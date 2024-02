Lian Li lancerer ny Edge strømforsyning

Lian Li har præsenteret en ny strømforsyning, der bryder med den almindelige formfaktor, for at være bedre til dual chamber kabinetter.

20 feb. 2024 kl. 13:45 Af Kenneth Johansen

Lian Li har afsløret en ny PSU-serie primært designet til dual-chamber kabinetter med lodrette PSU-monteringer, ligesom deres O11-serie. Den nye PSU-serie, kaldet Edge-serien, har en L-formet formfaktor med alle de vigtigste strømstik monteret i bunden i stedet for på siden. Lian Lis mål med disse nye PSU'er er at give byggere nemmere adgang til strømstikkene bagved PSU'en, når den er monteret lodret.

Lian Lis designfilosofi adskiller sig markant fra de fleste almindelige PSU'er i dag. Alle de vigtigste strømstik, herunder ATX 24-pin, EPS 8-pin, PCIe-supplementære strømstik og diverse strømstik (til eksempelvis SATA eller Molex-adaptere), er blevet flyttet til en bundgrænseflade, der stikker ud fra bunden af PSU'en.





Denne nye design siges at forbedre kabeltilgængeligheden i kabinetter med lodrette PSU-monteringer efter, at byggerne har bygget deres pc'er, hvilket gør det lettere at omarrangere kabler, der allerede er tilsluttet. Dette gælder især for strømkabler, der traditionelt er installeret på den nederste række stik på en almindelig strømforsyning. Lian Lis Edge-serie PSU'er vender orienteringen af disse stik, hvilket gør det nemt at få adgang til begge rækker kabler.

Lian Li har også implementeret en intern USB-hub i deres nye PSU'er installeret, hvor strømstikkene normalt ville være. Disse interne USB-stik er designet til at udvide systemets samlede interne USB-header-tælling og strømforsyne yderligere periferienheder som RGB-controllere, all-in-one-væskekølere og blæsercontrollere. Disse ekstra stik vil være praktiske med bundkort, der mangler mange USB 2.0-stik, hvilket normalt er tilfældet med ældre low-end og mid-range bundkort.

Den nye Edge-serie vil bestå af fire SKU'er, der inkluderer et flagskibsmodel på 1300W, en version på 1000W og to 850W-variationer, en med slevede kabler og en uden slevede ledninger. (Versionerne på 1300W og 1000W leveres kun med slevede kabler.) Lian Lis nye PSU-serie har også en indbygget 12VHPWR-strømstik og kabel til strømforsyning af Nvidias nyeste RTX 40-serie GPU'er.

Trods deres forlængede udseende er PSU-skjoldet blevet forkortet for at rumme den L-formede design, så disse enheder er stadig kompatible med standard ATX PSU-monteringer. Udgivelsesdato og pris er endnu ikke blevet annonceret.