AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-02-06 16:38:00

Thermaltake ToughPower Grand RGB 850 Watt

RGB er at finde alle steder efterhånden, så hvorfor ikke også strømforsyninger tænker DU? Det har Thermaltake tænkt på med deres nye ToughPower Grand RGB serie af strømforsyninger. Vi skal i denne test se nærmere på 850 watt modellen, som burde være mere end nok til et hvert moderne gamer setup.

**Sponsoreret indhold.

I en verden hvor RGB lyset finder vej ind i flere og flere produkter, var det naturligvis kun et spørgsmål om tid før det ramte strømforsyningerne til vores kære computere. Thermaltake er klar med deres nye ToughPower Grand serie, som nu har fået RGB sidst i navnet. Vi finder de samme kvaliteter som vi kender fra ToughPower Grand serien, men nu også med indbygget RGB LED lys i blæseren. 80 Plus Gold certificering, 100% modulært design og suveræn byggekvalitet er naturligvis standard. I RGB serien finder vi tre modeller: 650, 750 og en 850 watt model som vi skal se på i denne test.

Specifikationer og features

Jeg har som altid været en tur forbi producenten, denne gang Thermaltake, og fundet en række oplysninger på strømforsyningen. Nedenfor finder i specifikationerne listet op, efterfulgt af nogle beskrivende billeder af hvilke features ToughPower Grand RGB har at byde på:

Type: ATX 12V v2.4 og EPS v2.92

Maksimalt output: 850 watt

Peak output: 1020 watt

Farve: Sort

Dimensioner: 150 x 86 x 160 mm (BxHxD)

PFC type: Aktiv PFC

PG signal: 100-500 msec

Kølesystem: 140 mm RGB LED blæser

Effektivitet: 80 Plus Gold

MTBF: 120.000 timer

Unboxing – hvad finder vi i kassen?

Med de tekniske detaljer på plads, er det blevet tid til at pakke strømforsyningen ud. Nedenfor ser vi for – og bagsiden af kassen ToughPower Grand RGB kommer i. På fronten finder vi et stort billede af selve strømforsyningen, samt en række features listet op. Thermaltake tilbyder hele 10 års garanti på denne model, hvilket siger lidt om hvad vi har med at gøre. De står virkelig bag dette produkt, hvilket som regel er en indikation på høj kvalitet.

På bagsiden finder vi en række grafer, samt oversigt over outputtet og hvilke kabler der medfølger. Thermaltake gør desuden meget ud af at fremhæve de lave ripple niveauer som ToughPower Grand RGB serien har. Det er derfor lidt en skam at vi ikke har mulighed for at teste dette, men kun de forskellige linjers styrke. Vi vender naturligvis tilbage til dette senere.

Med kassen åben, finder vi selve strømforsyningen pakket ind i tykt skum som sikrer at den ikke tager skade under transport. Alle kablerne er inkluderet i en lækker taske med manualen smidt øverst i kassen. Disse ting er alt hvad vi umiddelbart finder inkluderet i kassen. Selve strømforsyningen, taske med kabler og papirer, thats it.

Et nærmere kig på ToughPower Grand RGB

Lad os starte ud med at kigge på de ting vi finder i den inkluderede taske. På billedet herunder har jeg lagt alle tingene ud på bordet. Ud over alle de modulære kabler, som vi kort vil gennemgå, finder vi også nogle skruer, en stak strips og et strømkabel naturligvis.

Lad os starte ud med de kabler der skiller sig mest ud fra mængden, nemlig de røde PCI-Express kabler. Der er tre kabler inkluderet, som hver er udstyret med to 6+2-pin stik, hvilket altså giver en total på hele seks af disse stik. Dette burde være mere end rigeligt til et hvert behov. Jeg er dog ikke helt fan af den røde farve på stikkene, og havde hellere set at de blot var sorte som resten. Dette er noget Thermaltake efter hånden har gjort længe på deres strømforsyninger. Såfremt du bygger en computer med rødt farvetema er det OK, men til andre temaer kan det se tosset ud.

SATA strømmen leveres også via tre kabler, som hver er udstyret med fire SATA stik. Med andre ord giver dette en total på tolv SATA stik, hvilket burde være nok til et hvert moderne setup. I modsætning til PCI-Express kablerne er disse 100% sorte, hvilket ser meget bedre ud – eller er det bare mig?

