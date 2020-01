AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-10-29 07:26:00

Cooler Master MWE GOLD 650 Watt

Det kan være svært at finde den helt rigtige strømforsyning til sin computer. Med den nye MWE Gold serie fra Cooler Master, får man på papiret solide strømforsyninger uden en masse unødvendige features man aldrig får brug for. Hvordan det forholder sig i praktisk har vi set nærmere på.

Cooler Master har efterhånden strømforsyninger i alle prisklasser, lige fra de helt billige og skrabede modeller, til de store overkill modeller på 1200 watt der koster det samme som en hel computer. Det er dog ingen af disse grupper vi skal se på i dag, men derimod en god mellemting. Vi har modtaget en strømforsyning fra deres nye MWE GOLD serie som på papiret tilbyder fornuftige strømforsyninger med høj effektivitet og 100% modulært kabelinterface. Hvordan det forholder sig i virkeligheden ser vi meget nærmere på i denne test, hvor Cooler Master MWE GOLD 650 Watt strømforsyningen skal en tur igennem maskineriet!

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Cooler Masters hjemmeside og fundet lidt lækkerier til jer, i form af nogle specifikationer og features på MWE GOLD 650 Watt strømforsyningen. Nedenfor er disse listet op, efterfulgt af et par billeder af enkelte features og overblik over inkluderede kabler/stik, enjoy:

Modelnavn: MWE GOLD 650 Watt

Type: ATX 12V V2.31

PFC: Aktiv

Input volt: 100-240V

Effekt på 12V: 649.2 watt / 54.1 ampere

Dimensioner: 160 x 150 x 86 (LxBxH)

Kabelinterface: 100% modulært

Blæserstørrelse: 120 mm med LDB center

Powergood signal: 100-500 ms

Effektivitet: 80 Plus Gold

MTBF: 100.00 timer

Sikkerhedssystemer: OVP / OPP / UVP / SCP / OTP

Godkendelser/mærkater: CCC, CE, TUV-SUD, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB

Unboxing og en tur rundt om Cooler Master MWE GOLD 650 Watt

Efter at have fået styr på det tekniske, er næste skridt som altid at få strømforsyningen pakket ud af kassen. Som stort set alle andre strømforsyninger fra Cooler Master, kommer MWE GOLD 650 Watt i en sort/grå kasse hvor vi på fronten bliver mødt af et billede af selve strømforsyning og en række features såsom DC to DC og en 80 Plus Gold effektivitet. Cooler Master yder desuden hele 5 års garanti på MWE GOLD serien.

På bagsiden af kassen mødes vi af en mængde tekst der forklarer lidt omkring de forskellige features på strømforsyning, samt to grafer. Den ene viser effektiviteten for henholdsvis 110 og 240 V drift, mens den anden giver illustration af blæser profilen under forskellige belastninger.

Med kassen åbnet op, mødes vi af synet nedenfor. Selve MWE GOLD 650 Watt strømforsyningen er pakket ind i tykt beskyttende skum, mens at alt tilbehøret er vedlagt i højre side. Lad os få det hele ud af kassen, og danne os et overblik over hvad man alt får med – vi finder følgende:

Cooler Master MWE GOLD 650 Watt strømforsyning

Strømkabel til 230V

Modulære kabler

Fire skruer til montering

Inden vi kaster os over selve strømforsyningen og ser hvordan den ser ud, starter vi ud med de modulære kabler. Nedenfor har jeg sorteret dem og lagt dem alle ud på bordet, inklusiv strømkablet til stikkontakten. Lad os gennemgå de forskellige kabler som det næste.

Først og fremmest finder vi naturligvis det store 24-pin ATX kabel som sørger for alt strømmen til bundkortet. Det er lækkert at se Cooler Master benytte 100% sorte kabler, da det altså bare ser bedst ud inde i et kabinet. Jeg kan faktisk ikke mindes hvornår jeg sidst er stødt på en strømforsyning med regnbue farvede kabler, hvilket er lækkert. Ud over det store 24-pin kabel er der også et enkelt 4+4-pin EPS kabel til processor strømmen. Her havde jeg gerne set Cooler Master inkludere et ekstra et af slagsen, da flere og flere bundkort ikke længere vil nøjes med ét 8-pin stik – især når vi snakker X299 fra Intel eller X399 fra AMD.

