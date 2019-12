AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2017-12-22 18:53:00

Riotoro Onyx 750 watt PSU

Riotoro som hidtil var en ukendt producent herhjemme er nu ved at tage sit indtog. Vi har allerede kigget på to kabinetter fra dem, og nu er turen kommet for en ny type produkt. Denne gang er det en strømforsyning der står for tur. Kan ting blive for billige, eller får man rent faktisk noget brugbart til en skarp pris? Klik ind på vores test af Riotoro Onyx 750 W strømforsyningen og få svaret!

Hvis Riotoro stadig er en ukendt producent for dig, vil jeg på det kraftigste opfordre dig til at læse vores seneste to kabinet tests med produkter fra deres line-up. I denne test skifter vi dog produktgruppe, da vi skal hilse på en af strømforsyningerne som de tilbyder. Vi har modtaget deres model ved navn: Onyx 750W, som af navnet hentyder er en 750 watt strømforsyning.

Vi har at gøre med en strømforsyning som har en 80 Plus Bronze certificering, semi-modulært design med sorte kabler og burde levere en god ydelse på papiret. Hvorvidt vores forventninger bliver indfriet må du læse mere om nedenfor i vores test, hvor vi først tager en tur rundt om strømforsyningen, indenfor og slutter af med vores belastningstest.

Specifikationer

Jeg har været en tur forbi Riotoros hjemmeside, og fundet lidt specifikationer på Onyx 750 W strømforsyningen som du finder listet op herunder:

Effekt: 750 Watt

Dimensioner: 85 x 150 x 140 mm

Levetid: 100.000 Timer

Effektivitet: 80 Plus Bronze

Aktiv PFC: Ja

Input volt: 100 – 240

ATX standard: ATX 2.4, EPS 2.92 og derunder

Stik fastmonteret/modulære:

- ATX: 1

- EPS: 1

- PCI-Express 6+2: 4

- SATA: 9

- Molex: 6

- Floppy: 1

Unboxing – hvad får man med?

Med introduktionen overstået og det tekniske overblik etableret, kan vi nu tage det første kig på strømforsyningen, eller rettere – lad os pakke den ud. På fronten af den røde/sorte kasse finder vi et stort billede af den indbyggede blæser i Onyx 750 W, samt lidt features listet op. 120 mm blæser, 80 Plus Bronze og tre års garanti.

Bagsiden af kassen byder på effektkurver og andre oplysninger på strømforsyningen, vi fortsætter dog med at pakke ud i stedet for. Med kassen åbnet, ser vi selve strømforsyningen pakket ind i en pose bobleplast, mens at alt tilbehøret er smidt i ved siden af. Lad os se på hvad man får med som det næste.

Jeg har lagt alt ud på bordet, så vi kan danne os et overblik over hvad der er med i kassen. Jeg har listet det op her:

Riotoro Onyx 750 W strømforsyning

Modulære kabler

Strømkabel

Manual

Strips og skruer

Et kig ude og inde

Lad os se hvilke modulære kabler man får med i kassen. Da vi har at gøre med en semi-modulær strømforsyning betyder det at enkelte af kablerne er fastmonteret, mens at resten kan tages af. På det første billede herunder ser vi alle de modulære kabler som er inkluderet – lad os gå dem igennem.

Først og fremmest finder vi PCI-Express kablerne. Der er to af disse med i kassen, og hver af dem har to 6+2-pin stik monteret. Dette giver altså en total på fire stik, hvilket er nok til to kraftige grafikkort såsom GTX1080 eller lignende.

På SATA fronten finder vi hele ni af slagsen fordelt med tre på hver af de tre kabler i kassen. Fælles for alle de modulære kabler er at de er 100% sorte og af den flade type. Dette er klart begge ting jeg ser som et plus. Sidst i rækken finder vi Molex stikkene som er fordelt på to kabler med tre stik på hver, altså en total på seks. Der er også inkluderet en Molex til Floppy adapter for dem der stadig måtte bruge sådan et stik.

Vi fortsætter ufortrødent videre og tager nu et kig på selve strømforsyningen. Onyx 750 W har hvad jeg vi kalde for en standard størrelse. I midten på den ene sider finder vi en 120 mm blæser gemt væk bag et Riotoro gitter. Mens den anden side har et stort klistermærke. Byggekvaliteten virker faktisk rigtig fin og bedre end hvad jeg havde forventet, prisen taget i betragtning.

