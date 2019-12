AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2017-01-05 09:27:00

be quiet! Dark Power PRO 11

be quiet! er mest af alt kendt for deres køling og lækre strømforsyninger, hvor af vi skal se på sidstnævnte i dag. Vi har modtaget noget af det bedste be quiet! har at byde på i form af deres Dark Power PRO 11 serie. Nærmere betegnet er det modellen på 650 watt der i dag står for tur. Med modulært design, 80 Plus Platinum og det faktum at det er hvad be quiet! selv kalder for "Highend" er forventningerne høje.

Langt de fleste kender til den tyske producent be quiet! som især er kendt for deres kølere og strømforsyninger, men som også for alvor er trådt ind på kabinet markedet. Læs for eksempel vores test af deres Dark Base PRO 900 ORANGE ved at klikke på det fremhævede navn. Vi holder os dog til strømforsyninger i dag, da vi har modtaget deres seneste skud på stammen i deres Dark Power PRO serie, som nu er oppe i 11. generation. Helt specifikt skal vi kigge nærmere på 650 watt modellen i dag, og se om be quiet! stadig formår at holde den uhyre høje standard de loverbåde når det kommer til kvalitet og performance – sæt i gang!

Specifikationer

Vi har været en tur forbi be quiet!’s hjemmeside og fundet lidt specifikationer på strømforsyningen, så du slipper for turen der ind. De mest nødvendige har vi listet op her:

Vedvarende watt: 650

Peak watt: 720

Form faktor ATX: V2.4

Form faktor EPS: V2.92

Input volt: 100-240V

Aktiv PFC: Ja

Levetid: 100.000 Timer

Multi 12 volt rail: Ja – 4 stk.

Single 12 volt rail: Ja – muligt med OCT

Ampere på 12 volt: 54A total

Blæser: 135 mm Silent Wings max dBA på 14,6

80 Plus certificering: Platinum

Dimensioner: 180 x 150 x 86 mm

Sikkerhed: OCP, OVP, UVP, SCP, OTP og OPP

Hvad finder vi i kassen?

Lad os få kigget på kassen, så at vi kan få pakket hærlighederne ud. Kassen er sort, og på fronten finder vi et billede af selve strømforsyningen samt lidt features listet op. Bagsiden har et overblik over de inkluderede kabler samt yderligere oplysninger såsom output og dimensioner.

Når kassen åbnes, mødes vi at det første billede vist herunder. be quiet! har virkelig gjort unboxing af denne strømforsyning til en lækker oplevelse. Man kan tydeligt mærke at man har med et highend produkt at gøre. Ud over manualen finder vi en lækker kasse med alle de inkluderede kabler samt selve strømforsyningen.

Et kig på kablerne og strømforsyningen

Nedenfor ser vi alt indholdet i kassen, som blandt andet består af de modulære kabler og strømkablet selvfølgelig. Der ud over finder vi også en fin bunke strips, nogle velcrobånd, både normale og tommelskruer, samt to bunder med lidt specielle kabler.



Det første bundt af kabler gør det muligt at tilslutte blæsere direkte til strømforsyningen, således at det er den der kontrollerer hastigheden på dem – smart. Det andet bundt er som sådan ikke et bundt, men en PCI enhed. OCK knappen, har den funktion at du let og hurtigt kan vælge om strømforsyningen skal være single, eller multi rail på 12 volt siden. Hvis du for eksempel kører et sultent multi GPU setup, kan det være en fordel med ét stærkt rail, frem for flere små. Jeg syntes dog det er lidt en skam at disse kabler ikke er sorte som resten, vi nu skal se på.

Det første billede herunder viser kablerne til CPU-strømmen. De fleste bundkort bruger kun et enkelt 8-pin stik, men be quiet! har også din ryg dækket, hvis der er mulighed/behov. Naturligvis er alle de modulære kabler her 100% sorte. De næste to kabler i rækken er PCI-Express. Her er der inkluderet to kabler, som hver er udstyret med to 6+2-pin PCI-Express stik – altså fire i alt. Det er fedt at se be quiet! har lavet kablerne således at det er to separate kabler der løber nede fra strømforsyningen, og ikke forlænger typen hvor det ene stik kører videre fra det andet.



Hvad angår SATA kabler finder vi to dedikerede kabler til dette, som hver er udstyret med tre stik. Derudover finder vi også et kabel som er lidt en blandet landhandel. På dette er der nemlig både 2x Molex, 2x SATA og 1x Floppy.