PCI-Express strømmen leveres via to kabler som hver er udstyret med to 6+2-pin stik, hvilket altså giver en total på fire stik i alt. Eftersom vi ”kun” har med en 650 watt strømforsyning at gøre, havde det i min optik givet mere mening at inkludere et ekstra 4+4-pin EPS stik i stedet for PCI-Express, da du aldrig vil kunne komme til at køre to grafikkort på en 650 watt strømforsyning alligevel.

På SATA siden, får vi leveret strøm fra to kabler, som hver er udstyret med fire stik – altså en total på otte. Dette bør være mere end nok for ethvert behov, i takt med at M.2 standarden for alvor er ved at komme frem på selv budget bundkort, bliver der mindre og mindre brug for SATA.

Det samme gør sig gældende for Molex, som efterhånden er ved at være et meget gammelt stik. Vi finder i alt seks stik fordelt på to kabler til MWE GOLD 650 Watt strømforsyningen, hvor af det ene også har et Floppy stik monteret, for dem der stadig måtte have behov for dette.

Med styr på alle de inkluderede kabler, kan vi som det næste vende blikket mod selve MWE GOLD 650 Watt strømforsyningen. Vi har at gøre med en forholdsvis kompakt sag, med en 120 mm blæser monteret solidt i midten af et hele under et Cooler Master gitter. Farverne er sorte og hvide/grå, så vi har at gøre med en forholdsvis anonym strømforsyning som vil passe ind i et hvert build uden at stjæle alt opmærksomheden.

I bagenden finder vi som altid en god portion ventilation, så den varme luft kan komme ud af strømforsyningen. Derudover er der naturligvis også både strømstik og powerknap placeret heromme, mens vi i den modsatte ende finder det 100% modulære kabelinterface. Cooler Master har gjort det let og overskueligt hvor de forskellige kabler skal tilsluttes både med tekst og formen på stikkene – de passer ganske enkelt kun i der hvor de hører hjemme.

På den ene side, den der normalt vender ud mod venstre side i kabinettet, såfremt man monterer strømforsyningen med blæseren nedad. Finder vi et stort klistermærke med logo og modelnavn i hvide og sorte farver, mens der på den anden side er et diagram over outputtet på MWE GOLD 650 Watt. Vi har 649.2 watt samt 54.1 ampere at lege med på 12V siden, hvilket er nok til enhver moderne gamer computer med et enkelt grafikkort og en god portion overclocking.

Vi har nu både været rundt om kablerne, og selve strømforsyningen men det stopper ikke her. Inden vi går videre til test delen, tager vi nemlig også lige et kig under motorhjelmen. Bemærk som altid at dette bryder garantien på strømforsyningen og kan være farligt hvis ikke du ved hvad du laver! Efter at have løsnet fire skruer kan låget komme af, hvor vi finder den 120 mm store blæser. Der er tale om en af Cooler Masters egne Silencio modeller, men vi kan ikke se helt nøjagtigt hvilken, på grund af det monterede plastikcover der skal diagere luften inde i strømforsyningen.

Det modulære interface inde i MWE GOLD 650 Watt har sit eget PCB, som på enhver anden strømforsyning. I stedet for at lodde dette direkte til hoved PCB’et benytter Cooler Master kabler, hvilket er en indikation på at vi ikke er helt oppe i highend segmentet. Fordelen ved at lodde direkte frem for at bruge kabler, er at elektrisk støj kan minimeres, hvilket altid er en klar fordel. Vi finder et dedikeret DC til DC-system, som er med til at holde styr på spændingerne, og samtidig er afskærmet fra de før nævnte kabler med en kobberplade, så Cooler Master har trods alt stadig tænkt over tingene og den elektriske støj der kan opstå.

