Poly Voyager Surround 80

Har du brug for et headset, der kan opfylde dobbeltfunktionen til både arbejde og musik, så kan Poly Voyager Surround 80 være et godt bud. Der er fokus på god lyd både til musik, men også når din stemme skal fanges til opkald og ikke mindst når støjen omkring dig skal holdes ude.

6 dec. 2023 kl. 09:23 Af Kenneth Johansen DEL:

Specifikationer

SPEAKER SIZE: 40 mm

40 mm SPEAKER BANDWIDTH: 20 Hz to 20 kHz

20 Hz to 20 kHz SENSITIVITY (SPEAKER) (IEC318): 132dBspl/V, 1kHz

132dBspl/V, 1kHz MICROPHONE TYPE: Boomless

Boomless NUMBER OF MICROPHONES: 10

10 MICROPHONE BANDWIDTH: 20 Hz to 16 kHz

20 Hz to 16 kHz SENSITIVITY (MICROPHONE): -37dBFS/V, 1kHz

-37dBFS/V, 1kHz FREQUENCY RESPONSE (MICROPHONE): 100 Hz to 6.8 kHz

100 Hz to 6.8 kHz EAR CUSHIONS: Artificial leather (surface material)

Artificial leather (surface material) AUDIO FEATURES:

Adaptive ANC

Microsoft Teams Open Office Certification

Audio over USB mode with included USB-C to 3.5 mm cable

ACOUSTIC PROTECTION TECHNOLOGY: SoundGuard

SoundGuard DIGITAL HEADSET TYPE:

Over-ear

Headset Weight: 275 grams

275 grams Headset Dimensions: 191 mm x 77 mm x 181 mm

191 mm x 77 mm x 181 mm BATTERY LIFE:

Up to 21 hours of talk time

Up to 24 hours of listen time

CHARGE TIME:

Corded charge time: 2 hours 20 minutes for a full charge

CONNECTION TYPE: Bluetooth

Bluetooth BLUETOOTH VERSION: 5.3

5.3 SUPPORTED BLUETOOTH PROFILES: A2DP, AVRCP, HSP, HFP, AVDTP

A2DP, AVRCP, HSP, HFP, AVDTP MULTIPOINT CONNECTIVITY: Connect to up to 2 Bluetooth devices at the same time

Ting som er værd at slå ned på her er de ikke mindre end 10 mikrofoner på Poly Voyager Surround 80, der arbejder sammen for at fange din stemme og holde støj ude. Ellers er det også rart at se, at Poly har sørget for mellem 21 og 24 timers batteritid.





En tur rundt om Poly Voyager Surround 80

Voyager Surround 80 er et over ear headset, og er altså i den lidt større klasse, sammenlignet med de mange True Wireless In Ear sæt, som jeg har set på over den seneste tid. På trods af størrelsen så føles sættet dog dejligt let og kommer ind med en vægt på kun 275 gram.

Materialerne er primært plast med en behagelig soft touch overflade suppleret af kulfiber, hvilket også er med til at sikre den lave vægt. Du kan let tilpasse størrelsen via hovedbåndet, som også er forsynet med en en blød pude i toppen.

Ørepuderne er af kunstlæder med blødt og behageligt memory foam. Begge ørekopper kan roteres, så det er muligt at have sættet liggende fladt om nakken eller bordet.

På højre ørekop er der et USB stik, som kan bruges til opladning eller tilslutning via det 3,5 mm til USB C stik som følger med til Poly Voyager Surround 80.

Vi får også en powerknap, der også bruges til Bluetooth parring, og så er der endeligt en Mute knap.

Resten af styringen sker via et touch felt på siden af den højre ørekop. Her kan man let med berøring modtage eller afslutte opkald og styre medieafspilning. Swipes op og ned styrer volumen, mens swipes frem eller tilbage kan skifte musik.

Endelig er det også muligt via Touch Feltet at skifte imellem Aktiv Støjreduktion eller Transparency Mode.

Kvaliteten af materialerne føles rigtigt gode hele vejen rundt og Poly Voyager Surround 80 føles som et gennemført headset.

Med til sættet følger der, ud over det 3,5 mm til USB C stik, som jeg var inde på tidligere også et almindeligt USB C Stik til opladning og en USB C Dongle. Med den er det muligt hurtigt og let at tilslutte Poly Voyager Surround 80 til en PC. Sammen med den er der en USB A til USB C adapter og et praktisk etui til at samle det hele i. Etuiet er lavet så det også kan fungere som holder til din smartphone.

Software

Hvis man vil tilpasse indstillingerne på Poly Voyager Surround 80 skal man hente Poly Lens app’en til sin smartphone.

Her har du mulighed for at tjekke batteristatus på sættet og opdatere firmware, hvis der skulle være kommet en ny.

Der er naturligvis også mulighed for at tilpasse indstillingerne. Desværre er EQ mulighederne ret begrænsede, med mulighed for at skifte imellem Bas, Flad og Lys preset. Så hvis man gerne vil tweake den slags detaljeret, så kommer man til kort her.

