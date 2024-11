Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition annonceret

Noctua og Seasonic præsenterede i dag Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition ATX 3.1 PC-strømforsyningen. Med udgangspunkt i Seasonics avancerede 1600W flagskibsmodel anvender Noctua Edition Noctuas prisvindende NF-A12x25-blæser samt en specialudviklet blæsergitter for endnu mere støjsvag drift.

25 nov. 2024

"Sea Sonic er meget begejstrede for at få muligheden for at samarbejde med Noctua, der er en førende innovator inden for stille PC-blæsere og køleteknologi. Vores to virksomheders fælles engagement i kvalitet og ydeevne gør dette partnerskab så værdifuldt," udtaler Eric Lan (CEO, Sea Sonic Electronics). "Vi ser dette samarbejde blomstre, da to brancheledere går sammen om et fantastisk projekt for at skabe en førsteklasses strømforsyning til entusiaster, der værdsætter både ydeevne og stilhed," tilføjer Eric. "Ud over at løfte vores produktsortiment til nye højder er den nye Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition ATX 3.1 PC-strømforsyning utvivlsomt et produkt af topklasse-ingeniørkunst, en sand klasseleder, som vil styrke begge virksomheders globale brandtilstedeværelse."





Seasonic er kendt som en af de førende producenter af premium PC-strømforsyninger, og PRIME TX er deres prisvindende, 80 PLUS® Titanium-certificerede flagskibsserie, som byder på avancerede elektroniske designs, komponenter af førsteklasses kvalitet, banebrydende ydeevne og enestående effektivitet.

Noctua Edition af den avancerede TX-1600-model benytter denne fremragende platform og kombinerer den med den ikoniske, banebrydende NF-A12x25-blæser samt et specialdesignet, højt optimeret blæsergitter, som gør det muligt at køre ~8-10 dB(A) mere støjsvagt end den allerede støjsvage standardmodel.

"Vi er begejstrede og beærede over at kunne præsentere den første Noctua Edition-strømforsyning i samarbejde med Seasonic, en producent vi har stor respekt for både på grund af deres urokkelige engagement i kvalitet og deres førerposition inden for innovation i PC-strømforsyninger i mere end 40 år," siger Roland Mossig (CEO, Noctua). "Ved at kombinere Seasonics enorme ekspertise inden for strømforsyninger med vores teknologi til stille køling og erfaring med akustisk optimering får kunderne det bedste fra begge verdener: En avanceret 1600W strømforsyning, der kører ekstremt stille."





Takket være dens semi-passive blæserstyring vil TX-1600 Noctua Edition køre fuldt passivt ved op til ca. 50% belastning under normale omgivelsestemperaturer (≤25°C) og først gradvist øge blæserhastigheden, når belastningen eller temperaturen stiger. Dette gør den til et fremragende valg ikke kun til strømkrævende high-end builds, men også til stille systemer, der ikke kræver hele 1600W og derfor ofte vil have strømforsyningen kørende med blæseren slukket eller ved næsten uhørlige hastigheder. Selv ved 100% belastning kører Noctua Edition næsten lydløst ved omgivelsestemperaturer op til 25°C og producerer kun ~24 dB(A) sammenlignet med ~34 dB(A) for standardmodellen. Denne betydelige reduktion i støjemissioner afspejles i en opgradering af Cybenetic’s Lambda gennemsnitlige støjniveauscore fra A til A++.

Med ATX 3.1- og PCIe 5.1-understøttelse samt fuldt modulære, Noctua-tematiserede kabler er Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition det ultimative valg for krævende PC-entusiaster, der ønsker kompromisløs kvalitet, klasseførende ydeevne og enestående stille drift.