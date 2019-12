AUTHOR : Jan Blaszkevizc

Enermax Platimax D.F. 750 Watt Strømforsyning

Platimax D.F. 750 Watt er en strømforsyning i den høje ende af skalaen. 80 Plus Platinium certificering, lækre modulære kabler og et semi-passivt design, er blot nogle af de features der tilbydes. Vi er klar med vores test og vurdering af denne spændende strømforsyning fra velkendte Enermax. Klik ind på testen og få alle detaljerne!

Det er ikke lang tid siden vi sidst så på en af Enermax’ strømforsyninger, og i dag er turen kommet til endnu en af slagsen. Hvor vi sidst så på deres absolutte topserie, tager vi denne gang et skridt ned af stigen. Vi har modtaget deres Platimax D.F. 750 Watt strømforsyning, som absolut også befinder sig i high end segmentet.

Vi har at gøre med en kraftig strømforsyning, som blandt andet tilbyder 80 Plus Platinium certificering, samme lækre sleevede kabler som MaxTytan serien og meget mere. I denne test tager vi turen rundt om strømforsyningen, kigger på features, design og ikke mindst performance. Som altid starter vi ud med at få de tekniske overblik nedenfor, i form af specifikationer og features – sæt i gang!

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Enermax’ hjemmeside og fundet en række oplysninger på Platimax D.F. 750 Watt strømforsyningen til jer. Nedenfor har jeg listet specifikationerne op, efterfulgt af et par beskrivende billeder, samt en præsentations video af Platimax D.F. serien som også fortæller lidt om de features der er:

Type: Intel ATX 12 V

Effektivitet: 80 Plus Platinium

Dimensioner: 160 x 150 x 86 mm

Semi-fanless: Blæseren starter ved 40% belastning

Blæser: 139 mm twister bearing

D.F. funktion: Knap på bagsiden, holder strømforsyningen fri for støv

Kabel interface: 100 % modulært med sleevede kabler

Sikkerhedssystemer: OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP

Maksimal kapacitet: 825 watt (peak)

Output på 12 V: 62 Ampere (sammenlagt)

Unboxing – hvad får man med i kassen?

Inden vi kan tage det første rigtige kig på strømforsyning, skal vi naturligvis lige have den pakket ud af kassen først. På fronten af den store sorte/røde kasse er der et billede af selve strømforsyningen, model navn samt en række features listet op såsom 5 års garanti, 40% blæserfri og sleevede kabler inkluderet i kassen.

På bagsiden finder vi et par diagrammer og nogle beskrivende billeder af de features vi allerede har kigget på ovenfor og i videoen. Med kassen åbnet op, finder vi øverst et ret vigtigt stykke papir. Platimax D.F. 750 Watt er nemlig en strømforsyning med hele fire dedikerede 12 volt linjer. De betyder at det altså ikke er lige meget hvor du tilslutter hvad, da du ellers kan løbe ind i problemer med overbelastning. Enermax har dog gjort det tydeligt hvilke 12 volt linjer der er hvad, så man ikke kan gøre noget forkert – vær dog opmærksom på dette!

Med det hele ude af kassen, kan vi danne os et overblik over hvad man alt får med – der er faktisk ret meget. Jeg har listet det op herunder, for at gøre det mere overskueligt for jer:

Platimax D.F. 750 Watt strømforsyning

Modulære sleevede kabler

Strømkabel

Strips og velcrobånd

Monteringsskruer og klistermærke

Cable combs til de sleevede kabler

Et kig på Enermax Platimax D.F. 750 Watt ude og inde

Vi har nu det tekniske overblik, samt fået strømforsyningen pakket ud og set hvad man alt får med i kassen. Nu er det blevet tid til rent faktisk at se på disse ting. Vi starter ud med at give det inkluderede kabler et nærmere kig, og går derefter videre til selve strømforsyningen. På billedet nedenfor har jeg lagt alle de modulære kabler ud på bordet, plus strømkablet. Lad os tage en tur rundt om disse nu.

Først og fremmest har vi det store 24-pin kabel til bundkort strømmen. Enermax har gjort et flot stykke arbejde med sleevingen, og holdt det anonymt med de sorte og hvide farver som matcher et hvert build. Kablerne er i lækker kvalitet og på højde med hvad producenter som CableMod tilbyder.

Det var engang hvor ét 4-pin kabel til processoren var nok, men den tid er ved at være forbi. Den nye standard er 8-pin stik til processoren, men flere og flere bundkort producenter tilføjer et ekstra 4 eller 8-pin stik for at sikre bedst mulig stabilitet til overclocking. Dette har Enermax tænkt på, og har derfor inkluderet hele to 8-pin kabler til CPU-strømmen hvilket er lækkert at se.

