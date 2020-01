AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-04-24 08:08:00

Cougar GX1050 V3 - 1050 Watt Strømforsyning

Selvom vores computer komponenter bliver mere og mere energieffektive - med enkelte undtagelser. Så er der stadig personer der har brug for seriøse strømforsyninger, til de såkaldte "overkill" byggerier. Cougar melder sig på banen med deres GX1050 strømforsyning som vi har set nærmere på.

Ind til videre har de produkter som vi har set på fra Cougar, primært været tilbehør i form af tastaturer, headsets og lignende, samt en række kabinetter og et par stole. I denne test tager vi hul på endnu en produktgruppe hos Cougar, nærmere betegnet strømforsyninger. Vi har modtaget deres GX1050 strømforsyning, som er en kraftig sag på hele 1050 watt, som ud over at have en stor strømkapacitet også kommer med 80 Plus Gold certificering og et semi-modulært kabelinterface.

Men hvad med performance, og andre vigtige ting såsom byggekvalitet og ikke mindst støjniveauet? Disse ting og mere til, ser vi nærmere på i denne test hvor vi skal hele vejen rundt om GX1050 både ude og inde. Inden vi når der til, skal vi naturligvis først en tur forbi specifikationerne og have strømforsyningen pakket ud af kassen. Så dette starter vi ud med her under.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Cougars hjemmeside, og fundet nogle oplysninger på GX1050 strømforsyningen til jer. Nedenfor har jeg listet specifikationer op, efterfulgt af to billeder der fortæller lidt mere omkring nogle af de features til tilbydes:

Type: ATX strømforsyning

Design: Semi-modulært

Kapacitet totalt: 1050 watt

Effektivitet: 80 Plus Gold

12 V rails: To stk. af 60 ampere (total 1020 watt)

Dimensioner: 160 x 150 x 86 mm

Sikkerhedssystemer: UVP, OVP, SCP, OPP, OCP og OTP

Oversigt over kabler/stik:

- ATX 24-pin: 1 stk.

- EPS/CPU strøm: 1x4+4 samt 1x8-pin

- PCI-Express: 6x6+2-pin

- Molex: 4 stk.

- SATA: 10 stk.

Unboxing og en tur rundt om Cougar GX1050 V3

Med styr på det tekniske, kan vi nu vende blikket mod kassen som GX1050 strømforsyningen ankommer i. Vi har at gøre med en sort kasse med detaljer i guld, hvor vi på fronten mødes af et stort billede af selve strømforsyningen, samt modelnavnet, og detaljer såsom 5 års garanti, design award og mere til. Bagsiden byder på nogle grafer og diagrammer over outputtet, effektiviteten og hvilke kabler der medfølger.

Lad os åbne kassen op og se på hvad vi finder inkluderet. Selve strømforsyningen er pakket ind i en omgang skum, for at sikre den mod stød under transporten, mens at de modulære kabler er ilagt sammen med det andet tilbehør. I kassen finder vi følgende:

Cougar GX1050 strømforsyning

Manual

Strips og skruer

Modulære kabler

Strømkabel til 230 V

Lad os få lagt strømforsyningen, kassen og det andet tilbehør til side for nu, og vende blikket mod kablerne man får med. Nedenfor ser vi et overblik over dem alle sammen. Du tænker sikkert at der da mangler en del, såsom det store 24-pin ATX stik og lignende, men du kan godt tro om igen. GX1050 er nemlig en semi-modulær strømforsyning, hvilket betyder at nogle af kablerne er permanent fastgjort til selve strømforsyningen. Disse kabler ser vi på lidt senere, lad os starte ud med de modulære.

Vi starter nedenfor ud med Molex stikkene som der er fire af, fordelt på et enkelt kabel. Fælles for alle de modulære kabler er at de er 100% sorte og af den flade type, der mest af alt ligner lakridsbånd. På SATA siden er vi dækket godt ind, da der her er hele ti stik til rådighed fordelt på tre kabler. Et kabel med fire stik, og yderligere to med tre hver – altså ti i alt. Sidst men ikke mindst har vi også PCI-Express strømmen, som her leveres via fire separate kabler, som hver er udstyret med ét 6+2-pin stik. Altså en total på fire af slagsen – i hvert fald af dem som er modulære.

