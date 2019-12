AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-03-07 06:22:00

Corsair AX850 80 Plus Titanium

Hvis kun det bedste er godt nok til dig, så er den seneste generation af AX strømforsyninger fra Corsair måske også noget for dig. Vi har set nærmere på deres AX850 som blandet andet kommer med hele 10 års garanti, høj effektivtet og mulighed for hurtigt og enkelt at skifte designet markant.

Det er ikke længe siden vi sidst så på en strømforsyning fra velkendte Corsair. Sidst var det deres lille nye SF750 strømforsyning i SFX-formatet der var igennem maskineriet. Denne test byder på en normal ATX strømforsyning, som dog ikke er så normal alligevel. Vi skal se nærmere på den nyeste generation i AX-serien, helt præcist deres AX850 model.

Vi har at gøre med en 850 watt strømforsyning som ud over at tilbyde et 100% modulært kabelinterface, også kommer med 80 Plus Titanium effektivitet, semi-passiv køleløsning og en lang række andre spændende features. Hvad disse er, og hvad AX850 egentlig er for en størrelse ser vi meget nærmere på i denne test.

Som altid starter vi ud med et kig på specifikationerne nedenfor, og dykker derefter ned i kassen og ser hvad man får med – lad os komme i gang!

Specifikationer og features

Efter en kort tur forbi Corsairs hjemmeside, fandt jeg lidt lækkerier til jer. Nedenfor har jeg listet specifikationerne på AX850 strømforsyningen op til jer, efterfulgt af nogle billeder der viser nogle af de features der tilbydes:

Type: ATX strømforsyning

ATX-version: V2.4

Dimensioner: 170 x 86 x 150 mm

Kabelinterface: 100% modulært

Effektivitet: 80 Plus Titanium

Vedvarende power: 850 watt

Blæser: 135 mm FDB Bearing

MTBF: 100.000 timer

Multi-GPU klar: Ja

Garanti: 10 år

Semi-passiv: Ja, lydløs op til 340 watt belastning

Unboxing og en tur rundt om Corsair AX850

Som et hvert nyere produkt fra Corsair, kommer AX850 naturligvis også i en sort/gul kasse, hvor vi på fronten bliver mødt af et stort billede af selve produktet samt nogle features listet op. Bagsiden byder på endnu flere informationer, og nogle grafer der viser lidt omkring effektiviteten og blæserkurven på AX850.

Med kassen åbnet op, bliver vi mødt af et syn som ikke ligefrem er hvad jeg er vandt til at se når jeg kigger på en strømforsyning. Der er nemlig ikke mindre end tre magnetiske mærkater med Corsair logo og model navn vedlagt øverst i kassen. Lad os få resten af indholdet ud af kassen og tage næste skridt. Inkluderet i kassen finder vi følgende:

Corsair AX850 strømforsyning

Taske med modulære kabler

Strips og velcrobånd

Monteringsskruer

Strømkabel

Corsair klistermærke til kabinettet

Tre magnetiske mærkater

Lad os ligge alt til siden for nu, ud over tasken med de modulære kabler som vi starter med. Denne fungerer som en slags rulle, og ved at løsne to velcrobånd i den ene side kan den åbnes op. Her har vi alle de inkluderede kabler i separate rum, og med tydelig tekst så man let og hurtigt kan finde hvad man skal bruge – awesome!

De første kabler i rækken som vi giver et kig, er det store 24-pin ATX kabel, samt de to 4+4-pin EPS stik til CPU-strømmen. Alle inkluderede kabler til AX850 er naturligvis lækkert sleevede og 100% sorte således at de giver et stilrent look inde i computeren. Jeg havde heller ikke forventet andet af en strømforsyning i denne prisklasse, så alt er godt ind til videre.

Det samme gør sig gældende på PCI-Express fronten, hvor vi finder tre kabler som hver er udstyret med to 6+2-pin PCI-Express stik. Dette betyder at du altså har en total på seks stik, hvilket er nok til et hvert behov. Der alligevel ”kun” support for to vejs SLI på nyere Nvidia kort for eksempel, og med 850 watt er der mere end rigeligt strøm at tage af dertil.

