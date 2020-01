AUTHOR : Köslich

PUBLISHED : 2018-01-06 19:56:41

Sådan kommer du i gang med at streame PC-spil på Twitch

Har du tænkt på at vise dine vilde skills, 360 no-scopes, weird ass kommentarer, eller føler du bare for at dele noget godt gameplay til resten af Danmark og verdenen? Så har du sikkert også overvejet at streame på Twitch, og måske fundet ud af, at det måske kræver en lille smule mere, end bare lige at downloade et program og trykke på ”start stream” knappen.

Men frygt ej, for hos Tweak er hjælpen på vej.



I denne guide, vil vi punktvis gennemgå hvad der kræves for at du kan streame til Twitch.



Udstyr

For at kunne streame til twitch, kræves der en lille smule udstyr: En god pc, stabilt internet og et headset med mikrofon.

Du kan finde mange spændende tests af headsets og mikrofoner på Tweak.dk



Det er ingen hemmelighed, at streaming tærer en del på din computers kræfter, og derfor skal du bruge en ret god computer hvis du ikke vil ende med at streame i en så elendig kvalitet, at dine seere ikke kan se forskel på om du streamer LoL eller CS:GO. Det anbefales, at din computer som minimum er udstyret med en 4. generations i5 processor eller lignende fra AMD, og minimum 8 GB ram.

Du kan finde spændende artikler om hardware HER

En bedre processor med flere kerner og eventuelt hyperthreading, giver mulighed for at kunne streame i lidt bedre kvalitet, men er ikke nødvendigt til at begynde med. Dit grafikkort skal kunne håndtere det spil, som du gerne vil spille på din stream. Dit internet bør være stabilt og du skal helst undgå trådløse forbindelser.



Til lyden bør du have et godt headset med en god mikrofon, så du undgår ekko når du snakker i mikrofonen og spillets lyd drøner ud af højttalerne. De lidt mere garvede streamere foretrækker separate mikrofoner som f.eks. Blue Yeti eller Razer Siren, da de giver en meget bedre lydoplevelse for dine seere.



Hvis du vil have at dine seere skal kunne se dig på streamen, skal du desuden have et webcam. Hold dig fra de helt billige modeller, da billedkvaliteten ofte er ret dårlig.



Desuden har mange streamere en sekundær skærm, som de bruger til bl.a. at holde øje med chatten. Dette er dog ikke nødvendigt og din smartphone kan hjælpe dig med dette.

Opret en Twitch konto



Gå ind på twitch.tv og opret en konto med f.eks. dit nickname eller hvilket som helst navn, som din stream skal kendes under. Du kan, hvis du vil, vælge en fed avatar eller andet som billede. Mange streamere deler lidt information om deres PC eller hvem de er og hvilke spil de spiller. Dette kan du gøre i ”Redigér paneler”.





Hent broadcasting software

Open Broadcaster Software (OBS) er et gratis program til streaming, som de fleste streamere bruger. Det er nemt at bruge og komme i gang med. Der findes andre gode alternativer, som dog enten ikke er gratis, eller er mere omfattende, og dermed sværere at bruge. I denne guide vil vi derfor fokusere på OBS.



En god dansk begynder guide til OBS kan du finde her: Dansk guide til opsætning af OBS studio.

Sæt de korrekte indstillinger i broadcasting softwaren

Efter du har downloadet softwaren, går du ind i ”indstillinger”. I ”Stream” tabben vælger du Twitch som Service og den lokation der er tættest på dig som ”Server”.

Nu skal du finde din Streamnøgle. Dette er en slags kode der giver OBS lov til at streame til lige netop din Twitch kanal. Du bør derfor ikke give den videre til andre (den kan ændres hvis uheldet er ude). Din Streamnøgle finder du under ”Indstillinger” i dit Instrumentpanel på Twitch.