Man kan altid få en god indikation af hvor hvidt der er tale om en kvalitets strømforsyning, ved at kigge på køleprofilernes størrelse. Hvis en strømforsyning benytter små profiler er der ofte tale om kvalitets komponenter, da disse ikke udvikler så meget varme. Du skal dog ikke lade dig narre, da meget billige strømforsyninger også kan have små køleprofiler. Til gengæld lyder disse ofte som en jetflyver når de arbejder, da blæseren kæmper for at køle de billige dele. Kondensatoren der er brugt i MWE GOLD 650 Watt er på 390 uF og godkendt til at køre ved 105 grader – sagt med andre ord, en kvalitets komponent.

Det havde været rart at se en form for afskærmning omkring strømstikket, da dette også kan være med til at eliminere elektrisk støj inde i strømforsyningen. Der er dog langt mellem modeller med denne type afskærmning, så måske man har fundet ud af at det alligevel ikke har den store effekt? Dette skal jeg ikke kunne gøre mig klog på. I stedet syntes jeg vi skal få samlet MWE GOLD 650 Watt igen og få den spændt for vores strømforsyningsbelaster, så vi kan se hvordan den opfører sig under belastning, både på performance og støjsiden!

Testopsætning og benchmarking

Det er nu blevet tid til at vi skal kigge på hvordan strømforsyningen rent faktisk yder og opfører sig når der kommer strøm til. Udseendet og feature sættet er jo kun den ene del af en strømforsyning, mindst lige så vigtigt – hvis ikke vigtigere – er naturligvis performance.

Testen kommer til at foregå med vores PSU-belaster som er udstyret med en række pærer som vi kan tænde/slukke, og derved præcist holde styr på hvor meget belastning den tilsluttede strømforsyning får. For at måle strømforsyningens PG-signal, og se om den starter korrekt op efter bogen, bruger vi en Thermaltake Dr. Power II. Derudover bliver et multimeter brugt til at måle spændingsværdierne under de forskellige belastninger, samt en normal elmåler til at måle elforbruget. På denne måde kan vi udregne effektiviteten, og se om 80 Plus kravene overholdes. Det eneste redskab vi mangler adgang til er et Oscilloscope, så at ripple/støj også kunne blive en del af vores tests.

Ovenover ses PSU belasteren, multimeter, Dr. Power II og elmåleren.

På vores belaster er det kun muligt at belaste på 12V. Jeg belaster derfor strømforsyningen så meget jeg kan på 12V siden - men foretager mine målinger på alle tre linjer (3.3, 5 og 12V) for at se om de forskellige belastningsgrader påvirker de andre linjer på strømforsyningen. Da de fleste komponenter i vores computer bruger 12V (grafikkort, CPU, blæsere etc.) er det naturligvis denne der er vigtigst at belaste.

Lige ledes aflæser jeg forbruget på elmåleren, og udregner effektiviteten som strømforsyningen leverer ved de forskellige belastningsgrader – tjek vores resultater herunder, henholdsvis med en graf for spændingsværdierne og watt ind kontra ud/effektiviteten.

I vores tests var effektiviteten på strømforsyningen ved de forskellige belastninger var følgende, rundet op/ned. Som vi kan se sammenlignet med 80 Plus kravene på billedet nedenfor (se til højre), overholder Cooler Master MWE GOLD 650 Watt alle de effektivitetsniveauer den skal i forhold til at være en 80 Plus Gold certificeret strømforsyning:

150 watt belastning: 90% effektivitet

350 watt belastning: 92% effektivitet

650 watt belastning: 89% effektivitet

Lad os få sat nogle ord på vores grafer og effektivitets udregninger ovenfor. Der er kort sagt ikke så meget at sige her, da alt er i den skønneste orden og som man kunne forvente af en strømforsyning fra Cooler Master. PG-signalet var som det skulle være under 500 ms, eller sagt med andre ord startede strømforsyningen op som den skulle. Spændingsværdierne lå alle indenfor grænserne og jeg var faktisk ret imponeret over hele linjen, især på 12V siden. Her så vi aldrig værdier under 12V, hvilket i den grad er godkendt for en strømforsyning i denne prisklasse.

