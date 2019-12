AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-01-17 19:10:00

Seasonic PRIME Ultra Titanium 650 watt

En ny lækker strømforsyning fra Seasonic står på menukortet denne kolde vinterdag i januar. Vi skal endnu en gang på besøg i PRIME serien, som er det absolut bedste Seasonic har at byde på. Navnet denne gang er PRIME Ultra Titanium, hvor vi skal hilse på 650 watt modellen. Høj effektivitet, lækkert design og modulære kabler, er nogle af de ting der er værd at fremhæve - men hvad med performance?

Det er ikke længe siden vi sidst så på en strømforsyning fra velkendte Seasonic, og nu er turen kommet til endnu en af slagsen. Vi fortsætter mere eller mindre hvor vi slap, og skal kigge på endnu en strømforsyning i deres absolutte high-end serie – PRIME. Modellen hedder PRIME Ultra Titanium, og ligesom den sidste model, vi så har vi at gøre med en strømforsyning med uhyre høj effektivitet og lækkert design. Jeg forventer også at se en lignende performance fra denne enhed, da PRIME Titanium Fanless virkelig leverede varen, læs testen af den HER!

Lad os ikke spilde tiden, men med det samme gå i gang med at kigge på denne spændende PSU. Som altid starter vi nedenfor ud med et kig på de tekniske specifikationer og features, for dernæst at dykke ned i kassen og se hvad man får med.

Specifikationer og features

Efter en hurtig tur forbi Seasonics hjemmeside, er der lidt tal-guf til jer. Nedenfor har jeg indsat specifikationerne på PRIME Ultra Titanium strømforsyningen, efterfulgt af et par billeder der viser nogle af de features som der også tilbydes:

Type: Intel ATX 12 V

Effektivitet: 80 Plus Titanium

Dimensioner: 150 x 170 x 86 mm

Blæser: 135 mm Fluid Dynamic Bearing

Kabel interface: 100 % modulært med sorte kabler

MTBF: 150.000 timer

Sikkerhedssystemer: OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP

Garanti: 12 år fra Seasonic

Maksimal kapacitet: 650 watt

Output på 12 V: 54 ampere

Unboxing – hvad får man med?

Ligesom da vi så på Fanless udgaven af PRIME strømforsyningen sidst, sidder vi igen med samme følelse når vi pakker denne op – lækkerhedsfaktor for alle pengene. På forsiden af kassen finder vi modelnavnet, et 80 Plus Titanium mærke, teksten med 12 års garanti, og en award som strømforsyningen har fået. Det er lækkert at se en producent der virkelig står bag deres produkter, og yder hele 12 års fuld garanti.

Bagsiden af kassen byder på et lille billede, samt et par features listet op i venstre side. Inde i kassen finder vi selve strømforsyningen pakket ind i skum for at sikre mod stød, mens at alt tilbehøret er vedlagt ude i den ene side. Der er desuden også en lille mappe med diverse papirer og andet tilbehør – lad os kigge på hvad man får med.

Med det hele ude af kassen, kan vi danne os et hurtigt overblik over hvad man får med til PRIME Ultra Titanium strømforsyningen, vi finder følgende:

Seasonic PRIME Ultra Titanium 650 watt

Pose med modulære kabler

Strømkabel til 230V

Diverse papirer

Velco kabel bånd

En god bunke strips

Skruer til montering

24-pin ATX jumper/starter

Klistermærke både i metal og pap/papir

Et kig på PRIME Ultra Titanium 650 watt

Inden vi kaster blikket på selve strømforsyningen, skal vi lige en tur igennem de inkluderede modulære kabler først. Nedenfor ser vi en bunke med de forskellige kabler man får med til PRIME Ultra Titanium strømforsyningen – lad os gennemgå dem.

De første kabler vi finder inkluderet er Molex strømmen. Der er i alt fem stik at gøre godt med, som er fordelt på to kabler. Et langt kabel med tre stik, og et kortere med blot to stik. Dette er noget vi har set Seasonic gøre ved flere af deres strømforsyninger efterhånden, hvilket faktisk er en fed detalje.

