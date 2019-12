AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2017-10-26 06:25:00

Seasonic Focus Plus Gold 650 Watt

Seasonic er en af de seriøse spillere på markedet når vi snakker strømforsyninger. I deres line-up er der modeller i alle størrelser og prisklasser, hvor vi i denne test skal kigge på, hvad jeg vil kalde en lækker mellemklasse strømforsyning. Vi skal hilse på deres Focus Plus Gold model på 650 watt. Hvad denne tilbyder, når det kommer til performance og features, må du klikke ind på testen og finde ud af!

Seasonic er kendt for deres hav af lækre strømforsyninger i alle prisklasser. Ud over selv at tilbyde en masse forskellige modeller, er de faktisk også producenten bag mange andre lækre PSU'er fra andre producenter såsom Corsair og lignende. Det faktum, at andre producenter vælger at bruge ens strømforsyninger med deres egne navne, burde give et hint om at vi her har med rigtig høj kvalitet at gøre. Dette er også en af de ting Seasonic er kendt for, og i den grad har vist gang på gang i de tidligere tests vi har lavet af deres produkter.

Denne gang skal vi hilse på en af deres nyeste modeller ved navn Seasonic Focus Plus Gold 650 watt, som er en yderst kompakt strømforsyning. Vi har 650 watt, 100% modulært design, og som navnet måske også indikerer, en 80 Plus Gold certificering. Hvad dette betyder, hvordan strømforsyningen ser ud og ikke mindst yder, er alle ting vi vil se nærmere på i denne test. Lad os starte med at få specifikationerne på plads herunder, og dernæst kaste det første kig på selve strømforsyningen.

Specifikationer og features

Efter et besøg på Seasonics hjemmeside, fandt jeg nogle oplysninger på Focus Plus Gold strømbamsen i form af specifikationer og et par beskrivende billeder. Du finder disse listet op nedenfor:

Type: Standard ATX

80 Plus: Gold

Dimensioner: 150 x 140 x 86 mm (BxLxH)

Blæser type/størrelse: 120 mm Fluid Dynamic

Levetid på blæser: 70.000 timer ved 40 grader

Effekt: 650 watt / 54 Ampere

Interface: 100% modulært med sorte kabler

MTBF: 100.000 timer

Sikkerheds kredsløb: OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP

Garanti fra Seasonic: 10 år

Unboxing – hvad får man med?

Lad os få taget et hurtigt kig på indpakningen som Focus Plus Gold strømforsyningen ankommer i. Som navnet antyder, har vi med en strømforsyning at gøre, som er 80 Plus Gold certificeret, hvilket kassen i den grad ikke ligger skjul på. På fronten af den sorte og guld farvede kasse, finder vi Seasonic navnet og modellen listet op, ikke nogen billeder som vi efter hånden er vandt til.

Heller ikke engang bagsiden af kassen byder på billeder af strømforsyningen, men i stedet for en masse beskrivende tekst omkring de forskellige features og teknologier som Focus Plus Gold gemmer på. Med kassen åbnet, finder vi selve strømforsyningen pakket ind i tykt skum, mens at kablerne og resten af tilbehøret er vedlagt ved siden af. Lad os se på hvad man får med i kassen.

I forhold til mange andre strømforsyninger, får man faktisk en fin bunke tilbehør med til Focus Plus Gold. Jeg har listet det op herunder, for at gør det lettere at danne os overblikket:

Seasonic Focus Plus Gold 650 watt

Pose/taske med modulære kabler

Strøm kabel

Manual

Klistermærke

Pose med skruer

En bunke strips

Velcrobånd med Seasonic design

Et kig på Focus Plus Gold ude og inde

Lad os smide småtingene til side, og som det næste kigge på de modulære kabler man får med til Focus Plus Gold strømforsyningen. Mange moderne PSU'er er 100% modulære, og Focus Plus Gold er ingen undtagelse. I posen, eller tasken om man vil, finder vi alle de inkluderede kabler, som er en blanding af flade og normale kabler, alle er dog 100% sorte, hvilket er lækkert at se.

