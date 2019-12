AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2017-04-28 07:32:00

Ozone Strike Battle Spectra

Vores computere bliver mindre og mindre, men tilbyder stadig masser af power - men hvad med tastaturene tænker du? (eller måske ikke) Ikke desto mindre, er Ozone klar med deres Strike Battle Sepctra tastatur, som byder på et design uden numpad. Dette er dog det eneste der er "sparet" væk, da de andre features lyder på indbygget RGB lys, mekaniske Cherry MX kontaker og solid konstruktion med top plade i aluminium.

Test af gaming udstyr står opå menukortet i dag på Tweak.dk. Hvis du har minimal plads på skrivebordet og søger et gaming tastatur i mini størrelse, så fortvivl ikke – Ozone har din ryg. I denne test skal vi kigge nærmere på deres Strike Battle Spectra gaming tastatur, som kort fortalt er et gamer tastatur uden numpad. Dette betyder at det fylder betydeligt mindre på skrivebordet. Oven i hatten har Ozone minimeret kanten rundt om tastaturet, for at gøre det endnu mindre. Som om dette ikke skulle være nok, får du også indbygget hukommelse og RGB lys, samt mekaniske Cherry MX kontakter på deres nye gamer keyboard.

Specifikationer og features på Strike Battle Spectra:

Vi har taget turen forbi Ozone´s hjemmeside, så at du slipper for det. Nedenfor finder du specifikationerne på tastaturet listet op, sammen med et par beskrivende billeder.

Type: Mekanisk gamer tastatur

Antal knapper: 87 (ingen numpad)

Dimensioner: 34,6 x 351 x 123 mm

Vægt: 685 gram

Top på tastaturet: Aluminium

Kabellængde: 1,5 meter stof

Tilslutning: USB

Indbygget hukommelse: 64KB

LED lys: Ja, RGB med 16,8 millioner farver

Macro: Ja, alle knapper – fem profiler

Nkey Rollover: Alle knapper (anti-ghost)

Deaktivering af Windows knap: Ja

Hvad finder vi i kassen?

Med alt det tekniske overstået, er det nu blevet tid til at unboxe gamer-tastaturet. Som vi kan se herunder, kommer Strike Battle Spectra keyboarded i en sort/rød kasse, hvor vi på fronten finder et stort billede af selve det mekaniske gaming tastaturet samt en række features listet op. Der bliver tydeligt gjort opmærksom på at tastaturet er udstyret med ægte Cherry MX kontakter, og ikke en billig kopi – lækkert at se!

Hvis du er til hårde facts og features, så er bagsiden på kassen et mekka for dig. Vi springer dog elegant videre og hiver indholdet ud af kassen.

Unboxing oplevelsen af keyboarede er faktisk ret eksklusiv i forhold til hvad vi normalt ser fra Ozone og andre keyboards producenter. Inde i kassen, finder vi nemlig en anden sort kasse, med navnet diskret påtrykt fedt. Men nu handler det jo ikke om kassen, men hvad vi finder inde i den, hvilket er følgende:

Ozone Battle Strike Spectra tastatur

Qucikstart guide

Ekstra sæt gummifødder

Ozone klistermærke

Et kig på det mekaniske gamer keyboard

På det første rigtige billede af tastaturet, kan vi tydeligt se at det er noget mindre end hvad vi er vandt til. Ozone er virkelig gået all-in på at gøre dette tastatur så småt som muligt. Rammen rundt er så lille at den faktisk ikke er tilstede – perfekt LAN tastatur anyone?

For tilslutning til computeren, finder vi naturligvis et USB stik som Ozone også har valgt at forgylde for at sikre højst mulige holdbarhed på sigt.

Lad os gå lidt mere i detaljer på dette lille computertastatur. Vi starter i den højre side omkring og over piletasterne. Her finder vi nemlig medie genveje, samt styring af volumen. Lige ledes er det også her gaming mode og lysstyrken kan justeres. Oppe i F-tasterne har Ozone valgt at lave hurtige genveje til de forskellige lyseffekter der er indbygget på tastaturet, samt profilerne der kan tilpasses i softwaren. På denne måde er det hurtigt og enkelt at skifte imellem disse – uden at skulle åbne softwaren på først, hvilket er smart.

Alle de nævnte genveje, kan tilgås ved at benytte ”Ozone”/FN knappen nederst til højre for mellemrums knappen.

Som alle andre mekaniske tastaturer uden rammer, er det muligt at se de mekaniske kontakter hele vejen rundt. Som nævnt benytter Strike Battle Spectra sig af Cherry MX kontakter, hvor vi har fået udgaven med den røde slags. Er du bekendt med Cherry MX red kontakten, vil du derfor uden problemer kunne springe direkte over til dette tastatur – mere om dette senere.

