BeQuiet Dark Base 701

Det er blevet tid til at tage et kig på endnu et af de kabinetter, som vi fik en forsmag på, da vi var til Computex i Taipei tidligere i år. Turen er kommet til det mindre og mere budgetvenlige Dark Base 701.

29 nov. 2023 kl. 08:49 Af Kenneth Johansen DEL:

Specifikationer

Model: Dark Base 701 Black

Dark Base 701 Black Color option: Black

Black Motherboard compatibility: E-ATX (30.5 x 27.5cm), ATX, M-ATX, Mini-ITX

E-ATX (30.5 x 27.5cm), ATX, M-ATX, Mini-ITX Case size incl. stands (L x W x H), (mm): 565 x 249 x 523

565 x 249 x 523 Volume (l): 69.64

69.64 PSU form factor: ATX PS/2

ATX PS/2 Weight (kg): 12.8

12.8 Height of graphics card) installed (mm): 415

415 Max.construction height of CPU cooler unit (mm): 185

185 Pre-installed fans: 3x Silent Wings 4 140mm PWM high-speed

3x Silent Wings 4 140mm PWM high-speed Expansion slots: 7 + 3

7 + 3 USB 3.2 Gen. 2 Type C: 1

1 USB 3.2 Type A: 2

2 HD Audio I/O: Mic + Audio

Mic + Audio Fan controller with PWM motherboard sync option

PWM and ARGB Hub for up to 8 PWM fans and 2 ARGB components





En tur rundt om BeQuiet Dark Base 701

Dark Base 701 er en videreudvikling af deres tidligere Dark Base 700 kabinet. Hvor Dark Base 700 var designet med et fokus på et lydsvagt system, så er der med Dark Base 701 fokus på airflow. I typisk BeQuiet stil er det dog stadig med et afdæmpet design.

BeQuiet har fundet en god position i deres designstil, og med Dark Bare 701 rykker de ikke meget fra den stil, som vi kender fra tidligere. I stedet for at opfinde den dybe tallerken, så tilpasser og forbedrer de den opskrift, som de er kendt for.





Det er naturligvis en smagssag om man foretrækker sine systemer afdæmpede eller der skal mere smæk på stilen. Personligt så er jeg rigtigt glad for BeQuiets mere afdæmpede stil, da jeg har krydset 40 års grænsen og ikke behøver helt så meget bling.

En fordel ved et mere afdæmpet kabinet er dog også, at det kan give plads til systemet i kabinettet og ikke stjæle opmærksomheden, hvis man gerne vil have fokus på selve hardware inden i systemet.

På overfladen er Dark Base 701 en sort kasse med hærdet glas på den ene side, så du har kig til dit hardware.

Fronten er præget af det fokus der er på airflow. Her finder vi en front med åbent mesh, der er lavet for at give maksimal airflow. Bag mesh laget er der et støvfilter og plads til tre 120 eller 140 mm blæsere eller op til en 360 mm radiator. Det hele kan meget praktisk monteres på et beslag som er lige til at tage ud af kabinettet, hvilket letter opgaven en del. Der er monteret en enkelt Silent Wing 4 140 mm blæser i fronten som standard.

På hver side af mesh panelet er der en ARGB stribe, som kan styres enten via den inkluderes ARGB HUB i kabinettet eller tilsluttes til dit bundkort.

I toppen af fronten finder vi en power knappen sammen med knapper til at styre RGB belysning og tilsluttede PWM blæsere. De knapper kommer sammen med to USB 3.2 Type A stik og et enkelt USB 3.2 Gen 2 Type C. Endelig er der på fronten også stik til 3.5 mm lyd.

Det er også fra fronten, at man kan trække det støvfilter ud, som dækker hele bunden af kabinettet. For at få adgang til filteret skal man dog først have hele fronten af. Den er dog heldigvis let at få af ved blot at trække i bunden af fronten. Fordelen er, at man så også får adgang til front filteret.

Venstre side af kabinettet er, som så mange gange før, præget af en side i hærdet glas. Den dækker hele siden og skrues fast med tommelskruer på bagsiden af kabinettet.

Højre side er endnu mindre interessant, da det blot er en helt lukket side bestående af et stålpanel. Det er dog udstyret med det efterhånden velkendte BeQuiet støjabsorberende materiale på indersiden. Helt som glassiden skrues den også fast med tommelskruer på bagsiden.