Først og fremmest finder vi det store 24-pin ATX kabel, samt 4+4-pin til CPU’en. Mens at længden på det tykke kabel er 610 mm og 4+4-pin kablet 650 mm, så alt er godt her og burde kunne nå rundt i et hvert normalt kabinet. Bemærk dog, at der kun er inkluderet det ene 4+4-pin kabel til CPU-strømmen, da en del nyere bundkort har plads til endnu et af slagsen, eller et 4-pin ekstra.

Dette er ikke noget Focus Plus Gold kan klare out of the box.

Hvad angår strømmen til grafikkort, klares dette via to inkluderede kabler på hver 675 mm. Hvert kabel har to 6+2-pin PCI-Express kabler monteret, hvilket betyder at du kan køre med op til to grafikkort på Focus Plus Gold, så længe at du altså ikke overskrider de 650 watt der er til rådighed selvfølgelig.

SATA-strømmen leveres via to 450 mm lange kabler, som hver har fire stik monteret. Dette giver altså en total på otte SATA-stik, hvilket burde være mere end rigeligt for et hvert normalt setup. I takt med at harddiskene bliver større og større i kapacitet, behøver vi naturligvis også færre og færre af dem.

På Molex siden finder vi ét kabel inkluderet som også er 450 mm langt, og med tre stik monteret. Skulle du stadig have behov for at bruge et Floppy stik af en eller anden årsag, har Seasonic også inkluderet en adapter til dette formål. Fælles for alle kablerne er at de er 100% sorte og i ganske fin kvalitet, hvilket selvfølgelig er klart et plus. Lad os nu gå videre og tage et kig på selve strømforsyningen.

Med styr på de inkluderede kabler, er det nu blevet tid til at vi vender blikket mod selve Focus Plus Gold strømforsyningen. Det første der springer i øjnene, er det noget specielle design med de grå/hvide farver og tekst i guld. Personligt er dette ikke lige min smag, og er lidt for meget banjo i min bog – hvad mener du?

Vi finder en 120 mm blæser gemt under gitteret med guld Seasonic logo i midten, og på den modsatte side er der et stort klistermærke i sort og guld. Her finder vi informationer omkring det output Focus Plus Gold leverer, hvilket er lige efter bogen. Ud af kapaciteten på de 650 watt, er der hele 648 watt tilgængelig på 12 volt linjen, med 54 ampere at gøre godt med. Dette er mere end rigeligt for ethvert moderne gamer system med kraftigt processor og grafikkort.

På begge sider mødes vi af synet fra det første billede herunder. Et lidt specielt design med udstansninger i metallet, kombineret med tekst i hvid og guld. Hvorvidt du mener at dette er for meget, eller kilder alle de rigtige steder, vil jeg lade værre op til dig. Bagenden byder på det klassiske layout, plus lidt ekstra. Vi finder naturligvis strømstikket og power knappen, men endnu en knap er også monteret mærket med ”Hybrid Mode”. Ved at aktivere denne knap, vil den indbyggede blæser først starte op, når belastningen overstiger 30%. Dette er en superfed feature, men jeg har aldrig helt forstået hvorfor i alverden man måtte have lyst til IKKE at have dette tændt?

Med kameraet rettet med den stikmodsatte ende, mødes vi af det 100% modulære interface. Her har Seasonic gjort det tydeligt ,hvor de forskellige kabler skal fastgøre med både tekst samt formen på stikkene. Det er ganske enkelt ikke muligt at tilslutte kablerne i stik hvor de ikke hører hjemme. Byggekvaliteten overall på Focus Plus Gold er virkelig lækker, og udstråler kvalitet selvom designet måske kan diskuteres.