I bagenden finder vi det klassiske layout med strømstik og power knap samt en masse ventilation, mens at den anden dog er lidt mere spændende. Her finder vi seks stik, hvoraf to af dem er anderledes i forhold til de fire andre. Det er naturligvis her de modulære kabler skal monteres, og alene på grund af formen på stikkene passer de kun i der hvor de hører hjemme.

Som jeg nævnte er Onyx 750 W en semi-modulær strømforsyning, hvilket betyder at enkelte af kablerne af fastmonteret. I dette tilfælde er det, det store 24-pin stik samt 8-pin EPS stikket som er permanent fastgjort. Dette gør som sådan ikke noget, da disse to stik stort set altid er noget man skal bruge alligevel. Ligesom resten af de modulære kabler er de fastmonterede naturligvis også 100% sorte.

Vi har godt nok allerede taget et kig på toppen og det store klistermærke, men tager lige et close-up billede. Onyx 750 W er i stand til at levere 62.5 ampere på 12V linjen, samt alle sine 750 watt. Dette er mere end rigeligt til et highend system i dagens Danmark – selv hvis man kører med to grafikkort.

Inden vi springer videre til vores sidste del, som er selve testen og belastning af strømforsyningen. Tager vi lige et hurtigt kig under motorhjelmen, og ser hvad det er der driver hærlighederne i Onyx 750 W. Som jeg plejer at gøre, vil jeg anbefale at man IKKE selv kaster sig ud i at åbne strømforsyninger idet det kan være farligt, men samtidig også bryder din garanti! Vi gør det således at du slipper for det.

For de hardcore nørder derude, kan jeg oplyse at blæseren der er monteret i Onyx 750 W kommer fra Yate Loon og har modelnummeret: D12SM-12.

Vi finder ikke nogen form for afskærmning omkring selve strømstikket, ligeledes er der heller ikke dette omkring printpladen til det modulære interface. Dette havde jeg dog heller ikke forventet, eftersom at vi jo har med et budget produkt at gøre. Bemærk størrelsen på køleprofilerne. Disse er typisk en god indikator på hvorvidt der er brugt kvalitets dele eller ej. Størrelsen i Onyx 750 W vil jeg kalde for en mellemting – man kan godt se på størrelsen at vi ”kun” har med en 80 Plus Bronze strømforsyning at gøre.

Kondensatorerne som Riotoro har valgt at bruge kommer fra producenten Rubycon og er på 220 uF hver. Begge er godkendt til at køre ved op til 105 grader celcius, hvilket er en god ting. Mange billigere strømforsyninger bruger typisk billigere kondensatorer som ikke kan klare så meget varme.

Vi slutter af med et overbliks billede af indmaden i Onyx 750 W, og springer som det næste straks videre til vores test del!

Testopsætning og Benchmarking

Det er nu blevet tid til at vi skal kigge på hvordan strømforsyningen rent faktisk performer. Udseendet og feature sættet er jo kun den ene del af en strømforsyning.

Testen kommer til at foregå med den PSU-belaster vi har fået lavet, så vi præcist kan holde styr på hvor meget belastning den tilsluttede strømforsyning får. For at måle strømforsyningens PG signal, og se om den starter korrekt op efter bogen, bruger vi en Thermaltake Dr. Power II. Derudover bliver et multimeter brugt til at måle spændingsværdierne under de forskellige belastninger, samt en normal elmåler til at måle elforbruget. På denne måde kan vi også udregne effektiviteten, og se om 80 Plus kravene overholdes. Det eneste redskab jeg ville ønske vi også havde adgang til var et Oscilloscope, så at ripple/støj også kunne blive en del af vores tests.

Ovenover ses PSU belasteren, multimeter, Dr. Power II og elmåleren.

På vores belaster er det kun muligt at belaste på 12 V. Jeg belaster derfor strømforsyningen så meget jeg nu kan på 12 V siden. Hvor jeg foretager mine målinger, da det er 12 V de fleste komponenter i vores computer bruger (grafikkort, CPU, blæsere etc). Derefter måler jeg om det har indvirkning på de andre spændinger, som strømforsyningen giver ud (5 og 3,3 V).