Med de modulære kabler lagt tid siden for nu, bringer vi strømforsyningen på banen og tager en tur rundt om denne. Nedenfor ser vi det første billede, og der er ingen tvivl om at Cougar er glade for farverne sort og guld – det kan ses. GX1050 er solidt bygget og virker til at være i god kvalitet. Hvad angår designet så er dette en smagssag, om det er for meget ”bling bling” eller ej. Man kan vende den om og sige at langt de fleste nyere kabinetter har cover foran strømforsyningen alligevel, såfremt man ikke kan lide designet.

Som nævnt er GX1050 en semi-modulær strømforsyning, hvilket betyder at nogle af kablerne på den er permanent fastgjort og derfor ikke kan afmonteres. Dette gør sig gældende for EPS/CPU strømmen som er monteret på ét enkelt kabel, hvor vi finder et 8-pin stik, samt et 4+4-pin stik. Selvom dette ikke er den mest elegante måde at gøre det på, er det stadig et plus at se to 8-pin stik til CPU-strømmen.

Vi finder også yderligere to 6+2-pin PCI-Express stik fastgjort på ét kabel, som ikke kan afmonteres, og sidst men ikke mindst det store 24-pin ATX stik til bundkortet. Dette er et godt udvalg af stik som man alligevel altid kommer til at ende med at bruge når man bygger en spille computer, så jeg forstår fint hvorfor at Cougar har valgt netop disse kabler. Hvad jeg dog ikke forstår er hvorfor at de ikke har valgt at bruge samme type kabel, eller i det mindste blot gøre dem sorte ligesom alle de modulære kabler man får med. Dette hører sig ikke til på en moderne strømforsyning i 2019, og trækker hele oplevelsen i den forkerte retning, og får GX1050 til at virke gammeldags, selvom den ikke er det.

Men nok om de grimme regnbue farvede kabler, lad os fortsætte vores tur rundt om GX1050 strømforsyningen, til det modulære kabelinterface. Her finder vi otte stik, hvoraf halvdelen er røde – til PCI-Express, og resten er sorte – til Molex og SATA. Eftersom at GX1050 er udstyret med to 12 V rails, er det også gjort tydeligt, hvilke stik der hører til hvad, således at man ikke ender med at overbelaste noget. I den modsatte ende, finder vi en masse ventilation, og naturligvis også powerknap og stik, således at man kan få liv i sagerne.

På toppen, eller bunden om man vil, finder vi et stort klistermærke der gør det tydeligt hvilke outputs GX1050 er i stand til at levere. Her kan vi se at vi har at gøre med de før nævnte to 12 V rails, som altså hver har en kapacitet på 60 ampere og 1020 watt til rådighed samlet. Dette er mere end nok juice til at drive selv, et kraftigt gamersystem med overclocking og hvad der ellers bimler og bamler. På hver side og på blæsergrillen finder vi Cougar logoer og detaljer i guld, hvilket spiller fint sammen med den ellers sorte farve – selvom designet bestemt ikke er anonymt at se på.

Inden vi skal have spændt GX1050 foran vores belaster og se nærmere på ydelsen, tager vi lige en hurtig tur indenfor. Husk at dette bryder din garanti, såfremt du selv forsøger dig med at åbne din elektronik der hjemme. Blæseren der er monteret er en af Cougars egne modeller, og har det specifikke nummer: RL4Z B1402512HH.

Langt de fleste nyere strømforsyninger vi har set på har haft 100% modulært kabelinterface, men altså ikke GX1050. Dette betyder at vi i den ene side, finder et hav af kabler som løber ind i strømforsyningen og ned til hovedprintet, mens at det modulære kabelinterface er hvor vi normalt ser det i bagenden. Det er dejligt at se at Cougar har valgt at lodde dette print fast til hovedprintet, for at eliminere elektrisk støj.

Køleprofilerne i GX1050 har en fornuftig størrelse, og indikerer at der er brugt kvalitets komponenter. Jeg er lidt uforstående overfor, hvorfor at Cougar ikke har valgt at lave GX1050 semi-passiv, hvilket betyder at blæseren ikke kører konstant. Med en effektivitet på 80 Plus Gold, og kvalitets komponenter, burde dette i den grad have været muligt. Eftersom at vi har med to kraftige 12 V rails at gøre, finder vi også to voksne kondensatorer monteret. De er hver især på 390uF og er godkendt til at køre ved 400 V og ved temperaturer på op til 105 grader – alt er i den skønneste orden her også.

Efter vores overbliksbillede af det interne layout nedenfor, er det blevet tid til at få skruet GX1050 sammen igen og få den spændt for vores belaster, så vi kan se hvordan ydelsen er!

Testopsætning og Benchmarking

Det er nu blevet tid til at vi skal kigge på hvordan strømforsyningen rent faktisk yder og opfører sig når der kommer strøm til. Udseendet og feature sættet er jo kun den ene del af en strømforsyning, mindst lige så vigtigt – hvis ikke vigtigere – er naturligvis performance.

Testen kommer til at foregå med vores PSU-belaster som er udstyret med en række pærer som vi kan tænde/slukke, og derved præcist holde styr på hvor meget belastning den tilsluttede strømforsyning får. For at måle strømforsyningens PG-signal, og se om den starter korrekt op efter bogen, bruger vi en Thermaltake Dr. Power II. Derudover bliver et multimeter brugt til at måle spændingsværdierne under de forskellige belastninger, samt en normal elmåler til at måle elforbruget. På denne måde kan vi udregne effektiviteten, og se om 80 Plus kravene overholdes. Det eneste redskab vi mangler adgang til er et Oscilloscope, så at ripple/støj også kunne blive en del af vores tests.

Ovenover ses elmåleren, multimeteret, Dr. Power II og PSU belasteren.

På vores belaster er det kun muligt at belaste på 12V. Jeg belaster derfor strømforsyningen så meget jeg kan på 12V siden - men foretager mine målinger på alle tre linjer (3.3, 5 og 12V) for at se om de forskellige belastningsgrader påvirker de andre linjer på strømforsyningen. Da de fleste komponenter i vores computer bruger 12V (grafikkort, CPU, blæsere etc.) er det naturligvis denne der er vigtigst at belaste.

Lige ledes aflæser jeg forbruget på elmåleren, og udregner effektiviteten som strømforsyningen leverer ved de forskellige belastningsgrader – tjek vores resultater herunder, henholdsvis med en graf for spændingsværdierne og watt ind kontra ud/effektiviteten.

I vores tests var effektiviteten på strømforsyningen ved de forskellige belastninger var følgende, rundet op/ned. Som vi kan se sammenlignet med 80 Plus kravene på billedet nedenfor (se til højre), overholder Cougar GX1050 V3 alle de effektivitetsniveauer den skal i forhold til at være en 80 Plus Gold certificeret strømforsyning:

250 watt belastning: 90% effektivitet

550 watt belastning: 92% effektivitet

1050 watt belastning: 90% effektivitet

Som det fremgår på vores grafer ovenfor, leverede Cougar GX1050 en ganske fin performance over hele linjen. Der var faktisk ikke rigtig en finger at sætte på noget her. I modsætning til mange andre nye strømforsyninger, skal du dog være opmærksom på hvor du tilslutter hvad når du smækker hardwaren i din computer og til denne strømforsyning. Den har nemlig to 12 V rails, som hver er udstyret med 60 ampere, hvor andre nye strømforsyninger som regel kun har ét kraftigt rail. Cougar har dog gjort det tydeligt hvilke rails de er til hvilke stik, så man bør ikke kunne gøre noget forkert, og skulle man alligevel dette lukker strømforsyningen selv ned.

Både 12 V linjen og 3.3 og 5 V opførte sig lige efter bogen, og det samme gjorde sig gældende for PG-signalet, ganske som forventet. Støjniveauet var også ganske fornuftigt, og selv under maksimal belastning, var den store 140 mm blæser ganske støjsvag. Jeg forstår dog ikke helt, hvorfor at Cougar ikke greb muligheden og valgte at gøre GX1050 semi-passiv når du vi har med en 80 Plus Gold strømforsyning at gøre. Mange af konkurrenterne integrerer en semi-passiv køleløsning, der gør at blæseren først starter ved 20-30% belastning – dette havde været en rar ting at se her også. Men lige på nær denne mindre detalje, er der absolut ikke en finger at sidde på performance eller støjniveauet som GX1050 leverer – tommel op!

Pris

I skrivende stund d. 13/03 2019 skal du finde 1550,- DKK frem på kontoen, hvis du vil være den lykkelige ejer af en GX1050 strømforsyning fra Cougar. Sammenlignet med resten af markedet er prisen ganske fornuftigt sat, sammenlignet med andre strømforsyninger på omkring 1000 watt og med 80 Plus Gold certificering. Du får en solid strømforsyning med hele 1050 watt til rådighed fordelt på to rails med 60 ampere hver. Dette kombineret med solid byggekvaltiet og god ydelse over hele linjen, og du har opskriften på en ganske fornuftig strømforsyning – dog med nogle kedelige og grimme fastgjorte kabler.

Alle detaljerne på GX1050 kan findes hos Cougar selv naturligvis. Klik blot på banneret med deres logo nedenfor, og bliv sendt direkte til deres hjemmeside i en ny fane.

Konklusion

Det er blevet tid til at samle tankerne og få sat de sidste ord, på vores test af GX1050 strømforsyningen fra Cougar. Dette var den første strømforsyning jeg har set på fra dem, hvor jeg tidligere kun har haft fornøjelsen af en række kabinetter, en bunke tilbehør samt en enkelt stol. GX1050 fra Cougar er i version tre i den udgave vi har set på, og byder på en bundsolid strømforsyning med stabil performance over hele linjen. Med to stærke 12 V rails på hver 60 ampere er der nok juice til at sparke gang i enhver computer, selv med kraftige overclocks. Støjniveauet er holdt på et absolut minimum, også selvom at der bliver belastet hårdt, hvilket er godt gået. Jeg havde dog gerne set at Cougar havde implementeret en semi-passiv køleprofil, således at blæseren kunne være slukket under lav belastning – lige som alle konkurrenterne gør.

Det semi-modulære kabel interface er let at finde ud af, og gør det tydeligt hvilket rail der hører til hvilke kabler/stik. Alle de medfølgende modulære kabler er 100% sorte og af den flade type, hvilket er et plus i bogen. En ting der dog ikke er det, er at de præmonterede kabler som altså IKKE kan fjernes, er af en anden type og heller ikke er sorte som resten. Både på EPS to PCI-Express og det store ATX-stik, finder vi regnbue farvede kabler, som springer i øjnene i enhver computer. Dette hører ikke hjemme på en strømforsyning i denne klasse, og er en skam. Nu vi er ved ting der springer i øjnene så kommer vi heller ikke uden om det generelle design på GX1050, som er helt sit eget med sorte og guld farver. Det er her en smagssag om man kan lide det eller ej.

GX1050 bakkes op af en garanti på fem år fra Cougar, hvilket er endnu et plus i bogen, og lækkert at få med. Alt i alt har vi haft at gøre med en virkelig solid og velkonstrueret strømforsyning, som har en masse lækre ting i tasken, men også nogle åbenlyse ting der kunne være bedre – såsom de farvede kabler. Jeg troede for længst at vi var ovre disse, nu da vi skriver 2019. Vi ender på en samlet score på 8/10 samt vores Safe Buy award, for en solid strømforsyning med en masse lækre ting, men også enkelte ting der kunne have løftet den højere op. Overall, job well done Cougar.

Godt

Solid ydelse over hele linjen

80 Plus Gold certificeret

Semi-modulært design

Designet (for nogen)

Lavt støjniveau under load

Fornuftig byggekvaltiet

5 års garanti fra Cougar

Knap så godt

Designet (for nogen)

Ingen semi-passiv køleløsning

De fastgjorte kabler er ikke sorte

Score: 8 + Safe Buy award