Til grafikkortene finder vi to kabler som hver er udstyret med to 6+2-pin PCI-Express stik, hvilket altså giver en total på fire af slagsen. Med en kapacitet på 750 watt, vil jeg mene af fire PCI-Express stik er hvad man kan forvente og forlange, så tommel op her. Både CPU og grafikkort kablerne, matcher naturligvis det store 24-pin kabel.

SATA-strømmen leveres via tre separate kabler, som hver er udstyret med fire stik. Dette giver altså en total på i alt tolv SATA-stik, hvilket er mere end rigeligt i min optik. Harddiske bliver større og større hvad angår kapaciteten, og M.2 er også for alvor ved at komme frem. Det betyder at der bliver mindre og mindre brug for SATA-stik.

Det samme gør sig gældende for Molex stikket, som efterhånden også er ved at have nogle år på bagen. Enermax har inkluderet et enkelt kabel som har fire stik monteret, hvilket jeg mener er nok for et hvert behov. Skulle du af en eller anden årsag stadig have en enhed der kræver Floppy, er du også dækket ind her, takket være det lille adapter stik.

Inden vi går videre og kigger på selve strømforsyningen, tager vi lige to billeder mere af kablerne. Ud over at være sleevet rigtig lækkert, er der nemlig også en god portion af de såkaldte cable combs inkluderet i kassen. De to billeder nedenfor, viser hvordan disse skal bruges på kablerne. Ved at montere disse, giver det kablerne et mere stilrent look. De inkluderede cable combs kan desuden klikkes sammen, således at de to varianter der er inkluderet kan bruges til alle de inkludere kabler – smart!

Det var alt for de lækre modulære kabler, nu er det blevet tid til at vende blikket mod selve strømforsyningen. Platimax D.F. 750 Watt har et forholdsvis anonymt look, men alligevel lidt bling bling hvis man kigger ned af siderne og den store mørke chrome grill til blæseren. Personligt syntes jeg designet er fedt og gør at Platimax D.F. 750 Watt er unik at se på. Skulle designet ikke være dig, er skaden alligevel ikke så stor eftersom at stort set alle nyere kabinetter på markedet i dag, har et cover foran strømforsyningen – problem løst.

I bagenden finder vi naturligvis en stor mængde ventilation, som ved enhver anden strømforsyning. Der er også strømstik og en powerknap som også er ting vi ser på alle strømforsyninger. Dog er der en ting som jeg kun har set på Enermax strømforsyninger ind til videre, og det er en D.F. knap. Hvad denne helt konkret gør, vender vi tilbage til senere i test delen. Hvis du så hele introduktionsvideoen længere oppe, ved du dog allerede hvad den gør. Billede to viser det før nævnte bling bling som begge sider på Platimax D.F. 750 Watt er udstyret med. Det er en smagssag hvor vidt det er for meget eller ej.

På toppen, eller bunden alt efter hvordan man vender strømforsyningen. Finder vi et stort klistermærke med informationer omkring outputtet på Platimax D.F. 750 Watt strømforsyningen. Som jeg startede med at nævne, har vi at gøre med en strømforsyning som har fire dedikerede 12 volt linjer. 25, 25, 35 og 35 ampere er der at gøre godt med, hvilket giver en total på 62 ampere selvom regnestykket ikke går op.

Inden vi tager et kig under motorhjelmen, skal det modulære interface også have et kig. Enermax har gjort det tydeligt hvor de forskellige ting skal tilsluttes, men ikke hvilken 12 volt linje der er hvad. Her henviser jeg til at man kigger på det vedlagte stykke papir, således at man får spredt belastningen bedst muligt ud på de fire linjer og derved opnår bedst muligt stabilitet.

Selvom det der de færreste der kan bruge et kig ind i en strømforsyning til noget, er det alligevel en fast ting i vores strømforsynings anmeldelser her på Tweak. For en nørd som mig er det spændende at kigge ind i produkterne og se hvad det er der får tingene til at spille, og se hvad de forskellige producenter gør. Husk dog at du bryder din garanti ved at åbne en strømforsyning, og at du aldrig bør kaste dig ud i dette med mindre du ved hvad du har med at gøre!

Fire skruer senere er vi inde i Platimax D.F. 750 Watt og har fået det coveret af hvor blæseren er monteret. Det er naturligvis en af Enermax’ egne blæsere der er monteret. Helt specifikt er det blæseren med modelnavnet: ED142512W-FA der er at finde. Dette er faktisk den helt samme blæser, som vi også fandt i MaxTytan strømforsyningen, som vi også har testet. Allerede nu, ved jeg derfor hvad jeg kan forvente af støjniveauet lidt senere – det bliver godt.

