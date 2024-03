Busylight - hvad er det?

Forestil dig et slags trafiklys på kontoret. Som mellemleder i en moderne kontorbygning, ser jeg dagligt på vores arbejdsplads og tænker: "Hmm, åbne kontorer er blevet standarden for at fremme samarbejde, fleksibilitet og tilgængelighed."

15 mar. 2024 kl. 13:55 Af Patfigs DEL:

Og alligevel, midt i travlheden med at være produktiv, er der en fælles udfordring: at forblive fokuseret og minimere antallet af daglige afbrydelser.

Jeg tror, at mit innovative gen i kroppen må have været i dvale i noget tid, da jeg simpelthen havde accepteret kontormiljøet som et slags anarkisk rum, hvor der ikke var fastsatte regler for interaktion.

Og det er så her, min historie begynder, og busylight’en træder ind på kontoret, og som et andet trafiklys styrer den nu kommunikations flowet og har fjernet en del af kaosset. Ligesom dens pendant på vejen fungerer den som et visuelt signal, der gengiver tilgængeligheden og status for personer på kontoret.

Dens formål er ret ligetil: At give team’et info om, hvorvidt en kollega er optaget af en opgave, i et møde eller klar til interaktion. På vores kontor, hvor afbrydelser kan forstyrre arbejdsprocesserne, fungerer den som en lille hjælper, der hjælper med til at skabe en venligere kultur med respekt for bla. fokuseret arbejde.

Så hvordan sammenligner jeg en busylight med et trafiklys?

Rødt lys: Forstyr mig ikke. I det åbne kontormiljø angiver det røde lys, at man er dybt engageret i en task (eller i et opkald). Ligesom et rødt trafiklys, sikrer den tryghed og flow fremfor clashes.





Grønt lys: Klar til interaktion. I både trafikken og på kontoret betyder det grønne lys, at det er okay at fortsætte.





Når vi navigerer rundt i det åbne kontor, kan jeg godt tilslutte mig at færdes ud fra principperne rødt lys stop – grønt lys kør, som trafiklysene illustrerer.





Trafiklys-konceptet er ikke nyt, men underligt nok er det ikke kommet ind på kontoret, hvor vi ellers færdes i ret mange timer hver dag, og hvor hensynet til hinanden er noget, de fleste af os ønsker.