Corsair mener i den grad at SATA-enheder er kommet for at blive, og at du under ingen omstændigheder må løbe tør for denne type stik. Der er nemlig intet mindre end fire inkluderede kabler, som HVER har fire SATA-stik monteret. Dette betyder med andre ord at du har hele seksten stik at gøre godt med!

På Molex siden er Corsair lidt mere konservative, da vi her ”kun” finder seks stik, fordelt på to kabler med tre på hver. Derudover er der også en Molex til Floppy adapter inkluderet i kassen. Jeg blev lige så glad i min test af deres SF750 strømforsyning, da der ingen Floppy-stik var inkluderet der – kan vi ikke lade dette oldnordiske stik hvile i fred snart?

Lad os ligge kablerne til side for nu, og i stedet vende blikket mod selve AX850 strømforsyning. Selvom det kan diskuteres hvorvidt det er nødvendigt, leveres denne strømforsyning i en lækker stofpose, som gør hele unboxing oplevelsen lidt mere lækker. Normalt ville man kunne bruge denne pose til de overskydende modulære kabler, men eftersom at Corsair også inkluderer en taske til disse, kan det være den kan bruges til noget andet i hjemmet, valget er dit.

Designet på den nye generation af AX850 er virkelig lækkert og industrielt at se på. Mens vi på den ene side finder Corsair logo og model navn, er der en oversigt over outputtet på den anden – lidt mere om dette senere. Vi finder også et lækkert diskret Corsair logo på toppen, og det samme på den modsatte side på gitteret over den store 135 mm blæser. Jeg er personligt ret vild med designet, som er virkelig stilrent, anonymt og industrielt – men AX850 har et trick i ærmet til at spice tingene lidt op, som vi ser på lidt længere nede.

I bagenden af AX850 finder vi ikke blot den sædvanlige power-knap og strømstik – disse er der naturligvis også. Men ud over disse to og en masse ventilation, er der også endnu en knap som gør det muligt at aktivere Zero RPM-mode som Corsair kalder det. Når dette er aktiveret vil blæseren i AX850 først tænde når der er 340 watts belastning eller derover. Var det mig ville jeg altid have sådan en feature aktiveret, men det er alligevel et plus at Corsair giver en muligheden for selv at vælge – det er altid bedst at have flere features end nødvendigt, end at mangle dem.

Den modsatte ende, byder på det modulære kabelinterface som er enkelt opbygget således at stikkene ganske enkelt kun kan passe i der hvor de hører hjemme. Derudover er det også tydeligt markeret hvor tingene hører hjemme, således at selv folk uden nogen erfaring kan arbejde med AX850 og nå i mål.

På 12 volt siden finder vi en enkelt linje som byder på intet mindre end 70 ampere og 840 ud af de totale 850 watt som AX850 tilbyder. Dette er nok til at skubbe gang i et hvert highend system, hvad end du overclocker eller kører med mere end et grafikkort – i hvert fald på papiret. Hvordan det forholder sig i virkeligheden, ser vi på om ikke så længe, inden da skal vi dog først se på en af de lidt unikke ting ved AX850 som jeg personligt ikke har set på andre strømforsyninger før.

Hvor en strømforsyning normalt ser ud som den gør når du pakker den ud af kassen, er det lidt anderledes med AX850 fra Corsair. Det er nemlig muligt at ”skifte farve” på klistermærket på siden af strømforsyningen, og give den et anderledes design som derved måske lettere kan matche ens samlede system. Selvom det er en trend med et cover foran strømforsyning i mange nye kabinetter, er der også stadig producenter der laver dem uden, eller med et hul bagerst, således at selve strømforsyningen kan ses mens at kablerne er gemt væk.

Nedenfor ser vi først, længst til venstre i øverste hjørne det standard og permanentgjorte klistermærke som AX850 leveres med. Dette er med grå og sorte farve. På de næste tre billeder har jeg skiftet ud blandt de i alt tre inkluderede magnetiske mærkater med medfølger – det er en fed detalje man får med her!

