Mål din PCs strømforbrug

Bliv klogere på din PCs strømforbrug med vores guide. Vi viser dig, hvordan du nøjagtigt måler strømforbruget og holder styr på dine komponents energiforbrug.

5 mar. 2024 kl. 09:32 Af Maria DEL:

Hvis du overvejer, hvordan du kan måle dit PC's strømforbrug i Windows, er der en god chance for, at du har en fornemmelse af, at din computer bruger en del strøm. Og det er forventeligt - de bedste gaming PC'er, har kraftige grafikkort, der trækker en del strøm. Din computers CPU og andre komponenter tilføjer også til det samlede strømforbrug, så hvis du har fyldt din PC med de bedste komponenter, kan disse kraftfulde komponenter øge dit strømforbrug en del.

Hvis du gerne vil måle dit PC's strømforbrug, er der gode og dårlige nyheder. Lad os først tage de dårlige nyheder, som er, at det er meget svært at måle den præcise forbrug fra strømforsyningen via software. Din computers strømforsyning kommunikerer normalt ikke med bundkortet på en måde, der gør det muligt at måle det samlede strømforbrug fra strømforsyningen. De gode nyheder er, at der stadig er en simpel måde at måle strømforbruget nøjagtigt på, selvom det betyder at du skal ud og købe en ting mere.

Der er også måder at måle de mest strømkrævende komponenter i din computer via software, hvilket betyder, at du kan få en nogenlunde tilnærmelse af strømforbruget. Her kan du se hvordan du måler dit PC's strømforbrug.





Bemærk: Dit PC's strømforbrug vil ændre sig baseret på intensiteten af de opgaver den udfører. Den vil for eksempel bruge mindre strøm i hviletilstand end når du redigerer 4K video eller har sparket gang i gaming.





Sådan måler du dit PC's strømforbrug med en Energimåler

Den mest nøjagtige måde at måle dit PC's strømforbrug er ved at bruge en energimålerr ved strømstikket. Den eneste virkeligt nøjagtige måde at måle, hvor meget energi din PC forbruger, er ved at bruge en energimålerr ved strømstikket. Sæt din computers hovedstrømningsstik i måleren og sæt måleren i stikkontakten.

Bemærk, at hvis du bruger en stationær computer, skal du også gøre det samme for din skærm og lægge de to tal sammen for at finde det samlede systemforbrug.





Sådan måler du dit PC's strømforbrug ved hjælp af software

Du kan nærmest bestemme størstedelen af dit PC's strømforbrug ved at bruge software, der anvender sensorer på forskellige dele af din computer hardware. Her vil vi bruge HWiNFO. Denne metode er ikke særlig præcis og vil kun måle de to vigtigste strømtrækkende komponenter: CPU'en og GPU'en. Men dette udgør størstedelen af dit PC's strømforbrug.

Dette inkluderer heller ikke din skærm/labtop-display - brug energimåler metoden ovenfor for at finde det totale systemforbrug.





Find og tjek CPU Package Power / CPU Fuld Strømforbrug

For at se den samlede CPU forbrug. Du vil kunne se nuværende, minimum målt, maksimum målt og gennemsnitligt målt. Dette vil ændre sig, når du lader HWiNFO køre, og når du udfører opgaver med varierende intensitet.





Find og tjek Total Graphics Power

For at se det totale GPU forbrug. Du vil kunne se nuværende, minimum målt, maksimum målt og gennemsnitligt målt. Dette vil ændre sig, når du lader HWiNFO køre, og når du udfører opgaver med varierende intensitet.