På Molex fronten finder vi et enkelt kabel inkluderet, der ligesom SATA kablerne har fire stik monteret. For dem der stadig måtte have behov for et Floppy stik, er der også sådan en adapter inkluderet i kassen. Men ærlig talt, døde dette stik ikke for lang tid siden efter hånden. Kender du nogen der stadig bruger Floppy stikket? Lad mig høre i forummet.

De to sidste kabler der naturligvis er inkluderet er det store 24-pin kabel til bundkortet, og 4+4-pin til CPU’en. De har begge gode længder, og er ligesom de fleste andre af kablerne 100% sorte og af den flade type. Bemærk at 4+4-pin kablet har et ekstra stik oppe af kablet. Der er enkelte bundkort på markedet som har flere stik end det normale 8-pin som vi oftest ser er tilstrækkeligt. Skulle dit bundkort være et af disse, har Thermaltake din ryg uden at du skal til at bruge adaptere eller andet, så tommel op her.

Vi har nu været alle de inkludere kabler og tilbehøret igennem, og det er blevet tid til at kaste blikket mod selve strømforsyningen. På de første to billeder nedenfor ser vi ToughPower Grand RGB fra begge sider. Det første der springer i øjnene er hvor meget af overfladen der er ventilation. Ikke nok med at vi finder gitter på den ene side hvor det normalt hører hjemme, så har siderne også ventilation. Dette skyldes dog også at det er muligt at se det indbygget RGB lys fra blæseren igennem gitrene i siderne.

Farven er naturligvis sort, men klistermærkerne på siderne med ”RGB” skriften i farver, tager meget af opmærksomheden – måske endda lidt for meget i min optik.

På bunden, eller toppen alt efter hvordan man vender strømforsyningen, finder vi en graf. Denne fortæller outputtet, som på den store 850 watt model er hele 70,9 ampere på 12 volt linjen, samt alle de 850 watt. Dette burde være mere end nok til at drive et hvert moderne setup uden problemer. Ligesom klistermærkerne på siderne, er dette klistermærke dog også meget farverigt, mere end jeg ville kunne acceptere i min computer.

I bagenden finder vi det samme mønster som på toppen, hvad angår ventilationen. Det er et frisk pust at se noget andet end det normale sekskantede mønster som langt de fleste strømforsyninger er udstyret med. Ud over power knappen og strømstikket, er der to ekstra knapper på ToughPower Grand RGB strømforsyningen. Den øverste er til at tænde/slukke Thermaltakes ”Smart Zero fan” teknologi som ganske enkelt slukker for blæseren når belastningen er under 20%. Den nederste knap giver sig selv med teksten ”RGB Lighting”. Denne gør det muligt at skifte blandt de forskellige farver det indbyggede RGB lys kan lyse i. Der kræves altså ingen software for at få gang i herlighederne her – vi kigger naturligvis nærmere på dette lys senere under test delen.

Sidste stop på turen rundt om ToughPower Grand RGB strømforsyningen er det modulære interface. Som jeg startede med at skrive i indledningen har vi med en 100% modulær strømforsyning at gøre, hvilket betyder at samtlige kabler kan afmonteres. Dette betyder at du kun behøver at have de kabler på som du har brug for. Thermaltake har gjort det enkelt og lige til at finde ud af hvor de forskellige kabler hører hjemme. Mens at SATA og Molex kablerne kun passer i hvor de hører hjemme, kan PCI-Express og CPU-strømmen passe i de samme huller. Her kommer de røde farver i spil, da de gør det tydeligt hvor hvad hører hjemme – dog er jeg stadig ikke fan af den røde farve på stikkene. Måske de blot kunne have været på den ene ende af kablet Thermaltake?

Det indre layout

Inden vi kaster os ud i test delen, tager vi først et kig under motorhjelmen på ThoughPower Grand RGB strømforsyning. Bemærk at dette bryder din garanti, og at du mister reklamationsretten hvis det lille klistermærke er brudt. Som de nørder vi er her på Tweak.dk, vinder nysgerrigheden naturligvis over garantien. Efter at have løsnet fire skruer, mødes vi af synet på billedet nedenfor.

Den installerede blæser er naturligvis en af Thermaltakes egne Riing blæsere. Der er tale om modellen der hedder: TT-1425 som konsumere 0.30 ampere maksimalt. Ud over at være 140 mm stor, finder vi naturligvis indbyggede RGB LEDs hele vejen rundt i kanten som skal sikre lidt ekstra lir inde i computeren. Vi vender tilbage til lyset lidt senere.

