[CES 2018] GIGABYTE og deres Aorus gaming brand godt præsenteret på CES

Vi har stadig lidt tilbage i gemmerne fra CES 2018 rejsen, og vi tager denne lørdag et kig på de mange spændende produkter producenten havde med sig. På trods af en ret stor suite, havde GIGABYTE ikke meget nyt under solen med sig, men som den eneste hardware producent til stedet, havde GIGABYTE deres nyeste X470 platform med til fremvisning, og dermed deres første bud på et setup til Ryzen 2.



GIGABYTE var også hurtig til at forklare deres tynde setup til dels skyldes krigen mellem de to processor konkurrenter, AMD og Intel.



GIGABYTE fremviste også deres nye gamer laptop, X9, som iflg. producenten, er verdens tyndeste bærbar med en GTX 1070 SLI konfiguration. K9 Optical gamer tastaturet fik også sin del af rampelyset.



Se hele præsentationen i videoen.

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.