Den sidste stak kabler er lidt unikke, eller i det er to af dem i hvert fald. Ud over kablet med tre Molex stik, finder vi nemlig ét kabel som har et enkelt 6-pin PCI-Express stik, samt et som har ét enkelt Molex stik. Fælles for alle de inkluderede modulære kabler er dog at de desværre ”skæller”. Ment på den måde at der falder sorte stykker plastik af den sleeving der er brugt. Det er ikke noget vildt og voldsomt, men stadig værd at nævne da ting som dette ikke burde være tilfældet i denne prisklasse af strømforsyninger.

Med alle kablerne gennemgået, kan vi nu tage et kig på selve strømforsyningen inden vi skal have den en tur på belasteren. Som det kan ses på det første billede herunder. Byder 11. generation af Dark Power PRO serien på samme design som sin forgænger, hvilket bestemt ikke er nogen dårlig ting. Strømforsyningen er helt sort på nær detaljerne på siderne og det lækre metalgitter over blæseren.

Det er naturligvis en af be quiet!’s egne Silent Wings blæsere der er monteret i størrelsen 135 mm. Detaljerne på siderne er ikke bare normale kedelige klistermærker. Der er nemlig lidt tredimensionel dybde i disse, ment på den måde at skriften faktisk stikker ud fra resten af mærket, hvilket ser lækkert ud. Det er en lille detaljer det løfter kvalitetsniveauet og får strømforsyningen til at føles rigtig lækker!

I bagenden finder vi naturligvis det velkendte AC strømstik, samt power knap. Derudover er det selvfølgelig også her at strømforsyningen kommer af med varmen. Den skarpe læser har måske bemærket at skruehullerne er længere inde end de plejer, hvilket vil give problemer med normale skruer. Det er derfor vi finder længere skruer, og endda også tommelskruer inkluderet i kassen – awesome!

På toppen finder vi oplysninger omkring outputtet som strømforsyningen kan levere. 54 ampere på 12V railet er nok til at drive selv et highend gamer system i dag.

Med den modsatte ende til kameraet, kan vi se det modulære interface hvor alle de inkluderede kabler kan monteres. be quiet! har gjort det tydeligt hvor hvad skal monteres, samt idiot sikret systemet således at der ganske enkelt ikke kan tilsluttes stik hvor det ikke hører hjemme.



Ude i den venstre side, finder vi også nogle stik som ikke mange strømforsyninger kan prale med at have. Det er her nemlig muligt at tilslutte blæsere direkte til strømforsyningen, og lade den tage styringen over dem, hvilket er ret smart. Det er også her OCK modulet kan tilsluttes.



En sidste ting inden vi går til testen herunder, er en lille genistreg som vi har set før fra be quiet! - nemlig deres gummi omkring 24-pin kablet som giver det en lækker og professionel afslutning. Det er de små detaljer der tæller!

Testopsætning og benchmarking

Det er nu blevet tid til at vi skal kigge på hvordan strømforsyningen rent faktisk performer. Udseendet og feature sættet er jo kun den ene del af en strømforsyning. I forhold til mine tidligere strømforsynings tests, benytter jeg nu ikke længere mit eget system til at belaste med.

Jeg er i stedet for blevet udstyret med en PSU-belaster, så vi præcist kan holde styr på hvor meget belastning der sendes til den tilsluttede strømforsyning. For at måle strømforsyningens PG signal, og se om den starter korrekt op og efter bogen, bruger vi en Thermaltake Dr. Power II. Der ud over bliver et multimeter brugt til at måle spændingsværdierne under de forskellige belastninger, samt en normal elmåler til at måle forbruget. På denne måde kan vi også udregne effektiviteten, og se om 80 Plus kravene overholdes. Det eneste redskab jeg ville ønske vi også havde adgang til var et Oscilloscope, så at ripple også kunne blive målt.

Ovenover ses PSU belasteren, multimeter, Dr. Power II og elmåleren.

På vores belaster er det kun muligt at belaste på 12 V. Jeg belaster derfor strømforsyningen så meget jeg nu kan på 12 V siden. Hvor jeg foretager mine målinger, da det er den vi bruger mest af i computeren (grafikkort, CPU, blæsere etc). Derefter måler jeg om det har indvirkning på de andre spændinger, som strømforsyningen giver ud (5 og 3,3 V).

Lige ledes aflæser jeg forbruget på elmåleren, og udregner effektiviteten som strømforsyningen leverer ved forskellige belastninger – tjek vores resultater herunder, henholdsvis med en graf for spænding og watt ind kontra ud.

