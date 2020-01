AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-06-26 10:33:00

Cooler Master MasterWatt 750 Watt Strømforsyning

Budget produkter bliver mere og mere kompetente, også hos Cooler Master. Vi skal kigge på topmodellen i deres MasterWatt serie af budget strømforsyninger. Vi har 750 watt at gøre med, modulære kabler, semi-passivt design og 80 Plus certificering - man skulle ikke tro at prisen er lav vel?

Der er ikke langt mellem nye lækre produkter fra Cooler Master, hvilket er lækkert da det holder os anmeldere beskæftiget. I denne test skal vi se nærmere på en af deres nyere strømforsyninger, og topmodel i MasterWatt budgetklassen. Vi har modtaget deres MasterWatt 750 watt som både tilbyder semi-modulært design, er støjsvag og har en effektivitet på 80 Plus bronze.

Hvordan ydelsen og byggekvaliteten rent faktisk er, ser vi nærmere på i denne test. Som altid starter vi ud med vores egenproducerede videopræsentation nedenfor, efterfulgt af en række specifikationer og dernæst en unboxing.

Specifikationer og features

Jeg har været turen forbi Cooler Masters hjemmeside og fundet lidt oplysninger på MasterWatt 750 strømforsyningen til jer. Nedenfor finder vi først og fremmest specifikationerne listet op, efterfulgt af et par billeder der fortæller lidt omkring blæsertypen og effektiviteten:

Type: ATX 12V V2.4

Kapacitet: 750 watt

PFC: Aktiv

Input: 100-240 Vac

Dimensioner: 140 x 150 x 86 mm

PG-signal: 100-500 ms

MTBF: >100.000 timer

Blæser monteret: 120 mm med LDB bearing

Sikkerhed: OCP, OVP, UVP, OPP, OTP og SCP

80 Plus Bronze

Unboxing – hvad får man med?

Lad os nu for alvor skudt testen i gang med et nærmere på den kasse som MasterWatt 750 kommer i. Som mange andre Cooler Master produkter, kommer denne strømforsyning også i en sort/grå kasse med grøn tekst på fronten. Der er også et billede af selve MasterWatt 750, plus at der bliver gjort opmærksom på at Cooler Master yder hele 5 års garanti, og at strømforsyningen er lydløs op til 15% belastning.

På bagsiden er der to grader der viser informationer omkring støjniveauet samt effektiviteten. De forskellige features er også listet op på flere forskellige sprog. Selve strømforsyningen er pakket ind i bobleplast for at beskytte den under transport. Lad os få det hele ud af kassen og danne os et overblik.

Ud over selve MasterWatt 750 strømforsyningen, finder vi naturligvis et strømkabel, fire monteringsskruer og en bunke papirer. Det sidste der er inkluderet i kassen, er naturligvis de modulære kabler. Lad os som det næste kigge nærmere på disse, og derefter selve strømforsyningen.

En tur rundt om kablerne og MasterWatt 750

Som ved enhver anden strømforsyningstest starter vi ud med et kig på de modulære kabler der medfølger. Nedenfor ser vi tre bunker af forskellige kabler, som vi nu tager et nærmere kig på.

Først og fremmest finder vi to kabler udstyret med PCI-Express stik – to på hvert kabel for et være præcis. Dette giver altså en total på i alt fire 6+2-pin stik, hvilket er mere end nok til enhver moderne gamercomputer. Med de kraftige grafikkort vi har i dag, er det som regel nok at køre med et enkelt kort.

SATA strømmen leveres via to kabler, som hver er udstyret med fire stik. Dette giver altså en total på otte SATA-stik hvilket også er rigeligt. Med M.2 standarden i flere og flere bundkort, og harddiskkapaciteten der stadig stiger, er behovet for SATA-stik meget mindre end for blot et par år siden. Det samme gør sig gældende når det kommer til Molex. Her finder vi et enkelt kabel inkluderet som er udstyret med fire Molex, og et enkelt Floppy stik.