Jeg har ikke valgt at tage en tur indenfor i AX850, selvom vi ellers normalt plejer at gøre dette inden vi går i gang med vores belastningstest. Eftersom at det indebar at ødelægge klistermærkerne på siderne, og en del ”vold”, besluttede jeg at det ikke var det værd, da jeg ud fra den feature liste og reviewguide jeg har fået, ved at komponenterne i AX850 er i absolut topklasse – det er heller ikke for sjov at Corsair yder hele 10 års garanti på netop denne strømforsyning.

Så i stedet for de sædvanlige billeder af strømforsyningen indvendigt, får i to lækre billeder af store og lillebror i stedet for, så at sige. Nedenfor ser vi AX850 sammen med den lille og tidligere anmeldte SF750, som formåede at imponere mig voldsomt – og nu er det blevet tid til at se om AX850 er i stand til det samme!

Testopsætning og Benchmarking

Det er nu blevet tid til at vi skal kigge på hvordan strømforsyningen rent faktisk yder og opfører sig når der kommer strøm til. Udseendet og feature sættet er jo kun den ene del af en strømforsyning, mindst lige så vigtigt – hvis ikke vigtigere – er naturligvis performance.

Testen kommer til at foregå med vores PSU-belaster som er udstyret med en række pærer som vi kan tænde/slukke, og derved præcist holde styr på hvor meget belastning den tilsluttede strømforsyning får. For at måle strømforsyningens PG-signal, og se om den starter korrekt op efter bogen, bruger vi en Thermaltake Dr. Power II. Derudover bliver et multimeter brugt til at måle spændingsværdierne under de forskellige belastninger, samt en normal elmåler til at måle elforbruget. På denne måde kan vi udregne effektiviteten, og se om 80 Plus kravene overholdes. Det eneste redskab vi mangler adgang til er et Oscilloscope, så at ripple/støj også kunne blive en del af vores tests.

Ovenover ses elmåleren, multimeteret, Dr. Power II og PSU belasteren.

På vores belaster er det kun muligt at belaste på 12V. Jeg belaster derfor strømforsyningen så meget jeg kan på 12V siden - men foretager mine målinger på alle tre linjer (3.3, 5 og 12V) for at se om de forskellige belastningsgrader påvirker de andre linjer på strømforsyningen. Da de fleste komponenter i vores computer bruger 12V (grafikkort, CPU, blæsere etc.) er det naturligvis denne der er vigtigst at belaste.

Lige ledes aflæser jeg forbruget på elmåleren, og udregner effektiviteten som strømforsyningen leverer ved de forskellige belastningsgrader – tjek vores resultater herunder, henholdsvis med en graf for spændingsværdierne og watt ind kontra ud/effektiviteten.

I vores tests var effektiviteten på strømforsyningen ved de forskellige belastninger var følgende, rundet op/ned. Som vi kan se sammenlignet med 80 Plus kravene på billedet nedenfor (se til højre), overholder Corsair AX850 alle de effektivitetsniveauer den skal i forhold til at være en 80 Plus Titanium certificeret strømforsyning:

200 watt belastning: 95% effektivitet

450 watt belastning: 96% effektivitet

850 watt belastning: 95% effektivitet

Ligesom da vi så på den lille SF750 strømforsyning for ikke så lang siden, sad Corsair der også baren højt, hvilket fik forventningerne i vejret. Det samme har de gjort med den nye AX850 strømforsyning, som oser af kvalitet når man sidder med den i hænderne, og kigger på alt det lækre tilbehør man får med. Men kan performance matche det lækre ydre og indholdet i kassen? Kort sagt, kan man vidst roligt sige at dette var tilfældet. AX850 leverede en uhyre lækker performance, lige meget hvor hårdt den blev belastet, og holdte nogle af de mest skarpe spændingsværdier jeg har set til dato. Der var minimalt udsving, selv når der skulle leveres de 850 watt maksimal kapacitet – intet mindre end imponerende!

