AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2017-08-09 09:23:00

Corsair 750W TX750M PSU

Strømforsyninger fås i alle størrelser og prisklasser. I denne test skal vi kigge nærmere på en budget orienteret strømforsyning fra Corsair, som stadig tilbyder rigtig fede features såsom semi-modulært design og høj effektivitet. Men hvad med performance, byggekvalitet og ikke mindst støjniveauet? Klik ind på testet og læs vores endelige dom af TX750M fra Corsair!

Corsair som er en af de store spillere på markedet, laver efterhånden alt til den kræsne computerbruger. Hvad end du mangler RAM, tilbehør, eller sågar en gamer stol, har Corsair sikkert et produkt for dig. I denne test skal vi dog ikke kigge på nogle af de nævnte produkter.

Vi har modtaget en af de nyeste strømforsyninger fra Corsair, som har det mundrette navn, Corsair TX750M. Den nye TX-M serie tilbyder kapaciteter fra 550-850 watt, hvor vi i dag skal kigge på modellen med 750 watt. Et semi-modulært design, 80 Plus Gold certificering, og forholdsvis kompakt design, er standard på alle TX-M modeller. Lad os ikke spille tiden, men med det samme gå skudt gang i testen herunder. Vi starter som altid ud med specifikationerne, for derefter at pakke kalorius ud af kassen. 1… 2… 3… sæt i gang!

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Corsair, og fundet lidt tal lækkerier til jer. Disse er listet op herunder, sammen med et beskrivende billede:

Type: ATX

Vægt: 1.7 KG

Dimensioner: 150 x 86 x 140 mm

Ampere på 12V: 62A

MTBF: 100.000 timer

80 Plus: Ja, Gold

Garanti: 7 år

Semi-passiv: Nej

Blæser størrelse: 120 mm

Modulært design: Ja, Semi

PCI-Express stik: 4 stk

SATA stik: 8 stk

Molex stik: 7 stk

Unboxning – hvad får man med i kasssen?

Inden vi kan tage et kig på herlighederne, skal vi naturligvis først have dem pakket ud af kassen. Som ethvert andet nyere Corsair produkt, kommer TX750M i en kasse med sorte og gule farver, hvor vi på fronten ser et stort billede af selve strømforsyningen. Bagsiden byder på en masse detaljer og grafer omkring performance og effektivitet.

Med kassen åbnet op, finder vi først og fremmest en masse papirer. Alle PC kablerne er placeret i højre, mens at selve strømforsyningen ligger beskyttet i noget skum, således at den ikke tager skade under transport. Lad os liste op hvad man alt får med:

Corsair TX750M strømforsyning

Modulære kabler

Strømkabel

Diverse papirer

Strips og skruer

Et kig på Corsair TX750M ude og inde

Vi har nu fået alt ud af kassen, og det er blevet tid til at kigge på det hele. Vi starter som altid ud med at kigge på de mest kedelige ting til en strømforsyning, nemlig kablerne. På det første billede nedenfor ser vi alle de modulære kabler lagt op – lad os gå igennem dem.

Først og fremmest finder vi to PCI-Express kabler, som hver har to 6+2-pin stik monteret. Dette betyder at du altså kan køre op til to grafikkort på TX750M PSU'en, og med en kapacitet på 750 watt, burde dette også kunne lade sig gøre uden problemer.

De næste to kabler sørger for SATA strømmen. Her finder vi fire stik på hvert kabel, hvilket giver en total på otte SATA stik. Dette burde være nok for de flestes behov, da drev i dag er så store, at de fleste kun har et par stykker alligevel. Alle de modulære kabler til TX750M er sorte, og af den flade type, som gør dem lettere at trække rundt i kabinettet – eller det er i hvert fald min oplevelse af dem.

Sidst men ikke mindst, finder vi Molex kablerne, som også er fordelt ud på to kabler. Et med tre stik, og det andet med fire, altså en total på syv Molex stik. Skulle du stadig have behov for at bruge Floppy af en eller anden årsag, har Corsair også din ryg på dette punkt, med de to inkluderede adaptere. Lad os kigge på selve strømforsyningen som det næste, og de kabler vi mangler at hilse på…

Nedenfor ser vi de første billeder af selve strømforsyningen. Som vi kan se, har vi med en ret kompakt enhed at gøre, som faktisk er kortere end den er bred. Dette er godt nyt for folk der bygger i kompakte kabinetter, da det er en klar fordel med en mindre PSU her. Farven er sort og grå, hvor især den store 120 mm blæser skiller sig ud fra resten, men også klistermærkerne på siden. De grå og sorte farver, er dog dejlig anonyme at se på, hvilket er et plus da TX750M derved kan matche ethvert build uden at stjæle opmærksomheden.