Det var alt for de modulære kabler. Du tænker måske at vi mangler et par stykker, hvilket også er korrekt. Men eftersom at MasterWatt 750 er en semi-modulær strømforsyning, betyder det at nogle af kablerne er permanent fastgjort – mere om disse senere. MasterWatt 750 strømforsyningen har et anonymt design med sorte farver og ikke meget andet. Der er et diskret Cooler Master logo midt i blæsergrillen, og ellers ikke det store at nævne på denne side.

Mens at den ene side er udstyret med et stort klistermærke med oplysninger omkring hvilket output der kan leveres, byder den anden side på et diskret modelnavn MasterWatt 750, samt endnu et Cooler Master logo. Bagenden består som på enhver anden strømforsyning af en stor mængde ventilation, samt en powerknap og strømstik.

På toppen af strømforsyningen – alt efter hvordan man vender den, finder vi absolut ingen ting. Her er der blot en sort blank flade, hvilket faktisk ikke gør noget. Med det diskrete logo på siden og den blanke top, stjæler strømforsyningen nemlig ikke alt opmærksomheden inde i computeren.

Ved siden af de permanent fastgjorte kabler, finder vi det modulære interface, som er virkelig simpelt. Der er to 8-pin stik, hvor PCI-Express kablerne kan tilsluttes, samt tre mindre aflange stik, hvor SATA og Molex passer i. Det kunne ikke være meget nemmere. Det store 24-pin stik og 4+4-pin stikket er permanent fastgjort til strømforsyningen, og er også helt sorte ligesom resten af de modulære kabler. Dette er rigtig lækkert at se, selv på budget strømforsyninger. Jeg havde dog gerne set endnu et 4+4-pin stik, eftersom at flere og flere bundkort har support for dette – dog man kan naturligvis ikke få alt på lavt et budget.

Testopsætning og benchmarking

Det er nu blevet tid til at vi skal kigge på hvordan strømforsyningen rent faktisk yder og opfører sig når der kommer strøm til. Udseendet og feature sættet er jo kun den ene del af en strømforsyning, mindst lige så vigtigt – hvis ikke vigtigere – er naturligvis performance.

Testen kommer til at foregå med vores PSU-belaster som er udstyret med en række pærer som vi kan tænde/slukke, og derved præcist holde styr på hvor meget belastning den tilsluttede strømforsyning får. For at måle strømforsyningens PG signal, og se om den starter korrekt op efter bogen, bruger vi en Thermaltake Dr. Power II. Derudover bliver et multimeter brugt til at måle spændingsværdierne under de forskellige belastninger, samt en normal elmåler til at måle elforbruget. På denne måde kan vi udregne effektiviteten, og se om 80 Plus kravene overholdes. Det eneste redskab vi mangler adgang til er et Oscilloscope, så at ripple/støj også kunne blive en del af vores tests.

Ovenover ses PSU belasteren, multimeter, Dr. Power II og elmåleren.

På vores belaster er det kun muligt at belaste på 12V. Jeg belaster derfor strømforsyningen så meget jeg kan på 12V siden - men foretager mine målinger på alle tre linjer (3.3, 5 og 12V) for at se om de forskellige belastningsgrader påvirker de andre linjer på strømforsyningen. Da de fleste komponenter i vores computer bruger 12V (grafikkort, CPU, blæsere etc.) er det naturligvis denne der er vigtigst at belaste.

Lige ledes aflæser jeg forbruget på elmåleren, og udregner effektiviteten som strømforsyningen leverer ved de forskellige belastningsgrader – tjek vores resultater herunder, henholdsvis med en graf for spændingsværdierne og watt ind kontra ud/effektiviteten.