På ANC fronten kan du vælge om du vil bruge adaptiv eller standard ANC, og så kan du også vælge om Transparens tilstanden skal fokusere på tale eller bare lukke miljøet omkring dig ind mere generelt.

Endelig er der mulighed for at tilpasse indstillingerne for ting som lydnotifikationer, sensorerne og funktionen på touch feltet på højre ørekop.

Generelt er der gode muligheder med softwaren, men det er lidt skuffende, at vi ikke får en bredere EQ adgang.

Hvis du er IT administrator i en virksomhed, findes Poly Lens også management software, så virksomhedens samlede flåde af headset kan administreres og udrulles et samlet sted.





Test

Jeg har testet Poly Voyager Surround 80 over en uges tid sammen med min Google Pixel telefon og PC via den inkluderede USB Dongle. Det har været en god blanding af musik, opkald og en smule medieindhold, som YouTube, serier og gaming.

I forhold til komfort, så har det været en behagelig oplevelse. Den ret lave vægt kombineret med bløde puder betyder, at headsettet er rart at bruge selv i længere tid. Der er som brillebruger heller ingen problemer med, at det klemmer for meget om hovedet.

Som de fleste over ear headset kan det blive en smule varmt at have på over længere tid. I de kolde vintermåneder kan det dog også være en fordel.

I forhold til lydprofilen så rammer Voyager Surround 80 solidt med en god punchy bas og veldefineret mellem og høje toner.

Der er klare adskillelse af detaljer og først ved helt høj volumen begynder der at snige sig en smule forvrængning ind i lyden.

ANC kan være en god bonus at have med, hvis man bruger sit headset til arbejde og opkald. Her klarer Voyager Surround 80 sig fornuftigt, men rammer ikke topniveau. Det er dog godt til at tage toppen af de irriterende brummende lyde i fx tog eller bil. Højere toner og tale er den ikke helt skarp til at sortere fra.

Transparens tilstanden åbner op og lukker lydene omkring dig ind, med et fint fokus på tale, hvis du har valgt det via indstillingerne.

Begge indstillinger har dog en tendens til at have en tydelig susen i lyden. Den kan let druknes med musik eller andet indhold ved middel volumen, men i stille passager er den tydelig.

Arbejder du i et kontormiljø, så er der også indbyggede statuslys på sættet. Så er det let for dine kollegaer og se om du er optaget af et opkald eller blot hører musik. En let måde at undgå forstyrrelser i løbet af hverdagen.

I forhold til betjening via touch feltet fungerer det dejligt let. Det er rart at have adgang til så mange funktioner, uden behov for at finde en lille knap.

Sensorerne i sættet sørger også for at stoppe musikken, hvis man tager headsettet af. Det er nok blot at løfte den ene ørekop væk, så stopper musikken. Praktisk hvis man lige skal høre hvad ekspedienten i butikken siger eller høre en meddelelse i lufthavnen.

En anden feature, som er mindst lige så vigtig når man bruger sit headset til arbejde, er støjreducerende mikrofoner. Er det på plads så kan dem du taler med stadig høre hvad du siger, selv om du skulle befinde dig i støjende omgivelser ,som et åbent kontor eller på farten et sted hvor der er støj.

Her klarer Voyager Surround 80 opgaven rigtigt fint. Din stemme kan godt komme til at lyde en anelse robotagtigt når systemet arbejder på højtryk for at sortere imellem din stemme og kraftig støj omkring dig. Under alle mine tests gik min stemme dog stadig tydeligt igennem, hvilket i sidste ende er det vigtigste.

Poly angiver batteritiden på sættet op til 25 timers lyttetid og 21 timers taletid. Baseret på min test så rammer den angivelse meget godt.





Pris

I skrivende stund kan jeg finde Poly Voyager Surround 80 med en online pris på lige omkring 2600 kroner.





Konklusion

Poly har med Voyager Surround 80 lavet et headset med features, der fokuserer på arbejde først og fornøjelse senere.

Resultatet er et headset, som er rigtigt fint egnet til arbejdet, hvad enten det foregår på kontor, på farten eller en kombination.

Fornuftig ANC og rigtig god støjreduktion giver god lyd til både dig og dem du taler med. Samtidigt betyder den medfølgende USB Dongle, og muligheden for at være forbundet til to enheder på samme tid, at det er let og hurtigt at skifte frem og tilbage mellem din computer og din smartphone alt efter behov.

Når det kommer til fornøjelse, hvad enten det er musik til arbejdet eller en film i flyet, så klarer Voyager Surround 80 også den opgave rigtigt godt med et veldefineret og klart lydbillede.

ANC delen når ikke helt op på topniveau, men giver stadig en god reduktion der hjælper med at kunne lukke støj ude og fokusere på arbejdet.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for et solidt og alsidigt headset med en featureliste der betyder det vil være en god følgesvend på jobbet.





Godt:

Lav vægt

Bløde ørepuder

Inkluderet USB Dongle

Solid lyd





Skidt:

ANC halter lidt

Mangler EQ muligheder i software