SATA-strømmen leveres også via to kabler, hvor det ene er længere end det andet. På det korte kabel finder vi to SATA-stik, mens at det længere kabel byder på yderligere fire stik. Dette giver altså en total på seks SATA-stik, og så alligevel ikke. I stedet for at inkludere en Floppy adapter som mange andre, finder vi nemlig i stedet en Molex til dobbelt SATA-adapter i stedet for, hvilket bumper SATA-stikkene op på hele otte styk!

PCI-Express klares via to kabler som hver har to 6+2-pin stik monteret – altså en total på fire stik. Dette betyder at du uden problemer kan køre SLI med to mindre kort, da 650 watt ikke rækker til de helt store systemer med masser af hardware og store grafikkort. Dette har Seasonic dog tænkt på, da PRIME Ultra Titanium fås i modeller helt op til 1000 watt!

Det var engang at processoren kunne klare sig med et enkelt 4-pin stik. Dette blev afløst af et 8-pin stik, og nu ser vi bundkort med begge dele, eller endda hele to 8-pin. Skulle du have et af de nyere bundkort med masser af strømstik til processoren, har PRIME Ultra Titanium også din ryg. Inkluderet i kassen finder vi nemlig intet mindre en to kabler med hver et 4+4-pin stik. Sidst men ikke mindst er der naturligvis også det store 24-pin ATX stik til bundkortet, som i modsætning til alle de andre kabler er noget tykkere. Alle kabler er dog 100% sorte, hvilket er rigtig lækkert at se og forventeligt af en strømforsyning af denne kaliber.

Med styr på alle de modulære kabler, kan vi nu vende blikket mod selve strømforsyningen. Vi finder en blanding af mat sort og en masse chrom detaljer, hvilket giver et forholdsvis anonymt look og så alligevel ikke – mixet er fedt i min optik. Både på blæseren og siderne finder vi teksten PRIME, hvilket ser virkelig lækkert ud, og byggekvaliteten matcher designet.

Begge sider har påtrykt Seasonic logo og teksten PRIME Titanium, som ser virkelig lækkert ud sammen med udstansningen i metallet. Det giver et aggressivt look, som alligevel er til at holde ud at se på. I bagenden finder vi som forventeligt en masse ventilation og power knap samt stik. Derudover er der også en tredje ting, nemlig ”Hybrid Mode” knappen. Ved at aktivere denne knap kan blæseren i strømforsyningen helt slukke, og kun køre såfremt det måtte være nødvendigt – smart!

Den stik modsatte ende byder på det 100% modulære interface, hvor kablerne vi tidligere kiggede på kan tilsluttes. Seasonic har gjort det legende let, da stikkene ganske enkelt kun passer i der hvor de hører hjemme, plus at tekst skriver hvad der er til hvad.

På bunden, eller toppen om man vil finder vi en blank overflade med et stort klistermærke. Som en hver andet strømforsyning finder vi her at diagram over det output som strømforsyningen kan levere. Ud af de totale 650 watt er 648 watt tilgængelig på 12V linjen, sammen med hele 54 ampere – not bad.

Inden vi kaster os ud i vores test del, skal vi lige tage et kig under motorhjelmen på PRIME Ultra Titanium strømforsyningen. Husk at dette bryder garantien på enhver strømforsyning, så kast dig ikke selv ud i ting som disse med mindre du ved hvad du laver! – Vi gør det så du ikke behøver.

Ved at løsne fire skruer og bryde et garantiklistermærke er man inde i strømforsyningen. Blæseren der er monteret er en 135 mm model og er med Fluid Dynamic Bearing. Dette skulle betyde længere levetid og mindre støj/vibrationer. Med en maksimal hastighed på 1800 RPM, er der ingen tvivl om at den er i stand til at flytte en god portion luft. Seasonic har gjort det dejlig let, da blæseren blot er tilsluttet med et stik, så vi let kan tage den fra og kigge nærmere.

