Fractal Design Ion+ 2 Platinum PSU

Fractal Design er kommet med en ny modulær strømforsyning, med lækkert valg af materialer og muligheden for Zero RPM mode. Fractal Design giver dig 10 års garanti og en 80PLUS platinum certificering

30 mar. 2022

**Sponsoreret indhold

Fractal Design er kommet med deres nye flagskib inden for PSU kategorien, nemlig Fractal Design Ion+ 2. Strømforsyningen kommer i flere udgaver, 560, 660, 760 og 860 watt.

Strømforsyningen er fuld modulær, og du kan derfor nemt vælge hvilke kabler som du har behov for at bruge, når du skal tilslutte alle dine komponenter i computeren. Med de medfølgende kabler, kan du nemt installere og få gemt kabler væk, med Fractals Designs egen UltraFlex DC kabel.

Ion+ 2 har et kompakt format, og en dybde på 150mm, så du behøver ikke nøjes med dårlig kvalitet, fordi du ønsker at have et kompakt setup.

På bagsiden kan du vælge om Ion+ 2 skal køre med Zero RPM mode, hvilket er velegnet, hvis du ikke skal bruge computeren til krævende opgaver - blandt andet ved kontorbrug, hvor støj er mere afgørende, fremfor om du kan køre 300 FPS i Counter Strike.

Oplyst MSRP på Fractal design Ion+ 2 Platinum: 560W / 660W / 760W / 860W // 850,- DKK / 967,- DKK / 1091,- DKK / 1163,- DKK



Hvorfor skal man vælge Fractal Design Ion+ 2 Platinum?