Toppen er, helt som fronten, lavet i et åbent mesh materiale, som sigter efter optimalt airflow. Toppen er fastmonteret, men der er som i fronten også her et panel til blæsere eller radiator som kan tages ud. Det gøres dog fra indersiden af kabinettet. I toppen er der plads til tre 120 eller 140 mm blæsere eller op til en 360 mm radiator.

Der er monteret en enkelt Silent Wing 4 140 mm blæser i toppen som standard.

Skifter vi til det indvendige i kabinettet, så arbejder vi i Dark Base 701 med et helt åbent hovedkammer. Der er en adskillelse ned til bunden, som skjuler strømforsyningen og evt kabler. Man kan dog tage siden af, så man kan komme til komponenterne i bunden fra begge sider, hvis det er nødvendigt. Det har også en anden fordel i forhold til omvendte builds, som vi kommer ind på senere.

Den forreste del af adskillelsen kan også fjernes, så der er bedre plads til blæsere og radiatorer i front positionen. Der er to indsatser med til denne forreste del, en åben og en lukket.

Der er store kabelgennemføringer både under og ved siden af bundkortet. Der er dog ingen gummikanter omkring den store gennemføring ved siden af bundkortet. Det gør dog ikke meget her, hvor BeQuiet har lavet en god løsning, der dækker fint af for evt rod på bagsiden.

På bagsiden i hovedkammeret mod fronten er der tre dækplader i plast, der kan tages ud. Gør man det får man monteringsplader til fx vandkølingsdele eller andet der kan monteres i hovedkammeret.

Der er dog også pladser til at montere SSD’er. Det kan klares helt uden behov for værktøj med en kombination af gummibøsninger der monteres i kabinettet og små monteringsben, der er lige til at skrue i din SSD. Det er en løsning vi har set tidligere hos andre producenter som Cooler Master, men der er ingen skam i at “stjæle” når det er gode løsninger.

Det midterste af de tre dækplader dækker over en plads til kabelgennemføring af de SSDer du evt vælger at montere. Det betyder, at du kan få en fin montering af SSD’er i hovedkammeret uden at skulle se på kablerne.

Bagerst i hovedkammeret er der monteret endnu en Silent Wing 4 140 mm blæser, så vi ender på tre inkluderede Silent Wings 4 blæsere med Dark Base 701.

Springer vi om til bagsiden er der masser af plads til kabler i dedikerede kabelkanaler og masser af fæstningspunkter til at binde dem ned, hvis man foretrækker at alt er kontrolleret.

Der er også mulighed for montering af de større mekaniske harddiske på bagsiden, hvis man stadig har nogen af dem. De monteres på samme måde som SSD’erne på den anden side via gummibøsninger.

På bagsiden kan vi også se den PWM og ARGB hub, som følger med. Her er RGB lyset i fronten tilsluttet og du kan tilslutte yderligere to ARGB tre pins enheder. Oven i det kan du tilslutte op til otte PWM blæsere. På den måde kan du styre RGB og blæserhastighed enten via knapperne på fronten af kabinettet eller synkroniseret via dit bundkort.

Hvis du vil bytte rundt på tingene, og lave et omvendt build med Dark Base 701, så er det også muligt. Hele monteringen til bundkortet kan tages ud og vendes. På den måde får du din hardware placeret på højre side af kabinettet, men altså omvendt med PCIe pladserne i toppen.

Resten af kabinettet er symmetrisk, hvilket betyder at sidepanelerne kan bruges på begge sider som man vil. Det er også her den aftagelige del i kammeropdelingen kommer ind i billedet. Her er det blot at tage den af, og så montere den på den anden side for at binde tingene helt sammen.

Samlet set er byggekvaliteten og materialerne i vanlig høj kvalitet fra BeQuiet i Dark Base 701. Der er masser af plads i det åbne hovedkammer og der er god plads til montering af selv stor hardware.

Din CPU køler kan vokse til 18,5 centimeter. Der er 41,5 centimeters længde at gøre godt med til grafikkort, så selv de store RTX 4090 kort kommer ikke til at bringe Dark Base 701 i knæ.

Hvis man vil montere det lodret kan det klares ved et PCI Riser kabel og der er gjort plads til lodrette grafikkort op til tre slots størrelse. Et tre slots grafikkort vil dog ende med at være ret tæt på sidepanelet, hvilket sjældent er en god løsning i forhold til køling.





