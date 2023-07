Seasonic lancerer PRIME ATX 3.0 strømforsyninger

Seasonic lancerer deres PRIME TX og PRIME PX strømforsyninger i opdaterede ATX 3.0 versioner.

21 jun. 2023 kl. 08:46 Af Kenneth Johansen DEL:

De nye ATX 3.0 og PCIe 5.0 standarder bringer bedre fremtidssikring med sig, og bedre muligheder for at drive enheder, som de nyeste grafikkort. Det betyder dog også, at man på sigt skal opgradere sin strømforsyning, hvis man vil have de nye fordele med.

Hvis man ikke vil tage springet helt til en ny strømforsyning endnu, så tilbyder Seasonic dog også opgraderings kits til visse af deres strømforsyninger.

Seasonic lancerer nu deres populære PRIME TX og PRIME PX serier i opdaterede ATX 3.0 versioner. De nye PRIME TX-1600, PRIME TX-1300 og PRIMEPX-1600 er fuldt ATX 3.0 certificerede og understøtter den nye PCIe 5.0 standard.

Det betyder, at de er god rustede til moderne systemer. De kommer med det nye 12VHPWR kabel, så man kan slippe for behovet for en adapter, hvis man køber et Nvidia RTX 4000 serie grafikkort.

Som vi kender det fra mange af Seasonics strømforsyninger, er de alle sammen fuldt modulære. På den måde kan du nøjes med netop de kabler du har behov for.

TX serien kommer med en 80 PLUS Titanium rating mens PX serien kommer med 80 PLUS Platinum. Begge serier har 12 års garanti der underbygger Seasonics dedikation til komponenter af høj kvalitet.





Begge serier lander i butikkerne i løbet af juni og juli med annoncerede priser fra 459.90€ til 549.90€.