I bagenden finder vi hvad jeg vil kalde et standard layout. Masser af ventilation kombineret med et strømstik og dertilhørende kontakt. Hvis vi tager et billede mere oppe fra, kan vi her se endnu et klistermærke. Dette fortæller omkring det output som strømforsyningen kan levere. Der er 62 ampere og hele 744 watt at gøre med på 12V siden.

Den modsatte ende af den vi kiggede på ovenfor, er naturligvis stedet hvor det modulære interface skal findes. Men som du kan se nedenfor, er der allerede et par kabler der løber ud af strømforsyningen. Dette skyldes at TX750M er en semi-modulær strømforsyning, og ikke 100% som vi efterhånden ser alle steder. Dette er gjort for at spare penge højst sandsynligt, men da de fastmonterede kabler alligevel altid skal bruges, ser jeg ikke noget galt i dette. Jeg snakker naturligvis om det store 24-pin bundkort stik og 4+4-pin stikket til CPU’en.

Det modulære interface, er uhyre simpelt at finde ud af, og består kun af seks stik, hvoraf fire af dem er identiske. Disse er naturligvis til SATA og Molex kablerne, mens de to lidt større skal sørge for strømmen til de kære grafikkort, som det også tydeligt at mærket under stikkene.

Inden vi smider noget strøm på TX750M, og ser hvilken performance den leverer, tager vi lige en tur indenfor først. Ved at løsne fire skruer er man inde – BEMÆRK dog at dette bryder din garanti, og absolut ikke anbefales at gøre, med mindre du ved hvad du laver. Blæseren der er monteret, er naturligvis en af Corsairs egne og har modelnavnet: NR120L. Der er tale om en 120 mm fætter med Rifle lejre.

Vi starter vores tur inden for i siden, hvor alle de fast monterede kabler er tilsluttet hovedprintet. Corsair har gjort deres for at kablerne ikke kan trækkes op ved fejl, og stripset alt fast. Der er dog ikke nogen afskærmning omkring strømstikket, hvilket vi har set hos mange andre producenter.

Printpladen til det modulære interface, er loddet fast til hovedprintet, og fastgjort med skruer til kassen strømforsyningen er samlet i. Byggekvaliteten overall virker rigtig fin, men er set bedre.

Der er to store kondensatorer på hver 390 uF monteret i TX750M, som begge er godkendt til at operere ved helt op til 105 grader. Det er dejligt at se at Corsair ikke har sparet på nogle af komponenterne. En klar indikator på kvalitets dele, er også de forholdsvis små køleprofiler. Dele i høj kvalitet afgiver ikke nær så meget varme, som billigere alternativer. Hvad end det er for at minimere coilwhine, eller hvad årsagen ellers kunne være, er der ikke sparet på cremen/limen omkring komponenterne på hoved printet.

Fint layout med Corsair logoer på enkelte komponenter – fed detalje!

Testopsætning og Benchmarking

Det er nu blevet tid til at vi skal kigge på, hvordan strømforsyningen rent faktisk performer. Udseendet og feature sættet, er jo kun den ene del af en strømforsyning.

Testen kommer til at foregå med den PSU-belaster vi har fået lavet, så vi præcist kan holde styr på hvor meget belastning den tilsluttede strømforsyning får. For at måle strømforsyningens PG signal, og se om den starter korrekt op efter bogen, bruger vi en Thermaltake Dr. Power II. Derudover bliver et multimeter brugt til at måle spændingsværdierne under de forskellige belastninger, samt en normal elmåler til at måle elforbruget. På denne måde kan vi også udregne effektiviteten, og se om 80 Plus kravene overholdes. Det eneste redskab jeg ville ønske vi også havde adgang til var et Oscilloscope, så at ripple/støj også kunne blive en del af vores tests.

Ovenover ses PSU belasteren, multimeter, Dr. Power II og elmåleren.

På vores belaster er det kun muligt at belaste på 12 V. Jeg belaster derfor strømforsyningen så meget jeg nu kan på 12 V siden. Hvor jeg foretager mine målinger, da det er 12 V de fleste komponenter i vores computer bruger (grafikkort, CPU, blæsere etc). Derefter måler jeg om det har indvirkning på de andre spændinger, som strømforsyningen giver ud (5 og 3,3 V).

