Corsair skifter PSU certificering

Efterspørgslen efter mere detaljerede oplysninger om strømforsyninger vokser, og Corsair vil begynde udelukkende at bruge Cybenetics' mere avancerede certificeringer for både effektivitet og støj og bevæge sig væk fra 80 PLUS-certificeringen.

8 aug. 2024 kl. 09:00 Af Maria DEL:

Som en del af denne proces er Corsair dedikeret til at forbedre forbrugerbevidstheden om forskellene mellem Cybenetics og 80 PLUS, så de kan handle med tillid, når de vælger en PSU, der har gennemgået grundige tests for at sikre optimal ydeevne, effektivitet og akustik.

Hvorfor Cybenetics-testning er den nye standard

Cybenetics-certificeringen tilbyder en mere omfattende vurdering af PSU-ydeevne end sin forgænger. Den vurderer stadig effektivitet på et velkendt tiersystem i form af Bronze, Silver, Gold, Platinum og Titanium-certificeringer, hvilket gør overgangen let for PC-entusiaster. Cybenetics-testning er dog langt mere grundig og detaljeret end 80 PLUS, hvilket fører til mere nøjagtige resultater. Cybenetics har vundet stor anerkendelse inden for industrien i de senere år af mange grunde, herunder:

Forbedrede effektivitetstal: Cybenetics giver en detaljeret effektivitetsprofil på tværs af forskellige belastninger, miljøer og driftsforhold, der afspejler den virkelige brug mere præcist.

Cybenetics giver en detaljeret effektivitetsprofil på tværs af forskellige belastninger, miljøer og driftsforhold, der afspejler den virkelige brug mere præcist. Støjniveauvurdering: Ud over effektivitet introducerer Cybenetics en støjcertificering, der kategoriserer PSU'er baseret på deres akustiske ydeevne, fra A++ (praktisk talt lydløs) til F (støjende). Dette er særligt bemærkelsesværdigt for gamere og professionelle, der kræver mere stille systemer.

Ud over effektivitet introducerer Cybenetics en støjcertificering, der kategoriserer PSU'er baseret på deres akustiske ydeevne, fra A++ (praktisk talt lydløs) til F (støjende). Dette er særligt bemærkelsesværdigt for gamere og professionelle, der kræver mere stille systemer. Flere datapunkter: Cybenetics’ testmetodologi producerer tusindvis af datapunkter på tværs af alle belastninger, i stedet for de få målinger, der produceres under 80 PLUS-testning, hvilket sikrer mere nøjagtige resultater.

Som en del af sin forbrugerbevidsthedskampagne har CORSAIR udgivet en ny artikel med mere detaljeret information om Cybenetics og 80 PLUS-certificering, inklusive et fuldt kompatibilitetsdiagram som kan findes her.

Corsair’s certificerede PSU-linje

Alle Corsair PSU'er, der er udgivet i de seneste par år, har både 80 PLUS og Cybenetics-certificeringer for at lette overgangen til den nye standard. Fremtidige Corsair strømforsyninger vil udelukkende bruge Cybenetics-effektivitet og støjvurderinger for den mest nøjagtige repræsentation af PSU'ens ydeevne.

Hvorfor vælge Corsair PSU'er?

Corsair er for mange synonym med kvalitet og innovation inden for PC-komponenter, med en dokumenteret track record for at levere højtydende, pålidelige strømforsyninger. Her er hvorfor millioner af brugere verden over stoler på Corsair PSU'er:

Innovativ teknologi: Corsair skubber konstant grænserne for teknologi for at udvikle strømforsyninger, der tilbyder overlegen ydeevne og pålidelighed, samtidig med at de forbedrer brugeroplevelsen. Den nylige RMx SHIFT-serie eksemplificerer denne innovative tilgang og tilbyder nemmere kabelstyring for renere og mere effektive builds.

Grundig testning og kvalitetskontrol: Hver Corsair PSU gennemgår omfattende testning for at sikre, at den opfylder strenge kvalitetsstandarder, ud over Cybenetics-certificering. Op til ti års garantier med global support: CORSAIR's engagement i kundetilfredshed strækker sig ud over salget. CORSAIR tilbyder omfattende 24/7 support og service over hele verden, hvilket sikrer, at hjælp altid er tilgængelig.