Huawei MateBook X Pro 2019 lanceret

Det er over et år siden den originale MateBook X Pro blev introduceret, og nu er Huawei klar med et nyt 2019 refresh af deres prisvindende laptop.

Umildbart beholder MateBook X Pro anno 2019 samme industrielle design som sidste års model bortset fra en mindre ændring i logoet. Hertil er webcam gemt under en tast samt ændring i portene.

Den nye 2019 refresh af MateBook X Pro er også indbefattet flere ændringer på hardwaren.

Dette års MateBook X Pro kommer med en række optioner på processor fronten, hvor vi blandt andet finder Core i7-8565U og Core i5-8265U. Denne mindre opgradering, åbner op for en potential performance forøgelse, som dog ikke skal sammenlignes med skiftet fra Gen7 til Gen8, som vi var vidne til sidst.

Grafik delen har også fået et mindre løft rent performancemæssigt. Her får vi denne gang tilbudt den kraftigste version fra NVIDIA i dette segment, NVIDIA GeForce MX 250 (25Watt TDP) med 2GB VRAM.



På lagerfronter tilbyder Huawei denne gang 1TB mod tidligere 512GB på sidste års model.

Af lager finder vi samme 16GB, så intet nyt under solen på denne del.



Af tilslutninger har Huawei oppet sig. WI-FI kommer i 2019 med 5GHz, som på papiret er i stand til at håndtere 1.7Gbps throughput, og med mulighed for tilkobling via Bluetooth 5.0.



USB-C Thunderbolt 3 er opgraderet til 40Gbps, hvilket basalt set betyder du kan forbinde 4K skærme og sågar eksterne GPU løsningen via docks.



Huawei har også løftet niveauet på softwaren. Dette sker blandt andet gennem et system software, hvorfra du kan styre opdateringer af drivere, status på computeren med videre.



Sammen med dette års MateBook X Pro, kommer også producentens Huawei Share 3.0. Her får du mulighed for at overføre billeder, videoer, dokumenter med videre fra en Huawei telefon for at optimere deres økosystem. Her parres din Huawei smartphone via NFC, og med et tryk på bagsiden af din telefon, forbinder den til en NFC modtager, hvorefter overførslen starter, og indholdet i dit galleri flytter, hvis du godkender processen forud.

Chassiset er lavet af samme CNC aluminium som sidste år og fås i to gråtoner. 3:2-billedforholdet på 3000 × 2000-skærmen, åbner for mulighed for mere lodret plads end med et 16: 9-forhold og en yderligere 15% af skærmens overflade.



Touch displayet fremstår super flot på de frigivne billeder, og kommer med sRGB farveskala på 100. Huawei omtaler selv en maksimum lysstyrken er 450 nits, som befinder sig i toppen af poppen inden for laptops.



På lydsiden tilbyder Huawei fire Dolby Atmos kompatible højtalere. Batteriet er på dette års model på 57,4Wh, som umildbart må være tilfredsstillende set ud fra segmentet der placeres i. Hertil kommer en 65W USB-C oplader, som er kompatibel med USB PD, og som tilmed kan bruges til at oplade din Huawei telefon.

Huawei MateBook X Pro i 2019 klæder forventes på markedet fra maj. Prisen er stadig ukendt.

Den komplette liste:

Huawei, T3