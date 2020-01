AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-06-12 08:10:00

Enermax RevoBron 600 Watt Strømforsyning

Kan Enermax andet end at lave kabinetter og highend strømforsyninger? Dette får vi svar på i denne test, hvor vi har set nærmere på en budgetvenlig strømforsyning, der på papiret ser ud til at være et ret godt køb. 600 Watt, 80 Plus Bronze og semi-modulært design er blot nogle af de ting RevoBron fra Enermax byder på. Klik ind på testen og få vores vudering!

Det er ikke længe siden vi sidst kiggede på en række strømforsyninger fra velkendte Enermax, og nu er turen kommet til endnu en af slagsen. Vi har allerede kigget på deres absolutte topmodeller, og nu tager vi en tur i den anden retning og ser på en budgetmodel. Navnet er RevoBron 600 Watt, som gemmer på en spændende 600 watt strømforsyning, som ud over at være 80 Plus Bronze certificeret, også kommer med semi-modulært design og en række andre spændende features.

Læs med når vi tager et grundigt kig på RevoBron 600 Watt og ser hvad man får med i kassen, hvordan byggekvaliteten er, og ikke mindst ydelsen. Som altid starter vi ud med at få styr på det tekniske i form af specifikationerne nedenfor – sæt i gang!

Specifikationer og features

Efter en hurtig tur forbi Enermax hjemmeside, var vi en række specifikationer og nogle beskrivende billeder rigere. Selvom det er lidt sparsomt med oplysningerne på deres side, skal i ikke snydes for dem vi nu fandt:

Dimensioner: 140 x 150 x 86 mm (LxBxH)

Input: 100-240 Volt

Ouput på +3,3 V: 22A – 120 Watt

Output på +5 V: 18A – 120 Watt

Output på +12 V: 50A – 600 Watt

Total power: 600 Watt

Peak Power: 660 Watt

Unboxing – hvad får man med?

Lad os tage en hurtig tur rundt om kassen som RevoBron strømforsyningen ankommer i, så vi kan få den pakket ud. På fronten finder vi et billede af selve strømforsyningen, eller i hvert fald noget af den. Derudover er der naturligvis modelnavnet, hvilken model vi har med at gøre (600 watt), og et lille mærkat der fortæller at Enermax Coolerengine er inkluderet i kassen – mere om denne lige om lidt.

På bagsiden af kassen er der en række features listet op, samt beskrivende billeder. Disse har vi allerede set nærmere på ovenfor under specifikationerne, så vi springer hurtigt videre og pakker strømforsyningen ud af kassen, hvor alt er nydeligt lagt i med strømforsyningen i en stofpose.

Med alt indholdet ude af kassen, kan vi danne os et overblik over hvad man får med, hvilket er følgende:

Enermax RevoBron 600 watt strømforsyning

Modulære kabler

Strømkabel

Velcro strips

Pose med fire monteringsskruer

Manual/quickstart guide

Enermax Coolerengine

Inden vi går videre og tager en tur rundt om kablerne og selve strømforsyningen, tager vi lige tre hurtige billeder af den såkaldte Coolerengine som er inkluderet i kassen. Kort fortalt gør denne det muligt at tilslutte en række blæsere direkte til selve strømforsyningen, og lade den kontrollere dem. Du tænker måske at det giver mere mening at tilslutte blæserne direkte til bundkortet og kontrollere dem i UEFI bios eller direkte på skrivebordet via software, hvilket da også er korrekt.

Det fede ved Enermax Coolerengine er dog at de tilsluttede blæsere kan køre et stykke tid efter at computeren er lukket ned, for at få den sidste varme luft ud af kabinettet. Enermax skriver selv at det forlænger levetiden på dine komponenter, hvilket jeg dog vil se beviser for, før jeg tror det. Ikke desto mindre er det altid lækkert med gratis tilbehør, så tommel op her.

En tur rundt om Enermax RevoBron 600 Watt

Vi fortsætter vores tur rundt om RevoBron strømforsyningen, med et kig på de inkluderede modulære kabler. I modsætning til mange andre nye strømforsyninger, er denne fra Enermax ikke 100% modulær. Det betyder at der er enkelte kabler der er fastmonteret på selve strømforsyningen, mens andre kan tages af og tilsluttes efter behov – det er disse vi nu skal se nærmere på.

Nedenfor starter vi ud med et overbliks billede af alle de inkluderede modulære kabler, mens at vi på billede to tager et kig på PCI-Express kablerne. Enermax har inkluderet to kabler i kassen, som hver er udstyret med to 6+2-pin PCI-Express stik. Dette giver altså en total på i alt fire stik, hvilket er mere end nok, især hvis man har kapaciteten på 600 watt i baghovedet.

På SATA fronten er du dækket ind med hele otte stik, fordelt på to kabler. Dette bør være mere end rigeligt for enhver nyere computer, eftersom at kapaciteten på harddiske bliver større og større, samt at M.2 standarden er ved at finde vi til budget computere også.