Gå nu ind i de resterende indstillinger i OBS, og sørg for at bl.a. din bitrate ikke er for høj. Du kan se Twitchs egne retningslinjer for indstillingerne her: Twitch Retningslinjer





Nu skal du have indstillet nogle Scener og Kilder. Kilder er de ting du ser og hører på din stream, spillet, kamera, billeder osv. Scener er forskellige sammensætninger af Kilder, som streameren kan skifte imellem. F.eks. kan du have en scene der viser dit spil og dit webcam, og en scene med et pausebillede, til når du lige skal hente noget at drikke eller spise.

For at skifte mellem scenerne, trykker du bare på den ønskede scene, og OBS viser dig den scene der bliver sendt til din twitch kanal.



For at streame spil, bør du sætte en scene som f.eks. ”GameScene”, hvor du tilføjer en ”Spil Optager” kilde. OBS kan selv finde ud af hvornår du har startet et spil, hvilket så helt automatisk bliver vist via. din ”Spil Optager” kilde. Tilføj herefter flere Kilder, som f.eks. en ”Video Optagelsesenhed” til dit webcam, eller et ”Billede” med en baggrund, som bliver vist når du ikke har noget spil startet op. Du kan flytte rundt med dine kilder på skærmen ved at trykke på dem, og trække dem det ønskede sted hen i OBS.



Forbered dig

Før du streamer, bør du forberede dig lidt - drik og spis noget, og sørg for at gå på toilet. Hvis du har et webcam sat til, er det vigtigt at se præsentabel ud - gå i bad, sæt dit hår og tag noget præsentabelt tøj på. Du kan også vælge at iføre dig et kostume, hvis du er til den slags.

Sørg for at du måske er varmet op i det spil du skal til at spille, med mindre du ikke er bange for at dumme dig.



Planlæg din stream! Sørg for at have en plan for, hvor længe du nogenlunde vil streame. Hvis du skal streame i lang tid, er det en god idé at have forberedt noget mad, og have rigeligt med drikkelse i nærheden. Det er akavet hvis du skal rende hen til købmanden fordi du er sulten eller tørstig.



Hvis du sidder på Discord, TeamSpeak eller anden voicechat med dine venner eller holdkammerater, så kan det være en idé at mute dem eller skrue ned for deres lyd, så dine viewers kan høre dig. Du kan også overveje at mute din egen mikrofon, så du ikke generer dine holdkammerater, når du snakker til dine viewers.



Optag en prøvestream

Det er altid en god idé at optage en kort prøvestream. Det kan blot være 30 sekunders gameplay hvor du lader som om du streamer. Tryk ”Start optagelse” når du begynder og ”Stop optagelse” når du er færdig efter kort tid. Se din korte video igennem, og tjek om lyden er som den skal være, eller om du måske skal skrue lidt op eller ned for f.eks. spil lyd eller din mikrofon.



Udbred din stream

Det sidste du kan gøre er, at dele din stream med dine venner. Fortæl dem på de sociale medier, at du streamer og send et link til din kanal.



På Facebook findes der en række grupper for danske streamere, hvor man må dele sin stream med andre. Sørg dog for at læse retningslinjerne, da du i de fleste grupper f.eks. kun må dele din stream én gang om dagen. Pas også på med ikke at dele for meget, så du ikke ender med at være den irriterende person der spammer alle vennerne.

Sidst men ikke mindst, vær realistisk i dine forventninger. Du skal være meget heldig, hvis du får mere end en lille håndfuld seere første gang du streamer.



Gå LIVE

Du er nu klar til at streame. Åbn din twitch kanal i din browser så du kan se chatten. Tag en tår at drikke, så du ikke er tør i halsen. Og når du er klar til det, trykker du ”Start streaming”. Hvis du vil, kan du f.eks. varme din stream op med et billede og en ”Streamen Starter Snart” tekst og noget musik. Husk dog lige at mute din mikrofon imens.



Når du så er klar, skifter du til din Spil Scene og unmuter din mikrofon. Du er nu live for hele verden, så smil og hyg dig. Tweak.dk har vores eget Twitch team, TeamTweak som du kan besøge HER



Her hjælper og vejleder vi altid når streamen er online. Ligeledes kan du finde vores supportgruppe på Facebook HER, hvor vi ud over vores forum på Tweak.dk - hjælper og vejleder.

Happy gaming