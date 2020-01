AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-06-03 07:45:00

Cooler Master CK530

Kompakt design, mekaniske kontakter og fuld betjening uden brug af software. Dette er blot nogle af de ting som CK530 tastaturet fra Cooler Master har at byde på. Vi har set nærmere på CK550´s lillebror og er nu klar med vores vurdering.

Kabinetter, strømforsyninger, mus, tastaturer – you name it, Cooler Master har det. I denne test skal vi hilse på endnu et af deres tastaturer, i form af deres CK530. Vi har at gøre med et mekanisk gamer tastatur, som befinder sig nogenlunde i midten når vi snakker pris. Layoutet er uden numpad, men det betyder ikke at Cooler Master har sparet på de features og muligheder som dette tastatur kommer med.

Tilbage i august 2018 hilste vi på storebroren til CK530, kaldet CK550. Eftersom at designet og layoutet på de to tastaturer mere eller mindre er identiske, ud over manglen af numpad. Ved jeg allerede nu mere eller mindre hvad jeg har i vente når vi når til test afsnittet længere nede. Inden vi når dertil, skal vi dog først en tur rundt om CK530 tastaturet og finde de stærke og eventuelt svage sider det har. Lad os som altid, dog først få det tekniske overblik og få pakket produktet ud!

Specifikationer og features

Jeg har som altid været en tur forbi producentens hjemmeside, og fundet lidt talguf til jer. Nedenfor har jeg listet specifikationerne på MK730 tastaturet op, efterfulgt af tre billeder der kort fortæller lidt omkring nogle af de fede features som tastaturet kommer med:

Type: Mekanisk Tenkeyless tastatur

Kontakttyper: Gateron Brown, Blue eller Red (Blue på vores eksemplar)

Materialer: Metal og plastik

Farve: Gunmetal og sort

Polling/respons rate: 1ms/1000 Hz

MCU/Processor: 32 bit ARM Cortex M3

Indbygget hukommelse: 512 KB

FN-funktioner: Medie, macro og lys

Kabel: 1.8 meter fastgjort gummikabel

Håndledsstøtte: Nej

Software: Ja, Cooler Master Portal

Tilslutning: USB 2.0

Dimensioner: 380 x 135 x 40 mm (BxHxD)

Vægt: 749 gram (uden kabel)

Unboxing og en tur rundt om Cooler Master CK530 tastaturet

Med styr på alt det tekniske, kan vi nu vende blikket mod kassen som tastaturet kommer i og få det pakket ud. Som et hvert andet nyere Cooler Master produkt, kommer CK530 tastaturet i en sort og lilla kasse. På fronten finder vi et stort billede af selve tastaturet, med et hul i kassen så man kan prøve at mærke de kontakter som er monteret – i vores tilfælde Gateron Blue. Bagsiden af kassen byder på et detaljeret overblik, med dertilhørende tekst.

Når vi åbner kassen op, bliver vi først mødt af manualen, hvor selve CK530 tastaturet er placeret nedenunder med en plastikskal, for at beskyttet mod stød under transport. Lad os få alt indhold ud af kassen og listet op, så vi kan få et overblik over hvad man får med:

Cooler Master CK530 tastatur

Manual/quickstart guide

Værktøj til afmontering af knapper

Lad os smide tilbehøret til siden for nu, og vende blikket mod selve CK530 tastaturet. Hvis du er en trofast læser her på Tweak, ligner CK530 måske et tastatur du har set før. Tilbage i august 2018, kiggede vi nemlig på storebroren til CK530, kaldet CK550. De to tastaturer er stort set identiske, hvor det ene blot har numpad og det andet som vi ser på i dag, ikke har. Kablet er stadig 1.8 meter langt, kan ikke afmonteres og er lavet i semi-hårdt gummi i stedet for stof.