Inde i strømforsyningen finder vi tre køleprofiler, to store og en lille. Ud over printpladen i bunden med alle de store komponenter, er der naturligvis en separat til det modulære interface. Denne er afskærmet fra resten med en plastikskærm for at minimere interferens. Vi finder en stor 400V kondensator fra Rubycon som naturligvis er i stand til at køre ved maksimalt 105 grader og har en kapacitet på hele 680 uF.

Ved siden af strømstikket, som desuden også er afskærmet fra resten af komponenterne, finder vi en af de to kontrol chips på en anden separat printplade. Det samme finder vi inde i hjertet af strømforsyningen i mellem de to store køleprofiler. På modsatte side af køleprofilen gemt bag de mange kabler på sidste billede herunder. Finder vi DC til DC kredsløbet som skal sikre stabil og ren strøm til komponenterne.

Inden det bliver alt for teknisk, syntes jeg at vi skal samle ToughPower Grand RGB strømforsyningen igen, og springe videre til vores test del. Det er med andre ord blevet tid til at se hvilken performance vi kan hive ud af kalorius. Er effektiviteten som den skal være, larmer blæseren og hvad med de forskellige rails?

Testopsætning og benchmarking

Det er nu blevet tid til at vi skal kigge på hvordan strømforsyningen rent faktisk performer. Udseendet og feature sættet er jo kun den ene del af en strømforsyning.

Testen kommer til at foregå med den PSU-belaster vi har fået lavet, så vi præcist kan holde styr på hvor meget belastning den tilsluttede strømforsyning får. For at måle strømforsyningens PG signal, og se om den starter korrekt op efter bogen, bruger vi en Thermaltake Dr. Power II. Derudover bliver et multimeter brugt til at måle spændingsværdierne under de forskellige belastninger, samt en normal elmåler til at måle elforbruget. På denne måde kan vi også udregne effektiviteten, og se om 80 Plus kravene overholdes. Det eneste redskab jeg ville ønske vi også havde adgang til var et Oscilloscope, så at ripple/støj også kunne blive en del af vores tests.

Ovenover ses PSU belasteren, multimeter, Dr. Power II og elmåleren.

På vores belaster er det kun muligt at belaste på 12 V. Jeg belaster derfor strømforsyningen så meget jeg nu kan på 12 V siden. Hvor jeg foretager mine målinger, da det er 12 V de fleste komponenter i vores computer bruger (grafikkort, CPU, blæsere etc). Derefter måler jeg om det har indvirkning på de andre spændinger, som strømforsyningen giver ud (5 og 3,3 V).

Lige ledes aflæser jeg forbruget på elmåleren, og udregner effektiviteten som strømforsyningen leverer ved forskellige belastninger – tjek vores resultater herunder, henholdsvis med en graf for spændingsværdier og watt ind kontra ud.

Effektiviteten på strømforsyningen ved de forskellige belastninger var følgende, rundet op/ned:

200 watt belastning: 91% effektivitet

450 watt belastning: 91% effektivitet

850 watt belastning: 88% effektivitet

Som jeg havde forventet af en strømforsyning med 10 års garanti og 80 Plus Gold certificering, leverede Thermaltake ToughPower Grand RGB en lækker ydelse over hele linjen. 12 volt linjen var 100% stabil, selv ved maksimal belastning og afveg kun minimalt i forhold til under idle – imponerende. PG signalet meldte alt OK, hvilket bekræfter de 100-500 msec som Thermaltake oplyser på deres hjemmeside. Sikkerheds kredsløbet for overbelastning virkede også som det skulle, og strømforsyningen lukkede ned som den skulle når det blev for meget for hvad den kunne klare.

Effektiviteten var også mere end godkendt både ved minimal og maksimal belastning. Dette afspejlede sig også i støjen den indbyggede blæser afgav, eller skulle man sige mangel på samme. Selv under maksimal belastning var blæseren meget støjsvag og kunne kun høres ganske svagt. Dette skyldes til dels den høje effektivitet, men er også overbevist om at monteringen af blæseren spiller ind. Eftersom Thermaltake har udstyret hjørnerne med gummi for at minimere vibrationer. Alt i alt har jeg ikke rigtig nogle negative ting at sige om ToughPower Grand RGB, som virkelig er en solid strømforsyning på alle punkter!

Inden vi går til prisen og konklusionen herunder, skal i naturligvis ikke snydes for et par billeder af det indbyggede lys i ToughPower Grand RGB som jeg efterhånden har nævnt nogle gange. Farven skiftes let ved at trykke gentagne gange på knappen på bagsiden. Det er muligt at skifte mellem en række faste farver, eller lade strømforsyningen køre farvepaletten igennem, valget er dit.