Overalt inde i Platimax D.F. 750 Watt kan man se at Enermax har gjort hvad de kunne for at holde elektrisk støj på et minimum. I billigere strømforsyninger ser vi ofte en masse kabler mellem de forskellige komponenter og PCB’s, men ikke her. I stedet er der tykke lodninger og kredsløb hvilket er lækkert at se.

Det er også imponerende hvor små og få køleprofiler der rent faktisk er monteret i Platimax D.F. 750 Watt. Dette giver en klar indikation på at der er brugt kvalitetskomponenter over hele linjen, da disse udvikler mindre varme en billige komponenter. Det er vildt at tænke på at denne strømforsyning kan køre helt uden blæser med op til 40% belastning – især når man kigger på de små køleprofiler. Selvom det ikke har noget at sige inde i en strømforsyning, er det også lækkert at se Enermax bruge sorte PCB’s, og ikke gammeldags grønne som er grimme at se på.

Mellem det modulære interface og resten af de indre komponenter, finder vi en kobberplade i plastik, som skal minimere elektrisk støj i at komme ud i de tilsluttede komponenter. Det er små detaljer som disse der gør en nørd som mig glad. Der er tænkt på de små detaljer, hvilket i det store hele giver et virkelig lækkert produkt. Om dette også reflekteres i den ydelse som Platimax D.F. 750 Watt leverer, skal vi finde ud af som det næste.

Testopsætning og benchmarking

Det er nu blevet tid til at vi skal kigge på hvordan strømforsyningen rent faktisk yder og opfører sig når der kommer strøm til. Udseendet og feature sættet er jo kun den ene del af en strømforsyning, mindst lige så vigtigt – hvis ikke vigtigere – er naturligvis performance.

Testen kommer til at foregå med vores PSU-belaster som er udstyret med en række pærer som vi kan tænde/slukke, og derved præcist holde styr på hvor meget belastning den tilsluttede strømforsyning får. For at måle strømforsyningens PG signal, og se om den starter korrekt op efter bogen, bruger vi en Thermaltake Dr. Power II. Derudover bliver et multimeter brugt til at måle spændingsværdierne under de forskellige belastninger, samt en normal elmåler til at måle elforbruget. På denne måde kan vi udregne effektiviteten, og se om 80 Plus kravene overholdes. Det eneste redskab vi mangler adgang til er et Oscilloscope, så at ripple/støj også kunne blive en del af vores tests.

Ovenover ses PSU belasteren, multimeter, Dr. Power II og elmåleren.

På vores belaster er det kun muligt at belaste på 12V. Jeg belaster derfor strømforsyningen så meget jeg kan på 12V siden - men foretager mine målinger på alle tre linjer (3.3, 5 og 12V) for at se om de forskellige belastningsgrader påvirker de andre linjer på strømforsyningen. Da de fleste komponenter i vores computer bruger 12V (grafikkort, CPU, blæsere etc.) er det naturligvis denne der er vigtigst at belaste.

Lige ledes aflæser jeg forbruget på elmåleren, og udregner effektiviteten som strømforsyningen leverer ved de forskellige belastningsgrader – tjek vores resultater herunder, henholdsvis med en graf for spændingsværdierne og watt ind kontra ud/effektiviteten.

I vores tests var effektiviteten på strømforsyningen ved de forskellige belastninger følgende, rundet op/ned. Som vi kan se sammenlignet med 80 Plus kravene på billedet nedenfor (se til højre under 230V), overholder Enermax Platimax D.F. 750 Watt alle de effektivitetsniveauer den skal i forhold til at være en 80 Plus Platinium certificeret strømforsyning:

150 watt belastning: 92% effektivitet

400 watt belastning: 94% effektivitet

750 watt belastning: 91% effektivitet

Hvis du husker vores test af MaxTytan strømforsyningen fra Enermax, som vi også kiggede på for nyligt. Er hvad jeg skriver nu, mere eller mindre en gentagelse af mig selv fra den test. Ligesom MaxTytan leverede Platimax D.F. 750 Watt en formidabel ydelse. Alle spændingsværdier var on point og holdte sig et godt stykke inde for hvad der er acceptabelt. Hvor MaxTytan var 80 Plus Titanium certificeret, er Platimax D.F. 750 Watt 80 Plus Platinium. Det betyder at effektiviteten var en smule lavere, men stadig på et yderst højt niveau, som holdte sig inden for kravene der er. Eftersom at vi har at gøre med en strømforsyning som har fire dedikerede 12 volt linjer, betyder det at man skal være ekstra opmærksom på hvor man tilslutter sit hardware. Hvis man kører alt på én linje, vil denne blive overbelastet og lukke ned. Så nærstuder det vedlagte stykke papir, inden du går i gang med at bygge, blot for en sikkerheds skyld!