I vores tests var effektiviteten på strømforsyningen ved de forskellige belastninger var følgende, rundet op/ned. Som vi kan se sammenlignet med 80 Plus kravene på billedet nedenfor (se til højre), overholder Cooler Master MasterWatt 750 watt alle de effektivitetsniveauer den skal i forhold til at være en 80 Plus Bronze certificeret strømforsyning:

150 watt belastning: 85% effektivitet

400 watt belastning: 87% effektivitet

750 watt belastning: 86% effektivitet

Lad os snakke lidt om den ydelse som MasterWatt 750 strømforsyningen leverede. Vi har allerede kigget på 550 watt modellen, som leverede et lækkert resultat, så jeg forventede intet andet her. Støjniveauet var igen på et absolut minimum og helt op til 15% belastning var strømforsyningen helt lydløs da blæseren ganske enkelt ikke kører. Som ved lillebroren havde jeg havde forventet at der var en smule mere støj, eftersom vi stadig har med en budgetstrømforsyning at gøre. Men kombinationen af gode komponenter og deres Silencio blæsere, sikrer at støjniveauet holdt på et absolut minimum – tommel op!

Ydelsen var overall også lige i skabet. Under de tre forskellige belastningsgrader var der minimale med udsving på de forskellige spændingsværdier. Selv under fuld belastning formåede MasterWatt 750 at holde 12 volt linjen over tolv, hvilket er ret imponerende i sig selv. PG signalet meldte også alt ok, og effektiviteten var som sagt hvor den skulle være i forhold til at være en 80 Plus bronze strømforsyning. Alt i alt er der ikke rigtig noget negativt at melde om den performance som der blev leveret, lad os nu få sat en pris på dyret og konkludere!

Pris

I skrivende stund d. 22/06 2018 kan MasterWatt 750 strømforsyningen findes på nettet til omkring 650 kroner inklusiv fragt. Dette er en ganske fornuftig pris for en budgetstrømforsyning med lækkert design og acceptabel ydelse. Faktisk koster denne også kun 100 kroner mere end, 550 watt modellen som vi tidligere har kigget på – det er vidst en no brainer hvad man skal vælge?

Alle informationer kan naturligvis også findes hos Cooler Master selv. Klik på banneret med deres navn herunder, og bliv sendt direkte til deres side i en ny fane med alle informationer på MasterWatt 750.

Konklusion

Vi skal have sat de sidste ord på vores test af MasterWatt 750 strømforsyningen fra Cooler Master. Denne strømforsyning fortsætter hvor lillebroren slap, og leverede en overall rigtig god performance som er enhver budget strømforsyning værdig. Cooler Master har virkelig formået at pakke lækkerier ind i en billig pakke. Sammenlignet med den mindre 550 watt model som vi tidligere har kigget på, giver MasterWatt 750 så meget mere mening, da du for blot 100,- DKK ekstra, får 200 ekstra watt at lege med. Derudover får du de samme lækre modulære kabler, lydløs operation op til 15% belastning og overraskende lavt støjniveau når blæseren endelig kommer i gang.

Ydelsen var også hvor den skulle være over hele linjen. Selv 12 volt linjen formåede at blive over tolv volt, selv under maksimal belastning, hvilket er yderst imponerende for en budgetstrømforsyning! 80 Plus Bronze gør at MasterWatt 750 var forholdsvis effektiv også, selvom der findes andre modeller med højere effektivitet. Med modeller fra 450-750 watt er der noget for enhver, selvom det klart er 750 watt modellen der giver mest mening, når prisforskellen nu ikke er større end den er. Vi ender derfor på en score der hedder 9/10, samt vores Safe Buy award for en fornuftig budgetstrømforsyning med en god bunke lækre features og performance.

Godt

Helt lydløs op til 15% belastning

Kompakt anonymt design

Semi-modulær

80 Plus Bronze

Tilgængelig i 450-750 watt modeller

Støjsvag, selv under hård belastning

God pris vs. performance

Knap så godt

Ikke så effektiv som andre modeller

Kun ét 4+4-pin CPU strømstik

Score: 9 + Safe Buy award