På trods af den beskedne størrelse, har Ozone gamer tastaturet alligevel tænkt på kabelføring under tastaturet. Som det kan ses på første billede herunder, er der tre huller hvor kablet kan komme ud forrest på tastaturet. Vender vi det om og tager et kig på undersiden, er det tydeligt at se revnen hvor kablet kan trækkes alt efter ens ønske – det er de små detaljer der tæller.

Nu da vi alligevel er på undersiden, så lad os lige tage et billede af det som helhed også. Som vi kan se er der hele fem gummifødder monteret på bunden af PC tastaturet. Dette er en mere, end hvad normale større keyboards plejer at have monteret, hvilket bestemt er et plus. Det er lige ledes også et plus at Ozone inkluderer et sæt ekstra gummifødder. Dog har jeg aldrig oplevet et tastatur tabe sine fødder endnu, men når det en dag måtte ske, har Ozone dig dækket ind.

Vi finder naturligvis også to små fødder, der gør det muligt at forhøje bagenden på gaming tastaturet, og derved give det en vinkel for bedre komfort. Det er dejligt også at se gummi monteret på disse fødder. En ting som mange producenter faktisk ”glemmer”.

Nedenfor ser vi tastaturet henholdsvis med fødderne slået op, og også ned. Som det kan ses, giver det faktiskcomputer tastaturet en betydelig vinkel med fødderne slået ned. Hvad dette har af betydning for komforten op skriveoplevelsen finder vi ud af lidt senere.

Selvom jeg har sagt det nogle gange efter hånden, og Ozone selv skriver det på kassen. Kunne jeg alligevel ikke styre min nysgerrighed, hvilket betød at der skulle nogle knapper af. Den var naturligvis god nok. De velkendte Cherry MX Red kontakter i RGB udgaven var monteret. En ting du faktisk næsten ikke bemærker på grund af den meget tynde profil og manglen på en ramme hele vejen rundt. Er at top pladen på Strike Battle Spectra faktisk er fremstillet i aluminium. Byggekvaliteten er også hvad jeg vil kalde spot-on og yderst robust. Lad os nu tage et hurtigt kig på softwaren, og dernæst teste deres nye gaming keyboard.



Softwaren

Vi skal nu tage et hurtigt kig på softwaren som Ozone har flækket sammen til tastaturet. Efter en hurtig tur forbi deres side, en download, installation og genstart senere – er vi klar. Det første billede vi mødes af ses nedenfor. Her kan du vælge en hvilken som helt knap på tastaturet, og om programmere. Vi har valgt mellemrums knappen nedenfor. Softwaren giver os en række muligheder, men du kan også tilpasse mere præcist selv.

Lighting FX menuen giver mere eller mindre sig selv. Her er det muligt at vælge lysfarve samt effekt. Du kan også tilpasse lysstyrken og hastigheden lyset for eksempel skal blinke eller andet. Bemærk de frem profiler nederst til venstre i softwaren. I hvert menupunkt kan du skifte mellem profilerne og tilpasse, hvilket er super smart. Alt kan gemmes på den indbyggede hukommelse i gaming keyboarded, så at du altid har dine indstillinger med dig.



Sidste menupunkt er ”Macro Lab” hvor du kan optage macroer til dine spil, eller programmer. Disse kan naturligvis også gemmes direkte på tastaturet. Softwaren er overall meget simpel, men byder alligevel på de nødvendige funktioner man har brug for.

Testen og brugen af gamer tastaturet fra Ozone

Det er nu blevet tid til det sidste punkt i vores review af Strike Battle Spectra tastaturet fra Ozone, nemlig testen og brugen af tastaturet. Denne gik i alt sin enkelthed ud på at jeg lagde mit trofaste Corsair K95 tastatur på hylden i et par uger, og i stedet benyttede Ozone tastaturet. Lad mig prøve at beskrive mine observationer, samt positive og negative ting.

Hvis vi starter ud med komforten på tastaturet, så blev jeg faktisk positivt overrasket her. Normalt er jeg en kæmpe fan af håndledsstøtter, og Strike Battle Spectra har ikke nogen inkluderet. På trods af dette, var komforten faktisk rigtig god alligevel. Dette skyldes den minimalistiske ramme rundt om tastaturet som stort set ikke er tilstede, hvilket betyder at der ikke er nogen kant som hænderne skal hvile på – kun knapper. Normalt plejer jeg også at have mine tastaturer vinklet op, via fødderne på undersiden. Dette var ikke nødvendigt med Strike Battle Spectra, som faktisk havde bedre komfort med benene slået op – i min optik. Alt i alt en ganske fornuftig og ikke mindst overraskende komfort, men hvad med selve tasterne?

Eftersom at jeg til dagligt bruger et Corsair K95 tastatur, som også er udstyret med Cherry MX Red kontakter, var indlærings kurven til Strike Battle Spectra meget lille – da jeg jo ”kendte” kontakterne i forvejen. Dette betød at jeg var flyvende efter at have vænnet mig til layoutet. Flyvende er måske så meget sagt, da jeg til dagligt bruger min computer utrolig meget til produktivt arbejde. Med et tastatur uden numpad, blev jeg markant langsommere da jeg i stedet for at kunne bruge højre hånd og let taste, måtte fiske efter tallene over bogstaverne – knap så fedt. Noget der dog er fedt, er størrelsen som gør det perfekt til LAN events og at have med på farten.

