og det betyder at man kan printe ved højere hastigheder.

Ulempen er dog, at ACF filmen kan medføre mindre skarpe detaljer grundet den frostede overflade. Hvis man vil kan man dog sagtens skifte ACF filmen ud med en normal FEP film.





Opsætning og software

Helt som på en FDM printer, så er opsætningen af en Resin 3D Printer også lidt todelt. Den ene side er den fysiske opsætning og den anden er klargøring af dine print via software på din PC. Oven i det er der så en rengøringsproces efterfølgende med resin print man skal være opmærksom på.

Inden man kan komme i gang med sin Resin printer, skal man naturligvis have den indstillet fysisk. Det primære i den forbindelse er at sørge for at din build plate er i niveau. Til det formål har Elegoo sendt et stort ark papir, som Leveling Card. Det er en anelse kraftigere end alm printerpapir.

Herfra skal man så blot løsne alle fire skruer på sin build plate og så via touchskærmen bede printeren køre din build plate helt ned, mens man har papiret liggende mellem skærmen og build plate.

Når det er sket holder du din build plate på plads, med et solidt tryk på pladen, mens du på kryds spænder skruerne igen. Herefter beder man maskinen gemme den nye Home Position og man burde være klar til at printe.

Det var dog ikke helt så let for mig. Det krævede et par forsøg, før tingene var helt på plads. Jeg fandt ud af, at jeg skulle trykke en del hårdere ned på min build plate, mens jeg spændte skruerne, før jeg fik et godt nok resultat ud af det.

Her vil det hjælpe, hvis man har hjælp så en person kan holde et jævnt tryk på pladen, og en anden person spænder skruerne.

Det lykkedes dog til sidst og jeg har under min test ikke haft nogen problemer efter det.

TIlslutning til WiFi var dejligt let via touch skærmen på på fronten af maskinen. Under indstillinger kan du vælge WiFi og her er det blot at vælge dit netværk og så tilslutte det med den rigtige kode. Heldigvis har Elegoo her sørget for, at der er en komplet tastatur til din WiFi kode og ikke ligesom jeg så på deres Neptune FDM printer, hvor visse tegn manglede.

På det medfølgende USB stik er der et par testfiler, som man kan bruge som indledende test, inden man kaster sig over større print. De er klar til print og jeg gav den klassiske Elegoo skakbrik et forsøg.

Resultatet var super fint og gav en fin indikation af, hvad printeren er i stand til.





Software

Der er et væld af forskelligt software man kan bruge til at klargøre filer til sin Resin 3D Printer. Elegoo fremhæver selv Chitubox, Lychee Slicer og VoxelDance Tango. De to første er rimeligt bredt anvendte, mens VoxelDance Tango er lidt nyere på markedet.

Der følger en livstids licens til VoxelDance Tango med til Saturn 3 Ultra.

Jeg har selv mest erfaring med Chitubox og foretrækker klart den til at slice mine filer. Hvis man skal lave supports på sine filer, så er der dog en masse rigtigt gode funktioner i Lychee Slicer.

Hvilken man foretrækker er naturligvis en smagssag, og jeg har ikke tid og plads her til at gennemgå fordele og ulemper ved de forskellige stykker software. Det er ikke Elegoo der udvikler nogen af dem, så i sidste ende falder deres ydelse ikke tilbage på Elegoo.

Som sagt så foretrækker jeg selv Chitubox, og det er primært den slicer jeg har brugt i løbet af min test.

Dejligt bekvemt var der en profil klar i Chitubox der passede til Saturn 3 Ultra maskinen, så det var lige til at gå i gang.





Test

Efter den veloverståede testfil gav jeg mig til at teste lidt mere på maskinen. Standard eksponeringen i Chitubox profilen var sat til 2,5 sekunder ved 0,05mm laghøjde. Den trimmede jeg ned til to sekunder og havde ingen problemer.

Det ville sandsynligvis være muligt at tune tingene lidt mere, men jeg valgte at stoppe her og så vurdere mine kommende print.

Næste fil i maskinen var den Red Skull fil, som jeg nu bruger fast i mine 3D Printer tests. Selve printet forløb uden problemer med den Elegoo Standard Resin 2.0, som Elegoo havde sendt med maskinen. Den var dog i en gul farve i stedet for den grå, som jeg ellers normalt foretrækker.

