Be quiet! Straight Power 12

Hvis du skal have nok kræft til at trække de store grafikkort, sætter det også nogle store krav til strømforsyningen. Be quiet! kommer her med deres Straight Power. En strømforsyning som kommer i forskellige størrelser fra 750W og helt op til 1500W. Ved siden af det er den selvfølgelig 80 PLUS Platinum certificeret og kommer med den nye 12VHPWR forbindelse.

Be quiet! Straight Power 12 kommer i en sortkasse. Kommer i følgende udgaver: 750/850/1000/1200/1500W. Den er forsynet med 135mm Silent Wing blæser fra Be quiet!. Be quiet! Straight Power kommer med Platinum certificering, og lover effektivitet op til 94%. Med Straight Power 12 er du klar til at samle din computer, om du går efter et system som er lydløst, gaming, overclocking eller du bare ønsker at udnytte strømmen bedre så kan Straight Power klare det for dig.

Med be quiet! Straight Power får vi alle de nødvendige kabler med. Til forskel fra mange andre strømforsyninger, er alle kabler sleeved og i sort. De har en længde fra 500mm til 600mm.

Strømforsyningen er fuld modulær, hvilket gør du selv bestemmer hvor mange kabler du ønsker der skal bruges, og du skal ikke forsøge at få plads til ubrugte kabler i kabinettet.

Straight Power 12 kommer med to 12VHPWR forbindelser, som sikrer en stabil forbindelse, og kan levere nok strøm til det mest krævende grafikkort.

Be quiet! har valgt at bruge deres egne Silent Wings blæsere på 135mm, som er blevet optimeret til at være endnu mere lydløs, og optimere airflow. Dette gør at ved 100% ydelse, vil strømforsyningen kun have et støjniveau på 32.2 dBA. Ved 50% er den nede på 9.8 dBA.

Be quiet! oplyser en effektivitet på: 93.1 ved 20%, 93,7 ved 50% og 92.4 ved 100%. Hvilket gør den ved 100% opfylder kravene til platinum certificering.

Pris

Straight Power 12 1200W har et prisskilt på 1837,- DKK.

Hvorfor skal man vælge be quiet! Straight Power 12