Sidst men ikke mindst er der også en bunke Molex stik, eller for at være mere præcis, fire af slagsen monteret på ét enkelt kabel. Skulle du stadig hører til den gruppe af personer der benytter Floppy stik, har Enermax også dækket dig ind med en lille adapter til dette.

Med styr på alle de modulære kabler, kan vi nu gå videre og se nærmere på selve RevoBron strømforsyningen. Som vi kan se på de første par billeder herunder, har vi med en sort model at gøre, med hvide detaljer hen ad siden ” RevoBron – Enermax” – intet fancy heldigvis. Strømforsyningen holdes kølig af en 120 mm blæser som benytter Enermax´ twister bearing teknologi for at have lang levetid og minimalt støjniveau.

Bagenden byder på et stort område med ventilation, således at strømforsyningen kan komme af med den varme luft. Der er naturligvis også placeret et strømstik, samt powerknap her omme, eller er der ikke noget der er værd at nævne.

Med strømforsyningen vendt om, finder vi på bunden et stort klistermærke, som på alle andre strømforsyninger. Her bliver der beskrevet hvilket output den er i stand til at levere, samt hvor mange volt der må komme ind i den. Med sine to 12 volt rails på hver 30 ampere, eller 50 ampere til sammen, er RevoBron i stand til at skubbe liv i enhver moderne gamer computer, så længe du ”nøjes” med et enkelt grafikkort.

Inden vi tager et kig på motorrummet på RevoBron strømforsyningen, slutter vi turen udenfor af med det modulære interface og de fastmonteres kabler. Det modulære interface består af seks stik, som har tre forskellige former, således at det er umuligt at tilslutte noget forkert. Det er tydeligt beskrevet hvor grafikkort, SATA og ikke mindst Coolerengine skal tilsluttes.

De fastmonterede kabler består af det store 24-pin ATX stik til bundkort strømmen, samt 4+4-pin stikket der sørger for strøm til processoren. Selvom vi har med en budgetstrømforsyning at gøre, er en smule skuffet over ikke at se et ekstra 4 eller 4+4 strømstik til processor-strømmen, eftersom at flere nyere bundkort er udstyret med dette. Med prisen taget i betragtning og målgruppen, giver det dog lidt mening, hvorfor Enermax ikke har valgt at udstyre RevoBron med dette.

Lad os få skruet låget af RevoBron og tage et kig indenfor. Husk at du ikke selv bør kaste dig ud i dette, med mindre du har forstand på det, da du kan komme til skade. At åbne en strømforsyning bryder desuden også din garanti! – vi gør det så du slipper for det, og fordi vi er nysgerrige!

Med fire skruer løsnet, kan låget på RevoBron komme af, og de indre komponenter kommer til syne. Blæseren er som tidligere nævnt en af Enermax egne modeller, og benytter deres twister bearing design for at sikre lang levetid. Modelnummeret på den monterede blæser er: ED122512M-FD.

Det første der springer i øjnene inde i strømforsyningen er de to sorte køleprofiler, som er hvad jeg vil kalde af mellem størrelse. Ved at tage et kig på størrelsen og mængden af køleprofiler, kan man ofte få en god indikation af om producenten har brugt kvalitets komponenter eller ej. Enermax er kendt for deres høje kvalitet og det er også hvad vi ser inde i RevoBron, med dedikeret PCB til DC til DC delen, og alle de fastgjorte kabler loddet direkte på hovedprintet for at minimere elektrisk støj.

Et sted hvor producenter ofte sparer penge i deres budget strømforsyninger er på kondensatorerne, som er de dele der holder strømmen inden den bliver sendt videre – jo større kondensator, jo mere strøm kan den holde, og jo flere watt kan strømforsyningen være på. Enermax gør brug af japanske kvalitets kondensatorer som er godkendt til at køre ved helt op til 105 grader.

Lad runde turen indenfor i RevoBron af med et overbliks billede over det indre layout, og få strømforsyningen samlet igen. Det er blevet tid til at smække den for vores belaster, og se hvilken performance der kan leveres. Kan Enermax andet end at lave highend strømforsyninger? – det finder vi ud af nedenfor!

Testopsætning og benchmarking

Det er nu blevet tid til at vi skal kigge på hvordan strømforsyningen rent faktisk yder og opfører sig når der kommer strøm til. Udseendet og feature sættet er jo kun den ene del af en strømforsyning, mindst lige så vigtigt – hvis ikke vigtigere – er naturligvis performance.

Testen kommer til at foregå med vores PSU-belaster som er udstyret med en række pærer som vi kan tænde/slukke, og derved præcist holde styr på hvor meget belastning den tilsluttede strømforsyning får. For at måle strømforsyningens PG signal, og se om den starter korrekt op efter bogen, bruger vi en Thermaltake Dr. Power II. Derudover bliver et multimeter brugt til at måle spændingsværdierne under de forskellige belastninger, samt en normal elmåler til at måle elforbruget. På denne måde kan vi udregne effektiviteten, og se om 80 Plus kravene overholdes. Det eneste redskab vi mangler adgang til er et Oscilloscope, så at ripple/støj også kunne blive en del af vores tests.