Farven gjorde dog ingen forskel for printet umiddelbart og jeg fik en Red Skull buste, som stod super fint og skarpt. Lækkert at kunne stå med så gode skarpe print, uden behov for ret meget andet end standard indstillinger.

Herfra gik jeg videre med lidt mindre tests og printede nogen af de samme 32mm figur filer fra Artisants Guild fra deres Rodburg Cultist of Melmora udgivelse fra december 2023. Det var de samme filer, som jeg testede med Elegoo Jupiter SE printere. Så på den måde kunne jeg sammenligne direkte.

Det er filer, som er beregnet til brug i tabletop gaming spil, som Dungeons & Dragons eller lign. Artisans Guild har også lavet deres eget Tabletop Skirmish spil, i stil med Kill Team eller Warcry fra Games Workshop, hvor figurerne også kan bruges.

Det er filer der kommer med supports, så jeg foretog mig ikke andet end at trække dem over i Chitubox sliceren, og gjorde dem klar med de tilpassede indstillinger.

Herfra valgte jeg at sende dem via WiFi til printeren, hvilket kan klares direkte fra Chitubox softwaren. Der er en knap til Network Sending og så er det bare at vælge din printer og så sendes filerne af sted til printerens interne lager. Når det er gjort, kan man også starte printet direkte fra Chitubox.

Gør man det så er det dog naturligvis vigtigt at være sikker på at printeren er klar og man ikke har et tidligere print hængende på printpladen.

Helt som forventet fik jeg også rigtigt gode resultater ud af Artisants Guild filerne. Selv om det var lidt svært at sammenligne direkte, da der var tale om forskellige farvet resin.

På papiret er opløsningen på Saturn 3 Ultra højere end på Jupiter SE maskinen, men med de filer og indstillinger jeg testede, kunne jeg med det blotte øje ikke spotte nogen nævneværdig forskel i kvaliteten.

Hvis man sigter efter hyper detaljeret print, så er mulighederne dog bedre på Saturn 3 Ultra grundet den højere XY opløsning.

Jeg testede videre med flere gaming filer for at teste et print af, hvor jeg udnyttede hele printpladen. Så jeg fandt en Ork Buggy fil fra Station Forge. Den består af en masse seperate filer, som skal samles efter det er printet og det er naturligvis hurtigere, hvis de kan printes alle sammen på en gang.

Det var heldigvis muligt med den printplade af fornuftig størrelse, som er med i Saturn 3 Ultra.

Afsted med filerne over WiFi og et par timer senere havde jeg alle delene klar til samling.

Alle filer jeg printede under min test er kommet ud med gode resultater og skarpe detaljer. Jeg oplevede et par fejl print undervejs, men det handlede, efter min bedste overbevisning, mere om supports der ikke var tilstrækkelige, end det handlede om indstillingerne eller printeren.

I forhold til spørgsmålet om ACF filmen medførte mindre skarpe og detaljerede print, så vil jeg sige nej. Det var ikke noget jeg kunne se på de print som jeg printede. Jeg printede flere filer, som jeg også havde testet på Jupiter SE printeren, som har en FEP film og jeg kunne med det blotte øje ikke se forskel i de print, i forhold til detaljer og skarphed.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Elegoo Saturn 3 Ultra med en onlinepris på lige under 3900 kroner.





Konklusion

Elegoo har med deres Saturn 3 Ultra lavet en resin 3D Printer der føles velbygget og gennemført. De opgraderede materialer i form af metal kabinet, ball screw og solide justerbare gummifødder betyder, at det føles som en tydelig opgradering fra andre Elegoo maskiner som fx deres Mars serie.

Når man så ligger muligheden for internt lager og WiFi funktionalitet oven i står Saturn 3 Ultra stærkt.

Opsætning og brug er let og ligetil, og selv om jeg lige skulle give det et forsøg, så var det alt andet lige let at få level på plads på plads og komme i gang med at printe.

At man kan komme fint i gang med de standardindstillinger, som findes i Chitubox og stadig få gode skarpe print ud af det, er et stort plus som vil gøre livet lettere for nye folk i 3D Print hobbyen.

Vi lander med en endelig karakter på 9 for en solid og velbygget resin 3D Printer som er let at gå til og som giver gode resultater selv med standardindstillinger.





Fordele:

Gode materialer og solid byggekvalitet

WiFI funktionalitet er lækker

Gode skarpe print selv med standardindstillinger





Ulemper: