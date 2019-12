AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2017-11-03

EVGA SuperNova 750 watt G3

EVGA, kendes hovedsageligt på deres hardware komponenter som grafikkort, bundkort, bærbare m.v., og i dag skal vi kigge på en af deres fede strømforsyningeri form af SuperNova G3 model på hele 750 Watt. Vi sætter hårdt mod hårdt, for at finde ud af, om deres populære strømforsyninger kan holde til presset på Tweak.dk

De fleste kender nok producenten EVGA for deres grafikkort og bundkort, men de kan meget andet end det. For dem der ikke måtte vide det, fremstiller de også kabinetter, mus, tastaturer, laptops og strømforsyninger samt meget andet inden for hardware segmentet.

Vi har modtaget et af deres seneste skud på stammen i form af deres SuperNova G3 PSU på hele 750 watt. Med 80 Plus Gold certificering, 100% modulært design med sorte kabler, og ikke mindst en semi-passiv blæser, er der lagt i kakkelovnen til noget lækkert. Hvorvidt vores forventninger bliver indfriet, og om EVGA kan andet end blot at lave fede bundkort og grafikkort, finder vi ud af i denne test. Lad os med det samme gå i gang, og starte ud med det tekniske først – specifikationer og features.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi EVGA’s hjemmeside og fundet lidt oplysninger og billeder på SuperNova G3 PSU'en. Disse har jeg listet op herunder, efterfulgt at billederne:

Type: Standard ATX

Dimensioner: 85 x 150 x 150 mm

Blæser: 130 mm hydraulisk dynamisk leje

MTBF: 100.000 timer

ECO mode (semi-passiv): Ja

Japanske kondensatorer: Ja, 100%

Maksimalt output på 12V: 748.8 watt / 62.4A

Antal stik:

- 24-pin ATX: 1

- 8-pin EPS (CPU): 2

- 6+2-pin PCI-Express: 6

- SATA: 9

- Molex: 4

- Floppy: 1

Unboxing – hvad får man med?

Inden vi kan tage det første kig på selve strømforsyningen, skal vi naturligvis først have den ud af kassen. Som mange andre produkter fra EVGA, har vi med en sort/sølv kasse at gøre. På fronten finder vi modelnavnet: SuperNova G3 750 watt, samt et 80 Plus Gold mærke.

Bagsiden byer på en masse tekst på forskellige sprog, samt beskrivende billeder med features. Med kassen åbnet op, finder vi øverst en manual som dækker over både 750, 850 og 1000 watt modellerne af SuperNova G3. Pakket ind i skum og en pose, finder vi selve strømforsyningen, mens at resten af tilbehøret er i den inkluderede taske.

Med det hele ude af kassen, kan vi danne os et overblik over hvad man får med. Vi finder følgende:

EVGA SuperNova G3 750 watt strømforsyning

Manual

Strømkabel

Velcostrips og skruer

PSU-starter

Taske til de modulære kabler

En stak af modulære kabler – selvfølgelig

Et kig på SuperNova ude og inde

Lad os starte ud med at kigge på kablerne man får med til strømforsyningen. På billedet herunder, ser vi dem alle sammen, lad os nu gå lidt mere i detaljer, og kigge på dem hver især.

Først og fremmest finder vi det store 24-pin ATX kabel, som skal sørge for strøm til bundkortet, samt de to EPS kabler som hver har et 4+4-pin stik. Selvom de fleste normale bundkort kan nøjes med et af disse stik, er der high-end produkter, som for eksempel AMD’s nye ThreadRipper CPU’er, som kræver hele to 8-pin EPS kabler! Kort sagt, er du dækket ind med SuperNova G3, hvilket er lækkert set fra forbrugersiden.

En anden ting der også er lækker er kvaliteten på de inkluderede kabler. De er alle sammen 100% sorte, hvilket er et stort plus i sig selv. EVGA har også givet dem en pæn sleeving i stedet for de flade kabler vi ofte ser inkluderet. PCI-Express strømmen leveres på to forskellige måder så at sige. Der er to kabler, som hver er udstyret med to 6+2-pin stik, men også yderligere to kabler, som kun har ét stik hver. Dette giver altså en total på i alt seks 6+2-pin PCI-Express stik, hvilket er mere end rigeligt for ethvert behov. Ihvertfald hvis vi tænker på at vi ”kun” har 750 watt til rådighed, hvilket er lige i underkanten for tre grafikkort.

Molex strømmen leveres via et enkelt kabel, som er udstyret med fire stik. Skulle du stadig have behov for det døende Floppy stik, har EVGA også inkluderet en adapter for Molex til dette. SATA stikkene til dine harddiske, får du på tre kabler med hver tre stik monteret – altså ni i total. Dette burde være mere end nok for enhver moderne computer, da man kan få drev med høje kapaciteter, og også kan få M.2 drev til overskuelige priser, som ikke kræver SATA strøm.

Vi smider kablerne til side for nu, og vender i stedet blikket mod selve strømforsyningen. Efter at have trukket den ud af sin inkluderede transportpose, mødes vi at et lidt specielt syn. Designet på SuperNova G3 er nemlig ret unikt, og minder ikke om noget vi har set før her på siden. Hvor vidt dette er en god eller skidt ting, vil jeg lade dig ude bag skærmen om at bedømme.

En anden ting der også er ret unik, men på en måde som man kun kan syntes om, er byggekvaliteten. Fra første gang man tager strømforsyningen i hænderne, kan man mærke at man har med et kvalitetsprodukt at gøre. SuperNova G3 skriger kvalitet både hvad angår vægt, byggekvalitet og detaljer!

På hver side af strømforsyningen, finder vi naturligvis navnet, men også et lille diagram over hvad der kan leveres af strøm. Vi har allerede kigget på dette i starten af testen under specifikationerne, så vi gå hurtigt videre til bagenden. Denne byder på det klassiske design med masser af ventilation, strømstik og power knap. Der er dog også en ekstra lille knap placeret heromme mærket ”ECO”. Funktionen ved denne handler ganske enkelt om, at den indbyggede blæser skal kører konstant, eller først tænde efter 20% belastning.

I den modsatte ende finder vi det modulære interface, bestående af en masse stik. EVGA har opmærket, hvor de forskellige stik hører hjemme. Skulle du ikke kunne læse, så fortvivl ikke. Størrelsen på de forskellige stik er forskellige, således at de kun passer i de huller, hvor de hører hjemme.

På den ellers stilrene topside, hvor vi finder EVGA logoet samt SuperNova G3 navnet, har EVGA valgt at smide serienummeret på strømforsyningen, hvilket jeg syntes er lidt en skam. Jeg havde hellere set disse klistret på den ene side eller lignende. Men på den anden side har de fleste kabinetter i dag alligevel covers foran strømforsyningen, således at man aldrig kommer til at se den alligevel – hvilket faktisk er lidt en skam lige her, da SuperNova G3 er super fed at se på.

Inden vi når til sidste punkt på dagsordenen, som naturligvis er vores belastningstest. Skal vi først tage et kig under motorhjelmen på SuperNova G3, og se hvad EVGA har proppet ind under den smukke overflade.

OBS: din garanti bortfalder hvis du selv kaster dig ud i dette stunt, plus at du kan få stød og komme til skade! Lad de professionelle, eller os om dette, med mindre du ved hvad du laver.

Med det sagt, skal der løsnes fire skruer for at få adgang til indersiden på SuperNova G3 PSU'en. Vi bliver mødt af en EVGA brandet blæser med modelnummeret: H1282412L for dem der måtte være interesseret i den del.

Da vi har med en kompakt strømforsyning at gøre, betyder det også at der ikke er blevet plads til afskærmning omkring strømstikket. Dette er dog en ting vi ser mindre og mindre af i takt med at strømforsyninger bliver mere og mere effektive, og ikke er så modtagelige over for støj udefra.

Layoutet på indersiden er rigtig pænt og overskueligt at se på. Nogle strømforsyninger kan ligne noget der er løgn med lim og snask ud over komponenterne, men ikke her, hvilket er dejligt at se. Blæseren og ECO knappen har endda fået deres egen forhøjede printplade, hvilket også hører til sjældenhederne.

Det modulære interface er afskærmet fra resten af komponenterne, hvilket er rart at se. Det minimale brug af køleprofiler indikerer, at der ikke er sparet på noget herinde, idet kvalitets komponenter udvikler mindre varme. Der er faktisk kun én større køleprofil i strømforsyningen, mens at resten er meget små. En fed detalje er EVGA mærket på en af de store transformatorer, fed detalje, som man som privatperson aldrig vil få lov at se.

EVGA reklamerer med at der er brugt 100% japanske kondensatorer i SuperNova G3, som har et ry for at være de absolut bedste man kan komme i nærheden af. Den vi finder monteret er da også en lækker sag på 470 uF, og med en maksimal operations temperatur på 105 grader, så alles klar – som man siger i Tyskland. Med den lille tyske lektion på plads, er det blevet tid til at samle strømforsyningen igen, og sat under pres.

Testopsætning og Benchmarking

Det er nu blevet tid til at vi skal kigge på, hvordan strømforsyningen rent faktisk performer. Udseendet og features, er jo kun den ene del af en strømforsyning., og det r især under belastning vi skiller fårene fra bukkene.

Testen kommer til at foregå med den PSU-belaster vi har fået lavet, så vi præcist kan holde styr på, hvor meget belastning den tilsluttede strømforsyning får. For at måle strømforsyningens PG signal, og se om den starter korrekt op efter bogen, bruger vi en Thermaltake Dr. Power II. Derudover bliver et multimeter brugt til at måle spændingsværdierne under de forskellige belastninger, samt en normal elmåler til at måle elforbruget. På denne måde kan vi også udregne effektiviteten, og se om 80 Plus kravene overholdes. Det eneste redskab jeg ville ønske vi også havde adgang til var et Oscilloscope, så at ripple/støj også kunne blive en del af vores tests.

Ovenover ses PSU belasteren, multimeter, Dr. Power II og elmåleren.

På vores Tweak.dk belaster, er det kun muligt at belaste på 12 V. Jeg belaster derfor strømforsyningen så meget jeg nu kan på 12 V siden. Hvor jeg foretager mine målinger, da det er 12 V de fleste komponenter i vores computer bruger (grafikkort, CPU, blæsere etc). Derefter måler jeg om det har indvirkning på de andre spændinger, som strømforsyningen giver ud (5 og 3,3 V).

Ligeledes aflæser jeg forbruget på elmåleren, og udregner effektiviteten som strømforsyningen leverer ved forskellige belastninger – tjek vores resultater herunder, henholdsvis med en graf for spændingsværdier og watt ind kontra ud.

Effektiviteten på strømforsyningen ved de forskellige belastninger var følgende, rundet op/ned.

Som vi kan se sammenlignet med 80 Plus kravene på billedet nedenfor (se til højre), overholder EVGA SuperNova G3 750 watt næsten de effektivitetsniveauer den skal. Ved 100% belastning mangler vi lige den sidste ene procent faktisk. Dette kan dog være en del af vores udregning, og det faktum at vores belaster måske ikke er 100% præcis:

150 watt belastning: 89% effektivitet

400 watt belastning: 92% effektivitet

750 watt belastning: 88% effektivitet

Lad mig kort smide nogle ord på den performance, som SuperNova G3 strømforsyningen leverede. Hvis vi starter ud med støjniveauet, var der her intet negativt at melde. Med ECO mode aktiveret, tænder den indbyggede blæser først når vi rammer en belastning på over 20% - ind til da er strømforsyningen helt lydløs. Selv når der bliver belastet hårdt, er blæseren knap hørbar, hvilket virkelig er et stort plus i bogen. Dette siger lidt om, hvilke kvalitets komponenter der er brugt, som vi så tidligere.

PG signalet på vores Dr. Power II måler meldte også alt OK. En anden ting der også i den grad var OK, var de tal der blev leveret på de forskellige rails. SuperNova G3 er klippestabil hele vejen fra minimal til maksimal load. Der er minimal afvigelse på de forskellige rails under de forskellige belastninger, hvilket en sand fornøjelse at måle og kigge på. 80 Plus Gold certificeringen sikrer at elregningen ikke løber løbsk, og at varmen og støjen bliver holdt på et minimum. SuperNova G3 er en af de bedste strømforsyninger vi har kigget på længe – lad os konkludere!

Pris

I skrivende stund d. 03/11 2017 kan SuperNova G3 750 watt findes på PriceRunner.dk til en pris på 978,- DKK inklusiv fragt. Dette lyder måske umiddelbart som mange penge for en strømforsyning, men man får virkelig også lækkerier for alle pengene. Denne PSU leverer performance og kvalitet som er helt i top!

Konklusion

Vi skal have sat de sidste ord på vores test af SuperNova G3 strømforsyningen fra EVGA. Det har været en sand fornøjelse at kigge på vores første EVGA strømforsyningen på Tweak.dk. Byggekvaliteten er nærmest fejlfri og virkelig lækker. Det samme gælder den performance som leveres. Lige meget hvilken belastningen vi smed efter SuperNova G3, var den klippestabil og yderst støjsvag! Den semi-passive blæser kan aktiveres på bagsiden. Med denne på on, tænder blæseren først når der er mere end 20% belastning.

100% modulært design med sorte kabler er forventeligt i en strømforsyning i denne prisklasse. SuperNova G3 leverer naturligvis også på denne front, og endda rigtig pænt med masse af kabler og muligheder. Det er fedt at få en taske til sine overskydende kabler, samt en PSU-starter, hvis man er til custom vandkøling. Det er de små detaljer der tæller, og det ved EVGA.

Der er virkelig ikke meget negativt at sige om SuperNova G3 serien, og den eneste anke jeg har kunne komme på, er samtidig også et plus – nemlig designet. Dette er en smule specielt, og er hit eller miss alt efter hvilken smag man har. Dette betyder at vi lander på 9.5/10 samt vores Great Product award i denne omgang. Jeg ser frem til at kigge på mange flere strømforsyninger fra EVGA i fremtiden – det er åbenbart ikke kun lækre grafikkort de kan lave.

Godt

Utrolig lækker byggekvalitet!

Performance er spot-on

100% modulært design

Alle kabler er sorte

Semi-passiv blæser løsning

Designet (for nogen)

Taske til kabler samt PSU-starter inkluderet

Knap så godt

Designet (for nogen)

Score: 9,5 + Great Product award