Effektiviteten på strømforsyningen ved de forskellige belastninger var følgende, rundet op/ned:

150 watt belastning: 93% effektivitet

350 watt belastning: 95% effektivitet

650 watt belastning: 90% effektivitet

Som det kan ses på vores resultater ovenfor, ydede strømforsyningen helt som jeg forventede. Jeg har endnu ikke testet en dårlig strømforsyning fra be quiet!, så lad os endelig holde ved den statistik. Strømforsyningen opførte sig som den skulle med PG signalet, og lukkede naturligvis også selv ned når der kom for meget belastning på. Selv under hård belastning var støjen minimal, og kunne faktisk slet ikke høres over vores belasteren takket være be quiet!’s egne Silent Wings blæsere. Vores udregninger viser også at effektiviteten helt overholder den 81 Plus Platinum standard som strømforsyningen er mærket med. Der er ikke rigtig noget negativt at sige hvad angår ydelsen, andet end at be quiet! har gjort det igen med endnu en vellykket opdatering af deres Pro serie.

Pris

I skrivende stund kan 650 watt modellen af strømforsyningen, som vi her har testet erhverves til omkring 1200,- DKK på PriceRunner.dk – inklusiv fragt vel og mærke. Det er et ret stort prisskilt for en strømforsyning der "kun" er 650 watt, sammenlignet med andre alternativer. Dog får man exceptionel byggekvalitet, klippestabil ydelse og en 80 Plus Platinum certificering som kun de færreste 650 watt modeller kan prale med.

Konklusion

be quiet! har aldrig skuffet når det kommer til deres strømforsyninger, og det er deres Dark Power PRO 11 på 650 watt endnu et eksempel på. Eftersom at det er den mest eksklusive serie i deres sortiment, er der også kælet for alle tænkelige detaljer. For eksempel er hullet omkring 24-pin kablet afskærmet med gummi, og blæseren er naturligvis en af deres egne Silent Wings. Alle de modulære kabler er naturligvis 100% sorte, og der er flere udgaver og længder af kablerne, hvilket er noget vi sjældent ser – awesome!

Ydelsen er også formidabel - både hvad angår stabiliteten, støjen og effektiviteten. Der er ikke noget negativt at sige om nogle af disse ting. Det er en fed ting at kunne tilslutte sine blæsere direkte til strømforsyningen, samt at kunne ”styre” antal rails med de inkluderede kabler – det er bare en skam at disse ikke også er sorte. Ligeledes bemærkede jeg også at der faldt små plastik/net stykker af den sleeving der er brugt på kablerne, da jeg benytter et hvidt bord til mine billeder. Her havde jeg nok forventet en lidt højere kvalitet, nu når resten er så gennemført som det er. På grund af dette lander vi da også på et pænt 8-tal i dag, samt vores Safe Buy award.

Godt

Stilrent og lækkert design

80 Plus Platinum certificeret

Semi-modulært design med mange kabler

Byggekvaliteten er i topklasse!

Klippestabil og lydløs ydelse

Fås i helt op til 1200 watt

Blæsere kan tilsluttes direkte til strømforsyningen

Knap så godt

Forholdsvis høj pris for 650 watt

Kabel sleevingen ”skæller” sort plastik

Conclusion

be quiet! has never disappointed when it comes to their power sources, and their Dark Power Pro 11 - 650 watts are another awesome one. Since Dark Power PRO is the most exclusive series in their line-up, there are also paid attention to every little detail. The hole around the 24-pin cable is for example shielded with rubber, and the fan is of course one of their own Silent Wings. All modular cables are of course 100% black, and there are several versions and lengths of the cables, which is something we rarely see - awesome!

Performance is also great, both in terms of stability, noise, and efficiency. There is nothing negative to say about any of these things. It's a cool thing to connect the fans directly to the power supply, as well as being able to "manage" the rails with the included cables - it's just a shame that they are not black like the rest. I also noticed that there fell small plastic/net pieces of the sleeving used on cables, since I use a white table to take my pictures. I had expected a slightly higher quality here, since the rest is nearly perfect. Because of this we end on a solid score of 8/10, as well as our Safe Buy award.

Pros

Stylish and awesome design

80 Plus Platinum certified

Semi-modular design with many cables

Build quality is great!

Rock solid and silent performance

Available up to 1200 watts

Fans can be connected directly to the unit

Cons

A little expensive for 650 watts

Parts of the black plastic sleeving falls of

Score: 8 + Safe Buy award