Effektiviteten var også spot on, i forhold til at Cooler Master MWE GOLD 650 Watt er en 80 Plus Gold strømforsyning. Med en effektivitet på over 90% ved 350 watts belastning er der ikke meget strøm der går til spilde når du gamer – hvilket i den grad er godt for elregningen, what is not to like. En anden ting man ikke kan andet end at lide var støjniveauet. Selvom der ikke er noget semi-passivt kølesystem i denne strømforsyning, blev støjniveauet aldrig et problem. Selv under hård belastning på over 550 watt var blæseren stadig forholdsvis støjsvag, og på ingen måde den mest larmede komponent i et komplet system. Det havde dog været rart med et semi-passivt system, således at blæseren helt stopper når der er under 20% belastning. Vi har set dette på strømforsyninger fra Cooler Master før, så hvorfor ikke også på GOLD 650 Watt er mit spørgsmål?

Pris

I skrivende stund d. 02/10 2018 kan Cooler Master MWE GOLD 650 Watt strømforsyningen findes på nettet til omkring 600,– hvilket er en ganske fornuftig pris sammenlignet med andre 80 Plus Gold strømforsyninger med 650 watts kapacitet og modulært design.

Ønsker du alle detaljerne på MWE GOLD 650 Watt strømforsyningen, kan du som altid finde flere informationer på producentens hjemmeside. Klik blot på banneret nedenfor, og bliv sendt direkte til Cooler Masters hjemmeside i en ny fane.

Konklusion

Cooler Master MWE GOLD 650 Watt er strømforsyningen for dig der bare vil have noget der virker uden en masse unødige features og funktioner du aldrig får brug for. Designet er pænt og neutralt at se på med sorte og hvide/grå farver, og samtidig forholdsvis kompakt. Med modeller fra 550-750 watt er der noget for enhver normal gamer computer, så længe du kun kører med et enkelt grafikkort. Takket være 80 Plus Gold certificeringen er der også styr på at elregningen ikke løber løbsk når de gamle gamersessioner tager overhånd.

100% modulært kabel interface gør at du kun behøver at have de kabler tilsluttet som du reelt har brug for, så det gør det lettere at holde styr på kabelføringen i dit kabinet. Jeg havde gerne set Cooler Master inkludere et ekstra 4+4-pin EPS strømkabel til processor strømmen, da flere og flere bundkort ikke længere nøjes med et enkelt 8-pin stik – det havde gjort strømforsyningen lidt mere fremtidssikret så at sige, hvilket havde været lækkert at se når nu Cooler Master yder hele 5 års garanti på MWE GOLD 650 Watt.

Ydelsen var der til gengæld ikke en finger at sidde på, da den lå lige som den skulle med stabile spændingsværdier over alle tre linjer og et effektivitetsniveau der blev overholdt – tommel op. Støjniveauet var samtidig også på et minimum, selv under hård belastning. Jeg savende dog at se et semi-passivt system hvor blæseren slukker når det ikke er nødvendigt (som regel under 15-20% belastning). Vi har set det på strømforsyninger fra Cooler Master før, så jeg er lidt uforstående hvorfor de ikke har valgt at implementere det i MWE GOLD 650 Watt. Med 80 Plus Gold effektiviteten burde det i den grad være muligt.

Vi lander overall på en score der hedder 8/10 for en solid strømforsyning der gør hvad den skal, men heller ikke meget mere end dette. Du får en solid strømforsyning med modulært design, høj effektivitet og et udseende der ikke stjæler alt opmærksomheden i kabinettet, hvilket bestemt er værd at tage med og mere end nok for de fleste brugere.

Godt

Effektiviteten er god (80 Plus Gold)

100% modulært kabel interface med sorte kabler

Kompakt og anonymt design

Fås i 550, 650 og 750 watt varianter

5 års garanti fra Cooler Master

Overall god og stabil performance

Lavt støjniveau…

Knap så godt

… selvom der ikke er semi-passiv køling

Kun et 4+4-pin EPS kabel inkluderet

Score: 8