Omkring strømstikket i bagenden finder vi en afskærmning i både kobber og plastik. Dette gør at støj fra elnettet ikke kommer med ind i strømforsyningen. Dette sikrer lavere såkaldt ripple/støj i den strøm som der bliver sendt videre til komponenterne i computeren. Det er typisk kun en ting vi ser i dyrere modeller, og det er ikke så udbredt som det har været.

I den modsatte ende finder vi printpladen for det modulære interface. Dette er loddet direkte til hovedprintpladen – igen for at minimere støj i at blive sendt igennem ledninger, der er virkelig tænkt på tingene. Det tynde kabel der løber hen over komponenterne er fra ”Hybrid Mode” knappen på bagsiden, og løber hen til blæserens helt eget PCB.

Vi finder ikke bare en men hele to store kondensatorer monteret i PRIME Ultra Titanium. Begge er naturligvis Japansk producerede, kan klare hele 105 graders varme = de er efter alle kunstens regler når det kommer til kondensatorer til strømforsyninger. På trods af ikke at være helt lige store, har de begge en strømkapacitet på 470 uF, hvilket er forholdsvis meget for en strømforsyning på 650 watt.

Inden vi samler PRIME Ultra Titanium strømforsyningen igen, tager vi lige et overbliksbillede. Det er imponerende hvor små køleprofilerne faktisk er. Dette giver en klar indikation om at vi har at gøre med absolut topklasse komponenter, da disse udvikler minimal varme i forhold til billigere alternativer. Da vi har med Seasonics high-end line-up at gøre havde jeg heller ikke forventet andet end de bedst mulige komponenter. Hvordan disse og for den sags skyld resten af strømforsyningen yder, er næste punkt i dagsordenen – det er blevet tid til at smække PRIME Ultra Titanium på vores belaster og se hvad den kan!

Testopsætning og benchmarking

Det er nu blevet tid til at vi skal kigge på hvordan strømforsyningen rent faktisk yder og opfører sig når der kommer strøm til. Udseendet og feature sættet er jo kun den ene del af en strømforsyning, mindst lige så vigtigt – hvis ikke vigtigere – er naturligvis performance.

Testen kommer til at foregå med vores PSU-belaster som er udstyret med en række pærer som vi kan tænde/slukke, og derved præcist holde styr på hvor meget belastning den tilsluttede strømforsyning får. For at måle strømforsyningens PG signal, og se om den starter korrekt op efter bogen, bruger vi en Thermaltake Dr. Power II. Derudover bliver et multimeter brugt til at måle spændingsværdierne under de forskellige belastninger, samt en normal elmåler til at måle elforbruget. På denne måde kan vi udregne effektiviteten, og se om 80 Plus kravene overholdes. Det eneste redskab vi mangler adgang til er et Oscilloscope, så at ripple/støj også kunne blive en del af vores tests.

Ovenover ses PSU belasteren, multimeter, Dr. Power II og elmåleren.

På vores belaster er det kun muligt at belaste på 12V. Jeg belaster derfor strømforsyningen så meget jeg kan på 12V siden - men foretager mine målinger på alle tre linjer (3.3, 5 og 12V) for at se om de forskellige belastningsgrader påvirker de andre linjer på strømforsyningen. Da de fleste komponenter i vores computer bruger 12V (grafikkort, CPU, blæsere etc.) er det naturligvis denne der er vigtigst at belaste.

Lige ledes aflæser jeg forbruget på elmåleren, og udregner effektiviteten som strømforsyningen leverer ved de forskellige belastningsgrader – tjek vores resultater herunder, henholdsvis med en graf for spændingsværdierne og watt ind kontra ud/effektiviteten.

