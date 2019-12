AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-23 02:19:44

Indien vil beskatte kryptoterings-investorer

Inderne er blevet vilde med investere i kryptoterings-markedet. Nu mener regeringen, at deres gevinster skal beskattes.

Mange mennesker har valgt at engagere sig på kryptoterings-markedet i Indien. Det har den indiske regering nu fået øjnene op for, hvorfor man har indkaldt skat.

Indiens skatteafdeling har med øjeblikkelig virkning bedt tusindvis af kryptoterings-investorer om at betale skat af deres kapitalgevinster.

De har tilmed fået besked om at indgive informationer om deres kryptoterings-beholdninger, samt om kilden til de midler, der blev investeret i kryptoterings-valutaer.

Et føderalt udvalg kigger lige nu på muligheden for at implementere restriktioner på kryptoterings-valutaer i Indien.

Indien bliver uden tvivl ikke det eneste land, der vedtager en lovgivning til overvågning af digitale valutaudvekslinger. Lande som USA, Japan og Sydkorea er også i færd med at arbejde på det.