Inden vi kaster os over benchmarking af strømforsyningen, tager vi først lige et hurtigt kig under motorhjelmen bare fordi vi kan. Husk aldrig selv at kaste dig ud i noget som dette, med mindre du ved hvad du laver, da du kan risikere at få stød plus at du bryder din garanti!

Med det sagt, ser vi på de første billeder herunder, hvordan Focus Plus Gold ser ud med toppen afmonteret. Som nævnt under specifikationerne benytter Seasonic sig af en Fluid Bearing blæser, som har en høj levetid og lavt støjniveau. Modellen der er brugt har navnet: HA1225H12F-Z og kommer fra producenten ”Hong Hua”.

Herunder ser vi billeder af printet fra det modulære interface, som er loddet direkte på hoved printet, hvilket minimerer støj/interference i strømmen og den kortest mulige vej. Den lille printplade med de to spoler foran den store er DC til DC kontrollen. Det er helt nostalgisk at se grøn printplade igen, da langt de fleste efterhånden bruger sorte i stedet for, selv i strømforsyninger. Men dette har absolut ingen betydning for performance, det er kun design.

Omkring strømstikket og knapperne i bagenden, finder vi ikke nogen form for afskærmning som mange tidligere strømforsyninger havde. Grunden til at en afskærmning kan være nødvendig lige netop her, er at isolere støj i strømmen udefra, fra det der er inde i strømforsyningen. Men vi er efterhånden nået så langt i udviklingen af strømforsyninger, at dette er overflødigt. En ting der dog aldrig helt bliver dette er køleprofiler. I Focus Plus Gold finder vi et par stykker, men fælles for dem alle er at de er minimale i størrelsen. Dette indikerer at der udelukkende er brugt kvalitets komponenter, da disse udvikler minimal varme – lækkert!

Kondensatoren der står for at huse strømmen inden den skal sendes videre til dine computerkomponenter, kommer fra producenten Nippon, som er en yderst anerkendt producent på området. 400 V, 450 uF og maksimal operations temperatur på 105 grader, er alle ting denne kondensator besidder – lige efter bogen. Med det sagt, tager vi lige et overbliksbillede af det indre design, og samler Focus Plus Gold igen.

Det er blevet tid til at tjekke performance og støjniveauer!

Testopsætning og benchmarking

Det er nu blevet tid til at vi skal kigge på hvordan strømforsyningen rent faktisk performer. Udseendet og feature sættet, er jo kun den ene del af en strømforsyning.

Testen kommer til at foregå med den PSU-belaster vi har fået lavet, så vi præcist kan holde styr på hvor meget belastning den tilsluttede strømforsyning får. For at måle strømforsyningens PG signal, og se om den starter korrekt op efter bogen, bruger vi en Thermaltake Dr. Power II. Derudover bliver et multimeter brugt til at måle spændingsværdierne under de forskellige belastninger, samt en normal elmåler til at måle elforbruget. På denne måde kan vi også udregne effektiviteten, og se om 80 Plus kravene overholdes. Det eneste redskab vi mangler adgang til er et Oscilloscope, så at ripple/støj også kunne blive en del af vores tests.

Ovenover ses PSU belasteren, multimeter, Dr. Power II og elmåleren.

På vores belaster er det kun muligt at belaste på 12 V. Jeg belaster derfor strømforsyningen så meget jeg nu kan på 12 V siden, hvor jeg foretager mine målinger, da det er 12 V de fleste komponenter i vores computer bruger (grafikkort, CPU, blæsere etc). Derefter måler jeg om det har indvirkning på de andre spændinger, som strømforsyningen giver ud (5 og 3,3 V).

Ligeledes aflæser jeg forbruget på elmåleren, og udregner effektiviteten som strømforsyningen leverer ved forskellige belastninger – tjek vores resultater herunder, henholdsvis med en graf for spændingsværdier og watt ind kontra ud.