Lige ledes aflæser jeg forbruget på elmåleren, og udregner effektiviteten som strømforsyningen leverer ved forskellige belastninger – tjek vores resultater herunder, henholdsvis med en graf for spændingsværdier og watt ind kontra ud.

Effektiviteten på strømforsyningen ved de forskellige belastninger var følgende, rundet op/ned. Som vi kan se sammenlignet med 80 Plus kravene på billedet nedenfor (se til højre), overholder TX750M de effektivitetsniveauer den skal:



150 watt belastning: 88% effektivitet

400 watt belastning: 93% effektivitet

750 watt belastning: 89% effektivitet

Som det fremgår af vores grafer og effektivitets udregninger ovenfor, leverer Corsair TX750M strømforsyningen en performance der er lige efter bogen. Vores Dr. Power II meldte også grønt lys over hele linjen ved opstart af strømforsyningen. Lige meget om der var minimal eller hård belastning var den indbyggede blæser dejlig støjsvag og knap nok hørbar i forhold til vores belaster. Med strømforsyningen monteret inde i et kabinet, er det langt fra den mest støjende komponent, det er jeg sikker på.

Jeg havde dog gerne set en semi-passiv blæser som slog fra når der ikke var behov. Dette burde være muligt når vi har med en 80 Plus Gold strømforsyning at gøre – som desuden også overholdte disse krav til UG naturligvis. Som helhed når vi både snakker kvalitet, features og performance, leverer TX750M fra Corsair virkelig lækkerier, især i forhold til prisen. Der er intet negativt at melde hvad angår de tal der blev leveret her, tommel op! Lad os nu kigge på prisen og få konkluderet.

Pris

I skrivende stund d. 08/08 2017 kan Corsair TX750M findes på PriceRunner.dk til 830,- DKK inklusiv fragt – dog er der ikke særlig mange forhandlere der har den på lager endnu, da vi stadig har med en ret ny strømforsyning at gøre. Klik på vores prisknap lige herunder, for at komme til oversigten hos PriceRunner.dk.

PRIS: 830,- DKK i skrivende stund

Ønsker du alle detaljer fra Corsair selv omkring TX750M strømforsyningen, kan du klikke på banneret med deres navn nedenfor og blive sendt direkte til deres side i en ny fane.

Konklusion

Vi er nu nået til enden i vores test af Corsair TX750M strømforsyningen. Som altid er det en fornøjelse at have produkter fra Corsair på testbænken, der er langt imellem dårlige produkter fra dem – TX750M er ingen undtagelse. Vi har at gøre med en solid strømforsyning, med et yderst attraktivt prisskilt. Med kapaciteter fra 550-850 watt er der noget for et hvert behov. Derudover sikrer 80 Plus Gold certificeringen høj effektivitet lige meget hvad du måtte bruge din computer til.

Ud over at levere en lækker ydelse, er TX750M også dejlig støjsvag selv under hård belastning. Dette er klart et plus i bogen, men jeg havde også gerne set en semi-passiv blæser integreret. Dette betyder at blæseren slukker når belastningen er under 30% for eksempel, dette burde have været muligt her i mit hoved. Ser man bort fra denne lille detalje, er der ikke rigtig noget negativt at sige om denne strømforsyning. Solid performance, semi-modulært design med sorte kabler og en ganske fin byggekvalitet belønnes med et flot 9-tal herfra.

Godt

80 Plus Gold certificering

Fin byggekvalitet

Semi-modulært design

Alle medfølgende kabler er sorte

Forholdsvis kompakt

Støjsvag, selv under belastning

Fås fra 550-850 watt

Knap så godt

Blæseren er ikke semi-passiv

Conclusion

We have now reached the end in our review of the Corsair TX750M power supply. As always, it's a pleasure to have Corsair products on the test bench, there is long time between we see bad products from them - the TX750M is no exception. We are dealing with a solid power supply, with an extremely attractive price tag. With capacities ranging from 550-850 watts, there is something for every need. In addition, the 80 Plus Gold certification ensures high efficiency no matter what you use your computer for.

In addition to delivering good performance, the TX750M is also very quiet, even under heavy load. This is clearly a plus in the book, but I would also have liked to see a semi-passive fan integrated. This means that the fan turns off when the load is below 30% for example, this should have been possible here in my opinion. Disregarding this little detail, there is nothing negative about this power supply. Solid performance, semi-modular design with black cables and a pretty good building quality are rewarded with a solid score of 9/10 - over and out for now.

Pros

80 Plus Gold certified

OK build quality

Semi-modular design

All cables are black

Compact for the power

Silent, even under load

Ranges from 550-850 watt

Cons

The fan is not semi-passive

Score: 9