Ovenover ses PSU belasteren, multimeter, Dr. Power II og elmåleren.

På vores belaster er det kun muligt at belaste på 12V. Jeg belaster derfor strømforsyningen så meget jeg kan på 12V siden - men foretager mine målinger på alle tre linjer (3.3, 5 og 12V) for at se om de forskellige belastningsgrader påvirker de andre linjer på strømforsyningen. Da de fleste komponenter i vores computer bruger 12V (grafikkort, CPU, blæsere etc.) er det naturligvis denne der er vigtigst at belaste.

Lige ledes aflæser jeg forbruget på elmåleren, og udregner effektiviteten som strømforsyningen leverer ved de forskellige belastningsgrader – tjek vores resultater herunder, henholdsvis med en graf for spændingsværdierne og watt ind kontra ud/effektiviteten.

I vores tests var effektiviteten på strømforsyningen ved de forskellige belastninger følgende, rundet op/ned. Som vi kan se sammenlignet med 80 Plus kravene på billedet nedenfor (se til højre under 230V), overholder Enermax RevoBron 600 Watt alle de effektivitetsniveauer den skal i forhold til at være en 80 Plus Bronze certificeret strømforsyning:

150 watt belastning: 85% effektivitet

300 watt belastning: 88% effektivitet

600 watt belastning: 88% effektivitet

Ved et hurtigt kig på vores grafer og effektivitets udregninger ovenfor, er det tydeligt at se at ydelsen som RevoBron 600 Watt strømforsyningen leverer er som den skal være. Jeg blev faktisk overrasket over hvor pæne spændingsværdier der blev leveret. Selv under fuld belastning formåede 12 volt linjen at holde sig over de 12 volt, selvom et stykke under 11 også havde været acceptabelt. Under fuld belastning var blæseren hørbar, men på ingen måde støjende. Som jeg efterhånden har skrevet et par gange, er det ikke noget man vil bemærke når strømforsyningen er monteret i kabinettet, og alle de andre komponenter også er i gang.

Effektiviteten var også som man kunne forvente af en 80 Plus Bronze strømforsyning, og de krav der er for certificeringen blev også overholdt. Selvom der findes mere effektive strømforsyninger på markedet, er en effektivitet på 88% under fuld belastning stadig ganske udmærket – især til prisen. Apropos prisen, så lad os springe videre til denne som det næste og få rundet testen af med en konklusion.

Pris

I skrivende stund d. 11/06 2018 kan Enermax RevoBron 600 Watt strømforsyningen findes på nettet til lige over 500,- DKK. Dette er en yderst acceptabel pris for en strømforsyning med den performance som RevoBron 600 Watt leverer. Oven i hatten får man de 100% sorte modulære kabler og den inkluderede fan-hub. Du kan klikke HER for at komme direkte til prisoversigten med de forskellige forhandlere.

Alle detaljerne på RevoBron 600 Watt kan naturligvis også findes direkte hos Enermax selv. Klik blot på banneret nedenfor, og bliv sendte til deres hjemmeside i en ny fane.

Konklusion

Hvis du er på udkig efter en budgetstrømforsyning som ikke går på kompromis med kvalitet og features, så kunne RevoBron 600 Watt fra Enermax være et rigtig godt bud. Vi har tidligere set på nogle af de absolutte topmodeller fra Enermax som var voldsomt lækre. Med RevoBron 600 Watt tager vi et spring i den anden retning, selvom det på mange punkter ikke kan mærkes. Hvis vi starter med ydelsen, så er der her absolut ikke en finder at sidde på noget. Både spændingsværdier, blæserstøj og PG signalet er som man kan forvente af en strømforsyning i denne prisklasse – faktisk vil jeg sige at den er længder bedre, end hvad vi normalt ser.

Oven i hatten, får men en inkluderet fan-hub, som kan tilsluttes direkte til strømforsyningen hvis man har lyst til dette. Personligt ser jeg ikke den store fidus i denne længere, eftersom at kontrol via bundkort efterhånden er blevet standarden – ikke desto mindre er ekstra gratis tilbehør altid lækkert. En anden ting der også er lækker er byggekvaliteten på både selve strømforsyningen, men også de inkluderede modulære kabler, som desuden er 100% sorte. Vi lander på en samlet score der hedder 9/10 samt vores Safe Buy award. Selvom der er andre modeller på markedet der tilbyder højere effektivitet, så får man virkelig meget strømforsyning for sine penge med RevoBron 600 Watt fra Enermax.

Godt

God ydelse overall

Fan-hub/Coolerengine inkluderet i kassen

Lækker byggekvalitet overall

Semi modulært design med sorte kabler

80 Plus Bronze certificering

Fin pris vs. performance

Knap så godt

Andre modeller tilbyder højere effektivitet

Kun ét 4+4-pin CPU strømstik

Score: 9 + Safe Buy award