Effektiviteten på strømforsyningen ved de forskellige belastninger var følgende, rundet op/ned. Som vi kan se sammenlignet med 80 Plus kravene på billedet nedenfor (se til højre), overholder Seasonic Focus Plus Gold 650 watt alle de effektivitetsniveauer den skal i forhold til at være en 80 Plus Gold certificeret strømforsyning:



150 watt belastning: 90% effektivitet

350 watt belastning: 91% effektivitet

650 watt belastning: 89% effektivitet

Selvom vores grafer og effektivitetsudregningen ovenfor mere eller mindre taler for sig selv, skal vi alligevel lige have sat nogle ord på ydelsen som Seasonic Focus Plus Gold 650 watt strømforsyningen leverede.

Som forventet startet strømforsyningen op som den skal, og leverer et godt PG signal. Ydelsen er helt i top, og der er absolut intet negativt at nævne her overhovedet – hvilket er meget imponerende! Focus Plus Gold leverer stabil strøm under enhver belastning helt uden at svede.

Med hybrid mode aktiveret, starter blæseren først når belastningen kommer over 30%. Men selv med blæseren i gang og strømforsyningen under hård belastning er den knap hørbar. Der er ikke så meget andet at sige her. Seasonic Focus Plus Gold 650 watt er et sandt mesterværk i 650 watt kategorien af strømforsyninger – bum!

Pris

I skrivende stund d. 07/10 2017 kan Seasonic Focus Plus Gold 650 watt strømforsyningen findes på PriceRunner.dk til en pris der hedder 819,- DKK inklusiv fragt. Sammenlignet med andre strømforsyninger med samme 80 Plus certificering, ydelse og features er prisen ganske fornuftig – hverken for dyr, eller super billig. Pris og kvalitet hænger som regel altid sammen, også her.

Såfremt du måtte ønsker flere informationer på Focus Plus Gold 650 watt strømforsyningen fra Seasonic selv, kan du klikke på banneret med deres navn herunder, og blive sendt direkte til deres hjemmeside.

Konklusion

Lad os samle tankerne og konkludere hvad vi har fundet ud af i den tid vi har haft Seasonic Focus Plus Gold 650 watt på testbænken. Seasonic er kendt for deres høje kvalitet hele vejen igennem deres produkter, og sans for detaljer. Focus Plus Gold er absolut ingen undtagelse. Hvis vi starter ud med skallen, så er byggekvaliteten som forventet rigtig lækker. Det er faktisk ret imponerende, hvor kompakt denne strømforsyning er, taget i betragtning af at den leverer 650 watt. Designet er dog ret specielt at se på, og er faktisk det eneste negative punkt i min optik. Men i takt med at flere og flere kabinetter tilbyder covers foran strømforsyningen, er dette måske ikke et så stort problem, det vil jeg lade dig om at bedømme.

Hvad angår ydelsen er denne absolut spot on. Både strømreguleringen og blæser støjen er 100% under kontrol. Selv under maksimal belastning, er Seasonic Focus Plus Gold 650 watt ganske støjsvag, og leverer nogle flotte resultater og solid strøm på alle linjer. Det semi-passive design gør at blæseren først starter ved belastning over 30%, ligesom det 100% modulære interface gør at du kun behøver at tilslutte de kabler som du netop har brug for. Vi ender på en flot score der hedder 9.5/10 samt vores Great Product award i dag, for en solid strømforsyning fra Seasonic. Med 10 års garanti, skal der ikke herske nogen tvivl om at Seasonic står 100% bag denne strømforsyning, hvilket er lækkert at se. Job well done!

Godt

Solid byggekvalitet og ydelse

100% modulært design

Høj effektivitet (80 Plus Gold)

Semi-passivt design med 120 mm blæser

10 års garanti fra Seasonic

Meget kompakt

Anderledes design…

Knap så godt

... der dog kan være for meget for nogen

Score: 9,5 + Great Product award