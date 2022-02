Test: ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503QS)

Det er blevet tid til endnu et kig på en gaming laptop. Vi har på det seneste haft et godt udvalg forbi, og denne gang er det et bud fra ASUS, der er under lup. Det er deres Zephyrus G15, som er pakket med AMD processor med otte kerner og et Nvidia RTX 3080 grafikkort.

Specifikationer

Processor: AMD Ryzen™ 9 5900HS Processor 3.1 GHz (16M Cache, up to 4.5 GHz)

AMD Ryzen™ 9 5900HS Processor 3.1 GHz (16M Cache, up to 4.5 GHz) Grafikkort: NVIDIA® GeForce RTX™ 3080, 8GB GDDR6. With ROG Boost up to 1345MHz at 80W (100W with Dynamic Boost)

NVIDIA® GeForce RTX™ 3080, 8GB GDDR6. With ROG Boost up to 1345MHz at 80W (100W with Dynamic Boost) Skærm: 15.6”, QHD (2560 x 1440) 16:9, 165Hz, 3ms

15.6”, QHD (2560 x 1440) 16:9, 165Hz, 3ms RAM: 2x16GB DDR4 3200 Mhz

2x16GB DDR4 3200 Mhz Lager: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD med plads til yderligere en M.2 SSD.

1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD med plads til yderligere en M.2 SSD. Farve: Moonlight White

Man skal være lidt vågen når man ser sig om efter en ASUS Zephyrus laptop, for der findes RET mange forskellige konfigurationer af dem derude. Den version som vi har fået til test er helt nøjagtigt GA503QS varianten, som faktisk er ret svært at finde på ASUS’ egen hjemmeside. Det betyder, at det nok er en variant specifik til det nordiske marked.

Vi har modtaget den i Moonlight White udgaven, hvilket måske også er lidt misvisende. Vores repræsentant hos ASUS oplyser nemlig, at vi her i Danmark kun kan købe den sorte (Eclipse Gray) udgave.

Design

Det første der sprang mig i øjnene, da jeg fik Zephyrus G15 i hænderne var det meget afdæmpede design. Der er ikke meget der skriger gaming over designet, som er simpelt og ligetil. Der er et lille diskret ROG logo på ydersiden af skærmen, men der er ikke spor at finde af blinkende RGB lys nogen steder.

Ydersiden af skærmen eller låget på Zephyrus G15 har et lidt specielt udseende med 8279 små huller. Det er med til at give lidt visuelt flair til maskinen. På nogen modeller er der lys i den her del af maskinen. Man kan sætte lys eller små animationer op til at køre her. Det er dog ikke en funktion, som er inkluderet i den model, som vi har haft til test. Der er en let farvet effekt, som ASUS opnår ved at have placeret, hvad de kalder et “prismatic film” lag under de mange huller. Det filmlag reflekterer lyset, som giver et let farvespil. Det er en meget afdæmpet effekt, som bedst ses i kraftigt lys og er list svært at fange på kamera.

Skallen på Zephyrus G15 er lavet i et magnesuim/aluminiums materiale, som har et lækkert finish. Selve kabinettet omkring hardware og tastatur er, lavet i plast som dog solidt og har kun meget begrænset fleks.

Ser vi på indersiden af maskinen, er der et tastatur med nordisk layout og muligheden for oplyste taster. Der er dog kun mulighed for hvidt lys i tasterne, så ikke engang her finder vi RGB.

Der er tre dedikerede knapper til at styre lydstyrke og mute de indbyggede mikrofoner og endeligt en fjerde knap, der starter ASUS Armory Crate software, som vi tager et kig på senere.

Derudover er der et udvalg for forskellige sekundære muligheder via F1 til F12 tasterne, helt som vi kender det for de fleste laptops på markedet.

En fin lille detalje er at der er indbygget en fingeraftrykslæser i powerknappen. Det betyder, at den kan bruges som login mulighed i Windows.