Pris

I skrivende stund, kan ToughPower Grand RGB – 850 watt til en pris på lige over 1068,- DKK inklusiv fragt. Sammenlignet med andre strømforsyninger med samme kapacitet, 80 plus certificering og modulært design er dette faktisk en ganske fornuftig pris. I modsætning til konkurrenterne, får du her det indbyggede RGB lys i blæseren med gratis hvis man sammenligner priserne direkte – hvilket må siges at være et plus på scoreboardet.

Hvis du ønsker alle detaljer på strømforsyningen fra Thermaltake selv, kan du give deres hjemmeside et besøg ved at klikke på banneret med deres navn herunder. Du bliver sendt til deres side i en ny fane/vindue.

Konklusion

Det er blevet tid til at få sat de sidste ord på ToughPower Grand RGB fra Thermaltake. Selvom det godt kan være en smule tørt at teste strømforsyninger, har det været en sand fornøjelse at have denne forbi testbænken. Det er den første strømforsyning til dato, jeg har testet som kommer med indbygget RGB lys. Selvom det ikke har noget funktion, anden end at se cool ud, bidrager det alligevel positivt til det samlede billede med lækker byggekvaltiet og design. ToughPower Grand RGB er en pæn strømforsyning på flere punkter og ligner ikke de andre på markedet, hvilket jeg ser som en positiv ting. Dog syntes jeg at farver på klistermærkerne er lige i overkanten, og gerne måtte have været mere anonyme at se på – måske det bare er mig.

Hvad angår ydelsen er der absolut intet negativt at sige her. ToughPower Grand RGB er et sandt power monster, som tyggede sig igennem vores tests uden besvær og sved på panden. Den store 140 mm RGB LED blæsere holdte det hele køligt, og på et moderat støjniveau. Ud over at være støjsvag under belastning, kan du også vælge helt at slukke for blæseren, når strømforsyningen er under 20% belastet takket være Smart Zero Fan teknologien fra Thermaltake.

Jeg havde gerne set PCI-Express stikkene være sorte ligesom resten af kablerne, hvilket havde givet et mere stilrent design over all. Men alt i alt er ToughPower Grand RGB – 850 watt fra Thermaltake en virkelig solid strømforsyning med masser af power, fede features og et meget kompakt design - ydelsen/strøm kapaciteten taget i betragtning. Dette belønner jeg med et stort 9-tal, samt vores Great Product award. RGB lyset fandt vejen til strømforsyningerne, takket være Thermaltake, job well done!

Godt

Lækker byggekvalitet

100% modulært design

Solid performance

Indbygget RGB LED lys

80 Plus Gold certificering

Støjsvag + Smart Zero Fan teknologi

Kompakt design – 850 watt

Hele 10 års garanti!

Knap så godt

Røde stik på PCI-Express kablerne (for nogen)

”Bling bling” klistermærker (for nogen)

Conclusion

It is now time to put the last words in our review of the ToughPower Grand RGB from Thermaltake. Although it may be a bit boring to test power supplies sometimes, it has been a pleasure to have this unit on the test bench. It's the first power supply to date I've tested that comes with built-in RGB lighting. Even though it has no function other than looking cool, it still contributes positively to the overall look, with good build quality and design. The ToughPower Grand RGB is a nice power supply on several points and does not look like the other ones on the market, which I see as a positive thing. However, I found that the colors on the stickers was a little too much, I would have liked if they were more anonymous to look at – or maybe it's just me.

As far as the performance is concerned, there is absolutely nothing negative to say here. The ToughPower Grand RGB is a true power monster that chewed through our tests without any hassle and sweat. The large 140mm RGB LED fan kept it cool and at a moderate noise level. In addition to being quiet under load, you can also choose to completely turn off the fan when the power supply is under less than 20% load, thanks to the Smart Zero Fan technology from Thermaltake.

I would have liked to see the PCI-Express connectors be black like the rest of the cables, which had given a more stylish design over all. But all in all, the ToughPower Grand RGB - 850 watts from Thermaltake is a very solid power supply with lots of power, cool features and a very compact design - performance/power capacity taken into consideration. This I reward with a great score of 9/10, as well as our Great Product award. The RGB light found its way to power supplies thanks to Thermaltake, job well done!

Pros

Nice build quality

100% modular design

Solid performance

Build in RGB LED lighting

80 Plus Gold certified

Silent + Smart Zero fan technology

Compact design – 850 watts

10 years full warranty!

Cons

Red PCI-Express connectors (for some)

“Bling bling” stickers (for some)

Score: 9 + Great Product award