Test

Den gode plads betyder naturligvis også, at det er en smal sag at bygge i et kabinet som Dark Base 701. I mit test setup bruger jeg ikke en AIO løsning, men med de udtagelige monteringsrammer i både toppen og fronten, ville det have været dejligt ligetil at installere selv en stor 360 mm radiator.

Den gode plads går heldigvis også igen på bagsiden, så kabelstyring er også lige til at gå til. Tilslutning af kabler lettes også en del via den inkluderede PWM og RGB hub, som betyder at man kan tilslutte op til otte blæsere her, uden at skulle trække kabler ind i hovedkammeret.

Det samme gør sig gældende for op til to eksterne tre pins ARGB enheder. Via kontrolknapperne i fronten er det muligt at styre blæserhastighederne i tre trin på 600 rpm, 1200 rpm og 1900 rpm. Med et langt tryk på knappen kan man dog også lade kontrollen gå over til styring via dit bundkort, hvis du tilslutter din hub til et PWM stik der.

På samme måde kan man styre RGB belysningen i kabinettet og evt tilsluttede enheder via knappen i fronten. Her er der mulighed for at skifte imellem fire forskellige effekter og syv farver samt den klassiske RGB regnbue. Her kan man også med et fem sekunders tryk slukke for RGB belysningen, eller lade kontrollen gå over til dit bundkort med et langt tryk på tre sekunder.

Endelig er der også muligheden for at lave et omvendt build. Det hele kan gøres ret let, ved at fjerne et par skruer. Når det er gjort, kan hele monteringen til bundkortet trækkes ud. Det som tog længst tid i den proces under min test, var faktisk at styre alle kablerne, som jo også skal trækkes til den modsatte side af kabinettet.

Denne mulighed giver naturligvis en stor grad af fleksibilitet i kabinettet, men jeg er alligevel lidt nysgerrig på, hvor mange der reelt bruger og/eller efterspørger muligheden.

Personligt stritter det lidt i mig, da den omvendte tekst, logoer osv på min hardware ville irritere mig mere, end den glæde jeg evt. kunne få ud af at have muligheden for at have mit kabinet placeret på venstre side af min i stedet for højre side.





Pris

BeQuiet Dark Base 701 er netop landet på hylderne og kan fås for lige under 2000 kroner. Det er omkring 600 kroner billigere end det store Dark Base Pro 901, som vi har set på tidligere i år.

Det er stadig i den dyre ende sammenlignet med mange andre nogenlunde sammenlignelige kabinetter på markedet.





Konklusion

BeQuiet er en af mine favoritter, når det kommer til no nonsense kabinetter. Der er fokus på funktionalitet og et afdæmpet design. Det kan ind imellem være en mangelvare i et hardware marked, hvor der er fokus på specielle formfaktorer sammen med lir og bling.

Så for dem af os der gerne vil køre en mere low key stil på vores systemer, er det dejligt at have en producent som BeQuiet på markedet.

Selv om BeQuiet måske med deres navn kunne se ud til at have malet sig lidt op i et hjørne, så er det også rart at se, at de er gået væk fra det store fokus på lydsvage kabinetter, som de have i starten. Den slags løsninger er som regel ikke specielt gode for airflow, hvilket til de fleste gaming systemer er ret centralt, hvis man vil sørge for god køling til sine komponenter.

Med Dark Base 701 får man et smukt og veludført kabinet med masser af fleksibilitet i forhold til hardware og muligheden for et omvendt layout.

Prisen ligger i den dyre ende, og umiddelbart så tænker jeg det er en kabinet for dem, som gerne vil have muligheden for et omvendt system, kombineret med godt airflow og mulighed for masser af hardware og lager.

Det er et kabinet der med funktioner, og den pris det afføder, henvender sig til den mere kræsne bruger, som har mere end gennemsnitlige planer for sit system, men måske ikke helt kan se sig selv gå op til storebror Dark Base Pro 901. Lander man i den kategori, så er Dark Base 701 dog et fornuftigt bud, med masser af gode muligheder.

Vi lander med en endelig karakter på 9 for et solidt, fleksibelt, men også lidt dyrt kabinet.





Godt:

Gode materialer

Solid byggekvalitet

Masser af fleksibilitet

Plads til STOR hardware

Mulighed for omvendt layout





Skidt