I den højre side hvor vi finder piletasterne og området ved page up/down, er også hvor Cooler Master har valgt at implementere mediegenvejene og styringen af lyset. Der er en FN-knap placeret til højre for mellemrumstasten, som gør alt dette muligt. Mediegenvejene kan betjenes med én hånd, hvilket er et plus i bogen, når man ikke kan få dedikerede knapper. Vi finder også genveje til macro kontrol, og RGB-effekter i F-knapperne langs toppen på tastaturet. Alle ændringer på CK530 kan klares helt uden software, såfremt at man kan huske de mange genveje der kræves til dette.

CK530 bliver som sin storebror leveret med tre forskellige typer af Gateron kontakter. Den blå udgave som på vores eksemplar, samt rød og brun. Gateron kontakterne kan sammenlignes direkte op mod Cherry MX, som er de mere velkendte af slagsen. Hele topdelen på CK530 er levet i ét stykke børstet aluminium som både ser lækkert ud, og giver tastaturet en solid følelse.

Med bunden på tastaturet vendt i vejret, kan vi her se at der er to mindre aflange gummifødder, samt to større. De større fødder kan desuden vippes ud, for at give CK530 tastaturet en vinkel når det ligger på bordet, intet nyt her. Blot hvad der er forventeligt af et moderne mekanisk tastatur.

Inden vi springer videre og tager et kig på softwaren, tager vi lige to billeder mere nedenfor, som først viser CK530 liggende fladt på bordet, og efterfølgende med de to fødder slået ud. Som vi kan se giver dette tastaturet en betydelig vinkel, som jeg personligt foretrækker på mine tastaturer, hvilket også er hvorfor at fødderne vil være slået ud når vi skal til at bruge CK530 tastaturet lidt senere. Men som sagt – først et kig på softwaren som det næste.



Softwaren – Cooler Master Portal

Inden vi skal i gang med at bruge CK530 tastaturet, skal vi naturligvis først en tur igennem softwaren kaldet Cooler Master Portal. For dem der ejer et Cooler Master tastatur, eller før har set på deres Portal software er der intet nyt under solen. Så har du set vores gennemgang af Portal i en af vores andre tastaturtests fra Cooler Master, er dette en repetition.

Du har adgang til samtlige funktioner og indstillinger uden brug af denne software, så længe du kan huske de mange genveje der kræves. Alle ændringer du foretager i softwaren, eller direkte på tastaturet via genveje, gemmes direkte i den indbyggede hukommelse således at du altid har dine indstillinger med dig. Selvom dette ikke er noget nyt, er det stadig super smart og lækkert.



Det første man mødes af når softwaren startes op, er muligheden for at ændre på det indbyggede lys. Der er en masse forskellige effekter og farver at vælge iblandt, og du kan tilpasse det helt som du lyster. En fed effekt er equalizeren som får lyset i tastaturet til at hoppe og danse i takt med musikken du hører på din computer i real time. Macroer kan let optages og tilknyttes enhver knap på tastaturet ganske enkelt.

Under menuen ”Key Map” kan du tilpasse hvad de forskellige knapper skal gøre. Det kan være at du ønsker at deaktivere en knap på tastaturet, eller måske vil bytte om på Ø og Å af en eller anden mærkelig årsag. Skulle dette være tilfældet, kan det ganske enkelt klares her. Tryk på knappen du ønsker at rette, og dernæst på den nye funktion den skal have – som vist på billede et herunder.



Under ”Profiles” kan du rette i de i alt fire profiler der er indbygget i tastaturets hukommelse. Det kan være at du ønsker at flytte nogen af dem til computeren, eller den anden vej. Du kan også nulstille dem, hvis du har lavet noget der ikke giver mening og gør at tastaturet ikke virker optimalt eller lignende. Softwaren er super enkel, men har alligevel de funktioner der er behov for og vil være tilstrækkelig for de fleste brugere.