Som forventet var PG-signalet også som det skulle og det samme gjorde sig gældende for støjniveauet – eller skulle mange sige manglen på samme. AX850 formåede at være yderst støjsvag, selv når den var under hård belastning. Takket være det semi-passive kølesystem, betød det også at den store 135 mm blæser faktisk slet ikke gik i gang, før vi ramte omkring 350 watts belastning. Overall var der virkelig ikke noget at komme efter, set ud fra både performance, byggekvalitet og det samlede indtryk, ganske som det var tilfældet ved den lille SF750 som vi sammenlignede i størrelse med AX850 lidt længere oppe. Ligger man alle tingene som vi har observeret sammen med den performance man får, og de 10 års garanti – så er det lidt en no brainer. Har du pengene, så er AX850 fra Corsair dem alle sammen værd! Lad os få konkluderet.

Pris

I skrivende stund d. 18/02 2019 kan AX850 fra Corsair findes på nettet til lige omkring 1800,- DKK – ikke at forveksle med den gamle udgave med samme navn, med lavere effektivitet og færre features. Dette er uhyre mange penge for en strømforsyning for de fleste normale mennesker. Men vender man tingene på hovedet og kigger på hvad man får for sine penge, giver tingene lidt mere mening. AX850 tilbyder voldsom ydelse og effektivitet, krydret med hele 10 års garanti og eksklusiv kvalitet overall.

Ønsker du alle detaljerne på AX850 fra Corsair selv, kan du besøge deres hjemmeside. Klik blot på banneret nedenfor, og bliv sendt direkte til deres side i en ny fane.

Konklusion

Fra du modtager AX850 fra Corsair og får den pakket op, med alle tingene lagt ud på bordet er du allerede der, ikke i tvivl om at du sidder med et highend produkt. Vi har haft besøg af en voldsomt imponerende strømforsyning, som kan tilfredsstille selv de mest hardcore nørder og deres behov. Ydelsen er voldsomt imponerende, både hvad angår selve strømmen der leveres, men også støjniveauet som nærmest ikke er tilstede. AX850 er en virkelig støjsvag strømforsyning som leverer varen helt op til sin maksimale belastning på 850 watt – yderst imponerende! Takket være den uhyre høje effektivitet (80 Plus Titanium), betyder det også at strømforsyning har minimalt spild, således at du får mest muligt ud af strømmen der bliver suget ud af stikkontakten.

Disse ting kombineret med byggekvalitet i absolutte topklasse, masser af lækkert tilbehør og hele 10 års garanti fra Corsair – og du har en strømforsyning til dit system i mange år ud i fremtiden som kan klare enhver opgave. Skulle de 850 watt mod forventning ikke være nok til dig, findes der også en 1000 watts udgave, som tilbyder samme features. En af de mest unikke features ved AX850 er muligheden for at hurtigt og enkelt at skifte designet på den, takket været de magnetiske mærkater der medfølger i kassen. På denne måde kan du få din AX850 strømforsyning til at matche resten af dit build, hvilket er en lille men super fed detalje, og noget jeg ikke før har set en strømforsyning tilbyde – tommel op!

Scoren er høj og vi skal naturligvis også have fat i en award i dag. Jeg har valgt at give AX850 fra Corsair en samlet score på 9.5/10 samt vores Enthusiast Exclusive award. Dette skyldes at denne strømforsyning leverer hvad den skal, og mere til over hele linjen. AX850 er en af de fedeste strømforsyninger jeg har testet længe, og tilbyder features som jeg endnu ikke har set fra andre producenter. Det eneste der holder den fra en score på 10/10 er det ret heftige prisskilt på omkring 1800,- DKK hvilket kan være svært at retfærdiggøre for de fleste – der af også en begrundelse for vores Enthusiast Exclusive award. Job well done Corsair, AX850 er en virkelig lækker strømforsyning, hvis du har pengene til den!

Godt

Eminent ydelse!

80 Plus Titanium certificering

Høj byggekvalitet

Masser af tilbehør

Fås både som 850 og 1000 watt

Semi-passiv køleløsning (lavt støjniveau)

10 års garanti fra Corsair

Designet/farven kan enkelt skiftes

Knap så godt

Prisen er i den høje ende

Score: 9,5 + Enthusiast Exclusive award