Lige ledes aflæser jeg forbruget på elmåleren, og udregner effektiviteten som strømforsyningen leverer ved forskellige belastninger – tjek vores resultater herunder, henholdsvis med en graf for spændingsværdier og watt ind kontra ud.

Effektiviteten på strømforsyningen ved de forskellige belastninger var følgende, rundet op/ned. Som vi kan se sammenlignet med 80 Plus kravene på billedet nedenfor (se til højre), overholder Riotoro Onyx 750 watt de effektivitetsniveauer den skal:



150 watt belastning: 86% effektivitet

400 watt belastning: 88% effektivitet

750 watt belastning: 85% effektivitet

Lad os kort side nogle ord på vores grafer og effektivitets udregninger ovenfor. Hvis vi starter ud med effektiviteten, så er der her intet skidt at melde. Onyx 750 W leverer det den skal og overholder kravene for 80 Plus Bronze, så alt er OK her. Det samme er PG signalet/opstarten af strømforsyningen som er lige i skabet. Selve ydelsen på de forskellige rails er også ganske god, og der er faktisk ikke noget skidt at melde her.

Det eneste sted hvor strømforsyningen sådan set umiddelbart halter, er støjniveauet under hård belastning. Når vi nærmer os de 400 watt og derover begynder den indbyggede blæser at støje lidt mere end hvad jeg ville kunne leve med. Der bliver naturligvis skabt mere varme jo lavere effektiviteten er, men 80 Plus Bronze er jo slet ikke så tosset – bestemt ikke på en strømforsyning i denne prisklasse. De performance tal som Onyx 750 W leverer taler for sig selv og er i orden, det er kun blæseren der her halter lidt efter. Hvor vidt der er ripple eller ej, ville dog have været rart at kunne måle på en budget strømforsyning som denne. Vi har stadig vores Oscilloscope på ønskelisten.

Pris

I skrivende stund, er det ikke lykkedes os at finde nogle danske forhandlere af Onyx 750W strømforsyningen. Der er dog flere udenlandske forhandlere der har den på lager, og her lyder priserne på omkring 80 USD, hvilket direkte omregnet svarer til godt 500,- DKK. Dette er en yderst skarp pris for en semi-modulær strømforsyning med den kapacitet som Onyx 750W tilbyder. Jeg vil næsten gå så langt som at sige at det er rigtig billigt, især hvis man også tager ydelsen og kvaliteten i betragtning.

Ønsker du alle detaljerne på Onyx 750W strømforsyningen fra Riotoro selv, kan du give deres hjemmeside et besøg ved at klikke på banneret med deres navn herunder.

Konklusion

Vi er nu nået til enden i vores test af Riotoro Onyx 750 W strømforsyningen. For indtil ganske kort tid siden, var Riotoro en ukendt spiller på det danske marked. Vi har nu kigget på et par kabinetter og en vandkøler er også under opsejling i nærmeste fremtid – men blikket tilbage mod strømforsyningen her. Onyx 750 W er en budget model som dog alligevel tilbyder features vi normalt finder i meget dyrere modeller. Hvis vi starter med byggekvaliteten, så er denne faktisk overraskende god, prisen taget i betragtning. Det samme er de inkluderede kabler som alle er 100% sorte, både de fastmonterede og de modulære. Dette er et meget stort plus i bogen når vi snakker budget strømforsyninger.

80 Plus bronze sikrer nogenlunde effektivitet, selv under hård belastning. Du skal dog have et støjdæmpet kabinet eller forvente lidt blæserstøj med Onyx 750 W i din computer. Ved omkring 400 watt belastning og derover, begynder den indbyggede blæser at blive hørbar. Hvad angår ydelsen er der derimod intet negativt at melde her. Alle tre rails holder sig pænt inde for grænserne, selv under fuld belastning – flot! Riotoro har med Onyx 750 W skabt en rigtig fin budget strømforsyning med fine features for pengene. Man kan roligt kalde denne strømforsyning for et rigtigt value for money produkt!

Godt

Stabil og fin ydelse

Value for money

Byggekvaliteten er fin

Semi-modulært design

80 Plus Bronze

Alle inkluderede kabler er sorte

Knap så godt

Designet (ikke særlig anonymt)

En anelse støjende under hård belastning

Score: 8