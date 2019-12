AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-30 11:21:00

Har din virksomhed styr på server og storage?

Et af de vigtigste redskaber på en arbejdsplads i dag er en computer og computersystemer. Herunder spiller server og storage en vigtig rolle for din virksomheds effektivitet.

Er du ikke computer nørd men virksomhedsejer og er ikke helt med på, hvad der er tale om, så kan du læse med her.

Hvad er server og storage?

En server er en computer, der deler dens ressourcer herunder filer med andre computere, som i computerteknisk sprog kaldes for klienter. Den deler filer via datanet. En computer kan både være klient og server på samme tid. En server kan også være et program, som får forespørgsler fra andre programmer, som så sender et svar tilbage. Formålet med en server er at give andre computere adgang til data. Altså de kommunikerer med hinanden.

Storage bruges til virksomheder, som producerer store mængder af data. Her benyttes et særskilt computernetværk til opbevaring. I dag er it sikkerhed et utroligt vigtigt fokus for virksomheder, da det kan blive en dyr fornøjelse for virksomheden, hvis den udsættes for et hackerangreb. Samtidig er hurtighed en vigtig faktor på virksomheder, da det er med til af effektivisere processerne, så der kan nås mere. Derfor er det vigtigt både med gode servere og storage.

Har du brug for hjælp så kontakt en ekspert

Hvis der ikke er nogen i din virksomhed, eller du ikke selv ved meget om it, så bør din virksomhed alliere sig med kompetent hjælp. En af de største spiller på markedet inden for it-infrastruktur er virksomheden Atea. De kan guide dig til at vælge de mest hensigtsmæssige løsninger, teknologier og producenter på området. De fra kompetente rådgivere og konsulenter som kan hjælpe med produkter men også datacenter-løsninger. Det omfatter blandt andet:

- Design

- Server

- Storage

- Kabling

- Netværk

Allierer du dig med en virksomhed som Atea, kan du være sikker på, at dine systemer er de bedste til din virksomhed.