Men nu er det jo heller ikke produktivitet Ozone havde i tankerne da de fremstillede Strike Battle Spectra gaming keyboarded. Det var der i mod gaming, hvilket var stedet hvor tastaturet skinnede igennem. Ganske som mit Corsair K95 tastatur med Cherry MX Red kontakter, leverede Ozone tastaturet her lækkerier til UG – som et hvert andet tastatur med disse kontakter. Tilfredsstillende lineære klik uden modstand, og med et tilpas støjniveau. Såfremt at du naturligvis ligesom mig er stor fan af Cherry MX Red, ellers er det med at kigge anden steds. Ozone tilbyder nemlig i skrivende stund kun Strike Battle Spectra med Cherry MX Red kontakter – hvis du altså vil have dansk layout. Kan du nøjes med tysk, er der også en Brown udgave.

Alt i alt leverer Ozone Strike Battle Spectra gamer tastaturet en god balance mellem performance og komfort for gamere. Er du bekendt med Cherry MX Red kontakter, er du også klar til at bruge dette tastatur på fuld knald fra dag et. Er du den produktive type, vil jeg dog mene at du er bedre stillet ved at kigge anden steds efter et tastatur med numpad. Dette er i hvert fald min mening. På trods af at jeg naturligvis skal være objektiv omkring tingene. Med det sagt, er det blevet tid til at vi skal have konkluderet nedenfor.

Pris

Ozone Strike Battle Spectra gamer tastaturet kan i skrivende stund PriceRunner.dk til en pris på lige over 900,- DKK.

Vil du have alle oplysningerne på tastaturet fra Ozone selv, kan du besøge deres hjemmeside ved at klikke på banneret med deres navn, som du finder lige nedenfor her.

Konklusion

Strike Battle Spectra fra Ozone er absolut et lækkert tastatur, men ikke et for alle og enhver. Hvis vi starter med at opsummere de gode ting ved dette gamer tastatur, kommer vi ikke uden om Cherry MX kontakterne. Det er dejligt at se at Ozone stadig sværger til Cherry, og ikke kopi kontakter på trods af at prisen er lidt højere. Indbygget RGB lys, er jo efter hånden et must i gamer udstyr – så naturligvis finder vi også dette. Lækker byggekvalitet, indbygget hukommelse og en overall fin komfort, på trods af ikke at have inkluderet en håndledsstøtte er også ting der kan fremhæves som positive.

Størrelsen er naturligvis en af de primære features ved dette tastatur, hvilket gør det til det perfekte tastatur at have med på farten, til for eksempel LAN. Den lille og meget kompakte størrelse bidrager også positivt til både design og komfort. Jeg bruger meget min computer til produktivitet, og her er et numpad altså alfa og omega – fandt jeg ud af under testperioden. Alene på grund af dette, kan jeg ikke anbefale Battle Strike Spectra til folk der arbejder meget med tal og lignende på deres computer, som igen ikke er målet med dette gaming keyboard. Dette betyder dog ikke at tastaturet er dårligt, det henvender sig bare til en anden målgruppe - gamere. Vi ender derfor på en samlet score der hedder 8,5/10 denne gang.

Godt

Meget kompakt – perfekt til LAN

Cherry MX kontakter

Indbygget RGB lys

Ekstra gummifødder inkluderet

Solid byggekvalitet

Indbygget hukommelse

Medie genveje

Komforten er fin

Knap så godt

Ikke godt til produktivt arbejde (mangler numpad)

Conclusion

Strike Battle Spectra from Ozone is definitely a nice keyboard, but not for everyone. If we start by summarize the good things about this keyboard, we cannot avoid the Cherry MX switches. It's great to see that Ozone still swear to Cherry, and not copy switches even though the price is slightly higher. Built-in RGB light, is a must in any gamer equipment - so of course we also find this here. Nice build quality, built-in memory and an overall good comfort, despite not having included a wrist support are also things that can be highlighted as positive.

The size is obviously one of the primary features of this keyboard, making it the perfect keyboard to take with you on the go, for example, LAN. The small and compact size also contributes positively to both design and comfort. I use my computer a lot for productivity, and here I found out that a numpad is alpha and omega in my testing. On that observation alone, I cannot recommend Battlestrike Spectra for people who work a lot with numbers and that kind of stuff on their computer. This does not mean that the keyboard is bad, it just appeals to a different audience - gamers. We end on an overall score of 8.5/10 this time.

Pros

Very compact – perfect for LAN

Cherry MX switches

Build in RGB lighting

Extra pair of rubber feet included

Solid build quality

Onboard memory

Media shortcuts

The comfort is alright

Cons

Not good for productivity work (no numpad)

Score: 8,5