Testen – Brugen og Komfort

Som jeg startede denne test ud med at skrive, er CK-serien fra Cooler Master bestemt ikke ny for os. Tilbage i august 2018, kiggede vi nemlig på CK530´s storebror med navnet CK550. Derfor ved jeg også nogenlunde hvad jeg går ind til i dette afsnit af testen. Ganske som sin storebror, kommer CK530 med en fornuftig byggekvaltiet, mange muligheder via FN-knappen samt Cooler Masters Portal software. En af de tinge der ”manglede” i kassen til vores CK530 tastatur, var en håndledsstøtte. Cooler Master inkluderer ikke disse til CK-serien, det er kun deres dyrere MK-serie der har fornøjelsen af dette. Eftersom at jeg er lidt af en sucker for håndledsstøtter, og kan huske min tid med CK550 tastaturet, kan jeg allerede nu, røbe at komforten på CK530 kunne være bedre. Lad mig sidde ord på hvorfor.

Til dagligt bruger jeg stadig det samme Vanguard K08 tastatur som min daglige makker på skrivebordet. Dette tastatur var også min daglige makker tilbage i august 2018, hvor jeg så på CK550. Vanguard K08 har både mulighed for at justere vinklen på tastaturet, samtidig med at det kommer med en inkluderet håndledsstøtte – altså det ideelle setup i min optik, men hvordan var CK530 at have liggende på skrivebordet? På grund af den meget høje profil og knapper, oplevede jeg en smule ubehag i mine håndled når jeg havde siddet ved computeren længe – et problem jeg ikke til dagligt har med mit Vanguard K08 tastatur. Efter at have ”luftet” håndledende og rystet dem, var man good to go igen, men komforten var ikke helt på det niveau som jeg er blevet vandt til. Jeg har sagt det mange gange før, men gør det gerne igen. Dette problem kunne uden tvivl være blevet fjernet, eller om ikke andet minimeret med en håndledsstøtte, som havde skabt en naturlig overgang fra bordet op til kanten af tastaturet. Med andre ord var komforten identisk med det større CK550, da formen på de to tastaturer er identiske.

Men det skal ikke alt sammen handle om komforten og min craving omkring håndledsstøtter, vi skal også have nogle ord på de mekaniske kontakter og hvordan de forskellige mediegenveje var at bruge – lad os starte med sidst nævnte. Her inddrager jeg nogle af mine kommentarer fra CK550 testen, da Cooler Master mere eller mindre har genbrugt alle genvejene i CK530 – hvilket bestemt ikke er nogen dårlig ting. Alle ekstra funktioner i CK530 styres i samarbejde med en FN-knap som i dette tilfælde er placeret til højre for mellemrumstasten. Som nævnt tidligere kan du således styre det indbyggede RGB-lys, optage og redigere macroer og naturligvis styre multimediefunktionerne. Personligt foretrækker jeg dedikerede knapper til især mine mediefunktioner, men hvis dette ikke er muligt er Cooler Masters implementering i Page up/down, home etc. området klart at foretrække da det gør det muligt at styre det hele med én hånd. Tastaturet var også blevet betydeligt større rent fysisk, hvis der skulle have været plads til dedikerede knapper, så Cooler Masters løsning er helt fin.

CK530 leveres med tre forskellige typer af kontakter, fra producenten Gateron, som de har arbejdet sammen med længe efterhånden. Det var også Gateron kontakter, vi fandt i CK550 tastaturet vi testede sidste år, altså CK530´s storebror. Hvis du i forvejen er bekendt med Cherry MX Red, Brown eller Blue, så er der intet nyt under solen her, da udgaverne fra Gateron er direkte 1:1 sammenlignelige. Med andre ord kan du gå direkte fra en Cherry MX Red kontakt, til en Gateron Red kontakt uden at skulle vænne dig til noget nyt, hvilket er lækkert. Vores udgave af CK530 er leveret med de klikkende Gateron Blue kontakter, som altså er tilsvarende en Cherry MX Blue kontakt. Skulle de klikkende lyde ikke være din kop the, kan du blot vælge udgaven med Gateron Red kontakter, og være kørende. Hvis du ønsker en mere dybdegående gennemgang af de forskellige mekaniske kontakter på markedet, henviser jeg til vores store guide/oversigt over disse, som du kan finde ved at klikke HER. Med det sagt, er det nu blevet tid til at knytte en lille kommentar til prisen, og derefter går vi videre til konklusionen!

