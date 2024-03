Seasonic Prime TX-1300

Kan du ikke få nok strøm til computeren, så skal du måske overveje at give dig i kast med Prime TX-1300 fra Seasonic. En strømforsyning som sørger for at levere nok kraft til din computer, og udnytter strømmen så godt, at den har en titaniumscertificering.

Specifikationer og features:

Type: ATX12V 3.0; EPS12V 2.92

ATX12V 3.0; EPS12V 2.92 Kabellayout: fuld modulært

fuld modulært Effektivitet: 80 PLUS Titanium

80 PLUS Titanium Køleløsning: 135mm

135mm Maksimal temperatur for drift: 40 grader celsius

40 grader celsius Semi-passiv køleløsning: Nej

Nej Forventet levetid: 100.000 timer

100.000 timer Inkluderet kablet: Ja, individuelt Sleeved

Ja, individuelt Sleeved Sikkerhedssystemer: OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP

OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP Dimensioner ( L x W x D): 210 x 150 x 86

210 x 150 x 86 Vægt: -

- Garanti: 12 år ved Seasonic

Prime TX kan kun fås I 2 opdateret udgaver, TX-1300 og TX-1600. De sørger begge for at understøtte ATX 3.0 og PCIe 5.0. De er udstyret med digital fan controller som skal hjælpe med at sikre lang levetid.

Prime TX-1300 kommer med en titaniumscertificering, og lover effektivitet op til 94% ved 50% load. Skulle blæseren komme op på 100% load, vil støjniveauet kun være på 20 dBa.

Prime TX kommer med en masse kabler, og til forskel fra andre Seasonic, er disse individuelt sleeved. De har en længde fra 450mm til 950mm.

Strømforsyningen er fuld modulær, hvilket gør du selv bestemmer hvor mange kabler du ønsker der skal bruges, og du skal ikke forsøge at få plads til ubrugte kabler i kabinettet.

Prime TX-1300 kommer med to 12VHPWR forbindelser, som sikrer en stabil forbindelse, og kan levere nok strøm til det mest krævende grafikkort.

Prime TX gør brug af Fluid Dynamic Bearing blæser, som sikre lav lyd, men stadig en robust konstruktion. Seasonic oplyser at den ved 100%, kun vil ramme et lydniveau på 20 dBa.

Seasonic oplyser en effektivitet på: 94,747 ved 20%, 95,416 ved 50% og 93,762 ved 100%.

Pris

Prime TX-1300 fra Seasonic har et prisskilt på 3443,- DKK.

