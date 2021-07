Ny Chromecast dongle: Slut med Android TV?

Googles kommende Android TV-dongle kunne meget skifte navn til ”Chromecast med Google TV” eller simplificeret til Google TV.

15 sep. 2020 kl. 09:00 Af Uber DEL:

Priser for Googles kommende Android TV-dongle kan muligvis være lækket med tilladelse fra detailhandlere, herunder Home Depot, Target og Walmart. Baseret på lækket prisfastsættelse kunne den Google TV-enhed være prissat til mellem $ 50 og $ 60, når den lander, og frigives i tre farver: Rock Candy, Como Blue og Summer Melon.

Bemærk også: "Abbey" -navnet i oversigterne ovenfor er til den medfølgende fjernbetjening, så det vil blive inkluderet i din købspris.

Uanset hvad ville det være dumt af Google, at opkræve mere end konkurrenter som Roku eller Amazon gør for Streaming Stick eller Amazon Fire TV.

Tilbage i maj kom det frem, at Google overvejede at skifte Android TV til "Google TV." Det viste sig senere, at navnet ville blive ledsaget af et nyt brugergrænseflade, der er mere fokuseret på indhold i stedet for apps. Siden da er gengivelser af den aflange dongle med den "Abbey" mikrofon-aktiverede fjernbetjening lækket såvel som den kommende grænseflade, kapaciteter og grundlæggende specifikationer.

Tidligere rygter foreslog Nest-branding på denne dongle for at passe til den generelle medieenhedens natur sammen med Smart Displays og højttalere. Dagens leak antyder, at Google beholder Chromecast-brandingen til trods for ændring til Google TV.