Pris

I skrivende stund d. 02/06 2019 kan CK530 fra Cooler Master findes på nettet til omkring 700,- DKK inklusiv fragt, lige meget hvilket af de tre kontakttyper du vælger. Sammenlignet med andre mekaniske tastaturer på markedet er dette en OK pris, selvom CK530 mangler nogle detaljer for at være perfekt. En håndledsstøtte og aftageligt kabel, havde for eksempel været lækre ting at få med. Du kan også erhverve dig det større CK550 for blot 100,- DKK mere, så hav også dette i baghovedet – med mindre du selvfølgelig ønsker at gå all in med et lille og kompakt tastatur.

Alle detaljerne på CK530 tastaturet kan selvfølgelig også findes direkte hos Cooler Master selv. Klik blot på banneret med deres logo nedenfor, og bliv sendt direkte til deres side i en ny fane.

Konklusion

Det er blevet tid til at samle tankerne, og få rundet vores test af CK530 tastaturet fra Cooler Master af. Ganske som da jeg kiggede på storebroren CK550 for et lille års tid siden, var det meste af min oplevelse med CK530 positivt. Men som altid, var der også enkelte ting som kunne være bedre – lad os starte med at få disse af vejen. Hvis du har læst andre af mine tastaturtests her på Tweak, burde du også nu vide at jeg er lidt af en sucker for håndledsstøtter på tastaturer. Derfor var det lidt øv, da CK530, ganske som sin storebror CK550, også bliver leveret uden håndledsstøtte. Eftersom af de to tastaturer mere eller mindre er identiske, ud over numpad og no numpad, betød det derfor også at komforten var ligeså. Kanten fra bordet og op til tastaturet på CK530 er ret høj, hvilket gør at man få et ”knæk” i håndledende og ikke en naturlig overgang som en håndledsstøtte ville kunne give. Cooler Master laver lækre håndledsstøtter til deres MK-modeller, men CK-serien må altså klare sig uden, og det er lidt en skam.

Hvad angår softwaren, Cooler Master Portal, så er denne også let at have med at gøre, og samler alle dine understøttede Cooler Master produkter på et og samme sted. Selvom det er muligt at foretage alle ændringer direkte på CK530 tastaturet via genveje og FN-knappen, er det alligevel rart med et stykke software som gør det lidt lettere, således at man ikke skal huske en masse genveje for at foretage ændringer. Portalsoftwaren er enkel at finde rundt i, har et moderne layout og giver adgang til de funktioner man kunne ønske sig og få brug for – såsom macro, lys, profiler etc.

Overall er CK530 fra Cooler Master et fornuftigt gamertastatur som ikke koster alverden – ganske som sin storebror CK550. Byggekvaliteten er overall rigtig god, med kombinationen af plastik og frontpladen i aluminium. Mediegenvejene er gennemtænkte, da området omring page up/down etc. blev brugt i stedet for F-knapperne = kontrol med én hånd. Sammenlignet direkte med sin storebror CK550, er CK530 dog en anelse dyr, da du faktisk kan få tastaturet i fuld størrelse for blot 100,- DKK ekstra. Men er du til små og kompakte tastaturer, så er CK530 bestemt et godt bud, så længde du kan leve uden en håndledsstøtte.

Dette betyder også at vi lander på en samlet score på 8/10, samt vores Safe Buy award i denne omgang. CK530 fra Cooler Master er et fornuftigt lille tastatur med fine features og en lækker byggekvalitet. Selvom der er enkelte ting der kunne være bedre, er den samlede pakke overall god, og du kan vælge netop den størrelse du ønsker i CK-serien – valget er ganske enkelt dit.

Godt

Solid byggekvaltiet og design

Fås med tre forskellige Gateron kontakter

Indbygget RGB-lys (selvfølgelig)

Fuld kontrol – selv uden software installeret!

Enkel software – Cooler Master Portal

Masser af genveje via FN-knap

Tilgængeligt i flere størrelser (CK550 + CK552)

Knap så godt

USB-kablet kan ikke afmonteres

Komforten kunne være bedre (Håndledsstøtte)

Score: 8 + Safe Buy award