Touchpaddet på denne version af Zephyrus er lavet 20% større end tidligere versioner, og har fået en lækker glas overflade der sikre et godt glid.

En af de centrale dele ved en gaming laptop er naturligvis skærmen. Som vi kunne se under specifikationerne er den en 15,6” IPS skærm med en opløsning på 2560x1440. Så det er altså en højere opløsning, end de laptops vi har set på det seneste her på Tweak. Oven i det kommer der en refresh rate på 165 Hz, Adaptive Sync og et super bredt farvespektrum, der dækker 100% af DCI-P3 farvespektret.

Skærmen har meget tynde rammer i siderne og toppen, mens der i bunden er en god tand mere. Det er dog toppen og siderne der betyder noget i den sammenhæng, og de tynde rammer giver et stilrent look til maskinen.

I toppen over skærmen kan vi også se de to små huller, til to af de i alt tre indbyggede mikrofoner, som Zephyrus er udstyret med. Ud over de to på fronten over skærmen, er der også en enkelt på den anden side af skærmen. Med de tre mikrofoner er der mulighed for via softwaren i Armory Crate at indstille mikrofonerne til at opfange lyden i Cardioid, stereo eller Omnidirectional, alt efter hvad man skal bruge maskinen til.

Hvis vi ser på tilslutninger mulighederne på Zephyrus G15 så får vi et ret fornuftigt udvalg. På venstre side af får vi power stikket til den medfølgende 200W strømforsyning, et HDMI 2.0b stik, en RJ4 netværksstik, et USB 3.2 Gen2 Type A stik, to USB 3.2 Gen2 Type C stik med mulighed for DisplayPort 1.4 og Power Delivery 3.0 og endeligt et 3.5 mm jack stik til lyd.

På højre side er det lidt mere begrænset, med endnu et USB 3.2 Gen2 Type A stik, en microSD kortlæser og en Kensington lås.

Software

Inden vi hopper videre, vil jeg lige kort runde den inkluderede software til maskinen. Det kommer i dette tilfælde i form af ASUS’ Armory Crate software.

Via Armory Crate har man mulighed for at overvåge hardwaren i maskinen og indstille et par ydelsesparametre, alt efter om man fx vil have maksimal ydelse eller længere batterilevetid. Der er også mulighed for at indstille lyset i tastaturet, og det er også her man finder mulighederne for de indbyggede mikrofoner eller farveindstillingerne for skærmen.

Der er i det hele taget nogen gode og brugbare muligheder i Armory Crate. Mange af dem er måske ikke noget man ofte indstiller på, når først man har fundet sine favoritindstillinger, men det er rart at have den samlet et sted i en simpel og funktionel pakke.

Test

Vi er kommet videre til kernen i denne anmeldelse, og det er naturligvis testen. Her ser vi på hvordan de forskellige ting så ender med at yde, når ASUS ROG Zephyrus sættes under pres i spil. Jeg har kastet mig over den sædvanlige samling af spil, som vi bruger i vores tests.

Helt som de andre gaming laptops, vi har set på over den seneste tid her på Tweak, har design fokus med ASUS ROG Zephyrus, været på at lave en slank maskine. Den flyder ikke meget og er let at have med på farten. Det betyder naturligvis også, at den kraftige hardware, som er i maskinen, ikke har fået helt så meget køling bygget op omkring sig, som der kunne have været plads til, hvis man kan valgt et større design.

Zephyrus er udstyret med seks heatpipes, som skal lede varmen væk fra komponenterne som CPU, VRM og GPU chips. Det er kombineret med flydende metal i stedet for det klassiske kølepasta for at optimere varmeoverførslen. Så der er gjort meget for at klemme mest muligt ud af maskinen. I sidste ende er det dog stadig klemt sammen i en ret lille pakke.