PG-signalet meldte naturligvis også alt OK, og det samme gjorde sig gældende for støjniveauet. Takket være det semi-passive design, betød det at blæseren i Platimax D.F. 750 Watt først starter efter 40% belastning er nået, hvilket altså betyder at du har omkring 350 watt at gøre godt med, før blæseren overhovedet tænker på at dreje. Selv når den starter op og der er hård belastning på strømforsyningen er den yderst støjsvag. Med Platimax D.F. 750 Watt monteret i et kabinet, er det ikke noget du vil bemærke.

D.F. funktionen skulle naturligvis også kigges efter endnu engang. Ligesom på MaxTytan er der en knap på bagsiden. Nå denne trykkes ind, spinner blæseren op i hastighed og kører modsatte vej af hvad den normalt gør. Dette er for at få støv ud af strømforsyningen og af blæsernes vinger. Dette er ikke noget nyt, men noget vi efterhånden har set på en række af Enermax’ strømforsyninger. Om det reelt virker, skal jeg lade være usagt, men ikke desto mindre er det en feature der er værd at tage med.

Pris

I skrivende stund d. 29/04 2018 kan Enermax Platimax D.F. 750 Watt strømforsyningen findes på PriceRunner.dk til en pris på lige omkring 1400,- DKK inklusiv fragt. Dette lyder som mange penge for en strømforsyning, hvilket det til dels også er. Dog skal man have i baghovedet at der er tale om en strømforsyning med virkelig lækker ydelse, lækker byggekvaltiet og en kæmpe bunke tilbehør – for eksempel de lækre sleevede kabler.

Alle detaljer Platimax D.F. 750 Watt kan naturligvis også findes hos Enermax selv. Klik blot på banneret nedenfor og bliv sendt direkte til deres hjemmeside i en ny fane.

Konklusion

Vi er nu nået til sidste etape i vores test af Platimax D.F. 750 Watt strømforsyningen fra Enermax, og det er blevet tid til at konkludere. Hvis du er på udkig efter en strømforsyning med lækkert design, masser af tilbehør og ikke mindst god performance, så er her et rigtigt godt bud. Platimax D.F. serien er tæt på det bedste Enermax har i deres udvalg, og det kan i den grad ses på flere punkter. Byggekvaliteten er fænomenal, og det samme gør sig gældende for ydelsen. Ved lav belastning er strømforsyningen sågar 100% lydløs, og selv under hård belastning kan blæseren knap høres. Samtlige spændingsværdier er spot on, og hvad man kan forvente af en strømforsyning i denne klasse.

Ud over en bunke velcro og strips, får man også en masse cable combs og lækre sleevede kabler i kassen – ting som man typisk skal betale ekstra for efterfølgende. Enermax har smidt dette med i kassen til Platimax D.F. 750 Watt, hvilket faktisk gør at jeg vil gå så langt som at sige at prisen er fordelagtig, selvom den er tæt på 1400,- DKK. Det eneste jeg bemærkede som negative ting ved denne strømforsyning, var to mindre ting. Selvom de modulære og sleevede kabler er utrolig lækre, er de dog ret stive at arbejde med. Dette kan være en lille udfordring når man skal trække kablerne i kabinettet, men er ikke noget et par strips ikke kan holde på plads. Derudover skal du være opmærksom på i hvilke stik du tilslutter dit hardware, for ikke at belaste de fire 12 volt linjer som Platimax D.F. 750 Watt er udstyret med. Enermax inkluderer et fint diagram i kassen.

Alt i alt har Enermax med Platimax D.F. 750 Watt skabt endnu en lækker strømforsyning, hvor det er svært at finde ting som ikke er gode. Man får en klippestabil sag som kan klare et hvert moderne system, er stort set lydløs og har kvaliteten i orden all over. Dette er blandt andet også hvorfor jeg vælger at smide scoren 9/10 samt vores Great Product efter Platimax D.F. 750 Watt – virkelig godt gået endnu en gang Enermax!

Godt

Performance og effektivitet til UG!

Imponerende byggekvaltiet

Kapaciteter helt op til 1200 watt

Blæserfri op til 40% belastning

Masser af inkluderet tilbehør

Meget effektiv – 80 Plus Platinium certificering

Støjsvag lige meget belastning

De sleevede kabler er lækre…

Knap så godt

… men ret stive = sværere kabelføring

Fire dedikerede 12 volt rails = man skal være opmærksom!

Score: 9 + Great Product award!