I vores tests var effektiviteten på strømforsyningen ved de forskellige belastninger var følgende, rundet op/ned. Som vi kan se sammenlignet med 80 Plus kravene på billedet nedenfor (se til højre), overholder Seasonic PRIME Ultra Titanium 650 watt alle de effektivitetsniveauer den skal i forhold til at være en 80 Plus Titanium certificeret strømforsyning:

150 watt belastning: 92% effektivitet

350 watt belastning: 97% effektivitet

650 watt belastning: 94% effektivitet

Lad mig kort tilføje lidt tekst til de lækre grafer og udregninger vi har lavet ovenfor. Hvis vi starter ud med ydelsen på de tre linjer, er der absolut intet negativt at sige her. PRIME Ultra Titanium er klippestabil, ganske som sin lillebror som ikke have nogen blæser. Apropos blæser, så er den 135 mm store blæser som PRIME Ultra Titanium er udstyret med også utrolig støjsvag. Selv under maksimal belastning er den knap hørbar, og hvis man monterer den i et kabinet er det ikke noget man vil bemærke overhovedet.

Som forventet var PG signalet også lige i skabet, og effektiviteten var intet mindre end imponerende. Det er fedt at vi nu er nået til et punkt hvor strømforsyninger er så effektive, at næsten alle watt de hiver ud af stikkontakten bliver omdannet til noget computeren kan bruge – spildet er minimalt. Alt i alt er der ikke noget negativt at sige om den performance der blev leveret af PRIME Ultra Titanium strømforsyningen, hverken hvad angik spændingerne, blæserstøjen eller elektrisk støj – tommel op!

Pris

I skrivende stund d. 15/1 2018 kan PRIME Ultra Titanium strømforsyningen findes til omkring 1300,- DKK inklusiv fragt hos diverse danske forhandlere. Dette lyder måske af mange penge for en 650 watts strømforsyning. Men har vi effektiviteten og den eminente ydelse i baghovedet, kombineret med lækker byggekvalitet og design er prisen mere end fair. Du kan klikke HER for at komme direkte til prisoversigten med de forskellige forhandlere.

Konklusion

Vi skal have sat de sidste ord på vores test af PRIME Ultra Titanium strømforsyningen fra Seasonic. Det er altid en sand fornøjelse at se på deres produkter, da de sjældent skuffer os. Med kapaciteter fra 650 watt og helt op til 1000 watt er der noget for alle behov. Vi har flere gange nævnt at PRIME serien fra Seasonic er det bedste de har at tilbyde, og det kan også tydeligt ses og mærkes på alle punkter her. Byggekvaliteten er utrolig lækker, og designet er en tilpas blanding mellem at være frækt og lækkert at se på, men stadig forholdsvis anonymt.

Ligesom på Fanless udgaven som vi testede HER, var PRIME Ultra Titanium klippestabil på alle tre linjer, selv under maksimal belastning. Dette kombineret med en utrolig støjsvag blæser som man knap nok bemærkede, selv når strømforsyningen blev belastet hårdt, gør at det er svært at få armene ned. 80 Plus Titanium effektiviteten gjorde også at strømforsyningen var imponerende til at omdanne strømmen fra stikkontakten, til rene watt til computeren med minimalt tab. Masser af inkluderet tilbehør og lækre 100% sorte modulære kabler bidrog yderligere til lækkerhedsfaktoren som allerede var til stede under unboxingen.

Selvom jeg prøvede at finde noget negativt ved denne strømforsyning, lykkedes det mig ikke. Seasonic har ramt plet med PRIME Ultra Titanium. Ønsker du en strømforsyning i absolut topklasse, og kan leve med minimal blæserstøj (høres ikke når den er monteret i et kabinet) så er PRIME Ultra Titanium uden tvivl værd at kigge nærmere på. Med kapaciteter fra 650-1000 watt er det kun dine krav der sidder grænserne, Seasonic har strømforsyningen. Vi lander på det eftertragtede 10-tal samt vores Great Product award, da der virkelig ikke er en finger at sidde på PRIME Ultra Titanium. Seasonic you rock!

Godt

Lækker byggekvalitet og design

Tilgængelig fra 650-1000 watt

Høj effektivitet, 80 Plus Titanium

Klippestabil ydelse og lav støjniveau

100% modulært interface med sorte kabler

God mængde tilbehør inkluderet

Knap så godt

Intet at bemærke

Score: 10 + Great Product award