Cyberpunk 2077

Jeg starter med den tunge dreng i klassen. Cyberpunk 2077 er et krævende spil, som med høje indstillinger kan tvinge selv high end systemer i knæ. Det bliver specielt spændende at se her, hvordan Zephyrus med sin højere opløsning på 2560x1440 klare sig.

Call of Duty: Black Ops

Næste spil i testrækken er en tand lettere at gå til, men også et spil, hvor høje FPS kan have en stor betydning, hvis man er er konkurrencemenneske. Det er specielt gældende når nu vi har en skærm med 165 Hz muligheder.

Med et Ultra Preset kan vi se, at vi klare os betydeligt bedre end i Cyberpunk 2077, men vi er stadig et godt stykke fra 165 Hz begrænsningen på skærmen. Vi kan igen se på 1% low resultaterne, at det er super stabile resultater vi trækker ud af ASUS ROG Zephyrus maskinen.

Outriders

Næste spil er Outriders, som måske ikke har helt så meget behov for høje FPS resultater som CoD. Det er dog stadig lækkert at have i et hurtigt FPS spil, som der trods alt er tale om.

Overwatch

Sidste spil i rækken er det mest tilgivende i vores tests. Det er dog også et spil, hvor høje FPS resultater kan være gode at have.

Vi skal naturligvis også lige et smut forbi lyden på maskinen. Både den indbyggede lyd via højtalerne, men også lyden som maskinen selv laver når den skal køles.

ASUS har på papiret lagt en del arbejde i de indbyggede højttalere. Der er i alt seks højttalere med fire på oversiden og to på undersiden. De understøtter Dolby Atmos, og selvom det naturligvis ikke kan sammenlignes med et et stort højttaler setup, så klarer det sig rigtigt godt. Til film og serier fx lever de et godt og rigt lydbillede, med en god simulering af surround igennem Atmos. Dybden mangler måske en smule, men alt taget i betragtning er det bestemt ikke dårligt klaret af en laptop.

Systemet kommer dog lidt til kort, når man kaster sig over gaming. Her skal højttalerne nemlig kæmpe mod støjen fra kølesystemet. Under fuld gaming belastning larmer systemet en del, og her skal kan højttalerne have svært ved at overdøve støjen fra blæserne.

Hvis man primært spiller actionspil med en fuld tryk på hele tiden, så kan det gå hvis man kører ved fuld volumen. I mere stille passager i spil, så kan man dog ikke undgå at høre blæserne, som desværre har et ret høj og gennemtrængende tone i lyden.

Pris

Konklusion

ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503QS) har været et lækkert besøg. Det er en smuk maskine, som er pakket til randen med super solid hardware. 2560x1440 opløsningen på skærmen med 165 Hz og rigtigt gode farver, er et rigtigt god fundament for en god gaming oplevelse. Det er dog også et setup, der presser mobil versionen af RTX 3080 grafikkortet og AMD Ryzen CPUen til det yderste, når der skal spilles.

Det er et klart designvalg fra ASUS’ sid,e at lave en maskine, som på trods af den kraftige hardware, stadig er smuk at se på og er kompakt. Det betyder dog også, at kølingen bliver presset når der spilles. Det er forventeligt og prisen man betaler for en så lille gaming laptop, med hardware i denne klasse.

ASUS klarer dog balancegangen fint, og har leveret en maskine til den meget kræsne gamer, der har brug for at være på farten.

Tastaturet er tilmed et af de bedste jeg har prøvet på en laptop i lang tid. Det er måske ikke en ting, som de fleste har fokus på når der skal vælges gaming laptop, men det har gjort oplevelsen af maskinen SÅ meget mere lækker.

Prisen er naturligvis tung, men vil man have hardware og formfaktor i denne klasse, så er det ikke til at komme uden om, at man bliver nødt til at slagte sparegrisen.

Godt:

Solid ydelse

Gode materialer og udførsel

Skidt:

Lidt skinger lyd på blæserne

Tung pris