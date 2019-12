AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-02-01 07:15:08

Harley-Davidson har elektrisk motorcykel på vej

Hvis der er et marked for elektriske biler, hvorfor så ikke også have et for elektriske motorcykler?

Harley-Davidson er en af verdens største og mest ikoniske motorcykel-fabrikanter. Det er ingen hemmelighed, at meget af succesen er blevet skabt på benzin-drevet motorcykler, men for fremtiden vil der også blive gjort plads til de elektriske af slagsen.

Harley-Davidson har bekræftet, at man i løbet af de næste 18 måneder planlægger at lancere sin første elektriske motorcykel nogensinde.

Det er endnu ikke blevet meldt ud, hvad motorcyklen kommer til at blive døbt. Det er tilmed uklart, hvilke specifikke features der kommer til at blive inkluderet i den.

Det bliver spændende at se, hvordan motorcykel-elskerne tager imod Harley-Davidsons første bud på en elektrisk motorcykel. Der skulle dog være gode chancer for, at de ender med at blive positivt overraskede.

Harley-Davidson er nemlig fast besluttet på at satse stort på en fremtid med elektriske motorcykler. John Olin, der fungerer som Harley-Davidsons CFO, har sagt, at virksomheden vil bruge 150-300 millioner kroner på produktionen af elektriske motorcykler over de kommende år.