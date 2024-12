Be quiet! Pure Power 12 650W

En stabil og effektiv strømforsyning er hjertet i enhver computer, og Pure Power 12 650W fra be quiet! leverer på alle fronter. Med sin 80 PLUS Gold-certificering, ATX 3.0-kompatibilitet og support til PCIe 5.0 er den designet til at imødekomme kravene fra moderne gaming- og arbejdsstationer. Denne PSU kombinerer høj ydelse med lav støj, hvilket gør den ideel til både krævende gamere og professionelle. Fremtidssikret, energieffektiv og pålidelig – Pure Power 12 650W er den perfekte løsning for dig, der ønsker kompromisløs kvalitet til din computer.

23 dec. 2024 kl. 06:00 Af Berger DEL:

**Sponsoreret indhold

Specifikationer og features:

Type: ATX12V 3.1; EPS12V 2.92

ATX12V 3.1; EPS12V 2.92 Kabellayout: Ikke-modulær

Ikke-modulær Effektivitet: 80 PLUS Gold

80 PLUS Gold Køleløsning: 120mm

120mm Maksimal temperatur for drift: 40 grader celsius

40 grader celsius Semi-passiv køleløsning: Nej

Nej Forventet levetid: 100.000 timer

100.000 timer Inkluderet kablet: Ja, individuelt Sleeved

Ja, individuelt Sleeved Sikkerhedssystemer: OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP, SIP

OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP, SIP Dimensioner ( L x W x D):

Vægt: -

- Garanti: 10 år ved be quiet!





Pure Power 12-serien fra be quiet! fås i seks forskellige effektklasser, der dækker både almindelige og mere krævende behov. Modellen findes i varianter fra 550W til 1200W, herunder 650W, 750W, 850W og 1000W. Med denne alsidighed kan serien tilpasses alt fra en kompakt kontorcomputer til en kraftfuld gaming-maskine. Uanset hvilken udgave du vælger, får du samme høje kvalitet og pålidelighed, som kendetegner be quiet!'s produkter.

Pure Power 12 650W fra be quiet! er 80 PLUS Gold-certificeret, hvilket sikrer en høj energieffektivitet. Ved 50% belastning opnår den en effektivitet på op til 92,7%, hvilket betyder, at den omdanner størstedelen af den tilførte energi til brugbar strøm og reducerer energitab. Med hensyn til støjniveau ved 100% belastning er Pure Power 12 650W designet til at være exceptionelt stille. Den er udstyret med en 120 mm be quiet!-blæser, der sikrer en næsten lydløs drift, selv under fuld belastning.

Pure Power 12 650W leveres med et omfattende udvalg af kabler, der inkluderer et 24-pin ATX-kabel til bundkort, et 12VHPWR-kabel (12+4 pin) til PCIe 5.1-grafikkort, samt to 8-pin PCIe (6+2 pin) til nuværende grafikkort. Derudover følger et 8-pin EPS12V-kabel (4+4 pin) til CPU, fem SATA-kabler til lagerenheder og to Molex-kabler til ældre komponenter. Kablerne er fleksible og kompatible med både moderne og fremtidige hardwarebehov.

Pure Power 12 650W strømforsyningen fra be quiet! er udstyret med én 12VHPWR-forbindelse. Denne forbindelse er designet til at understøtte næste generations PCIe 5.0-grafikkort og kan levere op til 450W strøm.

Pure Power 12 650W fra be quiet! er en strømforsyning, der kombinerer høj ydeevne med avancerede funktioner. Den har en 80 PLUS Gold-certificering, hvilket sikrer en effektivitet på op til 92,7%. Strømforsyningen er ATX 3.0-kompatibel og understøtter PCIe 5.0, hvilket gør den fremtidssikret til kommende hardware. Den er udstyret med en 12VHPWR-forbindelse, der kan levere op til 450W til moderne grafikkort. En 120 mm be quiet!-blæser sikrer effektiv køling med minimal støj. Avanceret LLC-topologi forbedrer spændingsreguleringen, hvilket bidrager til systemets stabilitet. Selvom kablerne ikke er modulære, er de designet til at være fleksible og nemme at installere, hvilket reducerer kabelrod og optimerer luftstrømmen i systemet.

Pris

Det har været muligt at finde Pure Power 12 650W fra be quiet! til en pris på 734,-DKK.

Ønsker du at finde flere oplysninger omkring Pure Power 12 650W fra be quiet!, kan du klikke på banneret ovenover.

Hvorfor skal man vælge Pure Power 12 650W